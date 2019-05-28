Неубиваемый Wi-Fi из будущего, переносной супер-монитор на батарейках, электретная гарнитура — и прочие новинки ASUS на Computex 2019

Оглавление
В 1989 году компания ASUS создала свою первую материнскую плату и с этого момента пошёл отчёт жизни компании. С тех пор ASUS не раз становились лидерами в той или иной области, когда выпускали первые в мире устройства с определёнными характеристиками. Например, первый в мире монитор с частотой вертикальной развёртки 144 Гц, а потом - первый такой же 4K-монитор. Сегодня, в 2019 году, тоже есть о чём поговорить.
Первый в мире портативный монитор с развёрткой 240 Гц
На сегодняшний день в сфере портативных (переносных) мониторов выбор невелик. Поэтому неудивительно, что ASUS …. занял нишу самого первого устройства в своём роде. Рецепт прост - берём флагманские характеристики для разрешения Full HD, и комплектуем это аккумулятором. Вуаля - портативный монитор готов!
Зачем вообще может понадобиться такой монитор? Ну, во-первых, он пригодится любителям игровых консолей, особенно владельцам Nintendo Switch, которая и так сама по себе портативная, но 17,3 дюйма всяко лучше 6,2-дюймового планшетика (правда, чтобы вывести картинку на монитор придётся и питанием для консоли озаботиться).
Мне как раз удалось поиграть в Mario Kart 8 Deluxe на таком мониторе - и могу вас заверить, что картинка просто крышесносящая. Конечно, о запасе яркости сложно судить - компания пока точных цифр не даёт, да и затемнённая обстановка на стенде, возможно, сыграла роль.
Сама компания ASUS, впрочем, больше смотрит в сторону ПК-игроков - в том числе потому, что 240 Гц консольщикам не нужны. Пока что на консолях почти везде 60 Гц, кроме опциональной поддержки 120 Гц в Xbox One X (в разрешении до 1440p). Для Xbox One X, кстати, пригодится и поддержка FreeSync - она здесь тоже есть.
А вот ПК-геймерам такой монитор может пригодиться. Даже владельцам ноутбуков. К примеру, если у вас старый ноутбук с 60-герцовым экраном на какой-нибудь GeForce 980. Если вы хотите хорошо играть в киберспортивные сетевые шутеры вроде Fortnite, PUBG, Counter-Strike Go или Rainbow Six, то высокая частота обновления - не блажь, а необходимость, чтобы скорость вашей реакции совпадала со скоростью обновления картинки на экране. Покупать новый ноутбук только ради более быстрого экрана, даже если и ваш старый прекрасно “тащит” игрушку? Можно ограничиться именно внешним монитором.
А ещё ASUS придумали аксессуар (но пока не показали его журналистам - на фото не он), который позволяет поставить монитор над экраном ноутбука - таким образом можно пользоваться всеми преимуществами второго дисплея (вторым тут будет ноутбучный, конечно же) и при этом не понадобится внешняя клавиатура.
Монитор поддерживает подключение по micro-HDMI или USB Type-C - так что, его и со смартфонами можно использовать (см. заглавное фото к статье).
У монитора серии ROG есть и “младший брат” из серии Zen - тоже портативный монитор, но уже без 240 Гц и всего 15-дюймовый. Вот его предназначение, честно говоря, мне не совсем понятно, зато он сенсорный - можно подключать смартфон и превращать его в полноценный рабочий планшет.
Wi-Fi 6
Обычно протоколы Wi-Fi поколениями не меряют, однако в этот раз сделали исключение. По сути, Wi- Fi 6 - маркетинговое название протокола 802.11ax, который вот прям совсем новый - первые устройства показали только на CES 2018, и до сих пор некоторые возможности существуют “на бумаге”. Например, использование "коротких", но максимально быстрых частот от 1 до 7 ГГц (в дополнение к частотам 2,4 и 5 ГГц).
По сравнению с 802.11ac ожидается и увеличение пропускной способности до 37% на одного клиента, четырёхкратный прирост скорости в загруженных сетях со множеством клиентов и уменьшение задержки на 75%. А ещё должно снизиться энергопотребление модулей, поддерживающих этот протокол.
Существующие сегодня устройства показывают скорость передачи данных до 11 Гбит/с, что кажется просто невероятным.
ASUS, как один из самых популярных производителей пользовательских точек доступа и клиентских устройств, также представил новые продукты с поддержкой Wi-Fi 6.
В их числе - роутеры RT-AX88U и ROG-Rapture GT-AX11000.
ASUS ещё и активно занялись темой увеличения покрытия с помощью нескольких точек доступа (типа Google Wi-Fi). Для этого выпускаются продукты серии AiMesh, которые будут продаваться сразу парами.
Тайваньцы утверждают, что такие точки доступа можно будет подключать даже проводом - на случай, если у вас в квартире “непробиваемые” стены. При этом, клиентским устройствам не понадобится какая-то дополнительная настройка. Они могут быть настроены на один SSID, а уже сами точки доступа будут разбираться - сигнал от какой стоит вещать и на какой частоте.
Преимущество ASUS здесь в том, что AiMesh будут совместимы и с другими роутерами компании, плюс, поддерживать технологию будут и клиентские устройства - Wi-Fi адаптеры, материнские платы, ноутбуки, мини-ПК (про смартфоны умолчали).
Гарнитуры для геймеров и аудиофилов
ROG Theta и ROG Theta Electret - похожие по названию, но совершенно разные по возможностям гарнитуры.
ROG Theta - гарнитура с поддержкой звука 7.1 и подключением по USB-C, в которой интересны два момента.
Первый - технология VirtualBass. Название, думаю, понятно и вы, наверное, спрашиваете - а в чём суть? Типа вместо настоящих бас-драйверов здесь используется их эмуляция?
Да. И сделано это потому, что если впихнуть настоящие бас-драйверы в гарнитуру, то для остальных драйверов просто не остаётся места и они получаются крохотными. Ну и звук в итоге окажется соответствующий: крутые басы и… Всё.
В ASUS решили сделать всё наоборот - пусть все драйверы будут нормального размера, а басы (то самое “.1”) сделаем виртуальным. То есть, операционная система видит гарнитуру как аудиоустройство 7.1 и передаёт нужный звук на канал сабвуфера, а гарнитура уже сама разбирается - как этот звук воспроизводить. Благодаря внушительного размера драйверам получается и бас нормально передать.
И да, я лично проверил. Более того - как ярый противник этих самых “гулких басов” (ну когда лишь бы бумкало, а как там остальные частоты звучат - плевать), я одобряю и всячески поддерживаю такой подход.
В естественном звуке, который мы слышим каждый день, басов не так уж много, если это не гром, но и в его звуке важен весь спектр частот (могу лишь пожалеть людей, которые их не слышат или отказываются слышать). Поэтому звук у ROG Theta действительно получается максимально естественный.
Да и вообще, все те вещи, которые любители компьютерных игр хотят слышать наиболее чётко (шум шагов противника, например) - не такие уж басовитые. Но не подумайте, что я оправдываю отсутствие басов! Тем более, что басы на самом деле есть, просто отдельных бас-драйверов в гарнитуре нет.
Второй интересный момент в ROG Theta - микрофон с “умным” шумоподавлением. К сожалению, вот это уже в условиях выставки у меня протестировать не получилось, но сам производитель заявляет, что система шумоподавления в ROG Theta принципиально отличается от всего, что существовало ранее.
Ведь, как было раньше? Либо пассивный шумодав, от которого толку вообще мало (тихий звук просто вырезается, ну и на самом микрофоне примитивная ветрозащита), либо активный - где дополнительные микрофоны записывают фоновый шум. Потом частоты окружающего звука вырезаются и… Получается, что голос пострадал тоже.
ROG Theta фильтрует шум на основе заранее заложенных в неё профилей. Например, стук механических клавиш или работа кондиционера. На демонстрации звучало всё очень эффектно - полное исключение фонового звука (в конкретном примере - стука клавиш) с сохранением высокого качества голоса.
ROG Theta Electret - гарнитура совсем другого типа. Она предназначена для тех геймеров, которым хочется и музыку слушать на Hi-Fi системе. Поэтому подключение здесь аналоговое (производитель клянётся, что сделал всё для уменьшения помех, которые могут возникнуть).
Драйверов в чашечках два - один обычный, динамический (отвечает за низкие частоты), а второй - электретный (высокие частоты). Подробно про физику электретных наушников рассказывать не буду (можете почитать в интернете, но если вкратце - то они обеспечивают большую детализацию звука из-за возможности электретной мембраны быстрее реагировать на изменения тока, да и вообще быстрее колебаться. Поэтому звук в электретных наушниках обычно очень детализированный, но это уже не 7.1, а просто стерео.
Блоки питания, материнская плата с экраном
Да-да, блоки питания ASUS тоже делает. В частности, на Computex 2019 представлены две модели - на 650W и 750W, оба по стандарту Gold, что означает уровень эффективности от 88%, 92% и 88% при загрузке 20%, 50% и 100% соответственно.
ASUS утверждает, что уровень шума их БП практически сопоставим с комнатным, при том, что обещает сделать их максимально доступными для конечного потребителя. Фишка в том, что компания взяла топовые вентиляторы и попыталась сделать с ними относительно недорогие БП. Как получилось? Ну, тут я точно не могу ничего сказать - по выставочному образцу сложно судить о громкости под нагрузкой.
А ещё ASUS, кажется, по-хорошему помешалась на экранах. Вчера я уже рассказывал про ноутбуки со вторым экраном ScreenPad+ - на моей памяти, это самое грамотное использование дополнительного экрана в лэптопе. Но нам ещё показали концепт (пока лишь концепт) материнской платы с экраном.
Да-да, полноценная 7-дюймовая OLED-панель встроена прямо в плату и позволяет мониторить её состояние. Видимо, будет полезно для случаев, когда ОС вы ещё не установили. Ну или смотреть ту же температуру и частоты во время игры, то есть, когда система под нагрузкой - если корпус прозрачный. Короче, не то, чтобы очень важная вещь, но я спрашиваю себя - куда ещё ASUS может пристроить экран? Как вы думаете?