Завод «Атоммаш» внедрил робота для контроля сварных швов АЭС

Новая установка выполняет проверку в три раза быстрее по сравнению с предыдущими методами. Она обеспечивает высокую точность обнаружения дефектов, включая те, которые невозможно выявить при визуальном осмотре.

Робот перемещается по поверхности с помощью блока управления, а не вручную. Это позволяет проводить контроль в труднодоступных зонах и на поверхностях сложной геометрии. Комплекс оснащен современным оборудованием.

Ранее на Ленинградской АЭС-2 стартовало строительство наружной защитной оболочки третьего энергоблока. Эта конструкция защитит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий.