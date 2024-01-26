Если вы впервые собрались перейти с проводного пылесоса на вертикальный, покупайте этот

После того, как автоочистка (довольно шумная, кстати) завершилась — о чём пылесос уведомит нас голосом — отсоединяем бак для грязной воды, и выливаем его содержимое в унитаз. И да, лучше это не забывать делать, иначе запах потом оттуда будет… В общем, просто не забывайте выливать грязную воду сразу.

Сам пылесос в процессе уборки перемещается без особых усилий — за счёт вращения валика он легко скользит по поверхности, вам достаточно лишь удерживать ручку, чтобы он не упал. Вот когда нужно поставить на базу или снять с базы — там да, тяжеловато, но это кратковременное усилие, необходимая жертва ради идеально чистых полов.

Даже если у вас есть где-то застаревшие пятна, просто стоит подержать щётку пылесоса над этим местом подольше — и она всё ототрёт.

А вот для ковров, мебели, диванов и т. п. Dreame H11 Core, как и все его старшие аналоги, не подходит. По сути, линейка H от Dreame — это и не пылесосы никакие, а электрошвабры, и ими надо мыть полы. Пылесосами их называют потому, что там всё же есть мотор, создающий отрицательное давление, ну и чтобы потребитель не пугался неведомой вещицы.

Отличия от других моделей

В общем, базовая функциональность у H11 Core, H12, H12 Dual (тоже недавно обозревали) одинаковая. Но H11 Core при этом стоит меньше — «всего» 20 тысяч рублей, поэтому давайте пройдёмся по всем очевидным и неочевидным плюсам и минусам: