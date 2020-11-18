Вы уже и забыли, но ASUS тоже делает флагманские смартфоны. И довольно крутые!

Зато слот для симок тут “на все деньги” — можно поставить и две nano-SIM, и карту памяти (в добавок к 256 Гбайт встроенной памяти). Во флагманах редко найдёшь такую роскошь, обычно это более свойственно бюджетникам. Но за это производителю спасибо — по крайней мере, все эти габариты не потрачены зря.

Модуль с камерами поворачивается быстро, примерно за секунду, стоит лишь нажать соответствующую кнопку в приложении “Камера”. Если смартфон обнаруживает свободное падение, модуль автоматически закрывается, чтобы минимизировать повреждения. В целом, к механизму никаких претензий, с надёжностью всё в порядке. Разве что, любителей селфи он всё равно будет раздражать.

Экран и интерфейс

Безотносительно замеренных параметров могу сказать, что чисто “на глаз” экран Zenfone 7 Pro смотрится потрясающе. Вот реально потрясающе. Даже несмотря на всего лишь Full-HD разрешение на диагональ 6,67’’. Хорошее сглаживание и в целом крутое качество матрицы делают такое разрешение вполне достаточным. На этот экран приятно смотреть, с него приятно читать, на нём здорово играть, просматривать YouTube… Да что угодно!