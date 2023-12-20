"Яндекс" запустил проект по аренде роботов-доставщиков для ЖК

Компания «КамаСтройИнвест» стала первой, кто взял робота-доставщика в аренду по сервисной модели у «Яндекса». По условиям аренды, «Яндекс» несет ответственность за обслуживание роботов и создание высокоточных карт, необходимых для навигации по городу.

Коммерческий директор «КамаСтройИнвест» Михаил Петров подчеркнул, что данное сотрудничество с «Яндексом» и аренда роботов-доставщиков стали логичным шагом для улучшения условий жизни жителей комплекса. Он отметил передовые технологии доставки «Яндекса» и их значимость для повышения качества обслуживания.