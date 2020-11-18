Вы уже и забыли, но ASUS тоже делает флагманские смартфоны. И довольно крутые!
Внешний вид
Zenfone 7 Pro продолжает идеи Zenfone 6 с раскладывающейся селфи-камерой: площадка с модулями основной камеры поворачивается на 180 градусов. Это даёт компании Asus повод утверждать, что у них лучшая селфи-камера, хотя тут можно и поспорить.
Возможно из-за этого поворотного механизма, а возможно по каким-то другим причинам, но смартфон получился громоздким. Он не только большой, но и тяжёлый, и к нему нужно привыкать. Хотя для людей, которые любят большие экраны, это не будет проблемой.
В комплекте кстати поставляется фирменный пластиковый прозрачный чехол. Да, именно пластиковый, он почти не гнётся.
Поскольку отдельной селфи-камеры здесь нет, то и на экране нет никаких вырезов, бровей, и прочей ерунды, только типичный для Android-смартфонов “подбородок” снизу, который не мешает.
Почему-то Asus не стали встраивать сканер отпечатков в сам экран, и встроили его в боковую кнопку. Лично мне больше нравится в экране, тем более, что и в кнопке он работает не шустрее, чем эти подэкранные.
Разъёма 3,5-мм здесь нет, но USB-C присутствует. Правда, судя по скорости передачи данных, там только USB 2.0.
Зато слот для симок тут “на все деньги” — можно поставить и две nano-SIM, и карту памяти (в добавок к 256 Гбайт встроенной памяти). Во флагманах редко найдёшь такую роскошь, обычно это более свойственно бюджетникам. Но за это производителю спасибо — по крайней мере, все эти габариты не потрачены зря.
Модуль с камерами поворачивается быстро, примерно за секунду, стоит лишь нажать соответствующую кнопку в приложении “Камера”. Если смартфон обнаруживает свободное падение, модуль автоматически закрывается, чтобы минимизировать повреждения. В целом, к механизму никаких претензий, с надёжностью всё в порядке. Разве что, любителей селфи он всё равно будет раздражать.
Экран и интерфейс
Безотносительно замеренных параметров могу сказать, что чисто “на глаз” экран Zenfone 7 Pro смотрится потрясающе. Вот реально потрясающе. Даже несмотря на всего лишь Full-HD разрешение на диагональ 6,67’’. Хорошее сглаживание и в целом крутое качество матрицы делают такое разрешение вполне достаточным. На этот экран приятно смотреть, с него приятно читать, на нём здорово играть, просматривать YouTube… Да что угодно!
|Asus Zenfone 7 Pro - по умолчанию
|Asus Zenfone 7 Pro - естественный
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|536/2,42 кд/м2
|536/2,42 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,63
|6,38
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
|8000К
Единственная придирка перфекциониста к нему — всего лишь 90 Гц. На мой взгляд, 90 Гц не дают такой уж большой прирост плавности по сравнению с 60 Гц. Вот 120 Гц — другое дело. Тем не менее, в остальном выглядит экран настолько круто, что радуют даже эти 90 Гц, просто я не мог не повредничать.
Интерфейс здесь максимально близок к стоковому Android, хотя и величает себя ZenUI 7. Но знаете, это даже хорошо — Android сегодня вполне симпатичен и удобен, не то, что лет 7 назад.
Производительность и автономность
Процессор Qualcomm Snapdragon 865+ — это вам не шутки (от “обычного” 865-го он отличается разогнанным ядром Cortex-A77 с 2,84 до 3,1 ГГц). Неудивительно, что Zenfone 7 Pro стал одним из самых производительных смартфонов, что мы тестировали. Поэтому я и говорю — хоть он и не позиционируется компанией как игровой, его вполне можно брать и для игр. Пожалуй, Asus стоило действительно сделать Zenfone чуть подешевле и даже попроще, чтобы он не мешал ROG Phone. С другой стороны, последние везти в Россию как-то не особо хотят.
А вот что касается автономности, то тут случился типичный Zenfone — батарейка-то ёмкая, а толку не так уж много. Разумеется, я тестировал автономность в режиме 90 Гц, ну так и чего? Samsung Galaxy S20 FE я тестировал в режиме 120 Гц, и посмотрите, где он со своими 4500 мАч, а где Zenfone 7 Pro с 5000 мАч. К сожалению, при всех достоинствах, Asus по-прежнему не умеют оптимизировать энергопотребление своих мобилок (посмотрите как глупо Zenfone 7 Pro и Zenfone Max Pro M2 смотрятся со своими 5000 мАч среди менее энергоёмких конкурентов).
Думаю, стоило всё-таки обойтись без разгона процессора — и тогда автономность была бы гораздо лучше. Всё-таки, производительности здесь и так с запасом.
Камера
Итак, Zenfone 7 Pro имеет три модуля камеры: ширик, сверхширик и оптический трёхкратный зум. И поскольку вся эта панелька с камерами поворачивается в селфи-режим, то, по сути, у вас точно такой же набор селфи-камер.
Казалось бы, раз всё селфи-камера — это та же тыльная, то отдельно говорить о селфи нет смысла, но… Он есть. И вот почему.
Камеры у Zenfone 7 Pro хорошие, светосильные, и, как следствие, обладают относительно малой ГРИП (глубиной резкости). Отсюда другое следствие — фокусироваться камерам надо очень точно, поскольку во время селфи объект (лицо) близко камере, а фон — далеко. Естественного размытия фона тут не избежать.
И вот главная проблема селфи-режима у Zenfone 7 Pro — половину селфи мне пришлось просто удалить, потому что моё лицо там оказалось не в фокусе. Допустим, кто-то прошёл на заднем плане, и камера решила, что надо фокусироваться именно на том человеке. Или было темно и автофокус просто не успел.
Вторая проблема — камера иногда уж слишком сильно старается что-то там додумать. Я иногда такие оттенки на своём лице находил, что закачаешься — посмотрите, например, на ночной снимок.
Да, там тени веток, но просто поверьте, на фильм ужасов этот кадр не должен был походить ну никак.
То есть, когда камера правильно и вовремя фокусируется и когда света хоть чуть-чуть хватает, получаются крутые и довольно резкие, чёткие снимки. В остальное время получается брак.
В основном режиме камеры работают гораздо лучше. Это не айфон и не самсунг, но где-то близко. Расстраивает только, что в темноте Zenfone 7 Pro умеет снимать только в ночном режиме — то есть, просит вас постоять ровно и не трясти смартфон. С автоматическими настройками, да! Результат получается приличным — ну так и понятно, почему. Большинство современных смартфонов всё-таки умеют быстро фотографировать и в темноте — да, качество чуть ниже, чем в ночном режиме, зато не надо стоять и ждать.
Что касается видео, то у Asus проявилась известная китайская болезнь — перенасыщение цветов в разрешениях выше Full-HD. При этом, в Full-HD снимать не очень-то хочется, т.к. резкости не хватает даже при просмотре на Full-HD-мониторе (это тоже типично и не проблема именно Asus). Но если сравнивать с Xiaomi/Oppo/Realme, то получается где-то на уровне и даже лучше, т.к. нет постоянных подёргиваний.
В итоге если снимать в 4K/60 fps и слегка приглушать потом в редакторе цвета, то получается даже здорово. А в Full-HD снимать не рекомендую совсем.
Ну и от 8K/30 толку лично я пока не вижу — как и у других смартфонов, которые я тестировал с видеосъёмкой в 8К, в этом режиме сильнее заметен эффект “роллинг-шаттер” (это вдобавок к перенасыщению цветов).
Конкуренты
|Asus Zenfone 7 Pro
|Xiaomi Mi 10T Pro
|Oppo Find X2
|Операционная система
|Android 10 + ZenUI 7
|Android 10 + MIUI 12
|Android 10 + Color OS 7
|Экран
|6,67'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 90 Гц
|6,67'', 1080x2400 пикс., 20:9, IPS, 144 Гц
|6,7'', 1440x3168 пикс., 19,8:9, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865+, Cortex-A77 3,1 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865, Cortex-A77 2,84 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 865, Cortex-A77 2,84 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 650
|Adreno 650
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт + MicroSD
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,4 (3x оптический зум) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS
|Основная тройная: 108 Мп f/1,7 + 13 Мп f/2,4 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 4320@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная тройная: 48 Мп f/1,7 + 13 Мп f/2,4 (2x оптический зум) + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|4200 мАч
|Размеры
|165,1x77,3x9,6 мм
|165,1x76,4x9,3 мм
|164,9x74,5x8 мм
|Масса
|230 г
|218 г
|187 г
|Цена
|68 тысяч рублей
|57 тысяч рублей
|73 тысячи рублей
Oppo Find X2
При прямом сравнении с Oppo Find X2 лично для меня Asus Zenfone 7 Pro выглядит предпочтительнее. Во-первых, больше возможностей по селфи, особенно в плане съёмки видео. Oppo когда-то были лучшими в селфи, но, кажется, остановились в развитии. Во-вторых, автономность там ещё ниже, но это логично — батарейка меньше. Ну и в-третьих, хотя экран в Find X2 разрешением выше и работает в 120 Гц, большинство сторонних приложений на момент тестирования продолжали показывать анимацию в 60 к/с, то есть, даже 90 Гц у Zenfone 7 Pro имеют больше смысла, тогда как разница в разрешении не так уж велика и почти не заметна.
Xiaomi Mi 10T Pro
Модель от Xiaomi — дело другое. Во-первых, она дешевле, во-вторых, автономность у смартфона ощутимо выше, при этом экран работает на частоте аж 144 Гц, что действительно заметно! Разве что, сам экран — IPS, и далеко не всем это понравится (особенно что касается уровня чёрного цвета), но в остальном Mi 10T Pro ничем не уступает Zenfone 7 Pro.
Итого
У Asus получился в целом неплохой смартфон, который всё же за такие деньги вряд ли будет очень популярным. Скажем, у Xiaomi, тоже продающих за 70 тысяч свой флагман без IP68, хотя бы есть некая “инерция бренда” из серии “раньше брали, и сейчас будем брать”. Asus же, серьёзно вкладываясь в рынок ноутбуков и ПК-железа, смартфонами занимается как бы по остаточному принципу и потому особой популярности не имеет.
Zenfone 7 Pro можно порекомендовать видеоблогерам, которым нужна, в том числе, и приличная видеосъёмка на селфи-камеру — тут вариантов, кстати, вообще очень мало. Либо айфон, либо самсунг, либо Zenfone 7 Pro — и всё это весьма недешёвое. Так что тут со своей ценой Asus даже не выбивается, а возможностей именно в плане селфи-видеосъёмки у него больше за счёт аж трёх модулей камеры, тогда как у Samsung максимум два, а у айфона — один (да, телевик тоже может понадобиться, говорю как видеоблогер).
С другой стороны, тем, кто предпочитает делать селфи-фото, Zenfone 7 Pro скорее не подойдёт: во-первых, постоянно ждать поворота камеры (это хоть и быстро, но не мгновенно), во-вторых, проблемы с неверным фокусом могут подпортить и фото, и настроение.
Ещё в списке потенциальных покупателей “хардкорные” мобильные геймеры (если такие есть), но им скорее всего больше понравится Xiaomi Mi 10T Pro — там экран имеет максимальную частоту обновления аж 144 Гц, и это сильно отличается от 90 Гц.
Впрочем, безотносительно всего вышеперечисленного, у Zenfone 7 Pro просто очень (ОЧЕНЬ!) крутой и большой экран, лишённый всяких вырезов. И это для кого-то может стать решающим аргументом.
- Отличный экран
- Топовая производительность
- Самая функциональная видеосъёмка на селфи-камеру
- Автономность могла бы быть и выше
- Частые промахи фокуса при съёмке селфи