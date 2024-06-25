Этот смартфон создавали специально для фотографирования... людей: HONOR 200 Lite

В частности, в HONOR 200 Lite установлена самая свежая MagicOS 8.0 на базе Android 14 с поддержкой таких функций как: Magic Capsule, которая отвечает за динамические уведомления вокруг селфи-камеры; MagicPortal, которая позволяет перемещать контент между приложениями одним жестом; кроме того на домашнем экране можно выбирать размер больших папок для запуска приложений в одно нажатие (не заходя отдельно в папку) и для некоторых приложений появилась возможность «расширять» размер иконок, чтобы запускать определенные функции приложений.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080, производительность которого плюс-минус аналогична привычным для вас MediaTek Helio G99, Qualcomm Snapdragon 750G/765G/845, Exynos 1280. С одной стороны, «А чё, более мощный процессор не могли поставить?». Вон, за 30-31 тысячу рублей из Китая даже с пошлиной можно заказать что-нибудь на Snapdragon 8s Gen 3 (это дефорсированный 8 Gen 3 до уровня 8 Gen 2). С унылой камерой, но всё же.

Но, если вы откроете какой-нибудь DNS/Ситилинк, более быстрым в бюджете до 27 тысяч, , будет разве что Xiaomi Poco X6. А вот Poco M6, Infinix Note 40 Pro, Tecno Pova 6 Pro, Redmi Note 11 Pro+ (господи, помилуй, его до сих пор продают), Samsung Galaxy A34 и Realme 11 Pro, например, будут примерно равны (от +10% производительности до -10% производительности) и по цене, и по быстродействию.