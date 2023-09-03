В России
22:21, 03 сентября 2023
1 мин.

Закрытым аэропортам России выделили еще 2,6 млрд рублей

В мае уже выделяли деньги

Правительство России выделило дополнительно более 2,6 миллиарда рублей на поддержку 11 закрытых аэропортов на юге и в центре страны, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

Закрытым аэропортам России выделили еще 2,6 млрд рублей

© Ferra.ru

Эти средства предназначены для частичной компенсации операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Ранее, в мае 2023 года, на эти цели было выделено почти 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

На днях также стало известно, что в Татарстане построят дрон-парк для тестирования и полетов дронов, хоть под него все еще ищут подходящую площадку, уже нашелся наиболее приоритетный вариант.

Новости партнеров
Новости партнеров