Мощнейший робот-пылесос, который моет полы: Trouver P50 Pro Ultra

Мощнейший робот-пылесос, который моет полы: Trouver P50 Pro UltraАналог дорогих Dreame, но по более вменяемой цене
Ну хорошо, жили мы с Dreame и не тужили, и тут на горизонте появляется Trouver. Ещё год назад Trouver позиционировался как дочерний бренд для Dreame, и пылесосы даже имели полное название, включающее оба бренда, например я лично тестировал пылесос Dreame Trouver S3 Detect Aqua. Теперь же Trouver позиционируется как отдельная компания, хотя если посмотреть на пылесос Trouver P50 Pro Ultra, то «уши» Dreame тут торчат повсюду. Ну и поскольку я последние несколько лет пользуюсь роботом-пылесосом от Dreame, то без сравнения не обойтись.
Внешний вид и комплектация
Сам робот-пылесос Trouver P50 Pro Ultra практически 1-в-1 похож на современные модели Dreame, но правды ради, почти все роботы-пылесосы выглядят одинаково. Они все круглые, с «башенкой», куда встроен датчик LiDAR, с одной-двумя щётками спереди-сбоку.
А вот база или док-станция уже отличается существенно. В частности, у всех моделей Dreame с функциями, аналогичными Trouver P50 Pro Ultra (о функциях поговорим ниже), базы значительно выше, кроме L10/L10s. У Trouver P50 Pro Ultra высота базы составляет всего 47 см, тогда как у современных Dreame высота базы обычно около 59 см.
При этом ширина базы у Trouver чуть больше самого робота, 42 см (при диаметре робота 35 см), тогда как у Dreame при таком же диаметре ширина базы 34 см, а значит робот слегка выходит за её границы, что лично мне не очень нравится. У Dreame было пара моделей (L20/L30 Ultra), где база была шире, но почему-то эту замечательную тенденцию компания зарубила на корню.
Чем удобнее, когда база чуть шире робота, а не наоборот? Вы можете подвинуть базу вплотную к какой-то мебели или стене и не задумываться — сможет ли робот припарковаться. Конечно, никто не мешает отодвинуть базу у Dreame так, чтобы робот помещался, но догадайтесь что будет с этой оставшейся щелью. Правильно, в ней будет скапливаться пыль, а то и грязь.
Нижняя часть у робота Trouver P50 Pro Ultra один в один как у современных Dreame. Например, мой Dreame X40 Ultra снизу выглядит точно так же и даже сменные круглые щётки для влажной уборки (они крепятся на магнитах) подходят от Trouver к Dreame и наоборот. Да и вообще, есть подозрение, что сам робот здесь один в один как у Dreame, только более мощный. Интересно, что у Trouver P50 Pro Ultra даже есть выдвижная щётка для влажной уборки, что впервые появилось у Dreame, и в приложении у этой функции ровно такое же название — MopExtend.
Спереди у базы Trouver (как и у Dreame) имеется отсек для пылесборника и моющего средства.
Итак, если роботы у Trouver и Dreame идентичные, функции плюс-минус тоже, то за счёт чего база у Trouver меньше по высоте?
Ну, во-первых, как мы уже выяснили она чуть шире. Во-вторых, да, контейнеры для чистой и грязной воды здесь имеют меньшую ёмкость по сравнению, например, с моим Dreame X40 Ultra. Каждый контейнер вмещает ровно на пол-литра меньше воды: 4 литра для чистой воды и 3,5 л для грязной.
Почему контейнер для грязной воды в-принципе меньше и у Trouver, и у Dreame? Ну тут ответ очевиден: часть воды остаётся на помытых поверхностях, ещё часть испаряется в процессе нагрева, сушки и т.п.
В общем, хотя более компактная база — это скорее плюс, то факторы, позволившие её уменьшить, несут в себе одни минусы. Но об этом чуть ниже.
Что такое современный умный робот пылесос?
Этот параграф для тех, у кого никогда не было умного пылесоса Dreame, Roborock, Trouver, Xiaomi и т.п. Что я подразумеваю под умным роботом пылесосом? Это такой робот, который подключается к Wi-Fi, умеет строить карту помещения и понимать, где он находится (а не просто тыкаться от стенки к стенке), и который если уж поддерживает влажную уборку, то сам заливает в себя воду из базы, сливает туда грязную воду, сам сушится и т.п.
Итак, типичный сценарий уборки с роботом Trouver P50 Pro Ultra, ну или любым похожим.
После распаковки робота вам нужно один раз подключить его к домашнему Wi-Fi из фирменного приложения (у Trouver приложение своё — Trouver, но да, оно как две капли воды похоже на приложение Dreame) и открыв все двери в квартире один раз запустить его для построение карты. Благодаря трёхмерному сканированию с использованием датчика LiDAR делается это довольно быстро. Встав в центр комнаты робот может построить её трёхмерную карту даже не трогаясь с места.
Потом в приложении вы можете разметить карту на комнаты. По идее, приложение и само это сделает, и даже попытается верно определить предназначение комнат: кухня, спальня и т.п. (как оно это делает? по наличию специфической мебели: кровать стоит обычно в спальне, диван — в гостиной, а стол и стулья без единой кровати в комнате скорее всего намекает, что это кухня). Но если вам не нравится, что сделала автоматика, вы можете всё поменять. Я например разделил коридор на собственно коридор и прихожую. В прихожей люди топчутся в уличной обуви, а по коридору ходят уже в домашней обуви или вообще босиком, нередко я запускаю уборку только в прихожей.
Также можно настроить тип полов (нужно для понимания, как лучше мыть: если у вас ламинат, робот будет стараться ездить вдоль досок, а не поперёк), ну и указать запретные зоны. Вдруг у вас там стоит китайская ваза династии Мин и лучше если робот будет держаться от неё подальше.
Также вы можете настроить расположение ковров (опять же, приложение в компании с роботом наверняка сделает это само, но мало ли). На коврах робот будет выключать влажную уборку и приподнимать влажные щётки или вообще оставлять их на базе, если он это умеет.
Всё вышеперечисленное делается один раз, ну или когда что-то в квартире изменилось. Далее робот уже полностью готов к уборке.
От вас только требуется залить воду из под крана в отсек для чистой воды на базе (4 литра в нашем случае), ну и всё. Есть модели, впрочем, которые можно подключить к водопроводу и воду заливать они тоже сами будут, но я пока не рискнул.
Под такое подключение нужно делать ремонт. Наверняка стояки с трубами у вас в кухне и санузлах, но в санузел робот не запихнёшь. Даже если у вас там пол вровень с полом в остальной квартире, то двери наверняка вы держите закрытыми. Остаётся кухня.
Но даже в больших кухнях не так уж легко просто впихнуть базовую станцию от робота-пылесоса просто абы куда. Сюда ведь ещё и электропитание надо подвести, и воду, ну и конечно же озаботиться датчиками протечки — мало ли.
Ладно, возвращаемся к теме: итак, мы залили воду, и робот готов к уборке. Конечно, вы можете настроить расписание: например, убираться в такое время каждый день или в определённые дни, но я лично инициирую уборку всегда только вручную. Работаю я из дома, поэтому уборка днём мне будет только мешать, но когда вышел погулять или уехал на дачу — самое время.
Впрочем, на активацию уборки можно настроить и сценарий умного дома — и Dreame, и Trouver подключаются к «Умному дому с Алисой», и не только.
По умолчанию уборка будет производиться везде (причём не только в местах отмеченных на карте — если робот обнаружит открытой ранее закрытую комнату, он в неё заедет). Но вы можете настроить и выборочную уборку: в конкретных комнатах или вообще в конкретных зонах.
Также вы можете взяв телефон в руки управлять роботом как машинкой на дистанционном управлении и убираться в нужных вам местах.
По мере уборки робот старается объезжать препятствия и если оборудован камерой — фотографировать их для вас или хотя бы стараться определить, что это. Если вы укажете в настройках приложения, что у вас есть домашние животные, робот будет ещё более аккуратен с препятствиями, чтобы не трогать их вообще.
После уборки робот заедет на станцию, перекачает пыль в пылесборник, сольёт грязную воду, промоет свои щётки для влажной уборки, и включит их сушку. Вам останется только слить грязную воду в унитаз, ну и раз в месяц-другой промывать базу и менять пылесборник.
Ну и раз тут есть камера (у многих современных роботов она есть, у Trouver P50 Pro Ultra в том числе), то вы даже можете использовать робот-пылесос для домашнего ручного наблюдения. Подключиться удалённо к вашему роботу, покататься по квартире, и посмотреть — как там дела.
Функции и особенности Trouver
Что же отличает именно Trouver P50 Pro Ultra от «сферического умного пылесоса в вакууме»?
Прежде всего, отличает форма баков для воды. Как я уже говорил, база здесь ниже обычного, и сделано это за счёт уменьшения высоты и увеличения их толщины. И это, к сожалению, не лучшее решение. Грязную воду неудобно выливать — высок риск пролить мимо. Что касается залива воды: то как ни странно уменьшение бака по сравнению с моделями Dreame всего на пол-литра серьёзно сказалось на количестве уборок. Не исключаю, впрочем, что Dreame просто тратит меньше воды (и не факт, что это хорошо, но тем не менее).
В итоге, мне на двухкомнатную квартиру хватает воды (4 литра) на две тщательных уборки, и то после уборки робот может жаловаться на нехватку чистой воды — ему же промывать щётки надо. А у Dreame X50 Ultra с баком на 4,5 л воды хватает на 3,5 уборки. Т.е. ругаться робот начинает только на четвёртую уборку в той же квартире.
Может, конечно, я немного не доливаю в Trouver, но тут опять всплывает неудобная форма бачков: если доливать доверху, то есть риск перелить или расплескать.
Но давайте о хорошем.
Сила всасывания (обратное давление) робота пылесоса составляет 19 килопаскалей — это прям очень много. Для сравнения, сила всасывания ручного пылесоса Dyson V8 составляет 12 кПа, а Dyson V11 — 22 кПа. У Trouver, к слову, есть робот-пылесос Trover V50 Ultra с силой всасывания 24 кПа.
Но ещё раз, и 19 кПа — это много. А производители просто меряются этими паскалями, как раньше производители смартфонов — мегапикселями камер. Разумеется, чем больше сила всасывания, тем лучше, но уже от 8–10 кПа это влияет, в основном, на качество уборки ковров, а пыль с твёрдых покрытий (плинтус, ламинат, плитка) и так будет залетать в робота как миленькая. В том числе, я выковыривал из пылесоса всякие шайбы, а то и гайки, которые где-то упали на пол (не от самого пылесоса, не волнуйтесь), и он их засосал.
Ещё благодаря большим колёсам робот может преодолевать пороги высотой до 22 мм (т.е. чуть больше 2 см), ну и круглые щётки он тоже может поднимать, а может и оставлять на базе — для уборки тех же ковров, чтобы не размазывать грязь по ворсу.
На базе Trouver P50 Pro Ultra промывает водой с температурой 75 ℃ и затем сушит воздухом 45 ℃.
К слову о базе. Конструкция «парковочной» части робота сделана так, чтобы доставить как можно меньше мороки пользователю. Щётки там очищаются от грязи, но обслуживать базу всё равно придётся, может быть, один раз в 1–3 месяца. Там съёмный поддон, так что не придётся всю базу тащить в ванную.
Ещё у пылесоса может выдвигаться щётка с тремя усиками и отодвигаться в сторону «ножка» с одной из круглых щёток — чтобы робот мог прочищать полы даже в углу, но и это тоже ранее было у Dreame (как раз появилось в Dreame X40 Ultra).
В общем, технически всё что есть у Trouver — это то, что уже было в флагманских моделях Dreame, просто теперь под другим названием. Ничего не изменилось и в плане взаимодействия с умным домом, по крайней мере, с экосистемой Яндекса («Умный дом с Алисой»).
Честно: не знаю, как там с другими экосистемами умного дома: к сожалению, производители бытовой техники часто привирают, когда рассказывают об умных функциях, так что, на слово тут верить нельзя. Говорю о том, что проверил лично.
Увы, управление роботом через Алису сильно ограничено. К примеру, на запрос: «Алиса, пропылесось в спальне» робот стал пылесосить не в спальне, а везде. Причём, остановить уборку с помощью команд Алисе так и не получилось. Можно попросить запустить уборку на 15 минут — но это просто приведёт к остановке уборки по истечению этого времени.
Короче говоря, настройку уборки всё ещё надо производить в приложении производителя робота-пылесоса, а Алису можно попросить просто запустить то, что уже настроено. Также можно спросить у Алисы статус робота-пылесоса (включён он или выключен — имеется ввиду, производится уборка или нет), ну и всё.
Конкуренты
Сначала я думал подобрать в конкуренты Dreame X50 Ultra — актуальную модель от Dreame, но у неё цена уже 130 тысяч рублей, на 50 тысяч дороже Trouver. Да, там робот может преодолевать препятствия до 6 см, а не 2,2 см, как Trouver P50 Pro Ultra, но всё же это совсем другая «весовая категория» по цене. Так что, возьму для сравнения прошлогодний Dreame X40 Ultra.
|Trouver P50 Pro Ultra
|Dreame X40 Ultra Complete
|Xiaomi Robot Vacuum X20 Max
|Сила всасывания (обратное давление)
|19000 Па
|12000 Па
|8000 Па
|База с водой и пылесборником
|Да
|Да
|Да
|Объем резервуара для чистой/грязной воды
|4 л / 3,5 л
|4,5 л / 4,0 л
|4,5 л / 3,8 л
|Влажная уборка
|Да
|Да
|Да
|Выдвижные щётки для уборки в углах/вдоль стен
|Да/Да
|Да/Да
|Нет/Да
|Температура мытья щёток для влажной уборки
|75 ℃
|70 ℃
|55 ℃
|Сушка щёток для влажной уборки
|Да, 45 ℃
|Да
|Да
|Преодолевание порогов
|2,2 см
|2,2 см
|1-2 см
|Камера для видеонаблюдения
|Да
|Да
|Нет
|Подсветка
|LED
|LED
|Нет
|Габариты базы
|47х45,8х42 см
|58,6х42,7х34 см
|56,3х42х34 см
|Габариты робота-пылесоса
|35х35х9,7 см
|35х35х9,7 см
|35х35х9,7 см
|Цена
|80 тысяч рублей
|98 тысяч рублей
|63 тысячи рублей
Dreame X40 Ultra
В целом это почти полная копия Trouver P50 Pro Ultra (точнее наоборот), но с более низкой мощностью всасывания и более удобными баками для воды. Но сама база для пылесоса меньше по ширине (при этом выше), как я и описывал в начале этой статьи, и робот слегка выходит за её пределы. Остальные функции вроде выдвижной ножки и щётки — на месте.
На данный момент эта модель стоит 98 тысяч рублей в официальной рознице, и при такой разнице конечно Trouver P50 Pro Ultra будет предпочтительнее. Другое дело, что Dreame X40 Ultra продаётся в конфигурации Complete, что включает в себя большой набор расходников: щёток и пылесборников. Хватит не на один год.
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max
Топовый робот от Xiaomi уже значительно проще, чем Trouver или Dreame. Здесь нет выдвижной щётки с усиками (для сухой уборки), только выдвижная швабра для мытья полов вдоль стен и плинтусов, нет камеры для видеонаблюдения (и умного определения типа препятствия) и LED-подсветки. Сила всасывания у Xiaomi уступает конкурентам (хотя её в целом более чем достаточно). Ещё я пытался найти информацию, пороги какой высоты может преодолевать этот робот, и нашёл противоречивые данные. На одном сайте утверждалось, что 1 см, на другом — 1,5 см, на третьем — что 2 см, а умный поиск от Google пишет 2–3 см, но этим нейросетям веры нет.
В целом, у Xiaomi всё ещё хороший робот-пылесос, хоть и отстаёт от Trouver/Dreame, но зато дешевле.
Итого
Главное отличие Trouver P50 Pro Ultra от среднестатистического умного пылесоса Dreame — в конструкции базы. Она ниже за счёт более широких баков для воды, и имеет переработанную «парковочно-помывочную» зону для очистки щёток. Сложно сказать, насколько эффективна новая конструкция — для этого надо тестировать робот-пылесос полгода, а то и больше. Но выглядит вроде бы более продуманно, чем, скажем, у Dreame X40 Ultra.
Если не сравнивать с Dreame, то Trouver P50 Pro Ultra — это современный, многофункциональный умный робот-пылесос с хорошей влажной уборкой и почти идеальной сухой уборкой, и всё это за 80 тысяч рублей. Топовые модели Dreame ранее стоили дороже, но и у Trouver нынешний флагман дороже 150 тысяч рублей, хотя там отличие по большей части только в мощности всасывания.
Жаль только, что взаимодействие с умным домом всё ещё лишь базовое: можно запускать уже настроенную уборку, но нельзя голосом объяснить, где роботу стоит убраться.
- Цена ниже аналогичного робота Dreame
- Запредельная мощность всасывания
- Хорошая влажная уборка
- Тщательная мойка щёток и базы
- Неудобные баки для чистой и грязной воды