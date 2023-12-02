Здравоохранение Москвы: снижение смертности и перспективы

Хрипун отметил, что Москва заняла высокие позиции в рейтингах, став лидером по уровню медицинской инфраструктуры и ожидаемой продолжительности жизни, занимая топовые места среди городов страны.

По его словам, в планах столичного здравоохранения – улучшение медицинской помощи, персонифицированный подход к каждому пациенту и цифровизация процессов, включая внедрение искусственного интеллекта в рутинную практику.

Ранее мы писали, что столичный департамент труда и социальной защиты населения сообщил о создании экспертного сообщества в рамках проекта "Московское долголетие". Это сообщество объединяет ученых различных областей, включая медицину, экономику, социологию и государственное управление, с целью разработки научно-обоснованных методов по развитию активного долголетия в городе.