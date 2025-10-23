Завод «Атоммаш» внедрил робота для контроля сварных швов АЭС

Опубликовано 23 октября 2025, 22:481 мин.
Завод «Атоммаш» внедрил робота для контроля сварных швов АЭСУстройство ускоряет контроль качества в три раза
На заводе «Атоммаш», входящем в в машиностроительный дивизион Росатома, начал работу роботизированный комплекс для ультразвукового контроля сварных соединений атомных реакторов и парогенераторов. Оборудование способно проверять швы толщиной до 30 сантиметров.
Новая установка выполняет проверку в три раза быстрее по сравнению с предыдущими методами. Она обеспечивает высокую точность обнаружения дефектов, включая те, которые невозможно выявить при визуальном осмотре.
Робот перемещается по поверхности с помощью блока управления, а не вручную. Это позволяет проводить контроль в труднодоступных зонах и на поверхностях сложной геометрии. Комплекс оснащен современным оборудованием.
Ранее на Ленинградской АЭС-2 стартовало строительство наружной защитной оболочки третьего энергоблока. Эта конструкция защитит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий.