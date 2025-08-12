В России
Запуск биоспутника «Бион-М» № 2 с Байконура пройдет 20 августа

В космос отправят мышей, мух и растения для экспериментов
В госкорпорации Роскосмос подтвердили, что запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 состоится 20 августа с космодрома Байконур. Аппарат уже заправлен топливом и сжатыми газами, подготовка к старту идет по плану.
Ранее Институт медико-биологических проблем РАН также сообщал, что запуск намечен на 20 августа. Основная задача спутника — изучение воздействия космических условий на живые организмы и подготовка к будущим полетам.

На борту «Бион-М» № 2 будут находиться 75 мышей, около 1,5 тысячи мух дрозофил, а также различные растения и микроорганизмы. Эти биологические объекты отправляются в космос для проведения научных исследований.

Ранее на спутнике «Бион-М» № 2 были завершены испытания научного модуля «Теленаука», разработанного специалистами холдинга «Росэл» (входит в Ростех) и НИИ телевидения при участии Роскосмоса. Оборудование позволит в реальном времени получать видеоинформацию для исследований в сфере биологии, физиологии и биотехнологии.

