Яндекс представил онлайн-тренажер для разработчиков и аналитиков

В пресс-службе компании отметили, что каталог задач включает задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, тренировок по алгоритмам и других мероприятий компании. Задачи разделены по уровням сложности и направлениям, таким как мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение и аналитика данных.

Новый ресурс станет полезным инструментом для подготовки к техническим собеседованиям, улучшения профессиональных навыков и активного участия в IT-сообществе.

Ранее, на конференции GigaConf руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев сообщил об открытии доступа российским разработчикам к новому функционалу AI-ассистента GIGA CODE. Новый сервис позволяет проводить анализ кода и оценку трудозатрат на его создание всего за несколько минут.