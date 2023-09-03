Закрытым аэропортам России выделили еще 2,6 млрд рублей

Закрытым аэропортам России выделили еще 2,6 млрд рублейВ мае уже выделяли деньги
Правительство России выделило дополнительно более 2,6 миллиарда рублей на поддержку 11 закрытых аэропортов на юге и в центре страны, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
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Эти средства предназначены для частичной компенсации операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.
Ранее, в мае 2023 года, на эти цели было выделено почти 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.
На днях также стало известно, что в Татарстане построят дрон-парк для тестирования и полетов дронов, хоть под него все еще ищут подходящую площадку, уже нашелся наиболее приоритетный вариант.