HUAWEI Pura 80: вам не нужен самый дорогой смартфон ради крутой камеры

Система на таком «железе» ведет себя плавно, многозадачность смартфону дается без проблем. Открыли несколько окон с тяжелыми Excel-таблицами? Pura 80 и их «переварит», и другие приложения из фона не выкинет.

Короче, по цифрам выглядит, будто «могло бы быть и быстрее» — вон, HONOR 400 Pro по сопоставимой цене пободрее будет на Snapdragon 8 Gen 3.

С другой — если вы не фанат смартфонных игр, то вы вряд ли когда-либо ощутите эту разницу «в попугаях» на деле.

Автономность

По автономности это примерно смартфон уровня Samsung Galaxy S25 Ultra. Как видите по графику, в режиме чтения автономность такая же, в режиме игр HUAWEI даже подольше проработает (процессор менее прожорливый, чем у Самсунга), в режиме непрерывного просмотра фильмов уже Самсунг оказывается чуть выносливее. Ну а в среднем то же самое.

Да, бывают и более долгоживущие смартфоны в современных реалиях. Но в глобальных версиях смартфонов аккумуляторы всегда не столь крупные, как в китайских (китайская версия Pura 80 получила 5600 мАч, кстати). Это не только у HUAWEI так, а и у Xiaomi, Vivo, OnePlus, да и у остальных тоже.

Но в целом это автономность хорошего не прожорливого (в отличие от Tecno или Infinix, внизу диаграммы полюбуйтесь на них) смартфона с 5000 мАч. И, как видите, HONOR 400 с его 6000 мАч почему-то разряжается быстрее, да и Samsung Galaxy S24 Ultra тоже по автономности позади. Так что жаловаться на быстрый разряд не будете, но, повторюсь, это всего лишь показатели чуть выше среднего, а не максимально автономный смартфон 2025 г.