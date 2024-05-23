В HUAWEI Pura 70 есть всё что вы хотели и не получили от компактных флагманов iPhone и Samsung

В HUAWEI Pura 70 есть всё что вы хотели и не получили от компактных флагманов iPhone и SamsungПолноценные камеры и хорошая автономность
Внешний вид
Эпоха изогнутых экранов подходит к концу. Еще не все производители отважились на возврат к истокам, но процесс обратного перехода уже запущен.
Да, HUAWEI Pura 70 лишился экрана-водопада — больше нет никаких ухищрений, чтобы изобразить безрамочный дизайн еще более безрамочным. Подбородок? Его здесь тоже нет. Только рубленые грани и минимальные рамки вокруг дисплейной панели.
Сам экран занимает 90.1% от площади фронтальной поверхности — это один из самых больших показателей в классе. И это не для выпендрёжа, а пользы ради — в более компактный (по ширине и высоте) корпус теперь помещается более крупная диагональ дисплея.
Например, какой-нибудь Redmi Note 12S при даже чуть больших габаритах вмещает 6.4" дисплея, а HUAWEI Pura 70 вмещает уже 6.6". Просто за счёт безрамочности!
Среди материалов корпуса сплошь стекло и металл. Боковая рамка сделана из полированного алюминия, спереди экран защищает стекло Kunlun Glass второго поколения. И, судя по тестам прочности, со своими задачами оно справляется лучше, чем аналог в лице Gorilla Glass последних поколений. Мало того, что его тяжело разбить, так еще и кварцевые песчинки его не берут. Китайцы делают вещи!
Спорным может показаться расположение кнопки блокировки и качельки регулировки громкости. Они вынесены слишком высоко, поэтому делать скриншоты одним пальцем затруднительно — приготовьтесь чуть менять привычный хват корпуса смартфона. Зато сетка динамика, порт Type C и слот для сим-карты находятся там, где им полагается быть.
Дизайн блока камер во всей линейке Pura подогнали под один стандарт — три камеры во всех моделях расположены одинаково ассиметрично на ступенчатой подложке. Выглядит внушительно, ни на один другой смартфон за всю историю смартфоностроения не похоже — дизайнеры со своей задачей справились.
Сканер отпечатков в Pura 70, как и положено любому флагману, оптический подэкранный. Со стороны кажется, что он посажен низко, но на самом деле дотягиваться большим пальцем до него удобно: ровные грани по периметру корпуса делают хват более уверенным.
Дисплей
Отказ от изогнутых экранов — лучшее, что случалось с мобильной индустрией за последние годы. Можно долго спорить про наличие или отсутствие ложных срабатываний в такого типа дисплеях, однако фактом остаётся то, что ни один производитель пока не смог избавиться от засветов и цветовых искажений на самих изгибах. Нет изгибов — нет проблем.
В Pura 70 установлен плоский LTPO OLED-экран с диагональю 6,6″, разрешением 1256×2760 пикселей и плотностью 460 точек на дюйм. Без активного HDR-режима и с отключенной автоматической регулировкой, яркость в наших тестах достигла отметки 540 кд/м2. Это очень ярко, кстати
HUAWEI заявляет, что пиковая яркость у Pura 70 в HDR-режиме радикально больше — целых 2500 кд/м2. На самом деле, в OLED/AMOLED дисплеях пиковая яркость зависит от того, какое соотношение в % между светлыми и тёмными оттенками отображается в данный момент (чем выше % белого, тем ниже пиковая яркость), так что всё зависит от методики измерения. Но в любом случае дисплей Pura 70 как минимум на уровне iPhone 15 Plus, Xiaomi 14 Pro, Samsung Galaxy S24+ и выдаёт 1500-1600 нит в авто-режиме запросто. Яркости более чем достаточно даже для очень солнечного дня.
|HUAWEI Pura 70
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|2500/540/1,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6575K
Цветопередача просто супер: настолько хороша, что у вас возникает уныние по неожиданной причине — чёт после такого экрана смартфона картинка на телевизоре и экране ноутбука кажется уже паршивенькой. Но это обычное дело у пользователей флагманских мобильников привыкайте.
Оболочка
На первый взгляд, это обычная EMUI. Всё тот же интерфейс, все те же иконки и те же ощущения от использования. Ровно до того момента, пока перед глазами не появится список тем оформления.
Что? Темы? в 2024 году? Казалось, что ничего нового в смартфонах тут придумать нельзя. Google и Xiaomi уже выпускали живые обои, которые затрагивали и экран блокировки, и рабочий стол. Но дизайнеры HUAWEI пошли дальше и встроили в темы алгоритмы распознавания движения глаз.
Концепция работы, несмотря на разное наполнение, у них одна: объекты на экране блокировки меняют свое положение в зависимости от того, куда направлен ваш взгляд. Вариантов тем много, есть даже довольно смелая с персиками в духе Павла Дурова. Приятно осознавать, что наш соотечественник (и по совместительству принц дубайский) оказывает благотворное влияние на дизайнеров даже на другом конце земного шара.
Есть ли у такого компьютерного зрения более полезное применение в смартфоне?
Да, эти же алгоритмы в Pura 70 умеют распознавать взгляд посторонних людей и блокировать полноценное отображение уведомлений, когда такой взгляд обнаружен. Теперь никто в общественном транспорте не увидит ваш неловкий флирт с девушкой.
В остальном, EMUI 14.2 мало чем отличается от любых других оболочек Android. Тут такая же логика организации всех меню, шторок и настроек.
Предустановленных сервисов Google в смартфоне нет. Но в пару кликов можно поставить приложение GBox, которое даст возможность установить любые приложения от поискового гиганта. Даже гугловский магазин приложений работает словно родной — тех сложностей, что были пару лет назад, уже нет. За это огромный плюс.
Производительность и автономность
В прошлом году HUAWEI совместно с SMIC (крупнейшей микроэлектронной компанией континентального Китая) выпустила чип Kirin 9000s, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу с ядрами TaiShan Big и Taishan Mid внутри. Не стоит путать его с Kirin 9000, который целиком построен на ядрах Cortex.
В Pura 70 используется именно он, Kirin 9000s, а не его обновленная версия под номером 9010, которую можно встретить в остальных смартфонах линейки. У s-модели чуть меньший размер кэша, чуть меньше количество инструкций за цикл, однако даже со всем этим Kirin 9000s умудряется быть быстрее того же Qualcomm Snapdragon 888.
Это все здорово звучит для самих производителей. А что от этого всего конечному пользователю? А пользователь, на удивление, получает довольно шустрый на деле процессор. Точнее, даже не сам процессор, а целую связку из программных наработок и «железа», хоть и не самого актуального. Хейтеры могут сказать, что тут нет нейромодулей последних поколений, как у конкурентов. Однако все мы видели, для чего их использует в своих смартфонах Samsung. Для работы переводчика и форматирования текста, при этом половину операций выполняется не на смартфоне, а на корейском сервере, и без доступа к интернету ничего толком не работает.
С одной стороны, производительность уровня Snapdragon 8+ Gen 1 в 2024 г. уже не выглядит возбуждающе. С другой — ну давайте, расскажите мне, в каких случаях вам будет её недостаточно?
Android «летает», анимации (в EMUI их много) крутятся быстро, фотографии сохраняются моментально после съёмки. Игровая производительность позволяет играть в любые игры на максимальных настройках графики, будь это Genshin Impact или старый добрый «пубг».
Важнее то, что исконно китайский процессор кушает меньше аналогов от Qualcomm и MediaTek. Да и в целом аккумулятор ёмкостью 4900 мАч для умеренно компактного смартфона — это круто. Можете выезжать на целый день со смартфоном без Power Bank в кармане, и заряда хватит.
Зарядка, как и у любого другого китайского смартфона, осуществляется по собственному стандарту. Комплектный блок питания выдает 66 Вт, сам смартфон, если захотите подзарядить от него по проводу кейс от наушников, например, способен выдать 5 Вт. Беспроводная зарядка есть (есть даже беспроводная реверсивная), и она лишь немногим уступает проводной в большинстве остальных смартфонов — 50 Вт по беспроводу впечатляют, что ни говори.
Камеры
Не мне вам рассказывать, что именно с HUAWEI в своё время началась революция по качеству съёмки в смартфонах. Это был P20 Pro, первый смартфон, способный делать крутые фото ночью.
Из современности я вам напомню, что в прошлом году вы могли купить HUAWEI P60 на несколько десятков тысяч дешевле, чем iPhone 14 Pro и получить аналогичные по качеству камеры.
Ну а сегодняшний Pura 70, соответственно, соревнуется с актуальными «средними версиями флагманов» Samsung и Apple. И... превосходит их по технической части, вот сами поглядите:
|Смартфон
|Размер сенсора основной камеры (чем меньше цифра после дроби тем лучше)
|Оптический зум (больше — лучше)
|HUAWEI Pura 70
|1/1.3”
|5x
|Samsung Galaxy S24+
|1/1.56”
|3x
|Apple iPhone 15 Pro
|1/1.28”
|3x
|Xiaomi 14 Pro
|1/1.31”
|3.2x
|Google Pixel 8 Pro
|1/1.31”
|5x
|Sony Xperia 5 V
|1/1.35”
|Вообще нет оптического зума
HUAWEI решились на невиданную для наших времен смелость. Пока производители ухудшают (либо отказывают совсем) от нормального оптического зума даже в Pro и Ultra-версиях собственных флагманов, базовый Pura 70 получил пятикратный зум при помощи одних только линз. Да и основной сенсор весьма крут, символически лучше он разве что в iPhone 15 Pro, но вы сами видите нассолько мала разница.
И я уже не говорю о том что Pura 70 — это стартовый и самый доступный по цене HUAWEI флагманской серии, а iPhone 15 Pro — третий по счёту (ниже него есть iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые ещё хуже, а стоят аккурат как Pura 70).
Хороший зум-модуль — это почти единственный способ получить интересные фотографии на смартфон. Потому что далеко не всегда то, что вы хотите сфотографировать, находится у вас перед носом (основная камера, которая без зума, рассчитана на снимки вблизи).
Да и те же портреты, в теории, необходимо снимать на хоть сколько-нибудь дальнобойную оптику, одним нарисованным боке привычного эффекта взрослой оптики не добиться.
Для такой мощной оптики даже выделили отдельный режим съемки быстродвижущихся объектов. В нем эти объекты снимаются на короткой выдержке, а фон за ними — на длинной. После этого программная постобработка собирает отдельные части в один кадр, а на выходе получается снимок с хорошей передачей динамики движения, почти как у спортивных фотографов с их дорогущими и тяжелыми объективами.
Посмотрите, насколько клёво выглядит:
Из-за такого увеличения модулю не нужны лишние мегапиксели. 12 Мп вместе с набором алгоритмов справляются здорово, результат получается естественным. Эту естественность сохраняют снимки и с двух других модулей: основного с разрешением с 50 Мп (это Omnivision OV50H) и широкоугольного с разрешением 13 Мп.
Портретный режим в Pura 70 переработали и для основных камер, и для фронтальной. Ниже примеры того, на что способен сенсор фронтального модуля.
По части видео претензий нет. 4K-видео снимают все камеры, кроме широкоугольной. И делают они это со стабилизацией. Оптическая доступна для основного модуля, а вот программная для всех остальных. И даже для фронталки!
Конкуренты
|Huawei Pura 70
|Xiaomi 14
|Samsung Galaxy S24
|Операционная система
|EMUI 14.2
|Android 14 + HyperOS
|Android 14 + One UI 6.1
|Экран
|LTPO OLED, 6,6", 120 Гц, 460 PPI, HDR
|LTPO OLED, 6,36", 1200 x 2670 п., 460 PPI, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+
|Dynamic LTPO AMOLED 2X, 6,2", 1080 x 2340 п., 416 PPI, 120 Гц, HDR10+
|Процессор
|Kirin 9000s, 8 ядер (1х TaiShan 2,49 ГГц + 3х TaiShan 2,15 ГГц + 4х Cortex-A510 1,53 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.3 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 4x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.3 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 4x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Графика
|Maleoon 910
|Adreno 750
|Adreno 750
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 5.3, A2DP, LE, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, 25 мм, 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS
|Основная: 50 Mп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1 мкм, dual pixel PDAF, OIS
|Телефото: 12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5x опт. зум
|Телефото: 50 Мп, f/2.0, 75 мм, PDAF, OIS, 3,2x опт. зум
|Телефото: 10 Мп, f/2.4, 67 мм, 1/3.94", 1 мкм, PDAF, OIS, 3x опт. зум
|Широкоугольная: 13 Мп, f/2.2, 13 мм
|Широкоугольная: 50 Мп, f/2.2, 14 мм, 115˚
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55", 1 мкм, Super Steady video
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.0, 22 мм, 0,7 мкм
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.2, 26 мм, dual pixel PDAF
|Аккумулятор
|4900 мАч
|4610 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|157,6 x 74,3 x 8 мм
|152,8 x 71,5 x 8,2 мм
|147 x 70,6 x 7,6 мм
|Вес
|207 г
|188 г
|167 г
|Цена
|70 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
С одной стороны, Pura 70 по характеристикам и возможностям (да и диагонали дисплея) тяготеет к «средним флагманам» — Samsung Galaxy S24+, iPhone 15 Pro, Xiaomi 14 Pro и др.
С другой — чёт все конкуренты из числа средних флагманов дороже. Я думаю, это не проблема HUAWEI, что Samsung, Apple и Xiaomi наваривают цену резко выше на примерно такие же смартфоны? Тем более, как показывают многочисленные опросы читателей, выбирают всё-таки исходя из бюджета, а не «ну вот у Samsung то же самое, но на несколько десятков тысяч рублей дороже — что ж, возьму и доплачу их в таком случае». Это так не работает в реальной жизни.
Поэтому простите-извините, сравниваем с равными по цене флагманскими смартфонами конкурентов:
Xiaomi 14
Маленькая варочная плита со смартфоном в обрамлении. Во времена Mi 9T смартфоны Xiaomi выделялись необычным дизайном (выезжающая камера и вот это всё). Сейчас же хочется просто вернуть те времена. И внешка была смелее, и цены менее наглыми.
Xiaomi 14 — это компактный флагман, который не жертвует производительностью ради размеров. Внутри Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, разработанная совместно с Leica камера и быстрая зарядка мощностью 90 Вт с поддержкой Power Delivery (заряжать телефон можно хоть блоком питания от ноутбука). Правда, приличный оптический зум сюда не добрался. Отметка увеличения остановилась на значении 3.2x.
Проблема разве что в качестве съёмки. Мы и сами убедились в этом (скоро будет статья), и другие обзорщики подтверждают наши слова, но в авто-режиме Xiaomi 14 фотографирует... так себе. Будто это не Xiaomi, а Sony Xperia (у японцев такой же пофигизм к настройке автоматики, чем они загнали свои смартфоны в могилу). Вы только не смейтесь, но иной раз даже далеко не флагманский Tecno Camon 30 Premier фотографировал качественнее, чем эта Сяома.
А жаль, хороший был бы компакт, довольно быстрый и с приличным охлаждением процессора. Но количество смартфонов Xiaomi в последнее время почти не переходит в качество, увы.
Samsung Galaxy S24
Заслуженный кандидат на звание «Смартфон как смартфон»: ни хороший, ни плохой.
Как вы могли видеть выше по тексту в табличке, на основной камере тут сэкономили. Нет, это не та же камера, что установлена в Galaxy A55 (в S24+ сенсор Samsung GN3, в A55 сенсор Sony IMX906), хотя характеристики совпадают и... блин, ну это де-факто камера из смартфона среднего класса во флагмане! По флагманской цене, если чё!
В остальном смартфон будто конструировали согласно логике «Давайте не будем делать слишком хорошие характеристики, а то не будут S24 Ultra покупать». Тот же зум до сих пор на уровне 3x вместо 5x. Что, не хочется делать зум лучше, чем у iPhone 15 Pro? А зачем тогда нужен Samsung, если это больше не «лучше характеристики и ниже цена, чем у iPhone при прочих равных»?
Зато теперь вам продают функции искусственного интеллекта (нафиг не нужные) по платной подписке в Самсунгах.
Нет, вы не подумайте, что S24+ прям хлам. Тут вам и процессор заметно мощнее, чем у Pura 70 (опять Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), и идеально откалиброванный экран и, в целом, тем камеры что есть, выдают нормальное качество.
Просто год от года флагманские Самсунги не развиваются никак. Нет никакого стимула покупать Samsung Galaxy S24+, если у вас есть какой-нибудь из флагманских Самсунгов серий S22 или S23.
Итого
Pura 70 на 90% состоит из китайских запчастей. Почти все основные компоненты поставляются китайскими компаниями: тут и OFilm, и Lens Technology, и Goertek, и BOE. Тысячи их!
А вот с процессорами всё сложнее. Huawei хоть и стремится к достижению полной самостоятельности в производстве, но целиком перейти на собственные разработки компания еще не успела. Проектирование пока упирается в европейскую логику компоновки ядер, а самим ядрам TaiShan все еще не хватает частот, чтобы тягаться с актуальными конкурентами в высочайшей лиге производительности.
С другой стороны, процессор тут всё ещё намного быстрее среднего уровня по уровню производительности, и если вы не любитель гонять бенчмарки по поводу и без, на производительность смартфона вы жаловаться не будете.
Зато получите удовольствие от качества камер — они тут, если считать основную камеру + зум-камеру, самые крутые из возможных за свои деньги. Да и в целом, с чего и я начал, Pura 70 — это золотая середина:
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Старшие флагманы (всякие Ultra и Pro Max), во-первых, радикально крупнее. Во-вторых, иной раз даже в 2 раза дороже, чем Pura 70. Но не то, что не в два, даже не в полтора раза отличаются по качеству камер.
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Супер-компактные флагманские смартфоны (6.0" – 6.3") совокупно хуже по качеству камер (то ли маркетологи этого требуют, то ли впихнуть хорошую камеру в компактный корпус проблематично), особенно их обделяют по качеству оптического зума. Да и с автономностью у них беда, спросите любого владельца iPhone 15 Pro об этом, он вам в красках расскажет.
А здесь у нас 4900 мАч, клёвое качество съёмки, относительно холодный и не прожорливый процессор, запоминающаяся внешка. По большому счёту, это единственный способ получить смартфон с пятикратным зумом без потери качества (оптическим) в бюджете до 70 тысяч рублей на счегодня.
Тем более, что Google-сервисы «накатываются» на современные смартфоны Huawei очень быстро, а в эпоху победившего RuStore можно и без них прекрасно жить.
- Дизайн
- Лучший среди конкурентов оптический зум
- Хорошая автономность
- Разумная цена
- Процессор не совсем флагманский
- Если вам нужны Google-сервисы, придётся устанавливать их самостоятельно