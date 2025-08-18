Ярославская область стала лидером по уровню цифровизации в госзакупках

Губернатор Михаил Евраев связал этот успех с планомерной работой по внедрению современных технологий. В области действует собственная информационная система, обеспечивающая прозрачность всех этапов закупочных процедур.

Ключевым преимуществом системы стала её интеграция с федеральными платформами — Единой информационной системой в сфере закупок и ГИС «Торги». Такое решение позволяет автоматизировать процессы и минимизировать возможные нарушения.

Ранее на VI Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» министр цифрового развития РФ Максут Шадаев назвал Калужскую область одной из лидеров по внедрению цифровых решений. По его словам, регион демонстрирует успехи в цифровизации здравоохранения, образования и госуправления.