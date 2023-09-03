Закрытым аэропортам России выделили еще 2,6 млрд рублей

Эти средства предназначены для частичной компенсации операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Ранее, в мае 2023 года, на эти цели было выделено почти 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

На днях также стало известно, что в Татарстане построят дрон-парк для тестирования и полетов дронов, хоть под него все еще ищут подходящую площадку, уже нашелся наиболее приоритетный вариант.