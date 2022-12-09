У нас тут новый бюджетный смартфон за 7 тысяч рублей. И ещё модель с 6/128, NFC и 50 Мп за 12 тыщ

У нас тут новый бюджетный смартфон за 7 тысяч рублей. И ещё модель с 6/128, NFC и 50 Мп за 12 тыщInfinix HOT 20 и HOT 20i
Держите пару интересных фактов о смартфонах. Во-первых, если в магазине лежат два смартфона из одной серии (ну, каких-нибудь два iPhone 13, два Galaxy S22 и т.д.), совсем не обязательно, что они похожи — скорей всего плюсы и минусы у них разные. И ещё: если выходит новая серия смартфонов — она не обязательно всерьёз отличается от предыдущей. И у нас тут оба правила наглядно подтверждаются — на примере двух новых бюджетных Инфиниксов. Мы взяли на тест бюджетный HOT 20i, который с вполне приличными 4/64 ГБ и 5000 мАч продают за 7 тысяч рублей. И HOT 20, у которого, как вы видите в заголовке, и камера приличная, как для мобильника за 12 тысяч, и памяти поболее.
Фото: Артур Сотников для Ferra.ru
Вы, наверное, вряд ли пристально за этой маркой наблюдали, но де-факто смартфоны серии Infinix HOT 20 пришли на смену линейке недорогих смартфонов HOT 12, которая раскрутилась в России благодаря «как уже заколебали эти ваши Xiaomi и Realme, есть что-нибудь ещё?».
Пальцы по привычке тянутся написать, что HOT 20 выпустили в этом году, а 12 в прошлом, но нет . Двенадцатых моделей было довольно много, и они распределились в течение большей части 2022 года. Обзоры мы выпускали и в первой половине лета (это был HOT 12 Play), в августе (HOT 12i), и даже в середине осени (HOT 12 Pro). В общем, временной разрыв между прошлым и нынешним поколением не такой уж большой. Для некоторых моделей 12 и 20 серией между российскими запусками не прошло даже квартала.
Инфиниксов слишком много, в них хоть что-то меняется?
Скорей всего, из-за того, что смартфоны выпустили в один и тот же год, а каких-то новых камер или процессоров для них Медиатеки и прочие Omnivision не изобрели, отличий мало.
Многие характеристики HOT 12i и HOT 20i одинаковые: размер и разрешение экрана, стартовая конфигурация памяти, камеры по 13 Мп с парой вспомогательных сенсоров и фронталки на 8 Мп, сканер на спинке и устаревший microUSB.
Есть, впрочем и отличия: поживее процессор, ярче дисплей, появился вариант взять 6/128 ГБ памяти, добавили реверсивную зарядку (это когда подключаете кейс от наушниках смартфонов и смартфон из своего зарядного порта заряжает наушники) и обновили дизайн.
С HOT 20 поинтересней: многие технические характеристики (да, с некоторыми улучшениями) он позаимствовал у HOT 12, но концепцию дизайна новые смартфоны забрали у самого свежего из предшественников — модели HOT 12 Pro.
Артур Сотников для Ferra
В общем 20-е поколение — это типа как Айфон XS, а 12-е Инфиниксы — iPhone X. Менять старый на новый смысла большого нет, но и выбирать старые модели вместо новых тоже незачем, потому что новые не стали дороже, а даже наоборот.
Продавались HOT 12i и HOT 12 Pro по более высоким ценами, чем просят сейчас за новые модели. Здесь, правда, вмешивается фактор новых манер китайцев:
Раньше китайские производители объявляли супер-выгодные цены, по которым продавали чуть-чуть экземпляров смартфонов, а потом задирали цены вверх.
Сейчас китайцы зачем-то объявляют официальные цены на каких-то офигевших запредельных уровнях, когда бюджетные смартфоны стоят как смартфоны среднего класса. Но... по факту цены всегда ниже, потому что «ой, у нас тут акция!». А никакой акции нет — цены остаются пониженными относительно официально заявленных всегда. Либо это какой-то манёвр-реверанс для Запада, мол, «мы хоть и продаём русским смартфоны, но платят они сполна!», либо это старая китайская традиция — выставить завышенные цены, потом перечеркнуть их и нарисовать реалистичные цены. Ну да ладно, перейдём от лирики к делу.
Артур Сотников для Ferra
А сильно ли отличаются HOT 20 и HOT 20i?
Между поколениями разница небольшая, зато в пределах одной серии отличия ого-го. Infinix HOT 20 и HOT 20i — абсолютно разные смартфоны, хоть и похожи друг на друга названиями. Отличия не придется долго искать, достаточно посмотреть на коробки товаров: у HOT 20i зеленая классика Infinix, а HOT 20 дополнительно упакован во что-то типа книжной суперобложки с промо Mobile Legends. В общем, намекает на принадлежность к классу бюджетно-игровых моделей. И если первый обеспечивает только прожиточный минимум недорогого смартфона для нетребовательного пользователя, то второй по спецификациям позволяет заметно больше.
Сравнение характеристик Infinix HOT 20 и HOT 20i
|Infinix HOT 20
|Infinix HOT 20i
|Операционная система
|Android 12, XOS 12
|Android 12, XOS 10.6
|Дисплей
|IPS, 90 Гц, 6.82 дюйма, 720 x 1640 пикс (263 ppi)
|IPS, 60 Гц, 6.6 дюйма, 720 x 1612 пикс (267 ppi)
|Процессор
|Mediatek Helio G85 (12 нм), восьмиядерный 2x2.0 ГГц Cortex-A75 и 6x1.8 ГГц Cortex-A55
|Mediatek Helio G25 (12 нм), восьмиядерный 4x2.0 ГГц Cortex-A53 и 4x1.5 ГГц Cortex-A53
|Графика
|Mali-G52 MC2
|PowerVR GE8320
|Оперативная память
|6 + 5 ГБ
|4 + 3 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|128 ГБ
|Поддержка microSD
|Есть, отдельный слот
|Есть, отдельный слот
|Связь
|Две SIM-карты
|Две SIM-карты
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|NFC
|Есть
|Нет
|Основная камера
|50 Мп, f/1.6, фазовый автофокус, вспомогательный сенсор QVGA
|13 Мп, f/1.8 автофокус, 2 вспомогательных сенсора QVGA
|Фронтальная камера
|8 Мп, f/2.0
|8 Мп
|Разъемы
|USB-C, 3.5 мм
|microUSB, 3.5 мм
|Динамики
|Два, стерео
|Один, моно
|Безопасность
|Сканер в кнопке включения
|Сканер на спинке
|Защита от воды и пыли
|Нет
|Нет
|Аккумулятор
|5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт
|5000 мАч, зарядка 10 Вт
|Размеры
|170.7 x 77.4 x 8.3 мм
|164.8 x 76.4 x 8.8 мм
|Вес
|198 г
|195 г
|Цена
|12 000 руб
|7000 руб
Артур Сотников для Ferra
Качество экранов
Начнут ли когда-нибудь инженеры Infinix ставить нормальные IPS дисплеи? Даже не знаю. В более дорогих моделях уже стоят хорошо откалиброванные AMOLED (например, в флагманском Zero Ultra), а вот в бюджетниках мы по-прежнему видим не очень-то яркие панели со слишком холодными оттенками. Впрочем, стоило ли ожидать драматичных изменений в моделях одного года?
Артур Сотников для Ferra
В HOT 20 стоит 90-герцовая панель 6.82 дюйма, в HOT 20i — 6.6 дюйма без повышенной частоты обновления. Что странно, относительно 12-го поколения почему-то зарезали максимальную яркость. Потеря примерно в 50 кд/м2 для каких-нибудь суперярких miniLED легко могла пройти незамеченной, но в здесь мы говорим мы аж про 1/7 запаса яркости. Сейчас, пасмурной российской зимой, это не страшно, а вот летом на ярком солнышке смотреть информацию на экране станет похуже.
|Infinix HOT 20
|Infinix HOT 20i
|Максимальный уровень яркости
|305 кд/м2
|298 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1700:1
|1550:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|98%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6.89
|6.9
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.4
|2.4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9500К
|9100К
Из интересного, наконец-то нам удалось точно изменить температуру цвета IPS-экранов Infinix. Мы не раз жаловались, что редакционному колориметру неподвластны такие значения и кривая температуры располагается за доступными границами графика. А теперь смотрите-ка, инженеры чуть-чуть «подогрели» цветопередачу — и мы уже можем авторитетно заявить, что у HOT 20 экран 9500К, у HOT 20i — 9100К. И... блин, радоваться тут по факту нечему, смотрите сами, каким будет этот «белый» цвет.
Продолжаю не исключать, что синева — это осознанная фишка производителя. Пока мы тут шашками машем за точную цветопередачу, они вполне могут быть довольны своим решением. Во-первых, холодные цвета делают экран как будто бы ярче, во-вторых, дизайнеры Infinix даже не пытаются скрывать эту особенность экрана. Скорее наоборот, подчеркивают это голубыми обоями по умолчанию.
Артур Сотников для Ferra
В остальном экраны как экраны, если судить в рамках бюджетного класса. Пусть даже яркость и невысокая, зато неплохая контрастность. Гамма и цветовой охват палитры sRGB в порядке. Дельта Е (то есть отклонение цвета) высоковата, но это из-за склонности экрана синить. Впрочем, значение около 6.8 — это не прям ужас-ужас по меркам доступных смартфонов. Наверняка в будущем экраны Infinix станут лучше (как, впрочем, и любых других брендов), но и сейчас особого дискомфорта в использовании нет.
Артур Сотников для Ferra
Производительность
Линейка процессоров MediaTek Helio G считается как бы игровой. Ну, тут логично, G — это Gaming. Но если с процессором G85 в HOT 20 еще как-то можно рассуждать про игровой процесс, то чип G25 в HOT 20i — от силы про игривое настроение (что бы это ни значило). Там и там по 8 ядер, но у старшей модели это все-таки пара быстрых A75 и шесть экономичных A55. В это же время у младшего чипа все восемь ядер экономичные, просто у четырех еще и частоты обрезаны с 2 до 1.5 ГГц.
Для финальных дней 2022 года процессор уровня Helio G25 — это «спасибо, что живой». Ну да, интерфейс двигается, приложения запускаются, даже в простейшие игры можно сыграть. Но в моменте счастья нет, запаса мощности на будущее — тем более. Нормально взять Infinix HOT 20 нетребовательным людям в возрасте. Ну, или «наказать» им подрастающего ребенка, чтобы существовал хоть какой-то стимул время от времени убирать из рук смартфон и интересоваться вещами из реального мира.
Что логично, HOT 20 значительно веселее. Не зря же на упаковке был арт из Mobile Legends. Тут уже практически все игры становятся доступны, хоть и далеко не с высокими настройками графики, плюс по сети с друзьями зарубиться запросто, да и в целом от использования впечатления более приятные. Не то чтобы получится смартфон-ракета, но для 12 000 рублей годится.
Артур Сотников для Ferra
С памятью поинтересней. Конфигурация у обоих моделей очень даже приличная: там и там по 128 ГБ постоянной памяти и либо 6 у HOT 20, либо 4 у HOT 20i гигабайт оперативки. Круто, что больше не надо довольствоваться вариантом 4/64 при выборе недорогого смартфона. Точнее, GSMarena подсказывает, что у 20i есть совсем нищая версия на Android Go с памятью 2/64 ГБ, но в Россию она, судя по всему, не приехала. И слава Богу.
Артур Сотников для Ferra
Кстати, у обоих смартфонов есть расширение оперативки за счет накопителя (читай, файл подкачки). Для старшей модели это +5 ГБ, у младшей +3. На коробках смотрится солидно, по факту смысла имеет мало. Скорость стандарта eMMC 5.1 работает на порядок медленнее, чем оперативка, поэтому дополнительные гигабайты ощутимого влияния на пользовательский опыт оказать не смогут. Разве что в каких-то сценариях приложения будут чуть лучше держаться в многозадачности без выгрузки.
Артур Сотников для Ferra
Автономная работа
На чипе только из экономичных ядер, при меньшем размере экрана и без частоты обновления 90 Гц смартфон Infinix HOT 20i закономерно выигрывает по времени автономной работы у старшего брата. Разница не такая уж большая, но все-таки есть. Впрочем, в среднем смартфоны показывают умеренную эффективность жизни без подзарядки. На рекорды не тянут, но и в зону аутсайдеров нашего рейтинга не вылетели. Можно рассчитывать на обычный полный день использования смартфонов в смешанном режиме.
По зарядкам разница намного более существенная. У HOT 20 разъем USB-С и поддержка Quick Charge мощностью 18 Вт, за счет чего батарея на 5000 мАч набирает 100% заряда примерно за 1 час 45 минут. HOT 20 оснащен старым microUSB, так что с ним придется ждать полной зарядки более 3 часов при мощности 10 Вт. А еще оба смартфона поддерживают реверсивную зарядку 5 Вт и позволяют подпитывать энергией наушники и прочие мелкие гаджеты.
Артур Сотников для Ferra
Камеры
Ситуация с камерами Infinix HOT 20 и HOT 20i отлично иллюстрирует отсутствие пользы от двухмегаписельных сенсоров, которые обычно ставят в доступные смартфоны исключительно для количества и солидного дизайна задней панели. В более дорогом смартфоне стоит всего один вспомогательный сенсор, в дешевом их два. Само собой, по качеству съемки радикально выигрывает первый. Все-таки у него основная камера на свежем бюджетном сенсоре с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.6 и фазовым автофокусом. Тогда как у HOT 20i стоит старый сенсор 13 Мп с f/1.8 и медленной контрастной фокусировкой.
В принципе, Infinix HOT 20 весьма прилично снимает по меркам бюджетного смартфона. Вау-эффекта не будет, разумеется, но для своей цены он делает нормальные фотки даже ночью при плохой освещенности. Да, вроде бы хочется динамический диапазон пошире, детализацию и лучшую работу с контрастными участками… но серьезно, HOT 20 стоит всего лишь 12 000 рублей, а снимки удается делать такие, что даже показать кому-то не стыдно.
Про HOT 20i такое же сказать не могу. Все-таки это начальный уровень и камера в таких смартфонах стоит скорее для передачи смысла, чем детального и красивого сохранения каких-то моментов. Если надо что-то снять и показать — сойдет. На что-то большее рассчитывать особо не стоит.
Фронтальные камеры в этих моделях оснащены сенсорами на 8 Мп. Снимают примерно одинаково, хвалить и ругать их особо не за что. Селфи получаются, по видеосвязи пообщаться можно — а какие еще могут быть пожелания? Думаю, если подписывать фотки в галерее с этих камер, можно подумать, что это все снято на один смартфон.
Прочие особенности
Что еще нужно знать про эти смартфоны? Например, у обоих есть мини-джек для проводных наушников, лоток под две SIM-карты и отдельный слот для карточки памяти. Bluetooth свежий — версия 5.0, у модуля Wi-Fi есть поддержка сетей 5 ГГц. А еще из-за схожего оформления модулей камер получается что-то типа единого дизайн кода, тогда как в 12-й серии HOT дизайны получались очень разными и принадлежность к одной линейке угадывалась с трудом.
Артур Сотников для Ferra
Сходство между HOT 20 и HOT 20i на этом заканчивается. Старшая модель выделяется более удобным сканером отпечатков в кнопке включения, стереодинамиками, разъёмом USB-С и фронтальной камерой-точкой вместо каплевидного выреза сверху. Кроме того, отличаются версии фирменной оболочки. Оба смартфона работают под управлением Android 12, но версии XOS — 10.6 и 12. Вторая выглядит поинтересней, да и предлагает чуть больше в плане функциональности.
В качестве итога
Если у вас на руках смартфон серии HOT 12 или какой-то другой доступный Infinix конца 2021 или 22 года, я бы не советовал менять его на новые модели HOT 20. С точки зрения железа, а значит и пользовательского опыта, разницы почти не будет. Лучше подождать следующего года или посмотреть в сторону моделей более высокого класса. Зато если ранее вы смотрели на какие-то модели из серии Infinix HOT 12 и думали, что это отличный смартфон, но вот бы добавить ему внешность покрасивее — значит, самое время идти покупать один из новых HOT 20.
Артур Сотников для Ferra
Без шуток, в этом году даже самые дешевые смартфоны как-то слишком круто прокачались по внешности, что я раз за разом отмечаю, как внешнее качество (материалы корпуса, расцветки, оформление камер) намного опережает то, что ты ожидал увидеть за 7-10 тысяч рублей. Если так и пойдет, из-за внешности брать более дорогие мобильники не будет уже точно никакого смысла.
Но это хорошо — у производителей будет больше рвения завлекать нас техническими новшествами, а не внешкой смартфонов.
Что же касается конкурентов, идущих ноздря в ноздрю по деньгам и параметрам соперников у Infinix особо-то и нет. Зато всегда есть шанс чуть-чуть переплатить и взять смартфон, который будет работать и ощущаться иначе. Альтернативой HOT 20i может оказаться realme c31 (подробнее — в обзоре). В деньгах (по версии DNS) на пару тысяч дороже, по внешности как-то даже проще и накопитель всего на 64 ГБ против 128 ГБ у Infinix.
Зато у с31 во-первых есть NFC, так что можно добавить MirPay и прикладывать смартфон для оплаты. Во-вторых процессор Unisoc T612 у realme хоть и не тянет на мечту гика, но по синтетическим тестам работает чуть ли не в два раза быстрее — на уровне Helio G88 или Snapdragon 662. В общем, лишние две тысячи рублей и скромный объем памяти кому-то могут показаться нормальной потерей за то, чтобы получить куда более приемлемую производительность.
А если взять цену Infinix HOT 20 и к ней добавить пару тысяч рублей (опять же, отталкивая от цен в DNS), то неожиданно появляется Samsung. Разумеется, не официальный, а параллельно импортированный. Модель А22 работает на таком же процессоре, зато оснащена AMOLED экраном, фотографировать будет лучше плюс бренд сам по себе убедительный. Правда, объем памяти в этом случае снова ограничен 64 ГБ и размер экрана всего 6.4 дюйма.