Играем в самые крутые игры без дорогих видеокарт и процессоров — GFN.ru от NVIDIA

В общем, запуская игру из приложения GFN, мы запускаем лаунчер на удалённом ПК, но с правом установить и запустить при этом только ту игру, на которую кликали в GFN. Однако сама установка проходит моментально. Ещё раз - моментально. В буквальном смысле и независимо от количества гигабайт самой игры и прочих DLC в ней. Скорее всего, где-то на серверах GFN все поддерживаемые игры уже “раскатаны” и пользователя просто подключают на соответствующий образ или наоборот.

После “установки” игру можно запустить. Появляется небольшое окно, которое сообщает о запуске игры. Если у вас несколько мониторов, то нужно успеть перетащить это окно на нужный экран - где вы хотите играть. Спустя несколько секунд игра запускается.

Игровой процесс

Я поиграл в Far Cry 5, Just Cause 3, Fortnite, No Man’s Sky и Destiny 2. Сразу отмечу, что если лаунчер (Steam, UPlay и др.) и сама игра поддерживают облачные сохранения - то они тут же подтянутся. Это приятная новость. Более того - все установленные под вашим аккаунтом игры остаются установленными, даже несмотря на то, что сам процесс установки происходит почти мгновенно (но всё-таки пару кнопок нужно нажать).