Встречайте лучший смартфон-флагман 2019 года по соотношению цены и качества. Быстрый обзор Xiaomi Mi 9

Новое и лучшее

Подзаголовок, будто с обложки ВИА для пенсионеров, но для того, чтобы набежавшие в статью новички в смартфонах не утонули в характеристиках, лучше всего рассматривать новый флагман Xiaomi именно с этой колокольни. Для начала повторим в подробностях, что нового нам приготовил Mi 9.

Дизайн и сканер отпечатков пальцев

Внешность у Mi 9 обновилась лишь отчасти – внешне на рендерах сложно отличить его от Mi 8 (ещё и потому, что рендеры всегда приукрашивают смартфоны, в отличие от живых, фото), но вживую разницу ощущаешь, даже если щупал Mi 8 много месяцев назад.

Во-первых, в Mi 9 уменьшился вырез в экране. Был широким, как у iPhone X, стал каплевидным, как… у всех новых китайских смартфонов. Вроде бы и чёрт с ним, с вырезом, сойдёт любой, но служебной информации (а это аккумулятор, часы индикаторы SIM-карт, NFC, Bluetooth, роуминга, «комфортной цветопередачи» экрана справа и значки уведомлений слева) стало помещаться больше, и это большой плюс.

Есть и минусы – в режиме ручной регулировки экран на максимуме выдаёт на 7.5-8% меньше яркости, чем выдавал экран в Mi 8. Но готов поспорить, что вы этого не заметите, потому что даже с такими показателями он ярче, чем у Samsung Galaxy S9/Note 9 во всё том же ручном режиме. В авто-режиме, как и в Самсунгах, Xiaomi Mi 8 и Mi 9 умеют светить очень ярко, чтобы на пляже в Турции вы могли прекрасно рассмотреть комплименты вашим курортным фоткам в соцсетях. Жаловаться не на что.

При этом сам экран в Mi 9 незначительно подрос в диагонали, но смартфон стал лишь немного длиннее и даже чуть более узким, потому что боковые рамки чуть уменьшились. И, что гораздо важнее – теперь сканер отпечатков находится в экране, а не на задней панели, как в Mi 8. Это хорошее изменение – сканер толковый, а дизайну Mi 8 кругляш сзади не очень подходил и превращал недешёвый смартфон в глянцевую копию Redmi Note 5.

Удивительно, что показатели толщины корпуса не изменились, но по ощущениям Mi 9 стал более подтянутым. Это очень напоминает ситуацию с Samsung Galaxy S8 и S9 – S9 при таких же габаритах, но другой форме боковых граней, ощущался более тонким и удобным в руке смартфоном, чем S8.

Теперь задняя крышка Mi 9 чуть более изогнутая близ боковых граней, поэтому смартфон:

Не лежит вровень со столом, как котлета по-киевски, и его гораздо удобнее поднимать с плоских поверхностей

Ощущается настолько же визуально круче, как девушка в корсете в сравнении с девушкой в бесформенной футболке. Один и тот же человек, но почему-то первый вариант радует глаз больше.

Новые Хуавеи серии P30 выйдут в свет только в конце марта, поэтому сравнить Mi 9 здесь и сейчас особо не с чем. Но, например, в сравнении с Huawei Mate 20 наш сяомофон гораздо более узкий и поджарый по всем направлениям. Настолько, что Мейт ощущается даже не лопатой, а «совочком» из-за большой ширины при почти таком же размере экрана.

Пьянящее чувство «даже по корпусу Mi 9 – истинный флагман!» немного портит Samsung Galaxy S10+, который при такой же диагонали экрана и почти идентичных габаритах вмещает 4100 мАч в аккумуляторе там, где Xiaomi предлагает только 3300 мАч. Непростительно! Или проститетльно, потому что по цене Galaxy S10+ можно купить 2.5 Xiaomi Mi 9, и ещё на «обмыть» останется.

Быстрая зарядка по проводам и без

Xiaomi выпускают больше всех смартфонов с 4000 мАч в аккумуляторе (в бюджетном, правда, классе), поэтому прекрасно понимают, сколько негатива на них выльют фанаты из-за небольшого аккумулятора в Mi 9. Поэтому моральная компенсация выражается в следующих новшествах:

Автономность стала круче за счёт более эффективного процессора и менее прожорливого экрана в пересчёте на одну и ту же яркость. Мы ещё будем ковырять Mi 9 в подробном тесте, а пока можете посмотреть на замеры наших зарубежных коллег и найти в таблице пропасть между автономностью Mi 8 и Mi 9 (у Mi 8 аккумулятор крупнее).

Появился опциональный комплект быстрой зарядки. Опциональный – это значит, что его придётся покупать отдельно в оф.магазине (или ещё где-нибудь) Xiaomi.

Дело в том, что технологически Xiaomi Mi 9 очень крут и поддерживает мощнейшую-быстрейшую проводную зарядку Qualcomm Quick Charge 4+, которая вливает в смартфон заряд на мощности 27 Вт. С ним смартфон, по заявлениям китайцев, заряжается с нуля до 70% за полчаса.