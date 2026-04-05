Жители Подмосковья закрыли более 130 тысяч больничных через чат-бот в Max

Опубликовано 05 апреля 2026, 18:23
Жители Подмосковья закрыли более 130 тысяч больничных через чат-бот в MaxТелемедицина позволяет не ходить в поликлинику
С начала года жители Московской области закрыли свыше 130 тысяч больничных листов дистанционно через чат-бот в мессенджере Max. Услуга доступна при прикреплении к поликлинике Минздрава региона.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач по видеосвязи опросит пациента, убедится в его здоровье и при отсутствии жалоб закроет листок нетрудоспособности.
При записи в чат сразу приходит ссылка для подключения, а за два часа до приема — напоминание. Также записаться можно через приложение «Добродел: Телемедицина», портал «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.
Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, современные технологии позволяют получать медицинские услуги в удобном формате без лишних визитов в поликлинику.