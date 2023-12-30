Все смартфоны HONOR 2023 модельного года: чем отличаются и какие лучше

Среди флагманских смартфонов HONOR это не самая максимальная модель из возможных — есть ещё Magic5 Pro (немного лучше основная камера, оптический зум 3.5x вместо 2.5x у «просто Magic5», водозащита) и совсем уж раритетный Magic5 Ultimate (эко-кожа, 5450 мАч вместо 5100 мАч). Не говоря уже о складных смартфонах. Но среди них всех только Magic5 можно более-менее часто встретить в продаже в России, поэтому о нём и поговорим.

Во-первых, это смартфон, вышедший на рубеже марта-апреля 2023 г. и работает он на базе Snapdragon 8 Gen 2. Сейчас уже есть Gen 3 (+35% к Gen2 в идеальных условиях), но по совсем уж запредельной цене и в считанных, чаще всего китайских смартфонах с «не системными» Google-сервисами и неполноценным по частотам для РФ 4G-модемом.

И если Snapdragon 888 — это уже вообще неликвид и прожорливый отсталый чип (его обходит Snapdragon 7+ Gen 2, такой же по скорости, но менее прожорливый и менее горячий за счёт нового типа ядер). А Snapdragon 8+ Gen 1 — ещё бодр, но теперь первый кандидат на то, чтобы тоже уйти из флагманов в уровень среднего класса. То 8 Gen 2 — крутой и быстрый процессор, мощности которого всё ещё за глаза любому пользователю.

Мне неловко называть такую цену «умеренной», но всё же — HONOR Magic5 даже в сетевой российской рознице стоит вполне адекватные (с учётом мощности процессора, набора камер и остальных характеристик) 55 тысяч рублей. Из Китая его можно заказать на Ozon Global и вовсе от 45 тысяч рублей. Если для вас это «как-то дорого», то я вам напомню, что OnePlus 11, идеологически почти такой же смартфон на таком же Snapdragon 8 Gen 2 влетит вам в 68 тысяч рублей при заказе из Китая минимум. А потом вы ещё будете снимать с него блокировку связи. И не бесплатно, как это было в начале года из-за шумихи (спасибо Жене Макарову из Mobiltelefon за шумиху), а вполне себе за деньги и с долгосрочным ожиданием.