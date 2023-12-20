Жеребьевка соревнований "Игры будущего" прошла на форуме "Россия"И были объявлены дисциплины
На выставке-форуме «Россия» в Москве прошла жеребьевка предстоящих соревнований «Игры будущего». На церемонии блогер Влад Бумага открыл старт билетной программы турнира и запустил интерактивный конкурс для своих подписчиков в социальных сетях, где главным призом стала семейная поездка на турнир в Казань, пишет ТАСС.
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«Игры будущего» — это очень интересная движуха, за которой я точно буду следить. Мне интересно увидеть гонки дронов, фиджитал-единоборства, да и вообще все, что там будет. Я обязательно приеду в Казань, лично посмотрю на зарождение чего-то нового и глобального.
На мероприятии были объявлены дисциплины «фиджитал-скейтбординг», «фиджитал-BMX», «фиджитал-единоборства», «кибатлетика» и «гонки дронов». Участники собрались из разных уголков мира: Германии, Турции, Франции, Южной Кореи, Болгарии, Вьетнама и Индии представят свои навыки в фиджитал-спорте.
Россия сейчас стала центром мирового фиджитал-движения и будет его лидером в ближайшие годы. К нам тянутся со всего мира — во многом благодаря нашей идеологии, направленной на формирование гармоничного человека через объединение традиционного спорта и киберспорта.