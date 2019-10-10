Играем в самые крутые игры без дорогих видеокарт и процессоров — GFN.ru от NVIDIA

Облачный гейминг всё пытается закрепиться. Черёд мелких операторов (Onlive, PlayKey) уже прошёл, теперь настала пора мастодонтов. В облачный гейминг лезут Google (и я уже писал, почему их Stadia просто смехотворна), Microsoft (вот это уже серьёзные ребята), Sony (как обычно ограничивая нашу страну в правах), и NVIDIA. Надо сказать, последние в этом наиболее осторожны - поначалу они даже упирали на стриминг игры собственными силами клиента (с компьютера на игровую консоль Shield).

А вот теперь сервис GeForce Now официально пришёл и в Россию. Ну как в Россию… Скорее, в Москву. Потому что, судя по отзывам пользователей в сети, даже в Санкт-Петербурге работает он не так хорошо, как в столице.

Ну так и как оно в Москве?

Я тестировал GFN и дома, где у меня неплохое 100-мегабитное подключение, и на работе, где с интернетом хуже. Выяснилось, что скорость интернета влияет не только на качество передаваемой картинки, но и на задержку управления. Впрочем, не будем забегать вперёд.

Для начала, нужно зайти на сайт GFN.ru и скачать приложение для Windows или Mac. Поскольку компьютер на Windows у меня на работает GeForce GTX 1080, я сразу решил опробовать Mac. Да, GTX 1080 сегодня тоже далеко не топ, но всё-таки для хорошей наглядности лучше выбрать платформу, где с играми ну очень туго.

Итак, я установил приложение на свой MacBook Pro 2013 года. Вообще, сразу скажу, что в организационной части NVIDIA, мягко говоря, не сильна. Сайт работает через раз и периодически выдаёт ошибку, создание учётной записи не всегда завершается успешно (точнее, сайт не всегда подтверждает, что оно успешно, даже если успешно).