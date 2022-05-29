Эти смартфоны выбирают себе обзорщики (вместо рекомендованных вам)Первая статья, где мы подбираем смартфоны не под ваш вкус, а под наш
Евгений Харитонов
Нормальные люди покупают новый смартфон с радостью. У меня такая ситуация обычно — горе. «Твою ж налево, десятки тысяч рублей придётся отвалить за какую-то электронную cpань!». А мог бы потратить на гречку или туалетную бумагу…
Держу в уме несколько смартфонов, которые я, случись что, прямо сейчас пошёл и купил на замену нынешнему. И отличаются они не тем, что «по-разному душа лежит к разным моделям», а на случай «жoпы различной глубины» в моей жизни, из-за которой придётся покупать новый мобильник. Пойдём по нисходящей — от большей драмы к меньшей:
Безработный, деньги почти закончились, старый мобильник сдох
Xiaomi Redmi 10C
Даже если всё то, о чём пишут нытики в интернетах о будущем России, сбудется, и меня заденет по полной программе, покупать «самый дешёвый, не глядя» смартфон я не стану. Потому что даже в отчаянии тупо покупать «Запорожец» за условные 190 тысяч рублей, если за 200 тысяч рублей продаётся древняя, но живая Nissan Almera.
Поэтому выбираю из самых дешёвых среди приличных смартфонов, а не просто самых дешёвых. Раньше в этот параграф я бы засунул Realme C21Y — всё нужное в нём есть (от 5000 мАч в аккуме до NFC) и довольно недорого, потому что вместо американских и тайваньских процессоров влепили китайский и, как говорят по телику, «только выиграли». Причём на самом деле выиграли, в отличие от влажных фантазий пропагандистов.
Но китайская конкуренция не стоит на месте, поэтому в апреле 2022 г. начали продавать Xiaomi Redmi 10C, который чуть лучше. Ну, во-первых, у него не особо впечатляющий в абсолюте, но самый быстрый процессор из всех, которые бывают в мобильниках до 12 тысяч рублей. Индекс «Snapdragon 680» вам ничего не скажет, но… помните «легендарные» Huawei P20 Pro, LG V30, Samsung Galaxy S8? Вот эта бюджетная погремушка по мощности им равна, но кушает аккумулятор меньше и нагревается меньше: техпроцесс — друг человека.
И ещё приятно, что «наркомания» у маркетологов Xiaomi работает в обе стороны: сначала они поставили 50 Мп камеру (Samsung S5KJN1) в Redmi Note 11 и испортили его — смартфон среднего класса за 25+ тысяч рублей (в российской рознице) фотографировал на уровне смартфонов за 15 тысяч рублей.
А теперь они поставили эту же камеру в смартфон за 10-12 тысяч рублей. И для него, за такие-то бабки, это уже шаг вперёд по качеству съёмки в сравнении с тем же Realme C21Y.
Короче, если финансовая ситуация станет такой, что придётся заворачиваться в простыню и ползти в сторону кладбища, то как минимум с этим смартфоном — скрасит мою поганую жизнь.
Работа есть, но я ипотечный раб и семья шиковать не разрешает
Realme 9 Pro+
В таких условиях хорошую жизнь есть полной ложкой не получится, но это же не повод отказаться её «понадкусывать» периодически?
Поэтому и смартфон соответствующий — такой, который одной ногой шагнул в флагманы, но телом и душой остался аппаратом среднего класса.
Мобилофанатики уже поняли мои толстые намёки, а для всех остальных объясняю — в Realme 9 Pro+ китайцы внезапно соорудили мобильник за 25-30 тысяч, но влепили в него камеру с качеством съёмки уровня младших флагманов Samsung S21, смартфонов стоимостью 60-70 тысяч рублей. Если не верите, вот посмотрите видос со сравнением.
Ну а всё остальное в нём — китайфон среднего уровня. То есть выше классом, чем «ну это совсем cpань, только для пенсионеров или дошкольников, которым всё равно», но вы ведь понимаете, что где толстый (флагманский смартфон) похудеет, худой (смартфон среднего класса) сдохнет. То есть запаса производительности, скорости вайфаев и прочего купеческого жира у этого мобильника есть. Но фотографирует уже настолько хорошо, что можно выпендриваться фотографиями своего кредитного кроссовера и волосатых ног на фоне пляжа, как и положено. А разве не в этом и заключаются лучшие годы нашей жизни?
Работа есть, бабки есть, нормально вроде бы всё
Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon (SM-G780G)
Не унывайте пацаны Но я-то всё равно остался скупердяем! Поэтому элегантные мобилочки по 100+ тысяч рублей для программистов-миллионеров вертел на своей длинной толстой селфи-палке. И при избытке денег всё равно выберу хоть и высококлассную, но самую жмотистую (как говорят маркетологи, «антикризисную») мобилу из возможных.
И это «недофлагман» Samsung двухлетней давности, да. Потому что с тех пор Samsung во флагманах скатился в халтуру (S22 Ultra — тяп-ляп обновлённая копия S21 Ultra со стилусом, S21 FE почти ничем не лучше S20 FE). Да и новые процессоры в основном сконструированы так, что скорость показывают только в цифрах замеров, а на деле перегреваются и из-за этого обделываются по скорости работы до уровня всё того же Snapdragon 865 из Самсунга S20 FE.
Чего я лишусь в сравнении с более дорогими смартфонами из-за своей прижимистости? Ну, не будет оптического зума (приближения кадра фото без потерь в качестве), игрульки будут работать медленнее (которые я не запускаю уже много лет), ночные фото будут менее качественными, а на зарядку с 0% до 100% уйдёт 1 час 15 минут, а не 1 час ровно и не 45 минут, обожемой!
Все остальные понты дорогих смартфонов (беспроводная зарядка, водозащита, стереодинамики, 120 Гц) здесь присутствуют в полной мере, и даже картой памяти можно «догнать» память до любых величин дёшево, а этот аспект в новых смартфонах уже кастрировали, как вы знаете.
Почему не китайское что-нибудь? Ну-у-у… я бы колебался в выборе между этим Самсунгом и OnePlus 9 Pro (10 Pro с 256 ГБ жаба задушила бы покупать), но Snapdragon 888 считаю ублюдочным «хромым с рождения» процессором, который на преимущество не тянет. А камеры в общем-то у старого с Самсунга в сравнении с менее старым OnePlus более-менее равны.
Артур Сотников
Если выбирать сейчас новый смартфон, в первую очередь я бы ориентировался на его внешность и качество съемки. Всё прочее стану смотреть по остаточному принципу. Почему? Потому что большинство характеристик, если даже и не будут в смартфоне отличными, то всё равно окажутся хотя бы нормальными.
Например, в смартфонах среднего класса и выше я уже давно нет откровенно плохих экранов. Таких, чтобы на солнце было не разглядеть или при наклоне цвета резко зеленели. Даже если не говорить о дорогущих моделях, в смартфоне будет или очень качественный IPS с высокой частотой обновления, или вполне приличный AMOLED.
Так же и с процессорами. С вариантами среднего класса и выше — от Snapdragon 778G или Dimensity 1200 — смартфон уже «летает» в оболочке системы и приложениях, в играх и остальных задачах тоже всё в порядке. Конечно, дальше уже пойдут свои плюсы и минусы разных моделей, типа водозащиты, отдельного слота для карт памяти и прочие мелочи, но в целом от сегмента укомплектованных смартфонов среднего класса до флагманов каких-то революций и шокирующих открытий вы не найдёте.
Дизайн — другое дело. Как по мне, на него при выборе смартфона очень важно обращать внимание. Можно смириться с мелкими косяками или чем-то, что производитель решил «не доложить», сэкономив на покупателях. Но, как ни крути, смартфон — это техника, на которую мы чаще всего смотрим, чаще всего «показываем» окружающим, чаще держим в руках. Не знаю как вам, мне вообще не нравится идея смотреть на него и думать про себя: «Какой же поганый и уродливый корпус… Зато
душа характеристики — ух!».
Второй момент — камера. В основном от качества камеры зависит, будет ли смартфон дорогим или дешёвым. Производители готовы ставить какие угодно навороты из дорогих смартфонов в модели среднего класса, но, чтобы в очень среднем по цене смартфоне была камера уровня самых дорогих моделей — такого не бывает.
За примерами далеко ходить не надо: у меня сейчас «младший флагман» OnePlus 9 — и как же он бесит отсутствием оптической стабилизации. Вечером и ночью качество съёмкии просто бесит, зато «респектабельный» логотип Hasselblad на спинке корпуса нарисовать не забыли. Но кому какое дело до стараний маркетологов, если фотки не очень?
Топ-3 смартфонов, которые готов купить на замену нынешнему, я выбирал по трем важным для меня критериям: это не должен быть бюджетник, нужна хорошая камера и необычный экстерьер, то есть — чтобы выглядел как «вещь!» и почти все вокруг с этим соглашались.
От 30 000 рублей
OnePlus 10R он же OnePlus Ace
Бренд OnePlus после перестановок в холдинге BBK существенно потерял в фирменных фишках и оригинальности своих смартфонов. Фанатов марки это разочаровало, но, если не судить с позиций «похоже на Oppo/Realme = плохо», OnePlus 10R точно заслуживает внимания и по дизайну, и по техническим характеристикам. Да и цена у него весьма разумная для покупки в нынешних условиях.
Итак, что мы имеем: в наличии экран AMOLED 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8100 (что-то среднее между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 по быстродействию), от 8/128 ГБ памяти, батарейка 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт или можно взять турбо-версию смартфона с 4500 мАч, зато адаптером аж на 150 Вт. А еще, в отличие от девятого поколения, тут стоит приличная основная камера с сенсором 50 Мп, диафрагмой 1.8 и (ура!) оптической стабилизацией. Второй модуль, если что, скромный ультраширик на 8 Мп, а третий с макросъемкой я, как всегда, в расчет не беру, да и за функциональную камеру вообще-то не считаю.
Внимательный читатель скажет: «Стоп, а где-то я уже это видел!» И будет прав. Холдинг BBK так наоптимизировал продуктовую линейку, что скоро начнут выпускать одни и те же смартфоны под разными именами.
За исключением каких-то совсем уж несерьезных мелочей, OnePlus 10R — это копия realme GT Neo3. Просто в другом дизайне. Очевидно, по этой причине новинка лишилась фирменного для OnePlus физического переключателя беззвучного режима и вибрации.
Зато лично на мой вкус 10R выглядит круче и дороже. У него форма в стиле актуальных iPhone, редкий по нынешним меркам абсолютно черный цвет корпуса или стильный пастельно-зеленый окрас, а ещё прикольная спинка с рифленой полосой, ловко переходящей в площадку камеры. Среди моделей среднего уровня я считаю OnePlus 10R если не самым, то одним из самых красивых смартфонов.
Если в кармане 60 тысяч рублей
Google Pixel 6
Да-да, недавно выпустили весьма интересный по соотношению цены и характеристик Google Pixel 6а, но я предпочту всё-таки Pixel 6. Простой, а не гигантскую версия Pro.
Шестёрка всё-таки более эргономичная, стоит в силу серых поставок хоть и дороговато для своего «не совсем флагман, но и не средний уровень» класса, но всё-таки не заоблачных денег. И, в отличие от Pixel 6а, её можно купить в магазинах прямо сейчас, тогда как бюджетник ждать придётся до середины лета.
Честно говоря, моделька получилась не идеальная, все её достоинства и недостатки обсуждали уже тысячу раз. Например, процессор Tensor как-то не огонь на фоне того, что есть у Apple и остальных конкурентов, бывали косяки с обновлениями прошивки, а новое оформление «чистого» Android под названием Material You, хоть и вышло очень крутым, но на рекламных картинках смотрится более впечатляющим, чем в реальной жизни. Но кому какое дело? Ценители экзотических смартфонов всё равно обожают Pixel, а вот почему он интересен лично для меня.
Во-первых, компания Google одна из лучших в алгоритмической фотографии и уже не первый год кидает рынку жирные намеки, что для отменного качества съёмки смартфону совсем не обязательно быть оснащенным топовым железом. Правда, конкуренты такими категориями не мыслит — как вы видите, смартфонов с камерами на сотни мегапикселей и прочими рекордами много, а рекорды качества фото почему-то не за ними — большинству производителей проще заставить вас оплачивать более дорогие модули камер в подорожавших смартфонах, чем кормить мощный отдел разработки фотоалгоритмов.
Но больше всего я люблю Pixel 6 за то, как дизайнеры Google решили обойтись с расположением модуля камеры. Это один из немногих (если не единственный) современный смартфон, который не раскачивается, когда лежит на поверхности, из-за смещённой к краю площадки камеры. Честно — ума не приложу, почему никто больше не догадался растягивать выступающую часть от края до края? Ведь это симметрично, смартфоном удобнее пользоваться, ну и дизайн можно нарисовать интереснее. Например, у Pixel 6 это выкрашенная в другой оттенок часть корпуса выше полоски камеры. Как по мне — выглядит круто.
Гулять — так гулять. 90 тысяч рублей
Samsung Galaxy Z Flip 3
По соотношению цены и характеристик очень странный выбор, да и дисплей не известно, как долго протянет, зато насколько же классно выглядит и ощущается в использовании!
Складные смартфоны-книжки полюбить я не смог: очень уж специфические сценарии использования должны быть у человека, чтобы он получал искреннее удовольствие от толстенного смартфона с очень странными соотношениями сторон и внешнего, и внутреннего экрана, а ещё от необходимости постоянно решать — пора ли его разворачивать, или на этот раз и так сойдёт?
Смартфоны в формате пудреницы, в свою очередь, не пытаются навязывать вам какой-то выбор и заставлять приспосабливаться к новому оформлению или габаритам корпуса. Это просто модели, созданные чтобы впечатлять и радовать, исключительно для на гоняющихся за вау-эффектном модников. И вот с этим они справляются идеально.
Чем хорош Galaxy Z Flip 3? Во-первых, он необычный и действительно выделяется среди массы прочих дорогих трубок. Во-вторых, Samsung смог сделать смартфон этого формата действительно симпатичным и подобрать о-о-очень классные расцветки корпуса.
А еще у Galaxy Z Flip 3 на редкость классные фирменные аксессуары, которые хочется купить в дополнение к смартфону, тогда как большинство производителей обычно предлагают какой-то прожиточный минимум базовых чехлов без особых надежд на интерес покупателей.
Наконец, Galaxy Z Flip 3, как и полагается стильному-модному смартфону с солидной упаковкой стал идеальной базой для коллабораций: уже выпущена (и моментально разошлась по рукам) люксовая версия с модным домом Thom Browne, а позже — броский комплект для фанатов Покемонов.
Денис Русаков
Помимо работы в Ferra.ru я веду свой видеоблог, так что мой основной выбор — смартфоны с хорошей камерой. Причём наибольшее значение имеет именно съёмка видео, потому что с фотографией почти все современные флагманы (а иногда и “середняки” — вспоминаем Realme 9 Pro+) справляются плюс-минус хорошо.
И вот с точки зрения видеосъёмки выбирать сегодня приходится лишь из двух производителей: Samsung и Apple (к сожалению, не знаю, как там с Google Pixel, но про них вам уже рассказал Артур). Ещё что-то пытается сделать Xiaomi, но именно в 11-й серии у них получилось даже хуже, чем раньше.
А ещё лично я не особо приветствую серию Galaxy Ultra. Бешеных денег стоят, а фотографируют на момент выхода тяп-ляп (Samsung S20 Ultra дотягивали по качеству камеры вечность, а потом ещё вечность прошла, пока Note20 Ultra научился снимать хорошо). Ну и всякий досадный брак встречается, который при такой цене уже непростителен.
Так что мой выбор — Samsung Galaxy S, причём, не «плюс», т.к. всё-таки я предпочитаю более компактные размеры. На данный момент я сам пользуюсь Galaxy S21, купленным за свои деньги, но посматриваю и на Galaxy S22 — очень уж он мне понравился на демонстрации.
Другой вариант «смартфон, который бы я купил своей бабушке/жене/ребёнку» — это смартфоны с отличной батарейкой в первую очередь, ну и быстрой зарядкой — чтобы быстро эту зарядку восполнять. Здесь я вижу два наиболее предпочтительных бренда: Xiaomi и Realme. Однако сегодня Xiaomi всё больше занимают нишу для флагманов, оставляя недорогие модели слишком простыми по меркам тех же Realme, которые реально пытаются творить чудеса в среднебюджетном сегменте (к слову, все топ-топ модели от Realme вышли крайне спорными и скорее не стоят тех 55 тысяч рублей, которые за них пытались просить).
Из дорогих смартфонов
Samsung Galaxy S22
На сегодняшний день 256-гигабайтная версия Galaxy S22 стоит 95-98 тысяч рублей в России, и это, конечно, не особо выгодно. К сожалению, сейчас сложно сказать, когда вновь вернутся крутые скидки на их продукцию — ну, вы ведь знаете, насколько внушительно дешевеют смартфоны Samsung в магазинах спустя несколько месяцев с начала продаж.
И вы можете найти 128-гигабайтную версию S22 дешевле — за 90 тысяч. Но это, на мой взгляд, совсем не та разница в цене, из-за которой можно терпеть 128 Гбайт памяти в 2022 году без возможности расширения (увы, да).
Зато 6,1-дюймовый почти безрамочный экран должен понравиться любителям компактных смартфонов. Так что Galaxy S22 в классе компактных Android-смартфонов успешно заменяет не только Samsung Galaxy S10e, но и Asus Zenfone 8, который был уже настоящим современным флагманом, а не урезанным в мелочах, как S10e. И, хотя ZenFone 8 ещё можно встретить в продаже, у Samsung всё гораздо лучше с камерой, чем у Asus, да и с автономностью тоже (но это потому, что у не игровых Asus с батарейкой в последние годы всё плохо).
Европейские Galaxy S22 выпускают с процессором Exynos 2200, который примерно аналогичен Snapdragon 8 Gen 1 (на Qualcomm продают модели для не европейских стран). На сегодняшний день это одни из самых топовых по скорости работы и запасу мощности на будущее, хотя «рядовому пользователю» это и не особо нужно.
Важнее другое — камеры. В Galaxy S22 на тыльной стороне их три: обычный «ширик» 50 Мп f/1,8, сверхширик 12 Мп f/2,2, и телевик с 3х оптическим зумом 10 Мп f/2,4. И да, это именно настоящий телевик, а не кроп с высокого разрешения, как у S20/S21. Разве что только сверширик такой же, как у S21, но остальные камеры другие.
Ну и ещё смартфон напичкан всем самым современным: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 (да, Samsung чуть ли не единственный производитель Android-смартфонов, у которого честный USB 3, что немаловажно для передачи отснятых видео на компьютер). И так-то зарядка не очень-то быстрая — всего 25 Ватт, но и ёмкость аккумулятора в смартфоне — 3700 мАч. Поэтому за полчаса смартфон заряжается на 60%, а за час заряжается с 0% до 100%. Плохо только, что зарядник в комплекте не поставляется.
Из недорогих
Realme 9 Pro+
К смартфонам Realme я, как обзорщик, питаю тёплые чувства уже давно — компания действительно познала дзен «крепкий середнячок по приемлемой цене», но Realme 9 Pro+ сделал огромный скачок вперёд.
При цене в 33 тысячи рублей (он и сейчас столько стоит у официалов и есть в наличии) он предлагает качество основной камеры (фото) на уровне флагманов Xiaomi, при том, что и остальные характеристики вполне добротные. Жаль только, что нет поддержки MicroSD.
По автономности Realme 9 Pro+ со своими 4500 мАч внезапно обогнал даже менее мощный (и менее прожорливый по процессору) Realme C25s с 6000 мАч, хотя до Realme C25 (обычного) ему всё же далеко — это всё ещё лидер нашего рейтинга автономности согласно объективным тестам. Из смартфонов м более-менее мощными процессорами выше Realme 9 Pro+ по итогам наших замеров стоит только Realme GT Neo 2. Тоже, кстати, очень интересная модель на процессоре аж Snapdragon 870 и с ценой в 45 тысяч рублей, но их в России осталось очень мало. Да и производительности Realme 9 Pro+ всё равно хватит для большинства задач, а камера у «девятки» получше.
В любом случае, из более-менее новых моделей за 33 тысяч рублей у официалов ничего лучше сейчас просто не купишь.
Игорь Сайкин
Выбор очередной пары «уникальных» флагманских смартфонов из сотни — чёт занятие на любителя. Хочется уйти от избыточно мощных и избыточно дорогих мобильников с монструозными камерами в сторону относительно недорогих вариантов со своими фишками. Нет, не «железными», а исключительно программными.
И тут я такой влепил в список Xperia 10 III и Google Pixel 4a… Хотя нет, пусть идут вне конкурса. Но почему они? Что ж, давайте по порядку.
Xperia 10 III — хороший “середняк”, на который можно установить финскую операционную систему Sailfish OS. Да, именно она сегодня используется в странном российском смартфоне AYYA T1. Однако сама операционка не виновата, что оказалась установлена на OEM-детище Ростеха. На Xperia 10 III она сносно работает. Если вы молоды душой (а иногда и телом) и хотите заменить осточертевший «заводской» Android на что-то необычное внешне и по принципу работы, попрошивать всякое, поэкспериментировать — самое то.
С Pixel 4a всё проще. Это тоже относительно недорогой смартфон, зато работает на эксклюзивной версии Android, которая добирается до смартфонов не от Google только через руки энтузиастов с XDA-Developers и 4PDA. А тут всё работает сразу из коробки, как и было задумано самим Гуглом.
И вроде бы устройства интересные, только сейчас стоят настолько дорого, что рассматривать их всерьёз к покупке я всё же не буду — в них мало что интересного в пересчёте «характеристики на потраченный рубль». Хотя, кто-то купит Pixel 4a хотя бы за то, что Google будет обновлять в этом смартфоне Android гораздо дольше, чем какой-либо другой производитель в смартфонах такого же бюджета.
Поэтому я бы хотел остановиться на смартфонах с быстрыми подэкранными сканерами в разных ценовых категориях. О постепенном исходе этого вида дактилоскопии из смартфонов я пишу в последнее время слишком часто, и этот материал не стал исключением. Ненавижу, блин, сканеры отпечатков сбоку корпуса — чаще всего они медленнее оптических и ультразвуковых собратьев, которые принято устанавливать непосредственно под экраном (исключение тут, пожалуй, Pixel 5 с очень быстрым физическим сенсором сзади). Но сегодня производители дружно забили на технический прогресс и встраивают сканеры либо на панель корпуса, либо в кнопку питания. Почему? Просто потому, что дешевле! Для производителей, а не для вас — для вас смартфоны могут только дорожать, как мы все видим по росту цен на мобильники по всему миру в последние пару-тройку лет.
Так что я отобрал по смартфону с шустрыми сканерами под стеклом для каждой из трех ценовых категорий: для бюджетного сегмента (на самом деле, не совсем), среднего и флагманского. Мы ведь в 2022 году живем: хочется чего-то соответствующего духу времени, а не всяческое уныние технически отсталое.
Если захочется потратить много денег
OnePlus 10 Pro
Оптический сенсор вместо ультразвукового может сходу показаться недостаточно крутым, как для флагманского смартфона, но стоит отдать ему должное — работает он быстро. И скорость его работы тут будет повыше, чем у ультразвуковых датчиков в новеньких Samsung Galaxy S22. Любое сравнение флагманов в YouTube это только подтвердит.
Стоит учитывать, что это китайский флагманский смартфон «на все деньги», который мало чем уступает устройствам от более раскрученных производителей. Только стоит значительно меньше. 70 тысяч рублей за версию со 128 ГБ памяти — вполне адекватная цена. Тот же Galaxy S22+ стоит существенно дороже и… а чем он лучше-то? Даже водозащита у OnePlus теперь есть (раньше китайцы смартфоны с IP68 делать не умели). Разве что оболочка Android у Самсунга не «голая», как у OnePlus, а более навороченная. Но это тоже половинчатый плюс — «стареют» и «тормозят» Самсунги из-за всех этих свистоперделок тоже раньше, чем китайские смартфоны.
Камеры? С ними все в полном порядке. Роль основного модуля исполняет Sony IMX789 с разрешением 48 Мп, оптической стабилизацией и здоровенными пикселями по 1,12 мкм каждый. Немного меньше пиксели у зум-модуля — уже 1 мкм. Всё это дает на практике высокую светочувствительность и хорошие снимки даже ночью.
Работает смартфон, как и положено любому актуальному флагману, на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Мощный, перегревается реже, чем прошлогодний Snapdragon 888. Что еще нужно от «убийцы флагманов»? Дисплей? С этим у OnePlus 10 Pro все тоже очень и очень хорошо — Quad HD (у Самсунга S22+, кстати, позорный Full HD). И цветопередача просто суперская — картинка настроена на уровне тех же Galaxy S21 Ultra/S22 Ultra или iPhone 13 Pro Max..
Если понадобятся флагманские фишки, но не во флагманском смартфоне
Samsung Galaxy A53
Многие меня не поймут, но мне нравятся Самсунги серии «А-пятьдесят» и то, как они изменяются от поколения к поколению Раньше был невзрачный в целом (но прорывной по меркам недорогих Самсунгов) Galaxy A50, а вот сейчас линейка прошла путь до вполне интересного Samsung Galaxy A53, у которого и быстрый подэкранный сканер отпечатков есть, и очень яркий (китайцы позади) OLED-экран с повышенной частотой 120 Гц.
При этом ещё и вполне красивый. Солидно, минимум бесполезных украшательств. А ещё — рамка вокруг экрана получилась одинаковой что сверху, что снизу, что сбоку. Вроде мелочь, но именно этим отличаются дорогие смартфоны от «вот как смогли, так и захреначили, за эти деньги вам сойдёт, жрите, что дают». Выглядит круто, чем-то даже напоминает последнее поколение «пикселей» от Google.
Если вы помните, Galaxy A52 в начале 2021 года стал прорывным за счёт необычайно крутой камеры, по меркам смартфонов среднего класса. Точнее, камера-то обычная, (64 Мп Sony IMX682, такой же сенсор в Xiaomi Poco X3 NFC), но облагорожена оптической стабилизацией и растущими из нужного места руками программистов Самсунг.
Тут ребята вспоминали о Realme 9 Pro+… Я думаю, что Samsung Galaxy A53 (в который камера перекочевала из A52), если и не превзойдёт, то почти всегда будет на равных с сенсационным «китайцем» по части фото. А видео будет снимать лучше, что мы хорошо видели на примере A52.
А вот минусы у A52 в своё время были другими:
4500 мАч вместо 5000 мАч почему-то
Процессор нормальный, но «на тоненького» (Snapdragon 732G), поэтому смартфон особо не «летал» по скорости работы
И вот теперь процессор в A53… по меркам Самсунга всё ещё «на тоненького», но теперь уже на уровне Snapdragon 750G и от всяческих Poco X4 Pro 5G, Realme 9 Pro+ не особо отстаёт.
А вот автономность улучшилась — и аккумулятор теперь нормальный, 5000 мАч, и процессор на техпроцессе 5 нм вместо бывших 8 нм. Короче, почти не жрёт и почти не греется.
Дорогой смартфон, да. Почти 45 тысяч у официальных продавцов. Но если прошерстить «серую» розницу, то можно отыскать смартфон и за 35-36 тысяч рублей. Вот с такой ценой он становится гораздо привлекательнее.
Если захочется послать лесом все смартфоны дороже 30 тысяч рублей
OnePlus Nord CE
Кто-то думает, что миром мобильников правят Айфоны. Кто-то — что Xiaomi. А на самом деле общее количество моделей и продаж «Realme + Oppo + Vivo + OnePlus» такое, что ужасаешься, насколько концерн BBK оккупировал (и деайфонизировал) продажи смартфонов по всему миру. Вот и в моей подборке смартфонов из этого концерна получается целых два.
Если бы я не ненавидел всем сердцем сканеры отпечатков на боковых и задних панелях корпуса, вместо OnePlus Nord CE тут запросто мог оказаться какой-нибудь из последних Realme (9 Pro, например). Но оптические сканеры у них исчезли в недорогих моделях сегменте, поэтому не в этот раз.
Ничего не поделаешь, но сегодня тот класс смартфонов, что совсем недавно стоили 15-17 тысяч рублей, отыскать по тем же ценам невозможно. Цены в 25-30 тысяч рублей для них теперь более реалистичны. Примерно по этой причине вместо второго поколения Nord CE я выбрал первое. Разница между 45 тыс. и 25 тыс. рублей существенная, а речь идет, всё-таки, о бюджетных устройствах.
Что может предложить недорогой OnePlus кроме подэкранного сканера? Как минимум, далеко не самый позорный процессор Qualcomm Snapdragon 750G, который и съемку видео в 4K поддерживает (довольно качественную) и сам по себе не особо прожорливый + одинаково хороший и для приложений, и для работы с камерой, и вообще для всего. В тестах автономности OnePlus Nord CE ведет себя примерно как Redmi Note 10 Pro с 5020 мАч «под капотом». Хотя у OnePlus емкость аккумулятора скромнее — всего 4500 мАч.
А ещё не забывайте об офигительно мощной зарядке, с которой недорогой OnePlus пополняет свои 4500 за полчаса с 0% до 67%, а на полную зарядку с 0% до 100% уходит 1 час 3 минуты.
Хороший «породистый», но недорогой смартфон — что вам ещё нужно в наши неспокойные времена?