Жеребьевка соревнований "Игры будущего" прошла на форуме "Россия"

«Игры будущего» — это очень интересная движуха, за которой я точно буду следить. Мне интересно увидеть гонки дронов, фиджитал-единоборства, да и вообще все, что там будет. Я обязательно приеду в Казань, лично посмотрю на зарождение чего-то нового и глобального.