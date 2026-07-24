Ямпольская заявила, что ИИ не заменит учителей в школах

Опубликовано 24 июля 2026, 18:051 мин.
Ямпольская заявила, что ИИ не заменит учителей в школахТехнологии не передают ценности и смыслы
Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет полностью заменить учителя в образовательном процессе. По ее мнению, технологии не способны передавать личный опыт, смыслы и ценности, которые формируются при взаимодействии людей, пишет РИА Новости.
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Ямпольская отметила, что современный педагог должен помогать ученикам анализировать информацию, сомневаться в отдельных вопросах и сохранять уверенность в основных принципах. Эти задачи, по ее мнению, остаются за человеком.
Она также подчеркнула важность уважения к учителю в обществе. По словам Елены Ямпольской, этот принцип закреплен в указе президента о статусе педагога и влияет на психологическое состояние детей.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что распространение искусственного интеллекта не должно вызывать опасений.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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