Яндекс Маркет запустил быструю услугу возврата товара через курьеров

Новая услуга работает по принципу «по клику» и доступна в Москве для всех товаров, кроме категории Ultima. Она особенно удобна для тех, у кого нет времени идти в пункт выдачи или ожидать курьера целый день. В перспективе сервис планируют расширить на другие города и весь ассортимент Маркета.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно в приложении Яндекс Маркета загрузить фото возвращаемого товара и выбрать возврат «по клику». Далее пользователь может оформить заказ продуктов в Лавке. Курьер приедет, привезёт продукты, проверит состояние товара, упакует его в специальный пакет и увезёт обратно.

Возврат осуществляется в часы работы ближайшего даркстора, которые указаны в приложении. Услуга доступна, если адрес покупателя входит в зону покрытия Лавки.