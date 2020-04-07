Лучшие смартфоны для любителей раскупать гречку и туалетную бумагу
Паникерство логике не поддаётся, но постараемся сделать каждую модель в подборке логически обоснованной. Не только зачитыванием характеристик из таблицы, но и выводами более-менее опытного обзорщика. Но для начала — важный вопрос:
Разрешено ли покупать смартфоны в период самоизоляции?
«Почта России» работает, дамы и господа. Не только курьерская доставка, но и почтовые отделения — тётка в маске на пункте выдачи будет смотреть на вас ненавидящим взглядом, а посылку протянет в руке на такое расстояние, как если бы от вас било током, но забрать коробку с доставленным телефоном труда не составит.
Доставлять телефоны тоже готовы огромное количество интернет-магазинов. Сходить ногами в пункт самовывоза, задать тупые вопросы и снять целлофан перед оплатой наличными не получится, а вот с доставкой «сяомификацию населения» магазины провернут с радостью — доедут на машине до почты (на машинах кататься всё ещё разрешено) и отправят посылки. Как, когда и по какой цене — обсуждайте с отдельными продаванами, пожалуйста. Мы торговлей не занимаемся, а просто показываем пальцем «вот эта мобила очень даже ничего, я б купил» с высоты своего обзорщецкого опыта. А опыт, отчасти в шутку, отчасти всерьёз, подсказывает нам следующие градации смартфонов для коронавирусных паникёров:
Базовый уровень: однослойная туалетная бумага без втулки, гречка «Красная цена»/«Первым делом»/«Моя цена» и др.
Если государство самоизолировало вас по самые помидоры и денег почти не осталось, а на смартфон есть только 5-5.5 тысяч рублей, купить что-то приличное после обрушения рубля на эти деньги будет проблематично. Поэтому сразу будем рассматривать неприличное.
Для нормальной жизнедеятельности любому современному смартфону нужны две вещи:
• Восьмиядерный процессор
• 3 гигабайта оперативной памяти
Смартфонные фанатики сейчас припомнят мне, что был в 2016 году процессор Snapdragon 820, который с четырьмя мощнейшими ядрами справлялся не хуже восьмиядерников. Но мы не будем отвлекаться на такое занудство.
Итак, ядра — память, в идеале нужно и то, и другое. Если процессор крутой, то смартфон может и с 2 Гбайт «вытянуть», но маломощный процессор с 3 Гбайт будет работать хуже. Именно поэтому отбрасываем хорошие «на бумаге», но никудышние на практике Lenovo A5 и Meizu C9 Pro, чтобы обратить внимание на… Alcatel 1S (2019). Да, у Алкателя сейчас репутация «заслуженного Запорожца среди смартфонов», почти по каждому мобильнику можно писать обзор с выводом «хотели как лучше, а получилось как всегда» (не ошибётесь). Зато с околонулевым престижем смартфоны Alcatel при равных характеристиках с Lenovo, Huawei или Xiaomi обходятся дешевле.
Например, сраненький (сейчас сектанты Сяоми меня распнут, но иначе эту модель и не назовёшь) Xiaomi Redmi Note 5A Prime) трёхлетней давности влетит вам в семь тысяч рублей минимум, и его ещё попробуй найди. Современный и четёрыхъядерный Xiaomi Redmi 6A тоже обойдётся в 6200-6500 в среднем. Восьмиядерные Сяоми и нормальные Хуавеи — 7500-8000 рублей без вариантов.
Alcatel 1S стоит 5500-5900 рублей практически везде, и в нём уже есть 3/32 Гбайт оперативной памяти и восьмиядерный (паршивый, но в бюджетном смартфоне лучше плохие восемь ядер, чем хорошие четыре). И даже сканер отпечатков пальцев не ампутировали, как в Xiaomi Redmi 6A и 7A за 6500-7500 рублей.
Расплачиваться за это придётся паршивейшей для фото в ночное время камерой (если захотите снять и выложить в соцсети, как вас задерживают за нарушение режима самоизоляции, на видео не будет ни черта видно) и провальным временем работы от аккумулятора уровня «до обеда хватит, а дальше заряжать». И всё равно любые другие смартфоны за 5500-6000 рублей будут ещё хуже.
Чем полезен для «секты свидетелей коронавируса»:
• Быстрый. Нормальная скорость работы в приложениях, как у смартфонов за 8 тысяч рублей. Сможете добавить гречку в «корзину» и оформить резерв раньше неудачников с четырёхъядерными мобильниками.
• Практичный. Пластиковый матовый корпус — в отличие от стеклянных аналогов, не разобьётся в «паутинку», если выпадет из кармана во время драки с соотечественниками за товар в супермаркете.
• Много памяти. Влезет карта всей России (на случай, если гречки в местных магазинах не будет) и коллекция музыки в дорогу, да ещё и место останется.
Хорош ли как смартфон на каждый день?
За 5-6 тысяч рублей с нынешним курсом доллара хороших смартфонов не бывает. Но при жёстко ограниченном бюджете этот Алкатель — один из самых быстрых и укомплектованных при своей цене, а днём даже сносно фотографирует. Главное, не выходите из дома с ним без внешнего аккумулятора — разрядится почти сразу, и вы даже не успеете позвать на помощь, когда вас ночью на улице съедят разорившиеся предприниматели-зомби.
|Средняя цена Alcatel 1S
|5600 рублей
|Эквивалент в гречке
|83 кг крупы или 93 пакета по 0.9 кг (примерно 67 рублей за килограмм самой дешёвой гречки)
|Эквивалент в бумаге
|746 рулонов самой дешёвой туалетной бумаги (примерно 7.5 рублей за шт.)
Уровень чуть выше базового: туалетная бумага однослойная с перфорацией и втулкой, гречка пропаренная без примесей
Вроде бы тип туалетной бумаги явно намекает нам на уровень требований к смартфону, но я всё-таки остановлюсь на Xiaomi Redmi 8A — это самый дешёвый смартфон среди тех, которыми можно пользоваться не от безвыходности (потому что старый разбился, б/у покупать страшно, а на что-то более крутое денег нет), а потому что им просто приятно пользоваться.
Начинается он в цене с 7 тысяч рублей в крупных населённых пунктах. Я согласен, что такие деньги уже на дороге не валяется, но и вы поймите наконец — смартфоны до 7 тысяч рублей настолько паршивые, что после их покупки вы будете ощущать себя так, будто вытерли этими купюрами денег задницу — ни денег, ни реальных преимуществ даже в сравнении со старым и «уставшим» мобильником не будет.
А от Redmi 8A — будет! Да, здесь хватает экономии «на спичках» (впрочем, к этому мы и стремися, ведь правда?) — корпус из пластика, как в дешёвой мыльнице, сканер отпечатков ампутировали (вводите PIN-код или сканируйте лицо) оперативной памяти отмеряли ровно столько, чтобы Android, музыка и мессенджеры (WhatsApp, VK и др.) не «отваливались» в фоновой работе. На что-то большее не рассчитывайте: открыли сайт в Google Chrome, надумали кому-то позвонить, нажимаете на значок «трубки» (dialer, как говорят эксперты) — смартфон «думает». Запустили навигатор, потом обратно решили взглянуть на сайт, который только что открывали — смартфон «думает». Это называется — два гигабайта оперативной памяти. Хочется чего-то большего — берите за 9 тысяч Xiaomi Redmi 8 (такой же, но в стеклянном корпусе, со сканером отпечатков и чуть быстрее переключается между приложениями), но это уже рассуждения уровня «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». У нас здесь варианты под фиксированный бюджет и мироощущение потребителей гречки, а не «я бы ещё накопил и купил вместо Жигулей BMW».
Чем полезен для «секты свидетелей Неумолимого Коронавируса»
• За 7-8 тысяч среди массовых (а не вон тех полутора убого русифицированных Lenovo для китайского рынка на Aliexpress) — самый быстрый! Да, медленно переключается между приложениями, но спустя секунду, когда приложение «проснётся» — не уступает в скорости работы программ Самсунгам за 10-11 тысяч. Сможете рассылать паникёрские видео и аудиозаписи «власти скрывают правду о коронавирусе» максимально быстро!
• Супер-выносливый. Не только за счёт 5000 мАч, но и потому что процессор кушает при одной и той же нагрузке меньше, чем близкие по скорости работы смартфоны на процессорах MediaTek или Samsung Exynos. Когда в руках несёте гречку, а зубами держите упаковку туалетной бумаги, PowerBank будет лишним — тем более, он и весит как пол-пакета гречки! А с таким Xiaomi можно обойтись без PowerBank, даже если будете бегать в поисках продуктов по магазинам города с включенным навигатором с утра до ночи.
• Быстро заряжается. Полностью заполняет 5000 мАч за 2.5 часа — с учётом того, что и работает он почти настолько же долго, как Samsung с 6000 мАч, получаете крутую автономность в быстром (относительно) доступе. Прилёг вздремнуть — смартфон зарядился, просыпаешься и снова бежишь за гречкой, как положено.
Хорош ли как смартфон на каждый день?
Очень даже неплох. Дело даже не в том, сколько в нём мАч, мегагерц или мегапикселей, а в том, что один из немногих дешёвых смартфонов с нормальным качеством изготовления. Качеством в значении «всё продумано, работает стабильно, разобраться просто, внимания не требует». Вы, наверное, считаете, что так оно и есть в любых новых смартфонах, но я, как человек, получивший моральную травму от использования всяческих Highscreen, BQ и прочих Fly, уверяю вас, что стабильно работающий недорогой смартфон — великое и не такое уж частое благо. Даже упомянутый выше Alcatel раз в несколько дней может задуматься, а потом такой «хм, перезагружусь-ка я на всякий случай» — это на профессиональных терминах называется «быдлокод» и лечится только пересадкой программисту рук из труднодоступных мест к плечам. С Xiaomi таких приколов почти никогда не возникает, и за это китайцы просят переплатить за свои Redmi в сравнении с менее известными производителями смартфонов.
Другое дело, что в мирное время (а не как сейчас) я бы на вашем месте затянул пояса и всё же взял за 8800-9500 рублей Xiaomi Redmi 8 3/32 — по камере, процессору и автономности это один и тот же смартфон, зато корпус стеклянный и очень красивый, есть сканер отпечатков пальцев и нормальное количество оперативной памяти, при которой мобильник уже скачет между приложениями быстро. По сути, Redmi 8 — это тот мобильник, на который и я, зажравшийся обзорщик, перейду, если завтра объявят конец света и купленный «по блату» со скидкой флагман придётся продавать.
|Средняя цена Xiaomi Redmi 8A 2/32
|7500 рублей
|Эквивалент в гречке
|75 кг гречневой крупы ядрицы или 63 пакета по 0.9 кг (примерно 100 рублей за килограмм развесной очищенной гречки)
|Эквивалент в бумаге
|681 рулон однослойной белой туалетной бумаги со втулкой (примерно 11 рублей за шт. или 88 рублей за упаковку x8 шт.)
Уровень «средний класс»: двухслойная белая туалетная бумага с тиснением, гречка в пакетиках для варки
Вообще, генеральная линия партии гласит, что в России средний класс — это граждане с доходом свыше 17 тысяч рублей в месяц. Мне почему-то кажется, что для среднего класса зарплата должна быть всё же чуть выше, хотя кто я такой, чтобы спорить с Путиным?
Поэтому не будем спорить: в этой статье смартфон среднего класса для граждан с достатком среднего класса — смартфон за 11 тысяч рублей. Если кажется, что дороговато, спишем это на то, что «обзорщик вообще зажравшийся козёл и в своей Москве жизни не видел».
И смартфон этот — Realme 5. Если вы интересовались мобильниками раньше, то уже знаете, что Realme — это не «что за подвальная китайщина?», а дочерняя компания BBK, которым ещё принадлежат Oppo, Vivo и OnePlus. Если не интересовались, то знайте — богатая китайская контора с желанием «побить» Xiaomi по продажам вложилась в производителя недорогих, но сделанных по уму мобильников. И Realme 5, наверное, самый толковый среди всего, что под этим брендом успели выпустить.
Что мы можем себе позволить при бюджете на покупку в 9-12 тысяч рублей? Да практически всё, о чём можно мечтать в бюджетном смартфоне у производителей без наглой наценки. У производителей с наценкой за «понты» абсолютно такие же смартфоны стоят 18-20 тысяч, и даже у не обнаглевших (а в 2020 году по закону «да куда вы денетесь-то» есть и такие) китайцев смартфоны под 20 тысяч рублей не будут радикально лучше аналогов, которые стоят 14 тысяч или чуть меньше.
Да и на Realme здесь свет клином не сошёлся — привет козлам, которые мне всё время пытаются приписать рекламу этой марки. Есть хорошие аналоги производства Xiaomi, только они в официальных магазинах обойдутся чуть дороже (в неофициальных — другое дело, но о них чуть ниже). Есть «терпимый» по соотношению цены и качества Samsung Galaxy A51 за 15 тысяч рублей в «серой» рознице. Но в официальной он стоит 20 тысяч и поэтому идёт лесом. Есть бюджетные Хуавеи, но они как Renault Duster/Logan — ни в коем случае не хлам, просто настолько морально устаревшие (слепленные по образцу Honor 8X 2018 модельного года), что обрадуют только тех, кто пересаживается на них с совсем уж древнего металлолома. Остальные почувствуют, что где-то их «опрокинули» по соотношению цены и качества.
Так вот — Realme 5 на этом фоне радует грамотным подбором характеристик. Не «максимальным», а таким, каким он должен быть в смартфоне на время эпохи «зомби-апокалипсиса».
Сент-Экзюпери говаривал, что «Совершенство — это не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать». Realme 5 ни разу не совершенство, а бюджетное китайское «ведро», но скомпонован он «на все деньги» и именно так, что отнять нечего. Потому что убрано всё малозначимое для покупателей недорогих мобил, но сохранено важное.
Не видите разницу между чёткостью Full HD и HD-дисплеев? Оставлен HD, но яркий и с хорошей цветопередачей. Не понимаете, зачем нужны 48 и более мегапикселей в камере и не горите желанием за них доплачивать? Оставлены 12 мегапикселей, но с хорошим сенсором Sony IMX386 — между прочим, такой же стоит в старом флагмане Xiaomi Mi 6.
Зато здесь навалом мощности, автономности и надёжности — аппарат по-настоящему «боевой». и есть даже то, что почти никогда не найдёшь в дешёвых качественных китайских смартфонах… Но обо всём по порядку.
Чем полезен для «секты свидетелей Неумолимого Коронавируса»
• Среди всех недорогих смартфонов с 5000 мАч этот самый мощный — такой процессор чаще всего ставят в более дорогие модели (Xiaomi — исключение). Мощности у процессора столько, что вы можете даже создавать фейк-видео со своими «щами» в эпицентре мирового заражения коронавирусом.
• Один из самых доступных смартфонов для «хорошо поиграть» — из-за того, что чёткость картинки в экране умеренная, а процессор мускулистый, любые новые игры будут «летать». Пока будете стоять в очереди с гречкой и бумагой в «Пятёрочке», успеете сыграть в World of Tanks или Fortnite с высокой детализацией графики. Тем более, что и памяти для этого достаточно (64 Гбайт), в отличие от многих смартфонов за 10-11 тысяч.
• Нормальные камеры, селфи-камера так и вообще одна из лучших при такой цене — когда будете убегать от полиции через парк и снимать об этом видео, будете выглядеть красиво и фотогенично.
• В нём есть NFC! А это значит, что и бесконтактная оплата (смартфон в роли банковской карточки) в Google Pay! Это вдвойне полезно: во-первых, в отличие от карты, смартфон не нужно прислонять вплотную к терминалу, поэтому у коронавируса меньше шансов перепрыгнуть с залапанного пластика, к которому все покупатели прислоняли руки, вам на ладони. Во-вторых, оплата со смартфона безопаснее оплаты картой: если, не дай бог, когда вы будете ночью идти домой с гречкой и туалетной бумагой, на вас нападут безработные сотрудники такси, общепита или фитнес-центров, набьют вам «бубен» и убегут с гречкой и всем остальным… то, укради они карту, могут запросто вернуться в магазин, из которого вы вернулись, и накупить там с вашей карты без ввода PIN-кода еды. А если украдут смартфон, то без разблокировки отпечатком пальца оплата будет недоступна.
Хорош ли как смартфон на каждый день?
В отличие от Xiaomi Redmi 8A, этот пациент заряжается заметно дольше — на пополнение заряда с 0% до 100% нужно три часа ровно. И в целом, если ваш предыдущий смартфон стоил 30+ тысяч и был с дисплеем Full HD (1920x1080 и более точек), вам захочется чуть больше чёткости букв или очертаний в фильмах. А вот если пересаживаетесь с какой-нибудь древности наподобие iPhone 7 или Samsung Galaxy A5, то без прилипания носом к дисплею какой-то крышесносящей разницы в пользу старых моделей с FHD не заметите.
В остальном это быстрый выносливый универсальный мобильник практически без недостатков (разве что подходящих чехлов и защитных стёкол на Aliexpress меньше, чем для аналогичных Xiaomi, но с нынешними проблемами в логистике уже как-то не до алиэкспрессов).
И да, совсем недавно вышел очень близкий идеологически Realme C3, в котором даже более крутой (хоть и китайский) процессор, но камера в нём хуже, аккумулятор меньше, NFC нет, а цена такая же. Нафиг нужно.
|Средняя цена Realme 5 3/64
|10700 рублей
|Эквивалент в гречке
|78 кг или 201 упаковка пропаренной гречки ядрицы в упаковках «5 пакетов по 80 г» пакетов по 0.4 кг (примерно 137 рублей за килограмм)
|Эквивалент в бумаге
|625 рулонов однослойной белой туалетной бумаги со втулкой (примерно 12 рублей за шт. или 96 рублей за упаковку x8 шт.)
Уровень «неплохо живём»: трёхслойная туалетная бумага с тиснением и ароматизатором, зелёная непропаренная ЗОЖ-гречка
Когда вы всё ещё принадлежите к тем, для кого цены на гречку имеют значение, но при этом устремлены к красивой жизни, самым уместным смартфоном для вас будет Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Этот смартфон похож на тюнингованные Hyundai Solaris или Volkswagen Polo Sedan — есть в нём «русский дух» улучшать характеристики там, где где это не особо надо, а потом превозмогать последствия таких улучшений. И если владельцы Solaris и/или Polo просто отбивают себе задницы жёсткой подвеской, либо «приезжают» к задирам в цилиндрах двигателя досрочно, то у смартфонов Xiaomi этот «тюнинг» заводской, поэтому особенности тоже другие.
«Профессионализм» Сяоми Редми Ноут 8 Про заключается в двух вещах:
• Количестве мегапикселей основной камеры — тут их целых 64! Во-первых, для того, чтобы рекламщики и продажные обзорщики могли кукарекать лозунги, что это улучшает качество картинки (хотя на самом деле мегапиксели могут его только портить). Во-вторых, польза есть, но в режиме 16 Мп («родном» для камеры, а не «разбавленном» до 64 Мп), когда здоровенный «фотоприёмник» (матрица) оказывается настолько зрячим, что этот недорогой, в общем-то, телефон умудряется делать классные фото ночью — лучше, чем в этом вашем iPhone X, между прочим.
• Максимально мощном, по меркам бюджетных смартфонов, процессоре. Вот смотрите, у нас тут смартфон со стартовой ценой в 15 тысяч рублей (за 64 Гб-версию), а по мощности процессора лучше его на момент выхода в 2019 году были только модели стоимостью 40-50-60 тысяч рублей. Правда, заряд аккумулятора этот процессор тоже жрёт как не в себя, но мы, русские, ребята щедрые и никогда не жалеем бензина, если со светофора получится уехать быстрее всех конкурентов, ведь так? Какое всё это имеет отношение к сектантам людям, которые поклоняются крупе?
Чем полезен для «секты свидетелей Неумолимого Коронавируса»
• Если магазины не закрываются и товары даже не начинают дорожать, а вы тащите домой гречку и туалетную бумагу, значит, вы любите «обманывать систему» и быть умнее всех «недальновидных идиотов». Этот Xiaomi — символ «обмана системы» среди мобильников, смартфон для касты «я самый расчётливый и умнее всех». Я практически уверен, что все те, кто под обзором любого флагманского Apple, Samsung и Huawei приходили и писали «да в моём Redmi Note 8 Pro за 15 тысяч и мегапикселей больше, и процессор почти такой же по мощности!» с такими же самодовольными рожами и напряжёнными бицепсами тащили домой десятки килограмм гречки в первых рядах.
• Смех смехом, а соотношение цены и качества кверху мехом — аналогичный по качеству камеры и производительности процессора Samsung (Galaxy A71, если вам интересно) стоит в 2 раза дороже — 30 тысяч рублей. Ну или 24, если найдёте его в продаже в магазинах наподобие ИП «У Васяна» без официальной гарантии. Так что по индексу «гречкоугодности» и прочей экономии с выгодой не поспоришь.
• Идеальный смартфон для самоизоляции, потому как наиболее приспособленный среди дешёвых для валяния дурака — повторюсь, процессор очень крутой и тянет все игры на высочайшем качестве графики. С учётом того, что мы тут пишем подборку для людей, которые продали свои телевизоры, компьютеры и ноутбуки чтобы купить больше гречки и бумаги, развлекательная составляющая в смартфоне очень важна.
• Хороший набор камер. Есть и сверхширокоугольная камера, чтобы фотографировать толпы таких же покупателей у касс целиком, выкладывать в соцсети и писать: «И вот чего все эти идиоты припёрлись в супермаркет именно тогда, когда в него пришёл я?!», и даже макро-камера, с которой вы можете пытаться понять, есть ли отпечаток пальца на конкретном пакете гречки. Если есть, значит пакет уже коронавирусный и вам его брать в руки никак нельзя.
• Бесконтактная оплата, опять же. Мы за
безопасный секс безналичную форму расчёта!
Хорош ли как смартфон на каждый день?
Как говорил русский мудрец: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Если ваши ожидания от Xiaomi в рамках разумного и вы отдаёте себе отчёт, что это смартфон за 15 (или 17, зависит от объёма встроенной памяти) тысяч рублей, будете счастливы — среди популярных смартфонов это самый простой способ получить хорошее качество во всём и без переплаты. Среди малопопулярных мы ещё можем поспорить с фанатеющими мобильниками ребятами о том, не лучше ли взять более выносливый и крутой по качеству экрана Xiaomi Mi 9T, пожертвовать мощностью процессора, а камеру довести до ума при помощи GCam… но зачем вам читать лишнюю простыню рассуждений в этой и без того затянутой статье?
А вот если вы настолько туполобы и самоуверенны, что думаете, будто вы за 15 тысяч купили мобильник, способный на равных состязаться с конкурентами за 30 тысяч, будете огорчены тем, что «обмануть систему» не удалось и Honor 20 Pro за 25 тысяч при менее пафосной камере (жалкие 48 Мп) уделывает ваш «суперсмартфон» в щепки по качеству фото, по процессору оказывается как минимум не медленнее, а с 4000 мАч почти всегда работает столько же, сколько Redmi Note 8 Pro с 4500 мАч. Многие знания — многие печали. Не требуйте от дешёвого смартфона невозможного.
|Средняя цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64
|16500 рублей
|Эквивалент в гречке
|94 кг зелёной непропаренной гречки на развес (примерно 175 рублей за килограмм)
|Эквивалент в бумаге
|825 рулонов трёхслойной белой туалетной бумаги с тиснением и ароматизацией (примерно 20 рублей за шт. или 156 рублей за упаковку x8 шт.)
Уровень «коронавирусный олигарх»: четырёхслойная парфюмированная туалетная бумага с тиснением, гречка с телятиной и грибами по заказу из ресторана
О чём ещё говорить, когда человек настолько богат и могущественен? Только о том, как подобрать соответствующий статусу смартфон, уместный для самоизоляции в опасном коронавирусном мире!
Вы, наверное, заметили, что ассортимент производителей смартфонов в этой статье какой-то скудный. Я бы тоже хотел, чтобы выбор был шире, но имеем то, что имеем: ASUS после выпуска классных бюджетных смартфонов в 2018 году самоустранился, Meizu, Lenovo и ZTE ни живые, ни мёртвые, Nokia чаще всего выпускает невнятную дребедень втридорога, самый примитивный Samsung среди современных и достойных покупки (Galaxy A51) стоит в официальной рознице минимум 20 тысяч рублей. К Apple без 40 тысяч в кармане даже не подходи.
А Huawei? А у Хуавея нынешний статус, как у девушки-подростка в ВКонтакте — всё сложно. Как я уже упоминал выше, с конца 2018 года бюджетные смартфоны Huawei и Honor почти не развиваются. И, если в 2018 году они были ещё ого-го, то сейчас не возбуждают абсолютно. А в новых моделях ещё и Google сервисы то устанавливаются, то не устанавливаются, то сначала работают, а потом прекращают…
Короче говоря: хороший Huawei — флагманский Huawei. Honor 20 Pro, например, прекрасен за свои 25 тысяч. А один из лучших смартфонов современности «при всём, но без переплаты» (мы же гречкопокупатели или где?) — прошлогодний флагман Huawei P30 Pro.
О, он прекрасен! Быстрый выносливый, по сей день один из лучших в мире смартфонов по качеству фото, и один из самых ликвидных, если надумаете продавать (туалетной бумаги много не бывает). Последний флагман Huawei с полностью работоспособными Google-сервисами. «Наказыватель» Самсунгов Galaxy S10+ по качеству ночного фото, скорости работы и автономности. Лучший среди смартфонов до 70 тысяч по качеству съёмки фото и видео с зумом (специфическая номинация, но я сейчас объясню её целесообразность). И если раньше фразочки «таких больше не делают» были только для красного словца, то с выходом Huawei P40 можно чётко постановить — да, больше не делают, теперь извольте «трахаться» с установкой Google-сервисов на P40 за 50 тысяч рублей (а в Европе — за 800 евро или 68 тысяч рублей) при том, что не лучше старого P30 Pro ни по процессору, ни по автономности, ни по скорости зарядки, ни по селфи-камере и зум-камере. И «антикоронавирусных» функций в нём нет.
Чем полезен для «секты свидетелей Неумолимого Коронавируса»
• Лучший зум среди умеренных по цене флагманов. Это важно: стоите вы, например в одном углу торгового центра у стеллажей с гречкой и не видите подходящего варианта по цене. И вдруг видите ещё один стеллаж с гречкой у противоположной стороны магазина. Но туда уже сбегаются инфицированные коронавирусной паникой зомби! И нужно принять решение, бежать ли туда тоже и отнимать их гречку себе (если она дешевле), либо покупать ту, которая у вас за спиной. Берёте Huawei P30 Pro, приближаете картинку с камеры и видите цены!
• Или, что более вероятно, как элитный господин сидите и ждёте «жёлтого» или «зелёного» курьера с доставкой готовой гречки на дом. Но волнуетесь, не инфицирован ли он? Выходите на балкон
облезлой хрущёвки элитного особняка, достаёте P30 Pro, зумируете камеру и смотрите, чихает ли/кашляет ли курьер по пути к вам, или идёт степенно и бесшумно. На подходе двери через камеру даже сможете рассмотреть, не мокрый ли у него лоб (высокая температура — верный признак инфицированного, будь бдителен, tovarisch!).
• Когда/если начнётся апокалипсис и купить гречку можно будет только у спекулятов «из-под полы», они, когда увидят, что у вас Huawei, не будут драть с вас три шкуры, как если бы вы пришли с флагманом Samsung или Apple. И даже не догадаются, что у этой китайщины «премиальный пользовательский опыт» и «инновационные решения» уровня Samsung Galaxy S10+ или Apple iPhone 11 Pro!
Хорош ли как смартфон на каждый день?
Шутки шутками, но это один из последних смартфонов Huawei, который можно покупать без знакомого «компьютерщика», который умеет прошивать мобильники (на случай, если Google-сервисы отвалятся в новых Хуавеях) без опаски. И вообще настолько классный и универсальный смартфон, что есть смысл купить его даже для коллекции, как памятник нерукотворный творчеству компании Huawei до того, как у неё начались серьёзные проблемы со сбытом смартфонов без Google Play и работоспособного YouTube.
|Средняя цена Huawei P30 Pro 8/256
|45000 рублей
|Эквивалент в гречке
|42 кг приготовленной гречки с телятиной и грибами (примерно 400 рублей за порцию 300 г.)
|Эквивалент в бумаге
|1800 рулонов четырёхслойной парфюмированной туалетной бумаги с рисунком (примерно 25 рублей за шт. или 100 рублей за упаковку x4 шт.)