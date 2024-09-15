Пылесос китайский вертикальный, 2024 модельного года

Так топ ли за свои деньги Dreame H13 Pro или не таки топ? В качестве альтернативы при покупке можно рассмотреть пылесос от российского бренда Polaris с очень специфичным названием модели PVCW 8090. И если Dreame хочет казаться (а скорее даже является) китайским королём различной уборочной техники для дома, который параллельно соревнуется с дорогущими девайсами от Dyson, то этот пылесос это скорее простой, народный и семейный автомобиль вроде Дастера. Почему я так думаю?

Во-первых, дизайн у PVCW 8090, с моей точки зрения, серьезно проигрывает H13 Pro. Если первый пылик создан буквально для того, чтобы стоять в закрытой от посторонних глаз гардеробной, то второй хочется повесить на самое видное место и завораживать гостей одним только внешним видом. «Бионикл» от Polaris навряд ли впишется в любой современный интерьер, но дизайн это ведь далеко не всегда самое важное при выборе пылесоса. Верно?

Во-вторых, раз уж мы заговорили о важном, то стоит сказать про функциональность. Dreame H13 Pro подкупает вас качеством материалов, вниманием к деталям и прочим штукам, которые в современном дают добавочную стоимость к товарам. Но вот если у вас дома трое детей, собака и две кошки, то вопрос регулярной и функциональной уборки вас волнует явно очень сильно. Поэтому вместе с док-станцией для очистки и подсветки зоны уборки (не такой красивой, как у Dreame, но она таки есть) PVCW 8090 оснащён дополнительными насадками и может использоваться как обычный пылесос. Секция с баками и роликом отделяет и можно установить гибкий шланг и классическую пылесосную «палку» с узкой насадкой, чтобы убраться в самых дальних углах квартиры.

А в-третьих, за большую функциональность по такой же цене надо платить... мощностью. У устройства от Polaris баки для чистой и грязной воды меньше почти на треть, мощность двигателя и всасывания не отличается в большую сторону. Но справедливости ради, если разницу между 17 и 18 кПа на глаз вы навряд ли заметите, да и батарейка у конкурента на 900 мАч меньше. Сильно ли меньше жрёт электричества на треть более слабый движок? Сомневаюсь. А значит выигрыш в автономности тут тоже будет не сильно заметен, хотя производитель заявляет возможность работы от аккумулятора аж до фантастических 88 минут (ну или продавцы на маркетплейсах в открытую дурят покупателей).

Получается, что по характеристикам два пылесоса плюс-минус забалансили и однозначного лидера я назвать не могу. Но для меня по функциональности побеждает Polaris PVCW 8090, но вот за внешний вид и пользовательский экспириенс «а-ля премиальное устройство» честно заработанная медаль уходит в копилку Dreame H13 Pro.

Roborock Dyad Pro Combo