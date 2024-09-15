Пылесос китайский вертикальный, 2024 модельного года

Пылесос китайский вертикальный, 2024 модельного годаDreame H13 Pro
Минимум раз в год мы выходим в наш эфир с обзором нового вертикального пылесоса от Dreame с функцией влажной уборки. Полтора года назад это была модель H12, этой зимой мы показывали «бюджетную» версию H11 Core, ну а теперь пришло время самого настоящего ЖИРА. Как нетрудно догадаться, на этот раз обозреваем Dreame H13 Pro.
|Dreame H13 Pro
|Тип и назначение
|Вертикальный пылесос с функцией влажной уборки
|Мощность двигателя
|300 Вт
|Мощность всасывания
|18 кПа
|Ёмкость воды
|Для чистой 900 мл / Для отработанной 700 мл
|Время автономной работы
|45 минут
|Аккумулятор
|4900 мАч
|Функциональные особенности
|Подсветка ролика, определение наиболее загрязнённых участков, оповещение голосом и дисплей, самоочистка ролика с сушкой горячим воздухом
|Вес
|4.9 кг
|Цена
|55 тысяч рублей
Внешний вид
Ох, снаружи он выглядит как дорогущий космолёт и поначалу даже не знаешь с какого конца подобраться и про что нужно начать рассказывать. Девайс, а точнее даже «девайс», выполнен из очень приятного плотного пластика в тёмно-сером цвете. Он не изуродует ваш интерьер как пылесосы из детства, похожие на раздутую мыльницу с кучей отверстий для вентиляции, а точно будет притягивать внимание гостей и радовать ваши глаза. Почему?
Сам по себе он массивный, весит аж почти пять килограмм! «Фу, ну и тяжелый, лучше Дайсон возьму и буду счастлив!», — скажете вы и закроете обзор. Только вот не надо спешить, ведь в отличие от привычных нам «лёгких» (которые тоже как правило весят килограмма полтора-два минимум) вертикальных пылесосов, в H13 Pro устроена система подачи воды и отжима массивной роликовой щётки, система для улавливания и сбора воды, а также два резервуара.
Так вот можем начать со станции самоочистки, которая представляет собой этакий «пъедестал». Через него осуществляется зарядка пылесоса через встроенный блок питания, промывка ролика после уборки, а ещё встроен подогрев ролика для последующей мойки и сушки. Кстати, подогрев при самоочистке — это фишка именно нового поколения пылесосов от Dreame.
Хоть где-то есть реальные улучшения из года в год, хе-хе. Но о самом процессе уборки и очистки я расскажу чуть позже.
У Dreame H13 Pro есть два колеса, которые помогают валику «скользить» по полу при уборке. И это не просто классические колёса как в любых других пылесосах, а по заверениям производителя колёса с двигателями! При этом в сам чистящий модуль (назовём его так) встроена подсветка, которая не только помогает лучше видеть зону уборки, но и сигнализирует если вдруг для полной чистоты надо ещё раз пройтись пылесосом.
Кстати, китайцы мудрить не стали и назвали технологию «GlideWheel», что вполне себе логично переводится как скользящее колесо.
Мелкие детали в пылесосе тоже выглядят бомбически. От аккуратных защитных плёнок, которые вы будете сдирать перед первым использованием, до наклеек-подказок и задизайненных колёс с фирменным логотипом.
Поднимем свой взгляд от чистящего модуля выше и обязательно уткнёмся на два бака — для чистой и грязной воды. Их объём 900 и 700 мл соответственно, причём в отличие от обозреваемого в прошлом году Dreame H12 вместительность второй ёмкости увеличилась аж на 200 мл, но и модель была не Pro-версии.
Не забыли здесь и про качество уборки. Чистая вода перед проходит очистку при помощи фильтра грубой очистки, а ещё производитель заявляет о наличии модуля электролитической стерилизации воды. В теории он должен обеззараживать воду и убивать микробов. Справедливости ради, такие меры безопасности от водопроводной воды мне кажутся даже несколько излишними (и переживаю разве что за сохранность самого устройства и его механизмов). Всегда вспоминаю школьную учительницу биологии, которая рассказывала о том, что мы живём в то время, когда вода из-под крана и ржавых труб будет в сотни раз качественней того, чем люди утоляли жажду ещё каких-то 150 лет назад. Но за «излишнюю» заботу Dreame спасибо, тут они и правда хороши.
А вот с грязной водой для меня всё понятнее. Бак на 700 мл оснащен HEPA-фильтром с сеткой, ещё одним фильтром грубой фильтрации для задержки крупных частиц мусора и электронными датчиками уровня воды.
Ну и сверху расположена удобная ручка, на которую вынесено три кнопки: включения и выключения пылесоса, выбора режима работы и запуск процесса очистки при нахождении на док-станции.
А вот что не понравилось, так это процесс снятия ручки для разборки или транспортировки пылесоса. Рукотяка держится крепко и снимать вы её будете всего пару раз за всё время (если вообще будете), но вот простой штатной кнопки тут просто нет. Помните старые девайсы с кнопкой «Reset» с отверстием для нажатия при помощи зубочистки или иголки. Тут такая же система, которая будет не всегда понятна тем же людям в возрасте или просто тем, кто обычно пользуется клинингом.
Пылесос и уборка
В процессе уборки ничего сложного нет. Заливаете чистую воду, снимаете пылесос с док-станции, ставите его на пол, наклоняете ручку на себя и... погнали!
На дисплее сверху отображается уровень заряда, уровень мощности, информационные сообщения и выбранные настройки для самой уборки. Выбрать можно один из четырёх режимов: турбо, автоматический, предварительной дезинфекции воды и всасывание. Я как неискушенный пользователь пылесосов всегда останавливался на втором и мне его более чем хватало.
После уборки ставите пылесос на уже упомянутую мною док-станцию и начинается процесс самоочистки. Направление вращения ролика меняется, а значит ваши волосы и прочий мусор не будут наматываться только в одну сторону по кругу. А ещё не могу не отметить то, что в саму «станцию» встроена специальная пластина, которая нагревает воду до 60 градусов.
После этапа самоочистки начинается сушка. Благодаря всё той же пластине (а точнее её нагреву), ролик полностью просушивается за полчаса.
Автономность
В Dreame H13 Pro установлен встроенный аккумулятор ёмкостью в 4900 мАч. И если вы, увидев эти цифры, подумали, что получится убираться в квартире полдня, то нет. Во-первых, чтобы всасывать весь мусор с силой 18 кПа нужно уж очень много потреблять энергии, а во-вторых на сегодняшний день ни один из беспроводных пылесосов (нормальных беспроводных пылесосов, замечу) не даст вам больше часа работы времени от батарейки.
Производитель заявляет, что устройство без подзарядки аккумулятора сможет проработать до 45 минут без подзарядки. Но во время наших тестов в режиме «Турбо» мне хватило его более чем на полчаса. И на самом деле с учётом его мощности и веса к концу этого получаса вы заметно так устаёте и утомляетесь, поэтому нареканий к автономности у меня нет.
Ну и на практике большинство юзеров используют автоматический режим, поскольку пылесос сам умеет определять необходимую силу всасывания и жалеет ваши уши от лишнего шума. Вы же ведь не очередной айтишник из Еревана, который запачкал пол в собственной квартире толстым слоем грязи и живёт так неделями?
Конкуренты
|Polaris PVCW 8090
|Roborock Dyad Pro Combo
|Тип и назначение
|Вертикальный пылесос с функцией влажной уборки
|Вертикальный пылесос с функцией влажной уборки
|Мощность двигателя
|200 Вт
|300 Вт
|Мощность всасывания
|17 кПа
|17 кПа
|Ёмкость воды
|Для чистой 650 мл / Для отработанной 600 мл
|Для чистой 900 мл / Для отработанной 770 мл
|Время автономной работы
|88 минут (заявляется производителем)
|43 минуты (заявлется производителем)
|Аккумулятор
|4600 мАч
|4000 мАч
|Функциональные особенности
|Несколько различных насадок, подставка с возможностью установить в неё щётки, док-станция с функцией самоочистки и сушкой
|Док-станция с функцией самоочистки и сушки, определение наиболее загрязнённых участков
|Вес
|10.3 кг
|5.5 кг
|Цена
|от 52000 рублей
|от 37000 рублей
Polaris PVCW 8090
Так топ ли за свои деньги Dreame H13 Pro или не таки топ? В качестве альтернативы при покупке можно рассмотреть пылесос от российского бренда Polaris с очень специфичным названием модели PVCW 8090. И если Dreame хочет казаться (а скорее даже является) китайским королём различной уборочной техники для дома, который параллельно соревнуется с дорогущими девайсами от Dyson, то этот пылесос это скорее простой, народный и семейный автомобиль вроде Дастера. Почему я так думаю?
Во-первых, дизайн у PVCW 8090, с моей точки зрения, серьезно проигрывает H13 Pro. Если первый пылик создан буквально для того, чтобы стоять в закрытой от посторонних глаз гардеробной, то второй хочется повесить на самое видное место и завораживать гостей одним только внешним видом. «Бионикл» от Polaris навряд ли впишется в любой современный интерьер, но дизайн это ведь далеко не всегда самое важное при выборе пылесоса. Верно?
Во-вторых, раз уж мы заговорили о важном, то стоит сказать про функциональность. Dreame H13 Pro подкупает вас качеством материалов, вниманием к деталям и прочим штукам, которые в современном дают добавочную стоимость к товарам. Но вот если у вас дома трое детей, собака и две кошки, то вопрос регулярной и функциональной уборки вас волнует явно очень сильно. Поэтому вместе с док-станцией для очистки и подсветки зоны уборки (не такой красивой, как у Dreame, но она таки есть) PVCW 8090 оснащён дополнительными насадками и может использоваться как обычный пылесос. Секция с баками и роликом отделяет и можно установить гибкий шланг и классическую пылесосную «палку» с узкой насадкой, чтобы убраться в самых дальних углах квартиры.
А в-третьих, за большую функциональность по такой же цене надо платить... мощностью. У устройства от Polaris баки для чистой и грязной воды меньше почти на треть, мощность двигателя и всасывания не отличается в большую сторону. Но справедливости ради, если разницу между 17 и 18 кПа на глаз вы навряд ли заметите, да и батарейка у конкурента на 900 мАч меньше. Сильно ли меньше жрёт электричества на треть более слабый движок? Сомневаюсь. А значит выигрыш в автономности тут тоже будет не сильно заметен, хотя производитель заявляет возможность работы от аккумулятора аж до фантастических 88 минут (ну или продавцы на маркетплейсах в открытую дурят покупателей).
Получается, что по характеристикам два пылесоса плюс-минус забалансили и однозначного лидера я назвать не могу. Но для меня по функциональности побеждает Polaris PVCW 8090, но вот за внешний вид и пользовательский экспириенс «а-ля премиальное устройство» честно заработанная медаль уходит в копилку Dreame H13 Pro.
Roborock Dyad Pro Combo
А вот к чему бы я ещё присмотрелся как к «серьёзному» конкуренту по такой же цене — Roborock Dyad Pro Combo. Пылесос от ещё одной сяомишной «дочки», которой когда-то являлся сам Dreame. Здесь вам и отсутствует хоть сколько-то заметный проигрыш по мощности, и вроде бы неплохой технологичный дизайн и даже подставку с дополнительными подставками обещают. Но тут начинаются странности ценообразования, которые я не могу вам объяснить. Смотрите.
Судя по сайту производителя, этот пылесос можно купить официально только в DNS за 57 тысяч рублей. Модель прошлогодняя и сейчас обойдётся чуть дороже, чем новый H13 Pro, но она при этом и функциональней. А вот что интересно, так это то, что базовая модель без дополнительных насадок стоит около 38-40 тысяч рублей и является прямым конкурентом прошлогоднему H12 Pro. Только вот на конец 2023 года последний продавался по вполне себе конкурентной цене от 35 до 45 тысяч рублей, это было вполне себе в рынке и можно было с гордостью говорить про отсутствие конкурентных аналогов за те же деньги.
Выводы
Сейчас в официальной рознице это всё выглядит так, как будто Dreame забыли положить набор насадок в коробку (но вообще-то для этого пришлось бы менять конструкцию, ибо пылесос позиционируется именно для влажной уборки) или необоснованно завысили цену на свои товары, НО:
- Они определённо целятся и завоёвывают нишу того же Дайсона, который официально ушёл из нашего рынка и по правде говоря продавался (и продолжает успешно продаваться) по оверпрайсу. Пылесос английского бренда за те же деньги не сможет убирать квартиру с водой, а похожий по функционалу будет стоить значительно дороже. Тысяч так на тридцать минимум, ибо тот же Dyson V12S Detect Slim Submarine у официалов стартует от 90 тысяч с копейками.
- Наконец-то стартанули со своими официальными магазинами и это теперь не рандомный ИПшник, возящий серые пылесосы с китайской прошивкой и продающий их на Озоне. Тут вам можно прийти и пощупать всё своими руками, а в случае поломки обратиться в цивилизованный сервис от производителя. А ещё недавно наконец-то начали завозить расходники вроде щеток и моющих средств. Чудо свершилось!
- Девайсы от Dreame всё ещё мой фаворит в плане тактильных ощущений и дизайна бытовой техники. Аккуратные детали, качественный пластик и внешний вид, который буквально выглядит ДОРОЖЕ того, что это стоит на самом деле.
Поэтому Dreame H13 Pro реально крутой пылесос, который хорошо выглядит и не менее хорошо справлется со своими задачами. Только вот официальная цена в 54990 рублей кажется почему-то завышенной на фоне конкурентов. Поэтому подождите полгодика, ценник упадёт, а вы купите себе топовый пылесос в свою квартиру и навсегда забудете про грязный пол. Это я вам гарантирую.
- Мощный двигатель
- Стильный внешний вид и запоминающаяся подсветка
- Большая батарейка
- Качественная сборка
- Официальный сервис
- Завышенная цена
- Конструкция не подразумевает использование насадок