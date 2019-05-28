Неубиваемый Wi-Fi из будущего, переносной супер-монитор на батарейках, электретная гарнитура — и прочие новинки ASUS на Computex 2019

А ещё ASUS придумали аксессуар (но пока не показали его журналистам - на фото не он), который позволяет поставить монитор над экраном ноутбука - таким образом можно пользоваться всеми преимуществами второго дисплея (вторым тут будет ноутбучный, конечно же) и при этом не понадобится внешняя клавиатура.

Монитор поддерживает подключение по micro-HDMI или USB Type-C - так что, его и со смартфонами можно использовать (см. заглавное фото к статье).

У монитора серии ROG есть и “младший брат” из серии Zen - тоже портативный монитор, но уже без 240 Гц и всего 15-дюймовый. Вот его предназначение, честно говоря, мне не совсем понятно, зато он сенсорный - можно подключать смартфон и превращать его в полноценный рабочий планшет.

Wi-Fi 6

Обычно протоколы Wi-Fi поколениями не меряют, однако в этот раз сделали исключение. По сути, Wi- Fi 6 - маркетинговое название протокола 802.11ax, который вот прям совсем новый - первые устройства показали только на CES 2018, и до сих пор некоторые возможности существуют “на бумаге”. Например, использование "коротких", но максимально быстрых частот от 1 до 7 ГГц (в дополнение к частотам 2,4 и 5 ГГц).

По сравнению с 802.11ac ожидается и увеличение пропускной способности до 37% на одного клиента, четырёхкратный прирост скорости в загруженных сетях со множеством клиентов и уменьшение задержки на 75%. А ещё должно снизиться энергопотребление модулей, поддерживающих этот протокол.

Существующие сегодня устройства показывают скорость передачи данных до 11 Гбит/с, что кажется просто невероятным.

ASUS, как один из самых популярных производителей пользовательских точек доступа и клиентских устройств, также представил новые продукты с поддержкой Wi-Fi 6.

В их числе - роутеры RT-AX88U и ROG-Rapture GT-AX11000.