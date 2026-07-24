Ямпольская заявила, что ИИ не заменит учителей в школах

Ямпольская отметила, что современный педагог должен помогать ученикам анализировать информацию, сомневаться в отдельных вопросах и сохранять уверенность в основных принципах. Эти задачи, по ее мнению, остаются за человеком.

Она также подчеркнула важность уважения к учителю в обществе. По словам Елены Ямпольской, этот принцип закреплен в указе президента о статусе педагога и влияет на психологическое состояние детей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что распространение искусственного интеллекта не должно вызывать опасений.