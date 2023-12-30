Все смартфоны HONOR 2023 модельного года: чем отличаются и какие лучше

Все смартфоны HONOR 2023 модельного года: чем отличаются и какие лучшеВместо длинных обзоров
Разновидностей смартфонов HONOR, которые можно найти в продаже в России, достаточно мало, чтобы у вас не исчезло желание начать в них разбираться (как это происходит с Xiaomi, например). И в то же время достаточно много, чтобы не вызубрить их наизусть (как с теми же iPhone, которых по пальцам пересчитать). Сегодня вкратце расскажем о плюсах и минусах этих смартфонов — от самых бюджетных до флагманов.
Какие смартфоны войдут в статью, а какие — нет
Как и в предыдущей статье из этого цикла, распишу список формальностей:
Речь пойдёт о новых (не б/у’шных) смартфонах HONOR, которые сейчас можно купить в магазинах в РФ. Если мы сейчас начнём копать в сторону подержанных моделей, мы с вами утонем в этой информацией, потому что так-то смартфоны HONOR выпускаются с 2011 г.
Рассматривать будем только глобальные версии смартфонов. То есть если что-то на сегодняшний день уже представили в Китае, но оно без русского языка, без Google-сервисов или с неполноценным 4G (без LTE Band 20 и вот это всё), в эту статью оно не войдёт. По крайней мере, пока — если трудящимся будет всё же любопытно, добавим информацию и об экзотических моделях. Но раньше января 2024 г., уж извините, ребят.
Почему в таблицах не все характеристики
Потому что цель этой статьи — показать вам, в чём разница между смартфонами с разными названиями и близкой ценой. А не зачитать вам список мегапикселей, гигабайт и мегагерц, которые в любом интернет-магазине публикуют.
В таблицах преимущественно будут характеристики, по которым родственные между собой смартфоны отличаются. Это значит, что по остальным не упомянутым параметрам они они одинаковы или близки до степени смешения.
Ультрабюджетные смартфоны
HONOR X5
|Смартфон
|HONOR X5
|Экран
|6.5”, 1600x720, 60 Гц, IPS
|Процессор
|MediaTek Helio G25
|Оперативная память
|2 ГБ
|Накопитель
|32 ГБ, слот microSD
|Операционная система
|Android Go
|NFC
|Нет
|Сканер отпечатков
|Нет
|Основная камера
|8 Мп, f/2.0
|Селфи-камера
|5 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|10 Вт
|Разъём зарядки
|micro-USB
|Цена
|от 5.5 до 7.5 тысяч рублей
Вы могли и не знать о том, что существуют смартфоны HONOR стоимостью в 5.5 тысяч рублей, но такие есть.
По сегодняшнему курсу 5500 рублей — это $60. Если вы настолько старый, что помните «доллар по 35», то в то время такой бы смартфон стоил… 2100 рублей! Я тоже помню то время, тогда по такой цене ни о каком китайском мобильнике приличного производителя и мечтать не приходилось — люди покупали по такой цене считанные совсем паршивенькие смартфоны российских брендов. Всякие Ritmix, teXet, IconBit и др.
Это я к тому, что не ждите «космоса» и «даров судьбы» от настолько бюджетного смартфона. Из хороших новостей
У него отличная автономность, потому что процессор кушает мало, а аккумулятор тут полноценный, на 5000 мАч.
Всё более-менее нормально со скоростью работы, даже несмотря на 2 ГБ оперативной памяти, потому что установлен 32-битный Android Go, в котором приложения потребляют меньше ОЗУ. Во всех остальных смартфонах в этой статье уже полноценный Android
И вполне достаточные для установки всех нужных приложений 32 ГБ постоянной памяти (влепить карту памяти microSDXC для фильмов, карт и музыки вплоть до 256 ГБ вам тоже никто не мешает.
Нормально работающие 4G, Wi-Fi и Bluetooth, хорошая надёжность. А теперь переходим к минусам:
Нет сканера отпечатков пальцев и NFC. Как ни странно, при этом вы сможете смартфон быстро разблокировать без ввода пин-кода (потому что сканирование лица есть). И даже сможете платить с него на кассах — потому что оплату по СБП (сканированием QR-кода из приложения банка) никто не отменял. Короче, будете жить, как владельцы Айфонов, где тоже ни сканера отпечатков, ни оплаты по NFC не будет. Или они будут жить, как владельцы смартфонов за 5.5 тысяч рублей…
Ну и, как и в любом другом смартфоне по такой цене, мощность зарядки составляет 10 Вт. Что в переводе на понятный язык означает примерно 3 часа зарядки аккумулятора с 0% до 100%.
Разъём зарядки micro-USB. Все остальные смартфоны в этой статье заряжаются от USB-C. Вроде бы и без разницы, но если в 2018 г. смартфонов с micro-USB и Type-C было поровну, то теперь чтобы зарядиться от micro-USB, вам придётся таскать с собой кабель везде — вряд ли в гостях у друзей или у коллег на работе найдутся зарядные кабели этого стандарта.
Как смартфон для звонков, SMS, YouTube и WhatsApp — нормально. А вот устанавливать много приложений на все случаи жизни или пытаться на таком смартфоне крутить игры — так себе идея. Воспринимайте его, как более современный заменитель кнопочного телефона, не более.
Бюджетные смартфоны
Начиная с этого уровня во всех смартфонах HONOR появляются NFC и сканеры отпечатков пальцев.
А ещё у этих четырёх моделей в параграфе процессоры, хоть и разные «на бумаге», но на деле почти одинаковые — MediaTek Helio G25/G35/G36/G37 — один и тот же процессор с чуть разным уровнем разгона, который в реальной жизни почти не влияет на скорость работы.
HONOR X5 Plus, X6, X6a, X7a, X7a Plus
|Смартфон
|HONOR X5 Plus
|HONOR X6
|HONOR X6a
|Экран
|6.5”, 1600x720, 90 Гц, IPS
|6.5”, 1600x720, 90 Гц, IPS
|6.5”, 1600x720, 90 Гц, IPS
|Оперативная память
|4 ГБ
|4 ГБ
|4/6 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ, слот microSD
|64 ГБ, слот microSD
|128 ГБ, слот microSD
|Основная камера
|50 Мп, f/1.8
|50 Мп, f/1.8
|50 Мп, f/1.8
|Селфи-камера
|5 Мп, f/2.2
|5 Мп, f/2.2
|5 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5200 мАч
|5000 мАч
|5200 мАч
|Мощность проводной зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|22.5 Вт
|Цена
|от 11 до 13 тысяч рублей
|от 9 до 11 тысяч рублей
|от 13.5 до 17.5 тысяч рублей
В отличе от этой троицы, HONOR X7a и X7a Plus чуть крупнее. И, хоть и слабо отличаются от HONOR X6a, между собой похожи гораздо больше.
|Смартфон
|HONOR X7a
|HONOR X7a Plus
|Экран
|6.7”, 1600x720, 90 Гц, IPS
|6.7”, 1600x720, 90 Гц, IPS
|Оперативная память
|4 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ, слот microSD
|128 ГБ, слот microSD
|Основная камера
|50 Мп, f/1.8
|50 Мп, f/1.8
|Селфи-камера
|8 Мп, f/2.0
|8 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|5330 мАч
|6000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|22.5 Вт
|22.5 Вт
|Цена
|от 10 до 12 тысяч рублей
|от 10 до 13 тысяч рублей
HONOR X6 — это, опять же, смартфон, о котором мало говорили обзорщики (я даже его обзоров в крупных СМИ не припомню), при этом HONOR X6 — один из самых продаваемых бюджетных смартфонов в России. Например, в интернет-магазинах и салонах сотовых операторов он в тройке лидеров по продажам. Я тоже не знал об этом, пока статистику не увидел.
Цена здесь уже выше, чем у HONOR X5, при этом значительно — 11 тысяч рублей против 5.5 тысяч. Что вы получаете при такой доплате? Всего понемногу:
Достаточный для работы фоновых приложений объём оперативной памяти в 4 ГБ вместо 2 ГБ у HONOR X5. И 64 ГБ постоянной. Да, у некоторых конкурентов бывает и 128 ГБ, но тогда у них не будет…
50-мегапиксельной основной камеры. Я вам напомню, что такую ставят и в гораздо более дорогие смартфоны — в Xiaomi Redmi Note 12 4G, например. Или Realme 10. И ничего — считается, что для них это достаточная по качеству камера при цене в 14-16 тысяч рублей. А для более бюджетного HONOR X6 она тем более хороша — для ночных фото всё ещё слабовата, разве что в ночном режиме снимать и дыхание задерживать. Но днём уже нормальное качество снимков, вполне можно жить.
Полноценный Android (а не Android Go, как в более дешёвых моделях). Это значит, что работать будут ВООБЩЕ ВСЕ приложения и игры. Какие-то игры будут притормаживать, но работать — будут.
NFC и сканер отпечатков пальцев есть.
Минусы прежние — заряжается с 0% до 100% за три часа. Ну и процессор, который в HONOR X5 был адекватен своей цене, здесь уже не дотягивает до многих конкурентов. В общем, его установили на сдачу от 50 Мп камеры, чудес тут не бывает — либо одно, либо другое.
По итогу это уже не ультрабюджетный (когда экономили на всём), а нормальный бюджетный (когда всего понемногу и уже можно с этим жить, не «обламываясь») смартфон без изысков.
«Дайте такой же, но с более быстрой зарядкой и 128 ГБ, а не 64 ГБ», — скажете? А он уже есть — называется HONOR X6a. Мощность зарядки выросла с 10 до 22.5 Вт, аккумулятор увеличили с 5000 до 5200 мАч. И теперь 128 ГБ постоянной памяти. Оперативную можно выбирать между 4 ГБ и 6 ГБ, но лучше 4 ГБ, чтобы смартфон уложился в 13.5 – 13.7 тысяч рублей бюджета.
HONOR X5 Plus — буквально то же самое, что и HONOR X6, только процессор чуть разогнали (выше головы он не прыгнул, но всё равно приятно) и аккумулятор тут уже 5200 мАч вместо 5000 мАч. С одной стороны, это аукнется вам зарядкой уже не в 3, а в 3 часа 15 минут. С другой — это один из самых выносливых бюджетных смартфонов вообще. Даст прикурить многим «noname»-мобильникам с 6000 мАч по времени работы от аккумулятора.
HONOR X7a. Вы-таки будете смеяться, но это дальнейший тюнинг бюджетных смартфонов HONOR. Ёмкость аккумулятора теперь 5330 мАч! Более яркий и качественный дисплей IPS 90 Гц, всё ещё бюджетный, но самый разогнанный из бюджетных процессор Helio G37.
И, что гораздо важнее, убраны главные слабые стороны младших моделей:
Памяти теперь 4/128 ГБ против 4/64 ГБ у HONOR X5 Plus и X6.
Мощность зарядки выросла до 22.5 Вт. Которые на 5000 мАч позволяют пополнить заряд с 0% до 100% за 2 часа 25 минут. А 5330 мАч — примерно за 2 часа 45 минут. Но и работать такой смартфон будет о-о-очень долго.
HONOR X7a Plus. То же самое, что HONOR X7a, но с 6000 мАч в аккумуляторе. Бешено выносливый смартфон по всё ещё адекватной цене в 11-13 тысяч рублей.
Старшие бюджетные смартфоны и младшие смартфоны среднего уровня
Господи, мы наконец-то прошли эту обойму одинаковых почти по всех характеристикам бюджетных смартфонов. Теперь будет немного легче и понятнее.
Начиная со смартфонов ниже и до конца статьи среди них не будет моделей со слотом для карт памяти microSD.
HONOR X8a и HONOR 90 Lite
|Смартфон
|HONOR X8a
|HONOR 90 Lite
|Экран
|6.7”, 2388x1080, 90 Гц, IPS
|6.7”, 2388x1080, 90 Гц, IPS
|Процессор
|MediaTek Helio G88
|MediaTek Dimensity 6020
|Оперативная память
|6 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|256 ГБ
|Основная камера
|100 Мп, f/1.9
|100 Мп, f/1.9
|Селфи-камера
|16 Мп, f/2.5
|16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность проводной зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Цена
|от 17 до 19 тысяч рублей
|от 19 до 25 тысяч рублей
HONOR X8a тоже, внезапно, оказался в числе самых продаваемых смартфонов, но уже в бюджете до 35 тысяч рублей (хотя конкретно X8a стоит 18 тысяч).
На самом деле, необычный смартфон по концепции. Не похож ни на один другой смартфон (как у HONOR, так и у конкурентов) своими нюансами:
Главная его фишка — 100 Мп основная камера. Здесь «как слышится — так и пишется». То есть по качеству она — что-то среднее между 64 Мп и 108 Мп в бюджетных смартфонах, ближе ко вторым. Крутого качества видео смартфон не выжимает, но фотографирует практически всегда хорошо. Сверхширокоугольная камера для фотографирования зданий вблизи или чтобы вместить в фото в тесной комнате всех гостей за столом, тоже прилагается.
Очень тонкий — всего 7.5 мм. «Да это понятно, почему — аккумулятор-то в нём ёмкостью 4500 мАч, а не 5000 мАч!», — скажете вы. Не-а, дело не только в этом — даже если сравнить его толщину с другими смартфонами с 4500 мАч (Realme 9 Pro+ — 8 мм, Samsung Galaxy S23 FE — 8.2 мм), он компактнее (7.5 мм).
При этом разряжается не очень быстро, потому что здесь чуть менее мощный процессор Helio G88 вместо типичных для смартфонов за 18-20 тысяч Helio G96/G99. Но и менее «жрущий». Поэтому смартфон с 4500 мАч по факту работает настолько же долго, как и смартфоны с 5000 мАч с более мощными процессорами.
Если хотите процессор «в бюджете» — берите HONOR 90 Lite. Почти то же самое (те же габариты, те же камеры, тот же дисплей), но в другом дизайне корпуса и с процессором на 30% быстрее. То есть таким же по мощности, как у конкурентов до 20 тысяч рублей. Ещё и 8/256 ГБ памяти в комплекте против 6/128 ГБ у HONOR X8a. Но 90 Lite сложнее найти в продаже.
Дисплей IPS 90 Гц вместо типичных AMOLED/OLED. С одной стороны — «взяли и сэкономили же небось?», с другой — это качественный IPS. Яркий, быстрый, не склонный к мерцанию (низкочастотному ШИМ), от которого у многих людей устают глаза. Да, OLED экономичнее и в него можно встроить сканер отпечатков, а в IPS — нет, поэтому сканер отпечатков у HONOR X8a в боковой клавише. Но если вам по нраву менее цветастые и более мягкие по подсветке IPS, это один из самых современных и удачных смартфонов с таким типом дисплеев.
Короче, это компактные (маленький дисплей вы не получите нигде, кроме в старых «убитых» Айфонах, а маленькая толщина — вот она) лёгкие смартфоны, которые гораздо удобнее носить в брюках и которые менее утомительно держать у уха во время разговора. С хорошими камерами и исчезающим, но по-своему хорошим типом дисплея — IPS. В роли подтянутых легковесных мобильников не для игр (в играх вы с 4500 мАч будете страдать) — хорошие варианты.
Но если вам «максимум камеры» не особо-то и нужно, а вот AMOLED вы любите и хотите, чтобы смартфон был одновременно мощным и выносливым, вам дальше по списку.
Смартфоны среднего класса
Джентльмены, мы ступаем на территорию 5G-совместимых смартфонов с Full HD+ 120 Гц AMOLED-дисплеями (одинаково хорошими, по большому счёту) и сканерами отпечатков внутри этих дисплеев, а не в кнопке питания на боковине корпуса, как у более дешёвых моделей.
А ещё у них иногда будут встречаться стереодинамики (это когда смартфон орёт вам видео из YouTube и с верхней, и с нижней граней корпуса), поэтому эту функцию тоже начинаем включать в таблицах отдельной строкой. И дополнительные тыльные камеры: сверхширокоугольные, в основном, но иногда и с оптическим. Их тоже отмечаем среди отличий, когда эти камеры появляются в конструкции смартфонов.
HONOR X9a, он же HONOR Magic5 Lite
|Смартфон
|HONOR X9a
|Экран
|6.7”, 2400x1080, 120 Гц, AMOLED
|Процессор
|Snapdragon 695 5G
|Оперативная память
|6/8 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|Основная камера
|64 Мп, f/1.8
|Сверхширокоугольная камера
|5 Мп, f/2.2
|Селфи-камера
|16 Мп, f/2.5
|Стереодинамики
|Нет
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Мощность проводной зарядки
|40 Вт
|Цена
|от 17 до 27 тысяч рублей
Самый безрамочный смартфон за 19 тысяч (128 ГБ) или 23 тысячи (256 ГБ) рублей. Китайские производители любят рисовать смартфоны без рамок почти на всех рендерах, но в случае с HONOR X9a он действительно НАСТОЛЬКО «полноэкранный».
Дисплей у него чуть-чуть загнут по краям, как в флагманских смартфонах Samsung. И сам по себе дисплей — один из лучших возможных в смартфонах среднего класса: AMOLED, 120 Гц, яркий (до 860 нит), с эталонной цветопередачей и сканером отпечатков в дисплее. Один из самых кайфовых смартфонов для просмотра картинок и фильмов, короче говоря.
Процессор хороший — Snapdragon 695, уровня MediaTek Dimensity 6080 (Xiaomi Redmi Note 13 5G, Infinix Note 30 5G), Exynos 1280 (Samsung Galaxy A53). Быстрый, игры тянет уже достойно — не на максимальной детализации, но на средней поиграете в абсолютно всё. А где-то и на высокой.
Что ещё радует в HONOR X9a — это автономность. 5100 мАч в аккумуляторе, зарядка мощностью 40 Вт (с 0% до 100% за 1 час 13 минут). Это не означает какой-то рекордной автономности (Snapdragon-то прожорлив оказался, как для своей мощности), но работать будет достаточное количество времени, а заряжаться будет быстро.
На чём сэкономили? На камере! 64 Мп сенсор со светосилой f/1.8 не настолько плох, чтобы его возненавидеть, но и не настолько хорош, чтобы его за что-то похвалить в сравнении с остальными смартфонами за 20-25 тысяч рублей. Да и видео можно снимать только в разрешении 1080p, но это уже ограничение не самого HONOR, а Qualcomm — он не позволяет выставить в смартфонах на Snapdragon 695 более высокое качество.
Но в принципе… «такой же, но камеру получше» HONOR в параллельном импорте можно купить с доплатой в пару тысяч рублей.
HONOR 70
|Смартфон
|HONOR 70
|HONOR 90
|Экран
|6.7”, 2400x1080, 120 Гц, AMOLED
|6.7”, 2664x1200, 120 Гц, AMOLED
|Процессор
|Snapdragon 778G+ 5G
|Snapdragon 7 Gen 1
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|256/512 ГБ
|Основная камера
|54 Мп, f/1.9, 1/1.49”
|200 Мп, f/1.9, 1/1.4”
|Сверхширокоугольная камера
|50 Мп, f/2.2
|50 Мп, f/2.2
|Селфи-камера
|32 Мп, f/2.4
|50 Мп, f/2.4
|Стереодинамики
|Нет
|Нет
|Аккумулятор
|4800 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|66 Вт
|66 Вт
|Цена
|от 25 до 34 тысяч рублей
|от 39 до 45 тысяч рублей
Если вам кажется, что где-то вы его уже видели и он в продаже уже сто лет в обед, то вам кажется. Это потому, что HONOR 70 (вышел в мае 2022 г.) и HONOR 50 (вышел в июне 2021 г.) во многом похожи между собой.
Но HONOR 70 лучше — и по качеству камер, и по ёмкости аккумулятора, и по дизайну, а «пятидесятку» сейчас в новом виде и не купишь нигде, поэтому обсуждаем только новую модель.
Давайте начнём с минусов, что ли? Тем более, он тут только один — 4800 мАч вместо привычных 5000 мАч в аккумуляторе. А знаете, почему? Потому что вместо недостающих 200 мАч в корпус установили охлаждение аккумулятора для более быстрой зарядки. В итоге по автономности этот HONOR держится на уровне iPhone 15. Или на уровне Samsung Galaxy S23 FE (у которого, правда, 4500 мАч). Но HONOR 70 при этом зарядится с 0% до за полчаса до 71%! А Самсунг будет мусолить заряд намного дольше. Да, вы вряд ли найдёте настолько мощный внешний аккумулятор (Power Bank), но при зарядке от розетки аккумулятор HONOR 70 можно довести до 100% с любого процента заряда просто молниеносно.
А по всему остальному — особо не к чему придраться. Камера здесь классная — 54-мегапиксельная Sony IMX800. Такая же установлена в флагманском Xiaomi 13, которому, если открывали интернет-магазины, цены сложить не могут.
Сверхширокоугольная камера тут тоже очень солидная — 50 Мп, запись видео в 4K есть, Wi-Fi 6 прилагается, дисплей — OLED 120 Гц с поддержкой HDR10+. И если 32 тысячи рублей за 128 ГБ-версию в сетевых магазинах (DNS и прочие) — это не очень-то дёшево, то в Quke.ru, на Озоне или в других маркетплейсах такой смартфон можно найти за 26-28 тысяч рублей. И HONOR 70 по такой цене — точно более интересный вариант, чем эти ваши Xiaomi Poco X5 Pro/Redmi Note 12 Pro 5G, Realme 11 Pro или даже Infinix GT 10 Pro. Потому либо быстрее, либо камеры качественнее, а мощность зарядки как минимум не хуже. Единственный реальный конкурент — Samsung Galaxy A54.
HONOR 90
Не знаю, стоит ли относить HONOR 90 к субфлагманским смартфонам. Наверное, всё же, нет — это скорее обновлённый и улучшенные под реалии 2023 г. HONOR 70. В частности:
- Самый щадящий для глаз дисплей в смартфонах среднего уровня. Все AMOLED склонны к мерцанию, которое утомляет зрение, но конкретно в этом смартфоне его свели к минимуму. И если вы чувствительный к таким вещам человек, тут хотя бы есть гарантия, что глаза болеть от дисплея не будут (сертификаты всякие и всё такое).
Процессор почти такой же по мощности, но потребляет меньше энергии (потому что 4 нм против 6 нм техпроцесса в HONOR 70).
Новая 200 Мп-камера Samsung HP3. Как у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, который… когда он там выйдет-то в глобальной версии? Или как у «обожемой, супер-флагман!» Meizu 21.
5000 мАч вместо 4800 мАч при той же мощности зарядки в 66 Вт. За полчаса смартфон заряжается с 0%до 65%, а зарядка с 0% до 100% занимает 54 минуты. И автономность теперь тоже хорошая — например, тот же Самсунг A54 с такими же 5000 мАч разряжается на 10% быстрее.
Новая 50 Мп селфи-камера. Вроде бы и ладно, но теперь она с поддержкой записи 4K-видео. Если вы в путешествиях захотите записать красивый видос о том, как гуляете на фоне достопримечательности, режим 4K пригодится.
Минусы? Нет оптической стабилизации в основной камере. Конечно, AI-алгоритмы компенсируют этот недостаток почти всегда, но тёмной-тёмной ночью при ночном-ночном режиме съёмки со стабилизацией смартфон либо фотографирует быстрее, либо просто видит больше. Жить особо не мешает, но, если вы любитель фотографий, на которых смартфон превращает ночь в вечер, здесь вам либо понадобится штатив (или другая точка опоры) при съёмке, либо придётся довольствоваться фотографиями в том виде, в котором вы видите ночь своими глазами.
Флагманские смартфоны
HONOR Magic5
|Смартфон
|HONOR Magic5
|Экран
|6.7”, 2688x224, 120 Гц, AMOLED
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Оперативная память
|12/16 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|Основная камера
|54 Мп, f/1.9, 1/1.49”
|Сверхширокоугольная камера
|50 Мп, f/2.0, с автофокусом
|Телефото (зум) камера
|32 Мп, f/2.0, зум 2.5x
|Селфи-камера
|12 Мп, f/2.4
|Стереодинамики
|Нет
|Аккумулятор
|5100 мАч
|Мощность проводной зарядки
|66 Вт
|Цена
|от 45 до 60 тысяч рублей
Среди флагманских смартфонов HONOR это не самая максимальная модель из возможных — есть ещё Magic5 Pro (немного лучше основная камера, оптический зум 3.5x вместо 2.5x у «просто Magic5», водозащита) и совсем уж раритетный Magic5 Ultimate (эко-кожа, 5450 мАч вместо 5100 мАч). Не говоря уже о складных смартфонах. Но среди них всех только Magic5 можно более-менее часто встретить в продаже в России, поэтому о нём и поговорим.
Во-первых, это смартфон, вышедший на рубеже марта-апреля 2023 г. и работает он на базе Snapdragon 8 Gen 2. Сейчас уже есть Gen 3 (+35% к Gen2 в идеальных условиях), но по совсем уж запредельной цене и в считанных, чаще всего китайских смартфонах с «не системными» Google-сервисами и неполноценным по частотам для РФ 4G-модемом.
И если Snapdragon 888 — это уже вообще неликвид и прожорливый отсталый чип (его обходит Snapdragon 7+ Gen 2, такой же по скорости, но менее прожорливый и менее горячий за счёт нового типа ядер). А Snapdragon 8+ Gen 1 — ещё бодр, но теперь первый кандидат на то, чтобы тоже уйти из флагманов в уровень среднего класса. То 8 Gen 2 — крутой и быстрый процессор, мощности которого всё ещё за глаза любому пользователю.
Мне неловко называть такую цену «умеренной», но всё же — HONOR Magic5 даже в сетевой российской рознице стоит вполне адекватные (с учётом мощности процессора, набора камер и остальных характеристик) 55 тысяч рублей. Из Китая его можно заказать на Ozon Global и вовсе от 45 тысяч рублей. Если для вас это «как-то дорого», то я вам напомню, что OnePlus 11, идеологически почти такой же смартфон на таком же Snapdragon 8 Gen 2 влетит вам в 68 тысяч рублей при заказе из Китая минимум. А потом вы ещё будете снимать с него блокировку связи. И не бесплатно, как это было в начале года из-за шумихи (спасибо Жене Макарову из Mobiltelefon за шумиху), а вполне себе за деньги и с долгосрочным ожиданием.
Всё же да, нужно признать, что младший флагманский смартфон (HONOR Magic5) и старший смартфон среднего уровня (HONOR 90) в чём-то между собой близки — в Magic5 тоже нет оптической стабилизации в основной камере (она есть в Magic5 Pro) и сенсор, хоть и лучше, чем в HONOR 90, но незначительно.
Автономность? Тоже примерно равна, потому что в HONOR 90 менее прожорливый Snapdragon 7 Gen 1 при аккумуляторе 5000 мАч, а в HONOR Magic5 — более быстрый, но и более энергозатратный Snapdragon 8 Gen 2 при аккумуляторе ёмкостью 5100 мАч. В среднем выходит нормальная, но не супер-впечатляющая автономность. Как и в других флагманских смартфонах, здесь гораздо важнее наличие 66 Вт-зарядки чтобы наполнить эти 5100 за 60 минут ровно.
Бывает ли быстрее в близких по цене моделях? Бывает — Realme 11 Pro+ заряжает 5000 мАч с 0% до 100% за 28 минут, а OnePlus Nord 3 (тоже 5000 мАч) — за 32 минуты. Но эта модель Realme, хоть и конкурентоспособна по «железу» камер, по качестве съёмки не будет лучше из-за MediaTek Dimensity (уже минус к отлаженности алгоритмов камеры), да ещё и не самого мощного Dimensity 7050 (по мощности это уровень HONOR 70).
OnePlus Nord 3 — «наиболее вероятный противник» HONOR Magic5 и по цене, и по мощности, если сравнивать китайские цены. Но, опять же, при всей быстроте Dimensity 9000 в нём, камера умудряется фотографировать хуже, чем в OnePlus 11, который отличается только тем, что у OP 11 процессор Snapdragon 8 Gen 2. Я уж не говорю о том, что в OnePlus Nord 3 нет вообще никакого оптического зума! В смартфоне за 40-50 тысяч из «серой розницы» это какое-то жмотство.
К чему я это веду: кажется, что в HONOR Magic5 чего-то «не досыпали» из характеристик, но как только начинаешь сравнивать равные по возможностям смартфоны, обнаруживаешь, что если какой-то конкурент круче в процессоре, то у него хуже камера. И наоборот.
А по факту Magic5 получается не рекордсменом по всем фронтам, а скорее смартфоном с флагманским процессором и камерами «старших смартфонов среднего класса». Звучит сложно, но точнее формулировки не придумаешь. Если вам нужна долгая работа от аккумулятора, быстрый Wi-Fi и камера уровня iPhone 15, но не iPhone 15 Pro и всё это на Android — это примерно тот самый смартфон.