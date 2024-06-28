Если вам нужен комп не для игр или обработки видео, в этой маленькой коробчонке он весь, полностью

Внешний вид

Мы не так уж часто пишем про мини-компьютеры, но сегодня как раз такой случай — первый мини-ПК Tecno, один из многих современных моделей, но не китайский рефаб-самопал с перепаянным из б/у ноутбука Ryzen 4800U, 5500U и прочим Пеладеном, которые иногда выкладывают на Pepper, а что-то не культовое и супер-мощное, но более-менее фабричного происхождения. Сегодня будем разбираться, что там такого в 2024 году вместили в небольшую «коробочку» размером 11х11 сантиметров и весом всего в 410 грамм.

Корпус, кстати, красивый и минималистичный, в духе Apple Mac mini, что ли. Серебристый — это хорошо, ни пыли, ни отпечатков на нём не видно, и липким со временем не станет, как в мини-ПК с корпусом из пластика софттач. Но вот отдельную подставку для фиксации в вертикальном положении не завезли, хотя можно было бы, ведь у некоторых конкурентов это есть.