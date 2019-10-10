Играем в самые крутые игры без дорогих видеокарт и процессоров — GFN.ru от NVIDIA
Облачный гейминг всё пытается закрепиться. Черёд мелких операторов (Onlive, PlayKey) уже прошёл, теперь настала пора мастодонтов. В облачный гейминг лезут Google (и я уже писал, почему их Stadia просто смехотворна), Microsoft (вот это уже серьёзные ребята), Sony (как обычно ограничивая нашу страну в правах), и NVIDIA. Надо сказать, последние в этом наиболее осторожны - поначалу они даже упирали на стриминг игры собственными силами клиента (с компьютера на игровую консоль Shield).
А вот теперь сервис GeForce Now официально пришёл и в Россию. Ну как в Россию… Скорее, в Москву. Потому что, судя по отзывам пользователей в сети, даже в Санкт-Петербурге работает он не так хорошо, как в столице.
Ну так и как оно в Москве?
Я тестировал GFN и дома, где у меня неплохое 100-мегабитное подключение, и на работе, где с интернетом хуже. Выяснилось, что скорость интернета влияет не только на качество передаваемой картинки, но и на задержку управления. Впрочем, не будем забегать вперёд.
Для начала, нужно зайти на сайт GFN.ru и скачать приложение для Windows или Mac. Поскольку компьютер на Windows у меня на работает GeForce GTX 1080, я сразу решил опробовать Mac. Да, GTX 1080 сегодня тоже далеко не топ, но всё-таки для хорошей наглядности лучше выбрать платформу, где с играми ну очень туго.
Итак, я установил приложение на свой MacBook Pro 2013 года. Вообще, сразу скажу, что в организационной части NVIDIA, мягко говоря, не сильна. Сайт работает через раз и периодически выдаёт ошибку, создание учётной записи не всегда завершается успешно (точнее, сайт не всегда подтверждает, что оно успешно, даже если успешно).
Более того, если у вас уже есть аккаунт NVIDIA (в приложении для обновлении драйверов для видеокарты GeForce Experience, например), то для аккаунта GFN.ru советуют даже выбрать другую электронную почту. При этом, позже, когда входишь под именем/паролем в скачанное приложение, нужно ещё и привязать аккаунт NVIDIA - ехали НВидия через Нвидия... И наконец - в самом приложении почему-то можно видеть данные только аккаунта NVIDIA, но не учётной записи GFN, ради которой всё и затевалось. А уж ею получится управлять только на сайте.
Ох, ну да ладно, а теперь попытаемся со всей этой красотой взлететь.
Поиск и установка игр
Из самого приложения уже можно искать и устанавливать игры. Только вот сервис поддерживает не так уж много игр - к примеру, на момент написания статьи поиграть в “Ведьмак 3” у вас не получится. Но что важнее всего - как и у других облачных сервисов, платный доступ к GFN не подразумевает возможность играть в платные игры. То есть, если вы уже покупали игры в Steam/Uplay/Epic Games Store - то можете играть оплачивая только подписку на GFN (если сама игра поддерживается сервисом). Если где-то в другом месте, придётся повторно покупать в одном из описанных выше магазинов или играть в бесплатные.
А ещё поддерживаемая GeForce Now игра может находиться сразу в нескольких магазинах - например, Far Cry 5 есть и в Steam и в Uplay. Например, у меня этот ФарКрай куплен не в Steam, а в Uplay, поэтому я не сразу разобрался, как поставить правильную версию. Если вбить в строку поиска Far Cry 5, то высветятся обе версии, но у той, что из Steam, будет небольшой логотип магазина в углу. А вот у версии для Uplay никаких дополнительных логотипов на картинке игры нет.
Вообще говоря, поиск у GFN работает очень плохо, особенно если вы хотите проверить наличие какой-то игры. Такое ощущение, что NVIDIA не хочет вас расстраивать и даже при полном отсутствии конкретной игры что-нибудь да покажет в списке.
Выбираем игру - и GFN заставляет входить под именем и паролем в магазин игр (Steam, Uplay, и т.д.), к которому привязана ваша лицензия. Тут получается забавно - например, я выбираю игр, у меня открывается Steam, и в нём весь список купленных мной игр. Но из-за того, что до входа я нажимал в GeForce Now на значок Far Cry 5, то поиграть/установить я могу только Far Cry 5.
По сути, GFN в облаке отображает рабочий стол удалённого компьютера на Windows, но в специальном режиме - чтобы пользователь не видел иконки, оболочку системы и так далее (в отличие от стримингового сервиса LoudPlay, например). С этим иногда случаются неприятности - у как-то случилось такое, что одно из дополнительных окон Steam перекрыло окно игры. Alt-Tab работает только для системы компьютера, за которым вы сидите, а через интерфейс удалённого компьютера у NVIDIA я переключить окна не могу. Пришлось тыкать туда-сюда, пока я внезапно не отобразил верхнюю панель окна с кнопками свернуть, закрыть и т.п.
В общем, запуская игру из приложения GFN, мы запускаем лаунчер на удалённом ПК, но с правом установить и запустить при этом только ту игру, на которую кликали в GFN. Однако сама установка проходит моментально. Ещё раз - моментально. В буквальном смысле и независимо от количества гигабайт самой игры и прочих DLC в ней. Скорее всего, где-то на серверах GFN все поддерживаемые игры уже “раскатаны” и пользователя просто подключают на соответствующий образ или наоборот.
После “установки” игру можно запустить. Появляется небольшое окно, которое сообщает о запуске игры. Если у вас несколько мониторов, то нужно успеть перетащить это окно на нужный экран - где вы хотите играть. Спустя несколько секунд игра запускается.
Игровой процесс
Я поиграл в Far Cry 5, Just Cause 3, Fortnite, No Man’s Sky и Destiny 2. Сразу отмечу, что если лаунчер (Steam, UPlay и др.) и сама игра поддерживают облачные сохранения - то они тут же подтянутся. Это приятная новость. Более того - все установленные под вашим аккаунтом игры остаются установленными, даже несмотря на то, что сам процесс установки происходит почти мгновенно (но всё-таки пару кнопок нужно нажать).
Как работают игры? Тут пока ситуация нестабильна. Скажем, мой первый запуск Just Cause 3 привёл к 2-3 fps на заставке, где Рико сидит у залива с бокалом виски. В следующий раз игра запустилась уже нормально.
По умолчанию у меня игры запускались в разрешении 1280х800 пикселей, но переключение на 1920х1200 не приводило к тормозам при том же качестве графики. Но я заметил, что и тут раз на раз не приходится - иногда на высоких настройках одна и та же игра “летает” при 60 fps, а иногда просаживается. Это, впрочем, может быть связано и с подключением - то есть, просаживается не сама игра, а вещание картинки на ваш компьютер.
И вот тут настала пора поговорить о качестве картинки. Что ж, стриминг от NVIDIA, когда с подключением всё хорошо, работает настолько круто, что даже не заметно, что это потоковое вещание, а не игра с вашего жёсткого диска/SSD. Если только сцена не очень динамичная.
Скажем, в Fortnite я вообще играл как на своём домашнем компе - никаких артефактов сжатия заметно не было. А вот в No Man’s Sky, когда включаешь импульсный двигатель для быстрого перемещения по звёздной системе, артефакты уже хорошо видны.
Но на данный момент это один из лучших по качеству картинки сервисов, что я видел. Конкурировать, думаю, сможет только Microsoft, от Google я ничего подобного не жду (у них подход пока несерьёзный), а PlayStation собирается развивать своё облако на платформе от уже упомянутых Microsoft.
Задержка в управлении, конечно есть - и не верьте никому, кто скажет, что её нет. Её не может не быть. И в данном случае её величина зависит от стабильности и скорости соединения (не вашего интернета, а вашего интернета + интернет-канала, который использует GeForce Now). Разумеется, объём данных о нажатых кнопках - считанные байты, но нужно ведь картинку отрисовать и отправить обратно на ваш компьютер.
Но сразу говорю - мышка от Apple для игр не годится. Да, вы можете на ней заставить срабатывать и правую кнопку и колёсико, но в играх не получится прицеливаться правой кнопкой и одновременно стрелять. Кнопка-то, по сути, у мышки одна, а за эмуляцию правой кнопки отвечает сенсорная зона - если нажали справа, то срабатывает правая кнопка, слева - левая, “погладили” мышку - колёсико. Но если кнопка уже нажата, то “донажать” её нельзя, поэтому и одновременно у Magic Mouse (даже самого последнего поколения) регистрируется нажатие либо левой, либо правой мышки. Так что, сторонняя мышка, и лучше проводная - не помешает.
Итого
Если подвести какой-то итог моим впечатлениям, то я так скажу - в качестве демонстрации сервис GFN работает изумительно. Если вы хотите убедить кого-то в возможности будущих игр трансляцией из интернета взамен беготни за видеокартами, процессорами и оперативной памятью - покажите ему GFN. Но для серьёзного и постоянного игрового процесса, особенно для соревновательных динамичных игр, всё-таки GFN не очень подходит. Соединение постоянно стабильным быть не может, и когда от него зависит доставка отрендеренных игрой кадров - это гораздо критичнее, чем просто расположение и действия соперников, если игра работает просто на ресурсах компьютера перед вашим носом. Мелкие притормаживания нет-нет, да случаются - как и внезапно повышенные лаги в управлении. Чтобы это начало раздражать, надо поиграть долго, а поначалу - всё прекрасно и замечательно.
Поэтому если альтернатив нет или покупка мощного игрового компьютера или консоли для вас нецелесообразна - конечно, облачные игры в лице GFN решат проблему. Если же игры для вас - не просто отдых после рабочего дня, то лучше всё-таки играть на своём ПК или на консоли.
Сервису же хочется пожелать развития - в первую очередь, что касается самой библиотеки игр. Ну и стабильность тоже бы улучшить.
Кстати. На сегодняшний день GFN стоит 999 рублей в месяц. И, честно говоря, учитывая слабую библиотеку игр - это как-то очень много. Да, ресурсы на графике (видеокартах) GeForce RTX радуют, но Xbox Game Pass Ultimate, к примеру, обойдётся менее чем в 900 рублей в месяц без скидок (а скидки бывают часто) - и он не заставляет покупать игры, а как раз напротив раздаёт их бесплатно. Разве что, нужно купить Xbox One или игровой ПК. Но консоль можно найти за 15 тысяч рублей - не так уж дорого, это не игровой ПК за 100 тысяч.