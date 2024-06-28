Если вам нужен комп не для игр или обработки видео, в этой маленькой коробчонке он весь, полностью

Если вам нужен комп не для игр или обработки видео, в этой маленькой коробчонке он весь, полностьюTecno Mega Mini M1
|Tecno Mega Mini M1
|Процессор
|Intel Core i5-12450H, 8 ядер, 12 потоков, 2.0 ГГц (с возможностью разгона в Турбо-режиме до 4.4 ГГц)
|Встроенная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Оперативная память
|16 Гбайт, DDR4, DIMM, 3200 МГц (2x Lexar LD4S08G32C22ST)
|Накопитель
|SSD, 512 Гбайт (Kingston OM8SEP4512N), PCIe 4.0
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201) 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
|Питание
|120 Вт
|Габариты
|117х112х49 мм
|Масса
|410 грамм
|Цена
|от 44 тысяч рублей
Внешний вид
Мы не так уж часто пишем про мини-компьютеры, но сегодня как раз такой случай — первый мини-ПК Tecno, один из многих современных моделей, но не китайский рефаб-самопал с перепаянным из б/у ноутбука Ryzen 4800U, 5500U и прочим Пеладеном, которые иногда выкладывают на Pepper, а что-то не культовое и супер-мощное, но более-менее фабричного происхождения. Сегодня будем разбираться, что там такого в 2024 году вместили в небольшую «коробочку» размером 11х11 сантиметров и весом всего в 410 грамм.
Корпус, кстати, красивый и минималистичный, в духе Apple Mac mini, что ли. Серебристый — это хорошо, ни пыли, ни отпечатков на нём не видно, и липким со временем не станет, как в мини-ПК с корпусом из пластика софттач. Но вот отдельную подставку для фиксации в вертикальном положении не завезли, хотя можно было бы, ведь у некоторых конкурентов это есть.
Но вот комплектация меня как-то не впечатлила. В коробке находится только сам неттоп и... большой, нет ОГРОМНЫЙ блок питания на 120 Вт. Зачем так много в устройстве, процессор которого потребляет 50 Вт максимум? Каких-то портов для быстрой зарядки, как в разъёмах Type-C у матплат современных настольных компьютеров, здесь нет. Наверное, просто влепили БП, какой нашли, от, возможно, будущих старших моделей мини-ПК Tecno, где он будет таким же и уже уместным.
С одной стороны, без разницы, какого там размера блок питания, если вы один раз его подключите и забудете. Но если, вы например, из тех, кто летом живёт на даче, добирается туда общественным транспортом и планировали кинуть мини-ПК в рюкзак, чтобы подключить его на даче к телику/монитору, то здоровенный БП будет обузой. И заменить его не на что, потому что заряжается этот мини-компьютер не от Type-C, а от своего фирменного разъёма (зачем-2, возвращение «зачем?»).
Кстати, раз уж мы сравниваем дизайн этого мини-ПК с эппловским, то, справедливости ради, нужно отметить, что конструкция тут лучше, чем у Mac mini. Потому что у Tecno есть разъёмы спереди, в то время как альтернативно одарённые и нетрадиционно ориентированные дизайнеры Apple предлагают лезть и втыкать флешки через задницу мини-ПК. Ту саму, через которую они проектировали его конструкцию во имя гламура.
А здесь вам не нужно наощупь запихивать флешку в разъём на задней стенке, потому что с лицевой стороны, помимо кнопки включения устройства, расположены два разъема USB 3.2 Gen2 Type A и миниджек 3.5 мм для подключения гарнитуры.
Из плохого — на передней панели не разместили самый полезный для пользователя место всё ещё не завезли скоростной Thunderbolt 4. Возможно потому, что он же здесь и для вывода сигнала на мониторы с DisplayPort и создатели решили, что этим он и будет занят основную часть жизни мини-ПК.
По бокам у Tecno Mega Mini M1 отверстия для вентиляции, а на одной из боковых граней есть слот для чтения полноразмерных SD карт памяти.
А вот сзади целая куча различных отверстий под разные задачи: ещё один разъём USB 3.2 Gen2 Type-A, нынче уже устаревший USB 2.0 Type-A (для клавомыши, например, принтера или «USB-свистка» у геймпада, коннектор RJ-45 для подключения проводного интернета скоростью до 2,5 Гбит/с и два разъёма HDMI 2.0 (4K, 60 Гц максимум) для вывода изображения. Из хорошего — два разъёма стандарта Thunderbolt 4, хотя лучше бы один из них был на лицевой панели вместо никому не нужного USB 2.0 Type-A.
И да, повторюсь. Если вы вдруг внезапно понадеялись на то, что подключить свою модную компактную зарядку для питания неттопа таки получится через Type-C Thunderbolt, то нет. В эти разъёмы завезли только поддержку передачи данных до 40 Гбит/с и вывод изображения аж на четыре монитора в 4К и 60 fps, но не Power Delivery.
Как бы и хорошо, но лично я не люблю не универсальные зарядные устройства ещё со времён, когда производители кнопочных телефонов (Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Siemens и т.д.) городили каждый свой фирменный зарядный разъём. И не один на бренд, а несколько вариантов под мобильники разные класса. И год от года эти разъёмы ещё и изменялись периодически. Как вспомню — аж трясёт.
Производительность
За производительность в Mega Mini M1 отвечает процессор Intel Core i5-12450H, выпущенный в январе 2022. Это такой процессор, который используют в старших (считающихся мощными) офисных ноутбуках или младших игровых. Восемь ядер, из которых 4 производительнях (P-ядра) и 4 экономичных (E-ядра). Ну и ещё P-ядра распараллеливаются надвое за счёт Hyper-Threading, поэтому в сумме процессор 12-поточный. Но главное не это.
Как любят говорить разведённые женщины с детьми: отец — это не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Вот и в ноутбучных процессорах (и видеокартах) то, будет ли процессор быстрым или медленным при одинаковом индексе, решает не наименование и даже не бренд производителя, а TDP. Грубо говоря, показатель, сколько процессору дают «жрать электричества» (формально TDP обозначается для уровня тепловыделения, но мы сейчас говорим о производительности).
Мифы и легенды гласят, что бывают ноутбуки и мини-компьютеры, в которых Core i5-12450H работает при TDP 60 Вт, но если такое и бывает, то только в настройке PL1, когда процессор работает очень быстро несколько секунд, а потом выходит на среднее значение.
И среднее значение у этих i5 варьируется от 35 Вт в каких-нибудь тонких ноутбуках со слабой системой охлаждения до 45 Вт в остальных ноутбуках, где охлад в порядке. В Tecno Mega Mini M1 процессор потребляет в среднем 40 Вт и по производительности этот мини-ПК... ну, выше среднего. В идеале мог бы ещё на 5-6% быть быстрее, но, с другой стороны, при 35 Вт TDP он мог бы быть медленнее на 10-12%. Но со скоростью тут всё в порядке, в отличие, например, от моноблока Digma Pro, где тоже ноутбучный процессор Core i7-1255U «задушили» почти до уровня Core i5.
В чип интегрирована встроенная графика Intel UHD Graphics c 48 вычислительными блоками. Довольно клёвая штука с точки зрения аппаратного ускорения — способна крутить видео не только в VP9 (YouTube в 1080p и 2K), но и AV1 (YouTube в высоком качестве) аж вплоть до 8K. То есть ничего не будет тормозить, а мини-ПК будет работать в таком воспроизведении с околонулевой нагрузкой.
И вроде бы это нафиг не нужно, но, во-первых, во встроенной графике в каком-нибудь Ryzen 7 5800H этот AV1 толком не воспроизведёшь, хотя процессор настолько же мощный. А во-вторых, это только сейчас возможность играть в AV1 4K-видео не обязательна (большинство фильмов выходит в устаревшем уже формате H.265). Но владельцы старых видеокарт, например, не могут смотреть YouTube без подёргиваний, потому что в них добавляли поддержку H.264 (кодека времён ранних Blu-Ray дисков), но не добавляли VP9. И так далее. Запас поддержки новых видеоформатов — это всегда плюс. Особенно в мини-ПК, где нельзя переткнуть видеокарту, как в настольном компьютере, и не париться по поводу поддержки новых форматов.
Но вас, наверное, интересуют и хоть какие-нибудь игровые возможности этого не игрового мини-компьютера? Кое-что он умеет:
© Intel Core i5-12450H в играх
Без подключения внешней видеокарты вы без проблем поиграете в кучу нетребовательных игрушек, но не на самых топовых настройках. Например, Fortinte пойдёт при 100-80 кадрах в секунду, примерно так же будет играться в Counter-Strike 2 и чуть хуже в Dota 2 — при 60-70 fps. Всякие танчики, стратегии, старые игрушки пяти-семилетней давности вообще не проблема, а вот Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, современные Call of Duty или Rainbow Six этот мини-ПК не потянет вообще, в них вас ждёт слайдшоу даже на минимальной детализации графики в 720p.
«Из коробки» за хранение файлов отвечает SSD Kingston OM8SEP4512N на 512 Гбайт памяти. Безбуферный SSD на контроллере Silicon Motion SM2267XT, формально стандарта PCIe 4.0, но на TLC-памяти и поэтому... ну, быстрее, чем SATA-III M.2 SSD, но производительность, по меркам PCIe 4.0 шляпная. Для офисной работы сгодится, но в целом, если надумаете апгрейдить встроенные 512 ГБ на что-то более приличное, то практически любой покупной SSD стандарта PCIe 4.0 будет быстрее.
Нам, как водится, было лень раскручивать тестовый экземпляр, поэтому вот вам фотки внутренностей мини-ПК из обзора на iXBT — можете тоже прочитать, там техническая информация подробнее.
В общем, прикол этого мини-ПК в том, что слота под SSD здесь два. Но один из них под накопитель стандартной длины (M.2 2280), а второй — под короткий M.2 2242, который... я вообще хз, где ещё используется, кроме некоторых извращенских моделей ноутбуков (в Steam Deck другой SSD, ещё более короткий M.2 2230).
То есть второй слот как бы есть, но цены и ассортимент SSD под него вас неприятно удивят, поэтому просто забудьте. Проще продать основной 512 ГБ SSD (или купить под него переходник и использовать как быструю USB-флешку) и установить вместо него что-то более ёмкое при необходимости.
Wi-Fi модуль Intel AX201 — нормалёк, Wi-Fi 6, где-то под 2 Гбит/с теоретической пропускной способности и по факту свыше 1 Гбит/с в прямой видимости и если роутер хороший, он у вас выжмет. А больше пока и не надо.
Конкуренты
HIPER ExpertBox ED20
|Hiper ExpertBox ED20
|Процессор
|Intel Core i5-1240P, 12 ядер, 16 потоков, 1.7 ГГц (с возможностью разгона в Турбо-режиме до 4.4 ГГц)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe
|Оперативная память
|Crucial CT16G4SFS832A.M8FF, 16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц
|Накопитель
|SSD, 512 Гбайт (Kingston OM8SEP4512N), PCIe Gen4
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201) 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
|Питание
|65 Вт
|Габариты
|124х112х43 мм
|Масса
|800 грамм
|Цена
|49 990 рублей
В официальной российской рознице в формате «здесь и сейчас» Tecno Mega Mini M1 в данной конфигурации продаётся от 44 тысяч рублей. Но если вы выбираете из российских сетевых магазинов и готовы чуть доплатить, есть чуть другая вариация по теме. Например неттоп от HIPER, который продаётся за 50 тысяч рублей.
Дизайн у него не такой эстетичный, как у Mini M1, но вот на лицевой стороне есть разъём USB Type-C, а ещё довольно богатая комплектация. Посмотрите сами:
За пять тысяч сверху вы получаете:
- блок питания на 65 Вт адекватных размеров, который можно таскать с собой в сумке
- VESA крепление для установки мини-ПК за монитором
- HDMI-кабель для вывода изображения
- кабель управления для возможности установить дополнительный накопитель SATA2.5
Мелочи, конечно, зато не надо будет после распаковки ничего докупать.
Что касается железа, то в неттопе от HIPER всё примерно такое же. Здесь вам и 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD-накопителя и аналогичный по мощности «ноутбучный» Intel Core i5-1240P с интегрированной графикой Intel Iris Xe. Из отличий — более старый стандарт Bluetooth 5.1, но наплевать на него, разницы вы не заметите. Я мог бы пожаловаться на более тяжелый вес в 800 граммов (аж в два раза!), но с учётом огромнейшего адаптера питания в Tecno суммарно получаются одинаковые по трудоёмкости транспортировки коробчонки.
MinisForum UM790 Pro
|MinisForum UM790 Pro
|Процессор
|AMD Ryzen™ 9 7940HS, 8 ядер, 16 потоков, 4 ГГц (с возможностью разгона в Турбо-режиме до 5.22 ГГц)
|Встроенная графика
|AMD Radeon 780M
|Оперативная память
|32 Гбайт, DDR5, 5600 МГц
|Накопитель
|SSD, 512 Гбайт (Kingston OM8PGP4512Q-A0), PCIe4
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201) 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|Питание
|120 Вт
|Габариты
|156х130х47 мм
|Масса
|700 граммов
|Цена
|от 50 тысяч рублей
А что там будет, если прошерстить всякие Алиэкспрессы или Ozon Global? Ну, за 52 тысячи деревянных рублей минимум с двумя неделями ожидания доставки периодически в продаже можно найти MinisForum UM790 Pro.
Это уже интересный вариант, за который можно и доплатить около восьми-десяти тысяч сверху в сравнении с Mega Mini M1. Почему?
Во-первых, это не китайская поделка от неизвестного Сяо Ляо, а вполне себе известный (и даже уважаемый) бренд.
А во-вторых, процессор Ryzen 9 PRO 7940HS мало того, что вышел в 2023 году, так ещё и в тестах производительности он на 60% быстрее Intel Core i5-12450H. Если вы любите извращения и планируете играть в игрушки на мини-ПК — этот чип точно будет мощнее и вытянет не только стратегии, но и более требовательные игры в качестве 1080p. Более того, это не переименованный в соответствии с традициями AMD старый проц, а настоящий Ryzen 7000 на архитектуре ядер Zen 4.
Из плюсов: оперативная память формата DDR5 на 32 Гбайта и всё те же 512 Гбайт SSD, поддержка Power Delivery в Type-C разъёмах (а они тут даже заменяют Type-A на лицевой панели). Да даже мелочь в виде комплектного HDMI-кабеля тут тоже есть.
Что плохо?
-
Купить такое устройство подешевле можно только с доставкой из Тайваня, а в Москве за него просят уже от 55 тысяч. И если вдруг проблемы во время доставки уже постепенно ушли в прошлое, а выдачу Ютуба не заполняют ролики с названиями «Украли китайское барахло из посылки и положили камни внутрь», то вот в случае поломки неттопа придётся чесать репу. Скорей всего в придётся отправить девайс в Китай за свой счёт, а там уже будут разбираться.
-
А ещё ничего не мешает китайцу на другом конце провода сделать каменное лицо и зарубить ваш возврат, сославшись на внезапные скачки напряжения в квартире, даже не видя причину поломки.
Вдобавок Minisforum, как и многие китайские производителя, виляет задницей и пытается играть на два фронта. Сначала товары есть в продаже, а потом берёт и скрывает на Ozon весь ассортимент магазина.
Достоверно не известно, по какой именно причине, но либо компании из США периодически проводят ревизию и грозятся наказать китайских вендоров за продажу устройств с американскими комплектующими, а китайцы поджимают хвост (на время, а потом снова начинают продавать).
Либо причина в том, что китайские банки то проводят международные платежи с Россией, то не проводят. Тем более, что в случае с маркетплейсами размера AliExpress это не «ой, с этим банком не получилось — давайте вам на карту переведу через другой банк», а конкретные банки во взаиморасчётах крупных компаний.
А по поводу неттопа Minisforum: увидите по адекватной цене (до 50 тысяч рублей) — покупайте. Увидите по неадекватной — не покупайте. И на гарантию при доставке из Китая не надейтесь в любом случае.
Выводы
В сухом остатке у Tecno Mega Mini M1 есть свои минусы, но сказать, что первый блин получился совсем уж комом я не могу. Всё в нём в порядке: красивый, быстрый, все необходимые разъёмы в наличии. Для офисной работы и игр в Civilization или Мир Танков подходит замечательно.
Ещё бы кабели в комплект стали класть и настенное (оно же «чтобы за монитором влепить») крепление предусмотрели — и было бы совсем хорошо.
Китайские альтернативы с доставкой на Ozon Global или AliExpress, конечно, выгоднее. Но с этими торгашами-вертихвостами вы сами знаете: сначала с Ali взяли и пропали почти все SSD, потом появились. Потом пропали процессоры Xeon с Ali, потом появились. Потом из Ozon пропали современные Ryzen, потом появились. С мини-ПК происходит аналогичный бардак, поэтому поглядывайте на более мощные неттопы нормальных брендов (Minisforum, Beelink), но здесь нужно ловить момент, когда они в продаже, и когда они в продаже по адекватной цене. И не забывайте о том, что с вас состригут таможенную пошлину за товар из-за рубежа.
Tecno Mega Mini M1 не настолько супер-мощный за свои 45 тысяч, зато вот он — в DNS или Ситилинке на соседней улице, или на Ozon с российского склада. Можно брать — если вы не из касты извращенцев, запускающих «графонистые» игры на интегрированной графике процессора, будете всем довольны.
- Алюминиевый корпус
- Стильный дизайн
- Хороший процессор
- Адекватная цена по меркам российской оф.розницы
- Избыточно большой и неудобный адаптер питания
- Не поддерживается зарядка через Type-C
- Скудная комплектация в сравнении с конкурентами