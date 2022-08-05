Бюджетный смартфон по цене Xiaomi, но без наценки за шильдик: в чём разница и стоит ли такое покупать

Я бы сказал, что это смартфон для тех, кто никуда не спешит. Он немного задумчивый, неповоротливый даже в простых задачах и совершенно не предусматривает какой-либо запас мощности на будущее. А если честно, то и на сегодняшний день производительности у Helio P22 явно недостаточно.

С другой стороны, кроме Realme C21Y смартфонов с нормальной скоростью работы в этом бюджете больше нет. Xiaomi Redmi 10A в России до сих пор официально не продают (а соревнование ценам на Алиэкспрессе — это отдельная дисциплина, давайте вот сейчас не будем). Разве что Xiaomi Poco C40 будет процентов на 15 быстрее. Но с 4/64 такой Сяоми стоит не менее 13 тысяч рублей в оф.рознице, и по качеству дисплея, а также селфи-камеры он кабы не хреновее героя обзора окажется...