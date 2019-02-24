Встречайте лучший смартфон-флагман 2019 года по соотношению цены и качества. Быстрый обзор Xiaomi Mi 9

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Чёртов автор сейчас снова напишет тонны текста! Расскажите мне суть в первых абзацах как можно быстрее!
Если вы прочитали новости на разных сайтах и кучу превью в стиле «это смартфон, спереди у него экран, в экране каплевидный вырез, снизу подключается зарядка, а вот характеристики» и не поняли, что люди находят в очередном трудноотличимом от старья кирпиче с сенсорным экраном, постараюсь объяснить кратко, откуда к Xiaomi Mi 9 нарисовалась всенародная любовь:
- Откуда столько шума - близкие к максимально возможным для Android-смартфона характеристики по минимальной цене.
- Почему фанатов у Xiaomi Mi 9 больше, чем у смартфонов-конкурентов - потому что «цивилизованные» и близкие по всем характеристикам, от камеры до процессора и автономности, смартфоны, на 40-50% дороже. А самые «злые» и крутые китайские топ-модели смартфонов с минимальной наценкой ещё не научились настолько хорошо фотографировать, или слишком дорогие в ремонте. Или отстают по автономности. Или в них почти никогда не обновляют Android и не исправляют его «глюки».
- Почему все эти люди игнорируют смартфоны Xiaomi прошлых лет? Ведь новые модели избыточны по мощности, а старые, наверное, должны подешеветь? Так и есть, но у Xiaomi немного другая экономика – смартфоны продаются с небольшой наценкой, поэтому девешеют только в короткий период, когда модель уже не новая, но наштамповали её в огромных количествах. До этого они не теряют в цене, потому что популярны, после этого… дорожают, потому что превращаются в раритеты «для понимающих». Это во-первых.
А во-вторых, Mi 9 сейчас стоит на четверть дороже, чем старый Mi 8. Но при этом он стоит столько же, сколько Mi 8 стоил на старте продаж, при этом работает на эти же 25-30% быстрее и даже при чуть меньшем аккумуляторе на 25% дольше работает в умеренных нагрузках, в отличие от аномально прожорливого Mi 8, предлагает более качественные камеры старых форматов + одну новую, быстрее заряжается по проводам и впервые для Xiaomi умеет заряжаться без проводов, и немного лучше выглядит за счёт меньшего выреза в экране. Как только первоначальный ажиотаж спадёт, цена подберётся к Mi 8 и превратит прежний флагман Xiaomi в бессмысленную покупку.
А теперь подробности для тех, кто общей «политиформацией» не насытился:
|Xiaomi Mi 9
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Экран
|6.39”, 2340x1080, AMOLED, 403 ppi, 19.5:1
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (4x Kryo 485 1.8 ГГц + 3x Kryo 485 2.42 ГГц + 1x Kryo 485 2.84 ГГц), 7 нм FinFET
|Графика
|Adreno 640
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|Постоянная память
|64/128 Гбайт
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт
|Камеры
|- тыловая: 48 Мп, Sony IMX586, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/2”, оптическая стабилизация, размер пикселя 0.8 мкм, съёмка видео 3840x2160 60 кадров в секунду
|- дополнительная тыловая: 12 Мп, Samsung S5K3M5, телефото, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.6”, размер пикселя 1.0 мкм, оптический зум 2x
|- дополнительная тыловая: 16 Мп, Sony IMX481, широкоугольная, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/3.0”, размер пикселя 1.0 мкм,
|- фронтальная: 20 Мп, f/2.0, размер пикселя 0.9 мкм
|Аккумулятор
|3300 мАч, несъемный, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+, беспроводная зарядка
|Размеры
|157.5x74.7x7.6 мм
|Вес
|173 г
|Официальные цены
|30/33 тысячи рублей (цены в Европе)
Новое и лучшее
Подзаголовок, будто с обложки ВИА для пенсионеров, но для того, чтобы набежавшие в статью новички в смартфонах не утонули в характеристиках, лучше всего рассматривать новый флагман Xiaomi именно с этой колокольни. Для начала повторим в подробностях, что нового нам приготовил Mi 9.
Дизайн и сканер отпечатков пальцев
Внешность у Mi 9 обновилась лишь отчасти – внешне на рендерах сложно отличить его от Mi 8 (ещё и потому, что рендеры всегда приукрашивают смартфоны, в отличие от живых, фото), но вживую разницу ощущаешь, даже если щупал Mi 8 много месяцев назад.
Во-первых, в Mi 9 уменьшился вырез в экране. Был широким, как у iPhone X, стал каплевидным, как… у всех новых китайских смартфонов. Вроде бы и чёрт с ним, с вырезом, сойдёт любой, но служебной информации (а это аккумулятор, часы индикаторы SIM-карт, NFC, Bluetooth, роуминга, «комфортной цветопередачи» экрана справа и значки уведомлений слева) стало помещаться больше, и это большой плюс.
Есть и минусы – в режиме ручной регулировки экран на максимуме выдаёт на 7.5-8% меньше яркости, чем выдавал экран в Mi 8. Но готов поспорить, что вы этого не заметите, потому что даже с такими показателями он ярче, чем у Samsung Galaxy S9/Note 9 во всё том же ручном режиме. В авто-режиме, как и в Самсунгах, Xiaomi Mi 8 и Mi 9 умеют светить очень ярко, чтобы на пляже в Турции вы могли прекрасно рассмотреть комплименты вашим курортным фоткам в соцсетях. Жаловаться не на что.
При этом сам экран в Mi 9 незначительно подрос в диагонали, но смартфон стал лишь немного длиннее и даже чуть более узким, потому что боковые рамки чуть уменьшились. И, что гораздо важнее – теперь сканер отпечатков находится в экране, а не на задней панели, как в Mi 8. Это хорошее изменение – сканер толковый, а дизайну Mi 8 кругляш сзади не очень подходил и превращал недешёвый смартфон в глянцевую копию Redmi Note 5.
Удивительно, что показатели толщины корпуса не изменились, но по ощущениям Mi 9 стал более подтянутым. Это очень напоминает ситуацию с Samsung Galaxy S8 и S9 – S9 при таких же габаритах, но другой форме боковых граней, ощущался более тонким и удобным в руке смартфоном, чем S8.
Теперь задняя крышка Mi 9 чуть более изогнутая близ боковых граней, поэтому смартфон:
- Не лежит вровень со столом, как котлета по-киевски, и его гораздо удобнее поднимать с плоских поверхностей
- Ощущается настолько же визуально круче, как девушка в корсете в сравнении с девушкой в бесформенной футболке. Один и тот же человек, но почему-то первый вариант радует глаз больше.
Новые Хуавеи серии P30 выйдут в свет только в конце марта, поэтому сравнить Mi 9 здесь и сейчас особо не с чем. Но, например, в сравнении с Huawei Mate 20 наш сяомофон гораздо более узкий и поджарый по всем направлениям. Настолько, что Мейт ощущается даже не лопатой, а «совочком» из-за большой ширины при почти таком же размере экрана.
Пьянящее чувство «даже по корпусу Mi 9 – истинный флагман!» немного портит Samsung Galaxy S10+, который при такой же диагонали экрана и почти идентичных габаритах вмещает 4100 мАч в аккумуляторе там, где Xiaomi предлагает только 3300 мАч. Непростительно! Или проститетльно, потому что по цене Galaxy S10+ можно купить 2.5 Xiaomi Mi 9, и ещё на «обмыть» останется.
Быстрая зарядка по проводам и без
Xiaomi выпускают больше всех смартфонов с 4000 мАч в аккумуляторе (в бюджетном, правда, классе), поэтому прекрасно понимают, сколько негатива на них выльют фанаты из-за небольшого аккумулятора в Mi 9. Поэтому моральная компенсация выражается в следующих новшествах:
- Автономность стала круче за счёт более эффективного процессора и менее прожорливого экрана в пересчёте на одну и ту же яркость. Мы ещё будем ковырять Mi 9 в подробном тесте, а пока можете посмотреть на замеры наших зарубежных коллег и найти в таблице пропасть между автономностью Mi 8 и Mi 9 (у Mi 8 аккумулятор крупнее).
- Появился опциональный комплект быстрой зарядки. Опциональный – это значит, что его придётся покупать отдельно в оф.магазине (или ещё где-нибудь) Xiaomi.
Дело в том, что технологически Xiaomi Mi 9 очень крут и поддерживает мощнейшую-быстрейшую проводную зарядку Qualcomm Quick Charge 4+, которая вливает в смартфон заряд на мощности 27 Вт. С ним смартфон, по заявлениям китайцев, заряжается с нуля до 70% за полчаса.
Но такие зарядники – дорогое удовольствие и сами по себе могут стоить примерно от 1800 до 2500 рублей, в зависимости от производителя. Для покупателей смартфона, который выбирают потому, что он дешевле всех конкурентов, это ощутимая сумма, которую доплачивать не особо-то и хочется. В итоге Xiaomi вкладывает в комплект не настолько быструю, но дешёвую зарядку Quick Charge 3.0, а проводной зарядник предлагает докупить.
И беспроводной тоже – он не настолько мощный (заряжает смартфон на треть за полчаса), зато и с кабелями возиться не нужно. Кинул мобильник на поверхность – он заряжается. Взял трубку, поболтал, кинул обратно – продолжает заряжаться. Удобно! И раньше этого в Xiaomi попросту не было.
Наконец-то камеры, как у лучших флагманов
Фотографы знают, что в съёмке качественных фото главное – не размер, а умение. Поэтому смартфон со средним по качеству сенсором («сердцем» камеры), но хорошей оптикой («стёклами») может снимать не хуже, чем смартфон с плохой оптикой и дорогим сенсором.
Xiaomi прекрасно знает о плюсах и минусах каждого пути. Потому что, если помните, жил да был такой Xiaomi Mi Max 2, бюджетный лопатофон, в камеру которого засунули дорогой сенсор Sony IMX386, но с паршивой оптикой и алгоритмами. В итоге несчастный мобильник мог фотографировать хорошо только в ясный солнечный день, а в остальное время по качеству съёмки позорился. Не говоря уже о том, что видео-потенциал камеры не вытягивали ни «мозги» прошивки, ни слабый процессор.
Обратный пример – Xiaomi Mi 8, который выдаёт очень хорошие фото при том, что внутри у него дешёвый сенсор Sony IMX363 (родственный IMX362 стоит во всяком ширпотребе, наподобие Meizu M6 Note).
Зато в Xiaomi Mi 9 наконец-то и сенсор дорогой, IMX586, и оптическая стабилизация есть, и оптика сама по себе неплохая. При этом нужно учесть, что «стёкла»-то не рекордной крутизны – даже в дешёвом Xiaomi Mi A2 они лучше. Но IMX586 – такая хитровыдуманная штука, что хороших фото ей не нужны супер-зрячие объективы, ведь из 48 мегапикселей в неё реально запихнули 12 Мп, а остальное – «подтанцовка» работников-реставраторов для качественных ночных фото. Но хвастать 48 мегапикселями модно, поэтому этот сенсор будет фигурировать ещё много где – если хотите, можете почитать подробности о нём в превью Honor View 20.
За те неполные сутки, которые мне удалось повертеть в руках Xiaomi Mi 9, подробные впечатления о камере не составишь, но я могу уже сейчас сказать, что это примерно уровень Samsung Galaxy S9 или Sony Xperia XZ2. Звучит кощунственно (какую-то китайщину сравнивать с иконами!), но цветопередача, чёткость и лёгкость, с которой Xiaomi Mi 9 выдаёт качественные снимки никакого другого сравнения сделать не позволяют.
Honor View 20 хуже – в пасмурную погоду и темноту он «сливается» из-за отсутствия оптической стабилизации и варварской работы автоматики, которая делает фотографии «шершавыми» ради искусственно раздутой чёткости (резкости).
В сравнении с Самсунгами Note 9/S9 новый Сяоми кардинально отличает процесс – Самсунг лепит отличную оптику на хороший сенсор и выезжает за счёт автоматики, Сяоми лепит обычную оптику на отличный сенсор и выезжает за счёт выдержки + оптической стабилизации + мощнейшего процессора, который эту акробатику страхует. Но очень роднит результат – приятные взгляду и близкие к правдивой цветопередаче, а не «раскраске на тему» фотографии днём, и гладкие за счёт законов физики и всё той же выдержки, а не склейки фигнадцати кадров в один ночные фото.
Нужно будет посмотреть, сможет ли эта камера с такой «железной» обвязкой прыгать выше головы в ручном режиме съёмки, но в автоматике это точно шаг вперёд в дружелюбии к покупателю, который не хочет воевать с машиной за победный кадр, как в Sony Xperia XZ3 или OnePlus 6T, а просто хочет хороший результат без нервотрёпки. Да, в сравнении с Huawei Mate 20 Pro или P20 Pro Сяоми немного недорабатывает в широте (способности вытягивать до среднего знаменателя смесь тени и пересвеченного солнца в кадре) работы HDR, а с новыми прошивками Мейты в ночном режиме зачастую выдают лишь чуточку более рыхлый (или не рыхлый вообще, если фонарей достаточно), но более чёткий снимок там, где Xiaomi перестраховывается и лепит красочную, но «прилизанную» фотку. Но, во-первых, потенциал Mi 9 ещё будут раскрывать с новыми прошивками (Mi 8 и Mi Mix 3 с первыми прошивками фотографировали ахово, если помните), а во-вторых, P20 Pro насильно отправили на пенсию, а Mate 20 Pro по-прежнему продают за 60+ тысяч рублей при том, доплатив за Huawei мешок денег, вы не получите радикально более крутое качество съёмки. И съёмку видео в 3840x2160 пикселей при 60 кадрах в секунду тоже не увидите, кстати говоря. А у Mi 9 такая есть!
И, кстати говоря, в P20 Pro вы ещё не получите и широкоугольную камеру для того, чтобы впихнуть невпихуемое в фотографию в стеснённых условиях. Все мы знаем, что первым широкоуголки в свои смартфоны начал устанавливать LG (см LG G5), потом эту историю передрал Самсунг, следом за ним Хуавей, а теперь и Сяоми. Но защищать поруганную честь инноватора LG спустя столько лет после выхода новшества уже смысла нет, наоборот – радоваться нужно, что, если корейцы окончательно хлопнут дверью и перестанут выпускать свои G и V-флагманы, хорошие смартфоны с широкоугольными камерами у нас всё равно останутся.
О селфи-камере Xiaomi Mi 9 могу сказать, что она тоже не так проста по мегапикселям, как вы думаете (реальных мегапикселей меньше, бОльшая их часть – светосильная для ночной съёмки), поэтому вместо мыла, которого ожидаешь от 20 Мп, выдаёт неплохое качество даже в полумраке.
Лучшее
Здесь никаких откровений и долгих разглагольствований:
Процессор
Здесь никаких откровений – самый мощный процессор 2019 года в Android-смартфонах. Самсунговский Exynos в новых Galaxy S10 снова получился вещью «на любителя», а не настоящим рекордсменом, как это было во времена Galaxy Note 4. А Kirin 980 (Huawei Mate 20/20 Pro, Honor View 20) незначительно отстаёт в процессорных задачах и совсем у позорится в игровой производительности. Строго говоря, вся изначальная мотивация покупать Xiaomi Mi 9 – в мощном процессоре + качественной камере по минимальной цене.
gsmarena.com
Лучшая цена за флагманские характеристики
Предсказамусы скорого радикального удорожания смартфонов Xiaomi каждый год говорят одно и то же с интонацией Путина из интернет-прикола «ща-ща-ща». Но Xiaomi Mi 8 и Mi 9 всё никак не дорожают до 60-77 тысяч, как это уже происходит с Huawei и Oppo. С учётом того, что единственная альтернатива из мощных и дешёвых флагманов с крутой камерой, Meizu, ещё не умер, но уже плохо пахнет, Xiaomi Mi 9 уготована судьба не свергаемого с трона лидера китайских флагманов по соотношению цены и качества, да и продажам, в официальных магазинах и не очень.
Недостатки
Их мало, но, если уж вы хотите всех подробностей:
- Дисплей мог бы быть немного ярче. Ухудшать его в сравнении с Mi 8 – плохой тон.
- Отдельного разъёма для наушников нет (переходник или Bluetooth в помощь), слота для карт памяти нет – как всегда.
- Стереодинамиков нет, водозащиты нет. Динамик громкой связи очень неубедительно изображает басы – не пищит, а будто играет из просторной ванны. В итоге мелодия и голос орут, всё остальное отходит на задний план, да ещё и немного не хватает чёткости. Чёткость прибывает, когда заставляешь Mi 9 визжать на максимуме, но Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9 со своими стереодинамиками звучат не в пример лучше – S10 и Xperia XZ3 – тем более.
Брать или не брать?
Заказывать Xiaomi Mi 9 из Китая сейчас точно не время – наглые продаваны завышают цены на ажиотажную новинку, а нормальных русскоязычных прошивок с Google Play пока нет (но скоро будут). Да и вообще, с нынешними ценами под 37-39 тысяч рублей вы можете не вписаться в беспошлинный порог на посылки (500 евро) и влететь на доплату за смартфон, на покупке которого вы хотели сэкономить.
А вот российские цены ждать стоит – прошлый год, когда Mi 8 и Pocophone F1 очень долго стоили в России дешевле, чем в Китае, показал, что китайцы планируют платить нашему брату взаимностью за любовь к Xiaomi с древнеалиэкспрессовских времён и по сей день.