Эти смартфоны выбирают себе обзорщики (вместо рекомендованных вам)

Например, в смартфонах среднего класса и выше я уже давно нет откровенно плохих экранов. Таких, чтобы на солнце было не разглядеть или при наклоне цвета резко зеленели. Даже если не говорить о дорогущих моделях, в смартфоне будет или очень качественный IPS с высокой частотой обновления, или вполне приличный AMOLED.

Так же и с процессорами. С вариантами среднего класса и выше — от Snapdragon 778G или Dimensity 1200 — смартфон уже «летает» в оболочке системы и приложениях, в играх и остальных задачах тоже всё в порядке. Конечно, дальше уже пойдут свои плюсы и минусы разных моделей, типа водозащиты, отдельного слота для карт памяти и прочие мелочи, но в целом от сегмента укомплектованных смартфонов среднего класса до флагманов каких-то революций и шокирующих открытий вы не найдёте.

Дизайн — другое дело. Как по мне, на него при выборе смартфона очень важно обращать внимание. Можно смириться с мелкими косяками или чем-то, что производитель решил «не доложить», сэкономив на покупателях. Но, как ни крути, смартфон — это техника, на которую мы чаще всего смотрим, чаще всего «показываем» окружающим, чаще держим в руках. Не знаю как вам, мне вообще не нравится идея смотреть на него и думать про себя: «Какой же поганый и уродливый корпус… Зато душа характеристики — ух!».

Второй момент — камера. В основном от качества камеры зависит, будет ли смартфон дорогим или дешёвым. Производители готовы ставить какие угодно навороты из дорогих смартфонов в модели среднего класса, но, чтобы в очень среднем по цене смартфоне была камера уровня самых дорогих моделей — такого не бывает.

За примерами далеко ходить не надо: у меня сейчас «младший флагман» OnePlus 9 — и как же он бесит отсутствием оптической стабилизации. Вечером и ночью качество съёмкии просто бесит, зато «респектабельный» логотип Hasselblad на спинке корпуса нарисовать не забыли. Но кому какое дело до стараний маркетологов, если фотки не очень?

Топ-3 смартфонов, которые готов купить на замену нынешнему, я выбирал по трем важным для меня критериям: это не должен быть бюджетник, нужна хорошая камера и необычный экстерьер, то есть — чтобы выглядел как «вещь!» и почти все вокруг с этим соглашались.

От 30 000 рублей

OnePlus 10R он же OnePlus Ace

Бренд OnePlus после перестановок в холдинге BBK существенно потерял в фирменных фишках и оригинальности своих смартфонов. Фанатов марки это разочаровало, но, если не судить с позиций «похоже на Oppo/Realme = плохо», OnePlus 10R точно заслуживает внимания и по дизайну, и по техническим характеристикам. Да и цена у него весьма разумная для покупки в нынешних условиях.

Итак, что мы имеем: в наличии экран AMOLED 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8100 (что-то среднее между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 по быстродействию), от 8/128 ГБ памяти, батарейка 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт или можно взять турбо-версию смартфона с 4500 мАч, зато адаптером аж на 150 Вт. А еще, в отличие от девятого поколения, тут стоит приличная основная камера с сенсором 50 Мп, диафрагмой 1.8 и (ура!) оптической стабилизацией. Второй модуль, если что, скромный ультраширик на 8 Мп, а третий с макросъемкой я, как всегда, в расчет не беру, да и за функциональную камеру вообще-то не считаю.