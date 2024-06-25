Этот смартфон создавали специально для фотографирования... людей: HONOR 200 Lite

Этот смартфон создавали специально для фотографирования... людей: HONOR 200 LiteИ ещё для любителей компактных мобильников
Внешний вид
Смартфоны HONOR очень легко отличить от любых других смартфонов — у них довольно большие радиусы закругления углов экрана и корпуса. Кому-то это нравится, кому-то — нет, но на мой взгляд выглядит стильно.
Стильности добавляет и задняя блестящая поверхность с переливающейся на свету текстурой. К слову, отпечатки пальцев на ней либо не остаются вообще, либо заметить их крайне сложно (у меня не получилось). И это тоже огромный плюс — я недавно рассказывал о дорогущем Xiaomi 14, где отпечатки пальцев остаются буквально от одного касания.
На правом боку расположена «качелька» громкости и кнопка блокировки/питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Работает он чётко, хотя и не особо быстро — нужно подождать около секунды-две.
На нижнем торце — разъём USB-C с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Адаптер, разумеется, в комплекте.
Экран и интерфейс
Что у HONOR всегда отлично — так это экран. AMOLED, чёткий, яркий, с приятной цветопередачей. Частота, правда, средняя — тут всего 90 Гц максимум. Это всё равно лучше стандартных 60 Гц, но у ближайших конкурентов уже везде по 120 Гц.
|HONOR 200 Lite
|Максимальный уровень яркостив ручном режиме (макс./мин.)
|480/1,23 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,89
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Зато интерфейс MagicOS 8.0, на мой взгляд, выглядит уже лучше многих конкурентов, и работает максимально плавно, без лагов и подвисаний. Приложения запускаются почти мгновенно, как и полагается современному смартфону среднего уровня.
В частности, в HONOR 200 Lite установлена самая свежая MagicOS 8.0 на базе Android 14 с поддержкой таких функций как: Magic Capsule, которая отвечает за динамические уведомления вокруг селфи-камеры; MagicPortal, которая позволяет перемещать контент между приложениями одним жестом; кроме того на домашнем экране можно выбирать размер больших папок для запуска приложений в одно нажатие (не заходя отдельно в папку) и для некоторых приложений появилась возможность «расширять» размер иконок, чтобы запускать определенные функции приложений.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080, производительность которого плюс-минус аналогична привычным для вас MediaTek Helio G99, Qualcomm Snapdragon 750G/765G/845, Exynos 1280. С одной стороны, «А чё, более мощный процессор не могли поставить?». Вон, за 30-31 тысячу рублей из Китая даже с пошлиной можно заказать что-нибудь на Snapdragon 8s Gen 3 (это дефорсированный 8 Gen 3 до уровня 8 Gen 2). С унылой камерой, но всё же.
Но, если вы откроете какой-нибудь DNS/Ситилинк, более быстрым в бюджете до 27 тысяч, , будет разве что Xiaomi Poco X6. А вот Poco M6, Infinix Note 40 Pro, Tecno Pova 6 Pro, Redmi Note 11 Pro+ (господи, помилуй, его до сих пор продают), Samsung Galaxy A34 и Realme 11 Pro, например, будут примерно равны (от +10% производительности до -10% производительности) и по цене, и по быстродействию.
Автономность при этом весьма приличная даже несмотря на аккумулятор ёмкостью всего 4500 мАч, вместо стандартных нынче 5000 мАч — у прямых конкурентов именно такая ёмкость, а работают они примерно столько же.
Камера
Основным преимуществом смартфонов серии HONOR 200 их создатели считают ИИ-камеру. В частности, компания HONOR объединилась с фотостудией Harcourt, чтобы настроить свои алгоритмы портретной съёмки для достижения схожего результата с работами этой студии. Думаю, ни для кого не секрет, что сегодняшние фото на смартфоны — это уже давно не про законы физики (в частности — оптики), а про алгоритмы съёмки. В HONOR 200 Lite (в отличие от HONOR 200 и 200 Pro) технологии чуть попроще, чем в старших моделях, но продвинутые портретные режимы с правдоподобным размытием как у основной, так и у селфи-камеры, работают и тут.
С одной стороны, основная камера здесь ближе к бюджетным моделям, чем к смартфонам среднего уровня — это понятно и по заявленным 108 Мп без оптической стабилизации, и отчасти заметно в условиях недостатка освещения (в том числе, в вечернее время или в плохо освещённых помещениях).
Камер на задней панели фактически две: обычный широкоугольный объектив и сверхширокоугольный. Оптического зума нет, но в интерфейсе камеры предусмотрены режимы зума 2х и 3х — разумеется, они цифровые.
Однако в некоторых случаях с зумом 3х удаётся получить действительно неплохую для такой камеры резкость и раскрытие каких-то деталей, которые, по идее, не должны быть вообще видны с цифровым зумом. И речь не о Луне, которую некоторые смартфоны искусственно дорисовывали, а об уникальных вещах: скажем, облицовка зданий, контуры листвы.
Однако в общем в бюджете от 25 до 30 тысяч рублей можно найти смартфоны и с более крутыми камерами. Другое дело, что иногда у этих смартфонов не будет сверхширокоугольной доп.камеры на тыльной панели.
А вот портреты действительно получаются красивыми и почти без артефактов — даже когда вы снимаете портет не на тыльную, а на селфи-камеру.
В последнем случае даже геометрия портретов выглядит адекватно: ведь получить размытие на широкий угол почти невозможно, а особенно с такими большими световыми пятнами. При съёмке портретов на фронтальную-камеру угол искусственно сужается для получения более-менее правдоподобного результата.
Жаль только, что средненькая резкость всё равно даёт понять, что перед нами не флагманский смартфон (ну или дорогой Google Pixel 6 Pro/7 Pro/8 Pro с «духовно богатым» владельцем, который «так видит грани нашего непростого мира»).
Ну и снимать портреты в вечернее и ночное время придётся с нескольких дублей. Впрочем, даже на профессиональный фотоаппарат никто не снимает портреты без дополнительного освещения в вечернее и ночное время, так что тут даже сложно придраться именно к портретному режиму.
Что касается видео, то смартфон снимает максимум в 1080/30 и, опять же, в этом бюджете бывают смартфоны с режимами 1440/30 или 1080/60. Но это мелочи — для действительно качественной съёмки видео в 2024 нужно покупать смартфоны дороже 30 тысяч рублей.
Конкуренты
|HONOR 200 Lite
|Tecno Pova 6 Pro
|Infinix Note 40 Pro 4G
|Операционная система
|Android 14 + MagicOS 8
|Android 14 + HIOS 14
|Adroid 14 + XOS 14
|Экран
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 394 ppi
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 20,3:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 6080, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 6080, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (макро), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,1
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 2 Мп (сенсор глубины) + 0,08 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп f/2,4 + 2 Мп f/2,4, качество видео: до 1440@30 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|6000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|70 Вт
|70 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|Да, 20 Вт
|Размеры
|161,1x74,6x6,8 мм
|165,5x76,1x7,9 мм
|164,4x74,6x7,8 мм
|Масса
|166 г
|198,3 г
|190 г
|Класс защиты
|нет
|IP53
|IP54
|Цена
|27 тысяч рублей
|от 23 тысяч рублей
|от 25 тысяч рублей
Tecno Pova 6 Pro
В отличие от HONOR 200 Lite, смартфон Tecno Pova 6 Pro умеет снимать видео в 1440/30 или 1080/60. Но оптимальным режимом съёмки остаётся 1080/30: в Quad HD картинка трясётся из-за отсутствия стабилизации, в 1080p при 60 кадрах в секунду видеоряд ощутимо темнее, потому что иначе камера не осиливает съёмку с подобной частотой.
Из забавных плюсов у Tecno можно назвать светодиоды на задней панели корпуса (как у Nothing Phone, они аккомпанируют вашим действиям в играх или просто моргают при уведомлениях). Из минусов — сзади только одна камера, сверхширокоугольного сенсора для фотографирования объектов в стеснённых условиях, в отличие от HONOR, нет.
А ещё это как бы смартфон-долгожитель с 6000 мАч, но то ли из-за ориентации смартфона на любителей мобильных игр, то ли из-за 120 Гц дисплея против 90 Гц у HONOR, то ли из-за кривых рук создателей оболочки он получился очень прожорливым.
В результате эти самые 6000 мАч, если пользоваться смартфоном активно, а не только для голосовых звонков по сотовой сети, высаживаются в 0% почти так же быстро, как у иных смартфонов с 5000 мАч. А у HONOR 200 Lite, где наоборот, процессор лишнего себе не позволяет, автономность почти такая же. Вот что бывает, когда процессору дают кушать столько, сколько он попросит, даже при фоновой работе без серьёзной нагрузки.
Infinix Note 40 Pro 4G
Главная фишка смартфона от Infinix — проводная зарядка уже 70 Вт, при этом есть дополнительно и беспроводная зарядка. Тут Infinix вообще чуть ли не единственные в бюджетном сегменте, кто предлагает такую опцию.
Основная камера Samsung HM6 (как у Xiaomi Redmi Note 13 5G или Realme 10 Pro+) облагорожена оптической стабилизации. Настолько красиво фотографировать людей, как HONOR 200 Lite, этот смартфон не умеет, зато ночью выдаёт чуть более качественные фотографии в авто-режиме.
Также здесь экран 120 Гц вместо 90 Гц у HONOR и съёмка видео до 1440/30 или 1080/60, а минус тот же, что и у Tecno — отсутствует сверхширокоугольный модуль камеры.
Итого
Очень много смартфонов HONOR выходят с одними и теми же фамильными чертами:
-
Со скруглённым корпусом из более качественных, чем у конкурентов, материалов
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Более тонким и компактным, чем конкуренты
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Аккумулятор чуть меньше объёмом, чем принято у других смартфонов по этой цене, но не в ущерб автономности
-
Камеры средние для этого ценового сегмента, но не максимальные
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Дисплей отличный по яркости и цветопередаче
-
Процессор обычный: есть 1-2 игровых смартфона за эти деньги чуть быстрее, остальные не таком же уровне
Таким был HONOR 90 Lite, таким был HONOR X8b и X8a, таким сегодня является и современный HONOR 200 Lite с оговоркой, что фотографии людей с размытием фона он научился делать лучше, чем у конкурентов.
Вы можете сказать, что «Ну, это странная концепция. И что, такое покупают?». Китайцы вообще в восторге, судя по всему — вон, HONOR в тройке самых продаваемых смартфонов Китая (на начало 2024 и вовсе на первое место попал). А Samsung, Infinix и Tecno, популярные в России, почему-то не берут...
Есть у HONOR и абсолютно другие по идеологии смартфоны — в X9b, например, установили 5800 мАч при том, что это тоже приятный (но теперь ещё и один из самых выносливых) смартфон среднего класса с прочным и приятным на ощупь корпусом. А в флагманском HONOR Magic6 Pro вообще всё про камеры и о камерах.
Но продажи формируют не дорогущие смартфоны, а модели среднего уровня. И в РФ, и в Китае. И, повторюсь, китайцам идея компактного, но выносливого смартфона для всего понемногу (не супер-камерафона и не сверхбыстрого) нравится.
В России из китайских традиций плотно прижились чай, Genshin Impact и китайские кроссоверы (но они уже скорее вынужденно). Посмотрим, устанут ли жители РФ от погони за большими аккумуляторами и максимальными характеристиками в смартфонах на потраченный рубль.
- Один из самых компактных и удобных смартфонов с большим дисплеем
- Красивый, качественные материалы корпуса
- Долго работает от аккумулятора
- Яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Дороговат
- Скорость зарядки ниже, чем у конкурентов
- Всего лишь средние по качеству камеры