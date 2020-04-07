Лучшие смартфоны для любителей раскупать гречку и туалетную бумагу

Не видите разницу между чёткостью Full HD и HD-дисплеев? Оставлен HD, но яркий и с хорошей цветопередачей. Не понимаете, зачем нужны 48 и более мегапикселей в камере и не горите желанием за них доплачивать? Оставлены 12 мегапикселей, но с хорошим сенсором Sony IMX386 — между прочим, такой же стоит в старом флагмане Xiaomi Mi 6.

Зато здесь навалом мощности, автономности и надёжности — аппарат по-настоящему «боевой». и есть даже то, что почти никогда не найдёшь в дешёвых качественных китайских смартфонах… Но обо всём по порядку.

Чем полезен для «секты свидетелей Неумолимого Коронавируса»

• Среди всех недорогих смартфонов с 5000 мАч этот самый мощный — такой процессор чаще всего ставят в более дорогие модели (Xiaomi — исключение). Мощности у процессора столько, что вы можете даже создавать фейк-видео со своими «щами» в эпицентре мирового заражения коронавирусом.

• Один из самых доступных смартфонов для «хорошо поиграть» — из-за того, что чёткость картинки в экране умеренная, а процессор мускулистый, любые новые игры будут «летать». Пока будете стоять в очереди с гречкой и бумагой в «Пятёрочке», успеете сыграть в World of Tanks или Fortnite с высокой детализацией графики. Тем более, что и памяти для этого достаточно (64 Гбайт), в отличие от многих смартфонов за 10-11 тысяч.

• Нормальные камеры, селфи-камера так и вообще одна из лучших при такой цене — когда будете убегать от полиции через парк и снимать об этом видео, будете выглядеть красиво и фотогенично.

• В нём есть NFC! А это значит, что и бесконтактная оплата (смартфон в роли банковской карточки) в Google Pay! Это вдвойне полезно: во-первых, в отличие от карты, смартфон не нужно прислонять вплотную к терминалу, поэтому у коронавируса меньше шансов перепрыгнуть с залапанного пластика, к которому все покупатели прислоняли руки, вам на ладони. Во-вторых, оплата со смартфона безопаснее оплаты картой: если, не дай бог, когда вы будете ночью идти домой с гречкой и туалетной бумагой, на вас нападут безработные сотрудники такси, общепита или фитнес-центров, набьют вам «бубен» и убегут с гречкой и всем остальным… то, укради они карту, могут запросто вернуться в магазин, из которого вы вернулись, и накупить там с вашей карты без ввода PIN-кода еды. А если украдут смартфон, то без разблокировки отпечатком пальца оплата будет недоступна.

Хорош ли как смартфон на каждый день?

В отличие от Xiaomi Redmi 8A, этот пациент заряжается заметно дольше — на пополнение заряда с 0% до 100% нужно три часа ровно. И в целом, если ваш предыдущий смартфон стоил 30+ тысяч и был с дисплеем Full HD (1920x1080 и более точек), вам захочется чуть больше чёткости букв или очертаний в фильмах. А вот если пересаживаетесь с какой-нибудь древности наподобие iPhone 7 или Samsung Galaxy A5, то без прилипания носом к дисплею какой-то крышесносящей разницы в пользу старых моделей с FHD не заметите.

В остальном это быстрый выносливый универсальный мобильник практически без недостатков (разве что подходящих чехлов и защитных стёкол на Aliexpress меньше, чем для аналогичных Xiaomi, но с нынешними проблемами в логистике уже как-то не до алиэкспрессов).

И да, совсем недавно вышел очень близкий идеологически Realme C3, в котором даже более крутой (хоть и китайский) процессор, но камера в нём хуже, аккумулятор меньше, NFC нет, а цена такая же. Нафиг нужно.