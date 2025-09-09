Мощнейший робот-пылесос, который моет полы: Trouver P50 Pro Ultra

В общем, хотя более компактная база — это скорее плюс, то факторы, позволившие её уменьшить, несут в себе одни минусы. Но об этом чуть ниже.

Что такое современный умный робот пылесос?

Этот параграф для тех, у кого никогда не было умного пылесоса Dreame, Roborock, Trouver, Xiaomi и т.п. Что я подразумеваю под умным роботом пылесосом? Это такой робот, который подключается к Wi-Fi, умеет строить карту помещения и понимать, где он находится (а не просто тыкаться от стенки к стенке), и который если уж поддерживает влажную уборку, то сам заливает в себя воду из базы, сливает туда грязную воду, сам сушится и т.п.

Итак, типичный сценарий уборки с роботом Trouver P50 Pro Ultra, ну или любым похожим.

После распаковки робота вам нужно один раз подключить его к домашнему Wi-Fi из фирменного приложения (у Trouver приложение своё — Trouver, но да, оно как две капли воды похоже на приложение Dreame) и открыв все двери в квартире один раз запустить его для построение карты. Благодаря трёхмерному сканированию с использованием датчика LiDAR делается это довольно быстро. Встав в центр комнаты робот может построить её трёхмерную карту даже не трогаясь с места.

Потом в приложении вы можете разметить карту на комнаты. По идее, приложение и само это сделает, и даже попытается верно определить предназначение комнат: кухня, спальня и т.п. (как оно это делает? по наличию специфической мебели: кровать стоит обычно в спальне, диван — в гостиной, а стол и стулья без единой кровати в комнате скорее всего намекает, что это кухня). Но если вам не нравится, что сделала автоматика, вы можете всё поменять. Я например разделил коридор на собственно коридор и прихожую. В прихожей люди топчутся в уличной обуви, а по коридору ходят уже в домашней обуви или вообще босиком, нередко я запускаю уборку только в прихожей.

Также можно настроить тип полов (нужно для понимания, как лучше мыть: если у вас ламинат, робот будет стараться ездить вдоль досок, а не поперёк), ну и указать запретные зоны. Вдруг у вас там стоит китайская ваза династии Мин и лучше если робот будет держаться от неё подальше.

Также вы можете настроить расположение ковров (опять же, приложение в компании с роботом наверняка сделает это само, но мало ли). На коврах робот будет выключать влажную уборку и приподнимать влажные щётки или вообще оставлять их на базе, если он это умеет.