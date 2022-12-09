У нас тут новый бюджетный смартфон за 7 тысяч рублей. И ещё модель с 6/128, NFC и 50 Мп за 12 тыщ

Вы, наверное, вряд ли пристально за этой маркой наблюдали, но де-факто смартфоны серии Infinix HOT 20 пришли на смену линейке недорогих смартфонов HOT 12, которая раскрутилась в России благодаря «как уже заколебали эти ваши Xiaomi и Realme, есть что-нибудь ещё?».

Пальцы по привычке тянутся написать, что HOT 20 выпустили в этом году, а 12 в прошлом, но нет . Двенадцатых моделей было довольно много, и они распределились в течение большей части 2022 года. Обзоры мы выпускали и в первой половине лета (это был HOT 12 Play), в августе (HOT 12i), и даже в середине осени (HOT 12 Pro). В общем, временной разрыв между прошлым и нынешним поколением не такой уж большой. Для некоторых моделей 12 и 20 серией между российскими запусками не прошло даже квартала.