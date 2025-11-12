Приколитесь, монитор Digma Pro Vision S внутри оказался Самсунгом за меньшие деньги

KVM тоже поддерживается. Это такая функция, чтобы вот вы, например, подключили в USB монитора клавиатуру и мышь, а у вас к DisplayPort полноразмерному подключен настольный ПК (и к настольному же ПК подключен USB-B, чтобы эта клавиатура и мышь, подключенные в монитор, компьютером опознавались и работали, будто они напрямую в системник воткнуты.

И у вас, например, ко второму DisplayPort в USB-C подключен ноутбук. Работаете за компом (выбран видеовыход DisplayPort в мониторе) — клавиатура и мышь работают с десктопом. Переключились на видеовыход USB-C в мониторе — эта же клавиатура и мышь могут управлять ноутбуком. То есть вам не нужно перетыкать кабель USB-B – USB-A, воткнутый в настольный комп, в ноутбук для того, чтобы подключенные к монитору клавиатура + мышь управляли ноутом.

Вообще, насчёт флешек или HDD/SSD я даже и не знаю… тянуться к задней панели монитора кабы не сложнее, чем к системнику. Но вот клавиатуру и мышь сзади подключить «раз и навсегда» можно, да. Хотя клавиатуре и мыши хватило бы и USB 2.0, а не 3.0. Но ладно, не как что-то плохое.

Меню

Меню настраивается джойстиком на нижней панели. Какой-то «прикольной полупрозрачной графики», как в Самсунгах каких-нибудь или Асусах, тут нет (хотя её нет и в мониторах Gigabyte Aorus, например), но все функции в наличии. И несколько режимов цветопередачи — от «для работы и обработки фото/видео, чтобы морды не были красными, когда люди будут на своих компьютерах/ноутбуках отснятый материал смотреть». И для «чтобы сочно-ярко выглядело всё, как на экранах дорогущих смартфонов/топовых телевизоров.