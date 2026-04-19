«Яндекс Такси» запустит более тысячи роботакси

Опубликовано 19 апреля 2026, 16:42
«Яндекс Такси» запустит более тысячи роботаксиК 2030 году
Генеральный директор сервиса «Яндекс такси» Александр Аникин на конференции Day&Night рассказал о планах по развитию беспилотного транспорта. К концу десятилетия на дорогах российских городов должно появиться более тысячи роботакси. Сейчас автономные машины «Яндекса» уже совершают поездки в центре Москвы.
Уже в следующем году компания стремится запустить в столице свыше 100 таких автомобилей. Однако для массового внедрения предстоит решить ряд вопросов: от доработки приложения до организации посадки пассажиров. Беспилотники пока не умеют принимать решения как обычные водители, отметил Аникин.
Ранее на международном форуме в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании консорциума для развития инновационных беспилотных проектов. Документ заключили департамент транспорта Москвы и федеральная территория «Сириус».