В HUAWEI Pura 70 есть всё что вы хотели и не получили от компактных флагманов iPhone и Samsung

С одной стороны, производительность уровня Snapdragon 8+ Gen 1 в 2024 г. уже не выглядит возбуждающе. С другой — ну давайте, расскажите мне, в каких случаях вам будет её недостаточно?

Android «летает», анимации (в EMUI их много) крутятся быстро, фотографии сохраняются моментально после съёмки. Игровая производительность позволяет играть в любые игры на максимальных настройках графики, будь это Genshin Impact или старый добрый «пубг».

Важнее то, что исконно китайский процессор кушает меньше аналогов от Qualcomm и MediaTek. Да и в целом аккумулятор ёмкостью 4900 мАч для умеренно компактного смартфона — это круто. Можете выезжать на целый день со смартфоном без Power Bank в кармане, и заряда хватит.

Зарядка, как и у любого другого китайского смартфона, осуществляется по собственному стандарту. Комплектный блок питания выдает 66 Вт, сам смартфон, если захотите подзарядить от него по проводу кейс от наушников, например, способен выдать 5 Вт. Беспроводная зарядка есть (есть даже беспроводная реверсивная), и она лишь немногим уступает проводной в большинстве остальных смартфонов — 50 Вт по беспроводу впечатляют, что ни говори.

Камеры

Не мне вам рассказывать, что именно с HUAWEI в своё время началась революция по качеству съёмки в смартфонах. Это был P20 Pro, первый смартфон, способный делать крутые фото ночью.

Из современности я вам напомню, что в прошлом году вы могли купить HUAWEI P60 на несколько десятков тысяч дешевле, чем iPhone 14 Pro и получить аналогичные по качеству камеры.

Ну а сегодняшний Pura 70, соответственно, соревнуется с актуальными «средними версиями флагманов» Samsung и Apple. И... превосходит их по технической части, вот сами поглядите: