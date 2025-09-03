HUAWEI Pura 80: вам не нужен самый дорогой смартфон ради крутой камеры

HUAWEI Pura 80: вам не нужен самый дорогой смартфон ради крутой камерыИ не нужна огромная диагональ экрана, как бы её вам ни навязывали в дорогих смартфонах
Я ведь не один такой, которого младшие версии флагманских смартфонов увлекают больше Ultra-версий? Понятное дело, что за бесконечное количество денег можно сделать бесконечно крутой смартфон, а ты попробуй сделать его хорошим, если это более скромная версия — которая призвана быть выше смартфонов среднего класса, но не улетать в цене за соточку тысяч рублей.
Прошлое поколение линейки Pura по этой части было очень удачным. Базовая Pura 70 отлично снимала, могла пятикратно зумить оптикой, круто выглядела, и, в пересчете на то, что вы получаете за каждый потраченный рубль, смартфона по качеству камер долгое время лучше не было (особенно со всякими акциями на маркетплейсах).
И вот теперь у нас актуальна модель — это уже Pura 80. Если Pura 80 Ultra была революцией не только среди смартфонов HUAWEI, но и среди индустрии смартфонов в целом (за счёт своих камер, можете здесь прочитать подробности об этом), то базовая Pura 80 — это скорее «улучшенная и дополненная» Pura 70. Ну или переиздание Mate 70 Pro, тоже очень хорошего камерафона.
Но обо всём по порядку.
Технические характеристики
|HUAWEI Pura 80
|Операционная система
|EMUI 15.0
|Экран
|6,6", 1256 x 2760 п., LTPO OLED, 1 млрд цветов, HDR Vivid, 120 Гц, 459 PPI, Kunlun Glass 2
|Процессор
|Kirin 9010s, 8 ядер (1x Taishan Big 2.5 ГГц + 3x Taishan Mid 2.05 ГГц + 4x Cortex-A510 1.5 ГГц), 7 нм
|Графика
|Maleoon 920
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, 24 мм, 1/1.3", PDAF, OIS
|Телевик: 12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5,5x оптический зум
|Ширик: 13 Мп, f/2.2
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|5170 мАч
|Размеры
|157.7 x 74.4 x 8.2 мм
|Вес
|211 г
|Цена
|60 тысяч рублей
Внешний вид
Pura 80 — это все ещё смартфон с плоскими металлическими гранями по бокам, только уже не такими острыми, как это было в случае с его предшественником. Глянцевая поверхность на них сменилась на живую текстуру металла, и это пошло смартфону на пользу. Его удобнее держать в руках, он не врезается в ладонь, даже ваш многострадальный мизинец не испытывает дискомфорт при поддержке смартфона снизу.
Габариты компактные (6.6" вместо типичных для флагманов 6.8" или 6.9"), хотя это и не ультракомпактный смартфон, как какие-нибудь Vivo X200 Pro mini или iPhone 16 Pro. Он весит больше двухсот грамм, пока всякие экзотические Galaxy S25 Edge предлагают 163 г веса. С другой стороны, Samsung добился этого ценой урезания аккумулятора до 3900 мАч при самом прожорливом мобильном процессоре, так что такие рекорды нам не нужны и лучше уж «золотая середина» по габаритам, которой Pura 80 среди флагманских смартфонов и является.
Спереди Pura 80 это классический безрамочный смартфон образца 2025 года — с минимальными рамками вокруг экрана и одиноким вырезом в экране под фронтальную камеру.
Лишних кнопок на боковинах нет: только кнопка питания/блокировки и качелька регулировки громкости. Однако первую теперь можно заставить выполнять и какие-то другие действия в настройках — там задаётся проведение как при долгом нажатии, так и при двойном. Сами кнопки вынесены немного наверх, и к их расположению придется какое-то время приспосабливаться. Удобно, но немного непривычно.
Непривычно видеть и встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев. Для смартфона 2025 модельного года это ощутимый отход от канонов, так до сих пор оригинальничали только японцы из Sony в своих Xperia.
С одной стороны, это плюс. Когда вы достаете смартфон правой рукой, большой палец почти всегда оказывается в районе кнопки блокировки. И это же является минусом такого формата — когда вы убираете смартфон, большой палец снова оказывается в районе сканера. Случайные разблокировки тут привычное дело: можно и с коллегами личной информацией поделиться, и созвон начать, и удалить пару приложений своим бедром.
Утопить телефон, или повредить его пылью/песком где-нибудь на пляже не получится — всё из-за защиты по стандарту IP68/IP69, которая позволяет «топить» телефон на глубине до двух метров в течение получаса. Если приспичит поснимать морских гадов в их естественной среде обитания, вы знаете что делать. А IP69 означает ещё, что и даже если облить смартфон случайно кипятком (ну, из чайника или свежезаваренной кружки с чаем), он не повредится.
Дисплей
Мало того, что телефон получился водонепроницаемым, его еще и разбить трудно благодаря стеклу Kunlun Glass 2. Именно оно прикрывает яркую LTPO OLED-панель в Pura 80 — с диагональю 6,6″, разрешением 1256×2760 пикселей, соотношением сторон 20:9 и плотностью 459 точек на дюйм.
От самого старшего брата в линейке экран получил поддержку HDR Vivid. Это такой HDR, но только для экранов, которые работают в полноценном десятибитном режиме и отображают более миллиарда цветов. Встречали противные градиенты или кривые цветовые переходы на своем телефоне? Вот эта технология и помогает избегать таких артефактов при воспроизведении HDR-контента.
|HUAWEI Pura 80
|Максимальный уровень яркости (макс. авто/макс. ручн./мин.)
|1600/550/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|92%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,43
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7350K
Цветопередача дисплея у Pura 80 практически идеальная, придраться не к чему. Пиковая яркость на достойном уровне. Это не рекорд, но яркость чуть выше, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra и ближе по этому показателю к iPhone 16 Pro Max, например.
Оболочка
Сегодня почти все ведущие производители смартфонов внедряют функции искусственного интеллекта в прошивки своих устройств. Pura 80 исключением не стал, и к прежнему AI-функционалу разработчики добавили ряд новых фишек. Среди них — возможность легко удалять с фотографий нежелательные объекты или людей как вручную, так и автоматически прямо из галереи. А еще в EMUI реализовали функцию «лучшее выражение лица», которая помогает сделать идеальный групповой снимок, например, когда нужно, чтобы на фото у всех были открыты глаза.
Еще одна интересная, но не новая опция — управление жестами: если руки грязные или заняты, то можно перелистывать страницы или делать скриншоты экрана при помощи ладони. А вот записать разговор при помощи встроенной «звонилки» уже не получится — издержки глобальной прошивки, которая одна и та же и для России, где записывать разговоры в личных целях можно, и для ряда других стран, где это строго-настрого запрещено законодательно. Ситуация с этим у других китайских брендов чуть лучше.
Производительность
Есть три стула:
-
С точки зрения производительности для «взял и пользую, оцениваю по ощущениям, быстрый ли смартфон» — да, быстрый, понятия «притормаживает или подвисает» у него нет вообще, интерфейс работает очень быстро, приложения запускаются и переключаются быстро.
-
По играм — некоторые американские игры придётся запускать не на ультра-детализации, а на высокой. Какие-то может даже и на средней (Fortnite тот же). А где-то и норм.
-
Китайские (да и в целом азиатские) игры идут на ультра-детализации отлично. Мы не знаем, потому ли это, что товарищ Си так попросил, либо потому, что Huawei самые продаваемые смартфоны в Китае на сегодняшний день. Удивлены? Мы тоже когда-то удивлялись: не Xiaomi, не Vivo, не OnePlus, не Realme, а именно Huawei китайцы покупают больше всего. Поэтому все игры с азиатскими корнями великолепно приспособлены под современные Kirin, такие дела.
Характеристики Kirin 9010S HUAWEI толком не афиширует, разные приложения показывают разные цифры, но предположительно эта система на чипе используют современную трёхкалиберную конфигурацию ядер (как и топовые Snapdragon и MediaTek):
-
Одно производительное ядро на 2,5 ГГц для тяжелых задач;
-
Три средних ядра по 2,05 ГГц для баланса производительности и энергопотребления;
-
Четыре энергоэффективных ядра на 1,5 ГГц — для фоновых процессов, где важнее энергоэффективность.
Система на таком «железе» ведет себя плавно, многозадачность смартфону дается без проблем. Открыли несколько окон с тяжелыми Excel-таблицами? Pura 80 и их «переварит», и другие приложения из фона не выкинет.
Короче, по цифрам выглядит, будто «могло бы быть и быстрее» — вон, HONOR 400 Pro по сопоставимой цене пободрее будет на Snapdragon 8 Gen 3.
С другой — если вы не фанат смартфонных игр, то вы вряд ли когда-либо ощутите эту разницу «в попугаях» на деле.
Автономность
По автономности это примерно смартфон уровня Samsung Galaxy S25 Ultra. Как видите по графику, в режиме чтения автономность такая же, в режиме игр HUAWEI даже подольше проработает (процессор менее прожорливый, чем у Самсунга), в режиме непрерывного просмотра фильмов уже Самсунг оказывается чуть выносливее. Ну а в среднем то же самое.
Да, бывают и более долгоживущие смартфоны в современных реалиях. Но в глобальных версиях смартфонов аккумуляторы всегда не столь крупные, как в китайских (китайская версия Pura 80 получила 5600 мАч, кстати). Это не только у HUAWEI так, а и у Xiaomi, Vivo, OnePlus, да и у остальных тоже.
Но в целом это автономность хорошего не прожорливого (в отличие от Tecno или Infinix, внизу диаграммы полюбуйтесь на них) смартфона с 5000 мАч. И, как видите, HONOR 400 с его 6000 мАч почему-то разряжается быстрее, да и Samsung Galaxy S24 Ultra тоже по автономности позади. Так что жаловаться на быстрый разряд не будете, но, повторюсь, это всего лишь показатели чуть выше среднего, а не максимально автономный смартфон 2025 г.
С зарядкой смартфона все здорово. Комплектный блок питания выдает 66 Вт, без провода смартфон может принять 55 Вт. Отдавать энергию Pura 80 может как по проводу, так и без него. В первом случае мощность — 5 Вт, во втором чуть больше, уже 7,5 Вт. Проводная зарядка с 0% до 100% занимает ровно час.
Камера
По модели сенсора камеры всё традиционно мутно. Мы точно знаем, что это нестандартная матрица RYYB-формата, с разрешением 50 Мп и переменной диафрагмой f/1.4−4.0. Но не знаем, та ли это камера, которая была в HUAWEI Mate 70 Pro, или какая-то новая. А вообще-то и в Pura 70 характеристики камеры весьма похожи на эту... Но никто не скажет нам, как оно на самом деле.
Что за «RYYB»? В классическом варианте матрица строится по схеме RGGB, то есть, на четыре пикселя приходится два зеленых, один красный и один синий. Но Huawei однажды решила, что вместо зелёных в этот массив можно добавить жёлтые пиксели (формула RYYB — Red, Yellow, Yellow, Blue), и оказалось, что такая конфигурация пропускает больше света — а это как раз то, за чем гоняются все производители. Как итог, снимки с такого сенсора будут детализированными и яркими даже в сложных условиях. Нужен портрет в темноте? Можно спокойно снимать его на основную камеру — еще и натуральное размытие удастся получить из-за переменной диафрагмы.
Два снимка выше как раз показывают, насколько сильна разница в светочувствительности между основной и, например, широкоугольной камерами. С RYYB-сенсором едва освещенный переулок запросто превращается в залитую светом улицу, а динамический диапазон таких ночных кадров находится на каком-то запредельном уровне. Если бы вы в этом переулке выронили связку ключей, то с этой камерой искать их было бы легче, чем проводить поиски с фонариком.
За широкоугольную съемку и съемку с зумом отвечают два сенсора по 13 и 12 Мп соответственно. И если про «ширик» сказать почти нечего (нормально снимает, и хорошо), то зум-модуль стоит отметить отдельно. Как и основную камеру, его оснастили системой оптической стабилизации, которая позволяет снимать без «шевеленки» даже с 5,5-кратным увеличением, когда изображение начинает «прыгать» по видоискателю при малейших движениях рук.
Похожее разрешение (хоть и не самое большое) для двух второстепенных сенсоров, на самом деле, хороший вариант — по характеру снимки мало отличаются, поэтому при выгрузке снимков в социальные сети у тех, кто посмотрел их, не возникнет чувство несоответствия между двумя соседними кадрами.
Фокусного расстояния в 125 мм хватает для того, чтобы использовать телефон в качестве подзорной трубы. Надо посмотреть на номер автобуса, который находится за остановку от вас? Переключаетесь на зум-камеру и видите все, что вам нужно.
Фронтальная камера в Pura 80 такая же, как и в Pura 80 Ultra: 13 Мп с диафрагмой f/2.0, поддержкой съемки видео в 4K и с HDR Vivid. Если понадобится замедленное видео с фронтальной камеры, то его она тоже сможет записать — в формате 1080p и 240 к/с.
Конкуренты
|HUAWEI Pura 80
|Samsung Galaxy S25
|Xiaomi 15
|Операционная система
|EMUI 15
|Android 15 + One UI 7
|Android 15 + HyperOS 2
|Экран
|6,6", 1256 x 2760 п., LTPO OLED, 1 млрд цветов, HDR Vivid, 120 Гц, 459 PPI, Kunlun Glass 2
|6,2", 1080 x 2340 п., Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, 19.5:9, 419 PPI
|6.36", 1200 x 2670 п., LTPO AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 20:9, 460 PPI
|Процессор
|Kirin 9010s, 8 ядер (1x Taishan Big 2.5 ГГц + 3x Taishan Mid 2.05 ГГц + 4x Cortex-A510 1.5 ГГц), 7 нм
|Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x Oryon V2 Phoenix L 4.47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3.5 ГГц), 3 нм
|Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x Oryon V2 Phoenix L 4.47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3.5 ГГц), 3 нм
|Графика
|Maleoon 920
|Adreno 830
|Adreno 830
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|Слот MicroSD
|Нет
|Нет
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-4.0, 24 мм, 1/1.3", PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 24 мм, 1/1.56", 1.0 мкм, dual pixel PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2 мкм, dual pixel PDAF, OIS
|Телевик: 12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5,5x оптический зум
|Телевик: 10 MP, f/2.4, 67 мм, 1/3.94", 1.0 мкм, PDAF, OIS, 3x оптический зум
|Телевик: 50 Мп, f/2.0, 60 мм, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF (10 см - ∞), OIS, 2.6x оптический зум
|Ширик: 13 Мп, f/2.2
|Ширик: 12 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚, 1/2.55" 1.4 мкм, Super Steady video
|Ширик: 50 Мп, f/2.2, 14 мм, 115˚, 1/2.76", 0.64 мкм
|Фронтальная: 13 Мп, f/2.0
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.2, 26 мм, 1/3.2", 1.12 мкм, dual pixel PDAF
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.0, 21 мм, 1/3.14", 0.7 мкм
|Аккумулятор
|5170 мАч
|4000 мАч
|5240 мАч
|Размеры
|157.7 x 74.4 x 8.2 мм
|146.9 x 70.5 x 7.2 мм
|152.3 x 71.2 x 8.4 мм
|Вес
|211 г
|162 г
|191 г
|Цена
|60 тысяч рублей
|70 тысяч рублей
|86 тысяч рублей
Samsung Galaxy S25
Примерно по цене Pura 80 в сетевой рознице РФ вы можете купить компактный (ну, насколько это возможно в 2025 году, 6.2") флагман от корейцев с неплохим дизайном и приятными характеристиками, вся приятность которых разбивается о емкость батареи. С аккумулятором на 4000 мАч, конечно, можно прожить день, если включать режимы энергосбережения и не уходить никуда дальше офиса. Но куда-то на несколько часов из дома выйти и не ощущать ужаса, если не взял с собой Power Bank, у вас не получится.
Galaxy S25 весит меньше почти на 50 грамм, и, кроме урезанной батареи, может предложить трехкратный оптический зум в противовес пятикратному у Pura 80. Процессор в теории быстрый, но на практике теряет 57% производительности под нагрузкой (господи, какая cpaмота, вы только посмотрите на этот график), так что его я бы в плюсы не запиывал.
Из плюсов — стабилизация картинки при съёмке в видео у Самсунга чуть лучше, а ещё он «тянет» тяжеленное аудио в формате 32 бит/384 кГц. Ну, если вам это надо. И да, он маленький-компактненький, приятненький, просто это больше смартфон-игрушка и смартфон-аксессуар, чем полноценное средство связи, с такой автомномностью-то и основной камерой уровня Galaxy A56.
Xiaomi 15
Пожалуй, самый «жирный» флагман начального уровня среди всех «китайцев». Современные стандарты беспроводной связи с поддержкой всех актуальных кодеков? Есть. Возможность снимать видео в профессиональном формате 10-bit LOG? Тоже есть. Оптический зум слабый, всего 2,4х, зато у основной камеры какие-то огромные пиксели по 1,2 мкм. Жирррно, по фоточасти основная камера уж точно не хуже, чем у Pura 80.
Более-менее нормальное охлаждение (намного лучше, чем у Самсунга), дисплей по качеству сравнимый с Pura 80, автономность немного лучше.
В общем, для поиграть или видео поснимать с последующей цветокоррекцией на компе этот Xiaomi предпочтительнее, а вот по обычной съёмке фото и видео (особенно с зумом) Huawei предпочтительнее.
Вообще, в российских сетевых магазинах для Pura 80 сложно подобрать конкурентов, потому что классическая троица субфлагманских смартфонов (HONOR 400 Pro, OnePlus 13R, Realme GT7) по качеству камер отстаёт, тут так-то и Realme GT7 Pro по качеству камер едва ли лучше Пуры 80. А какие-нибудь HONOR Magic 7 Pro или Samsung Galaxy S25 Ultra уже на 20-30 тысяч рублей дороже, с ними сравнивать тоже не очень правильно.
Другой вопрос — маркетплейсы, с доставкой из Китая (то есть без гарантии и с таможенными пошлинами) конкурентов за 70 тысяч рублей найти легко. Но если уж мы говорим про маркетплейсы, то тогда уж Pura 70 за 45-50 тысяч там тоже уделывает конкурентов по камерам. А снижение цены на Pura 80 — дело времени, она сегодня только-только появилась в продажах.
Итого
Всё-таки HUAWEI на фоне остальных китайских производителей смартфонов до сих пор выглядит (не люблю это слово, но здесь оно напрашивается) наиболее «породистым» производителем. Как южнокорейские автомобили выглядят в сравнении с китайскими.
Ну то есть издалека — «вроде бы одно и то же». А при близком сравнении понимаешь, что HUAWEI с 5170 мАч работает зачастую дольше, чем некоторые другие китайские смартфоны с 5800-6000 мАч. Что почему-то у Xiaomi «техника не дошла» до нормальной 5,5x камеры даже в новых смартфонах, а у HUAWEI такая камера была ещё в Pura 70, а в Pura 80 она сохранилась и чуть лучше работает за счёт более свежего процессора.
Что вместо ИИ-трюков и прочих «приколюх» с фотографиями HUAWEI полагается на честную оптику и качественные сенсоры камер.
Что не обязательно лепить перегревающийся и прожорливый топовый Snapdragon, чтобы смартфон быстро работал в приложениях.
Поэтому, хоть Pura 80 по цене не копейки стоит, по камерам вокруг неё превосходящих смартфонов всё ещё нет. А что будет, если цена снизится
Поэтому:
-
Если вы собираетесь покупать новый смартфон строго на маркетплейсах с доставкой из Китая, есть более выгодные варианты. Китайские Pura 80 построены не на EMUI и в основе у них уже не Android, а Harmony OS, поэтому здесь не получится сэкономить на «закажу у китайцев напрямую».
-
Если вы будете много играть на смартфоне и играть в разное, а не только в простые игры, либо китайские наподобие Genshin Impact (или чё у них там в моде), то по-прежнему ваш выбор — модели на Snapdragon.
-
Но если вам нужен смартфон для приложений, покупать вы его будете в российских магазинах и вам важно получить самые качественные камеры за 60 тысяч рублей, то лучшего варианта в сетевой рознице РФ на сегодня нет.
Ну и не забывайте о Samsung Galaxy S24 Ultra (медленный из-за обычной традиции Самсунга замедлять старые флагманы с помощью обновлений, заряд держит так себе, но камеры огонь) или HUAWEI Pura 70 (в сравнении с Pura 70 примерно на 10-15% медленнее процессор, чуть хуже ночью фоткает селфи-камера, 4900 мАч вместо 5170 мАч, сканер отпечатков в экране вместо боковой клавиши, Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 7 и USB 2.0 вместо 3.1 для передачи файлов на комп, но камеры почти настолько же хороши) на маркетплейсах, если не хотите связываться с доставкой смартфонов из Китая, но хотите что-нибудь, чтобы ахнуть от качества камер за 45-65 тысяч рублей.
- Пятикратный оптический зум
- Внешний вид
- Реверсивные проводная и беспроводная зарядки
- Мало ярких расцветок
- Вес