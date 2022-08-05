Бюджетный смартфон по цене Xiaomi, но без наценки за шильдик: в чём разница и стоит ли такое покупать

Бюджетный смартфон по цене Xiaomi, но без наценки за шильдик: в чём разница и стоит ли такое покупатьInfinix HOT 12i
Впрочем, дешевый смартфон — понятие растяжимое. Сразу стоит оговориться, что в центре внимание не те грустные модели за 6-8 тысяч рублей (их берут только по очень большой нужде или от полной безысходности), и уж точно не смартфоны на полках в алкомагазинах Бристоль, которые можно купить разве что для одного пьяного звонка бывшей.
С учетом текущей ситуации в поставках, политике продавцов и колебаниях курса, приемлемый бюджетный класс стартует с 10 000 рублей. Шансов выцепить «топ за свои деньги» в этой категории маловато, а сколько-нибудь веселые модели начинаются теперь с заметно более высоких отметок. Стоит понимать, что это покупатели флагманов легко переплачивают 20-30 тысяч просто за удвоение памяти, тогда как среди бюджетников доплата в 5000 — это едва ли не полцены смартфона. И не каждый покупатель готов позволить себе подобный трюк с личным бюджетом.
Конечно, есть вариант, когда совсем дешевый смартфон покупают не на последние деньги. Например, сыну-раздолбаю, потерявшему или разбившему после школы приличный середнячок или доставшийся «по наследству» флагман прошлых лет. Однако такие покупки случаются быстро и на эмоциях, так что вряд ли строгий отец сядет читать обзоры и выбирать, каким же смартфоном выгоднее всего «наказать» нерадивого отпрыска.
Впрочем, никто не отбирает у покупателей дешевых смартфонов право быть ими полностью удовлетворенными. Следите за руками: есть как минимум три сценария, когда такая покупка будет уместной. Во-первых, это самые нетребовательные по природе люди с минимальным количеством пользовательских сценариев, например, пожилые. Во-вторых, кому-то может понадобиться простейший запасной смартфон – по работе или ситуативно в какой-нибудь поход. Наконец, бюджетные модели классно подходят самым юным пользователям, чтобы на них можно было без особых сожалений отрабатывать ответственное отношение к гаджетам. А теперь посмотрим, что же предлагает Infinix HOT 12i с официальной российской ценой в 12 000 рублей.
Дизайн
Внешний вид Infinix HOT 12i получился таким, будто смартфон существует вне времени. Бюджетник 2022 года? Недорогой смартфон из 2020? А может, какая-нибудь модель среднего уровня из 17-18 годов? В каждом случае его дизайн смотрелся бы уместно. Спереди — плоский экран, где снизу обращает внимание небольшой «подбородок» утолщения рамки, а сверху по центру находится каплевидный вырез под фронтальную камеру. Рамка из пластика, спинка тоже. Расположение элементов на корпусе классическое: с одной стороны кнопки включения и громкости, на противоположной лоток для сим-карт и карты памяти, снизу порты для зарядки (увы, microUSB) и наушников, а также тандем динамика с микрофоном. Сканер отпечатков по-старинке размещен на задней панели.
Как по мне, Infinix HOT 12i смотрится дороже своей цены из-за нарядной спинки с полосатой текстурой, а также броской зеркальной площадки тройного модуля камеры. Пластик, глянцевый, потому весьма маркий. Однако чистится без усилий, довольно устойчив к царапинам и в целом обещает быть практичным на длинной дистанции. К эргономике, кстати, претензий тоже нет: смартфон умеренно пухлый, удобно помещается в ладони из-за отсутствия острых граней и не норовит из руки выскользнуть. На выбор доступно четыре расцветки: черный, золотистый, голубой градиент, насыщенный зеленый. В целом дизайн очень напоминает чуть более дорогой Infinix Hot 12 Play, который недавно тестировал (и хвалил за экстерьер) Денис Русаков.
Дисплей
Усладой для глаз местный экран точно не назовешь, бывало и получше. Infinix HOT 12i оснащен во всех смыслах бюджетной IPS панелью 6.6 дюйма с разрешением 720х1612 точек. Заявлена максимальная яркость 480 нит (в ручном режиме фактическая — сильно меньше, в авто — скорее там будет 400-420 нит, что примерно на уровне постаревшего уже Xiaomi Poco M3), соотношение экрана к лицевой поверхности 83.1%, плотность пикселей составляет 267 ppi. Повышенной частоты обновления, разумеется, не предусмотрено. Более того, даже в рамках стандартных 60 Гц есть ощущение какой-то заторможенной отрисовки анимаций.
|Infinix HOT 12i
|Максимальный уровень яркости
|341 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|6,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
По факту яркость дисплея низкая и падает еще сильнее, когда смотришь на экран под углом. Баланс белого правильнее назвать балансом синего, потому что именно в эти оттенки отчаянно тяготеет Infinix HOT 12i. Цветовой баланс почти дотянул до стандартной палитры sRGB, но точность цветопередачи при этом низкая. Увы, для этого смартфона XOS 7.6 (фирменная оболочка Infinix на базе Android 11) не предусматривает регулировок экрана.
Выбор цветовой палитры, настройка баланса белого и прочие компенсирующие косяки экрана опции бюджетнику не доступны. Пользователь может только активировать режим защиты зрения и черно-белую тему. То и другое, опять же, без дополнительных регулировок.
Производительность
Разница в цене у HOT 12i и HOT 12 Play минимальная, буквально тысяча рублей, однако технически смартфоны очень сильно отличаются друг от друга размером экрана, количеством камер, емкостью аккумулятора, типом зарядного порта, наличием NFC… Список такой, будто речь о продуктах не из одной линейки, а про смартфоны-разноклассники. Наконец, процессоры Unicos T610 и Helio P22 тоже обеспечивают существенный разрыв в производительности между этими двумя аппаратами. HOT 12i работает на последнем, это изготовленный по техпроцессу 12 нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A53 2.0 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320.
Я бы сказал, что это смартфон для тех, кто никуда не спешит. Он немного задумчивый, неповоротливый даже в простых задачах и совершенно не предусматривает какой-либо запас мощности на будущее. А если честно, то и на сегодняшний день производительности у Helio P22 явно недостаточно.
С другой стороны, кроме Realme C21Y смартфонов с нормальной скоростью работы в этом бюджете больше нет. Xiaomi Redmi 10A в России до сих пор официально не продают (а соревнование ценам на Алиэкспрессе — это отдельная дисциплина, давайте вот сейчас не будем). Разве что Xiaomi Poco C40 будет процентов на 15 быстрее. Но с 4/64 такой Сяоми стоит не менее 13 тысяч рублей в оф.рознице, и по качеству дисплея, а также селфи-камеры он кабы не хреновее героя обзора окажется...
В остальном по железу ситуация вот какая: номинальный объем доступной памяти составляет 64 ГБ, пользователям доступно примерно 48 ГБ для хранения данных. Оперативки 4 ГБ, но также предусмотрена возможность использования виртуальной памяти: можно добавить 1-3 ГБ за счет накопителя. Впрочем, я не уверен в эффективности этого маневра, поскольку тип накопителя — eMMC 5.1 с низкой скоростью чтения и записи относительно более современного стандарта UFS 2.Х. Модуля NFC в смартфоне нет, электронного компаса (он показывает направление движения в навигаторах) тоже не предусмотрено. Зато есть сканер отпечатков. Удивлены такому сомнительному достижению? Аналогичный по цене Realme C30 этим похвастаться не может. А еще в Realme и, например, TCL 30E нет поддержки Wi-Fi ac (5 ГГц), тогда как Infinix умеет подключаться к сетям в обоих диапазонах. То есть по крайней мере дома скачать игры или фильмы сможете на нормальной скорости.
Автономность
Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Быстрой зарядки в силу ограничений стандарта microUSB не предусмотрено, от нуля до ста ждать придется заметно больше двух часов. На скорую руку такой смартфон не подзарядить, так что пауэрбанк не будет лишним.
В целом конфигурация тут нетребовательная к энергии: неяркий экран и довольно слабый процессор. Тише едешь — лдальше будешь. В целом ситуация по-бюджетному нормальная, смартфон живучий и к розетке проситься будет нечасто.
XOS 7.6
В деталях разбирать возможности и особенности фирменной оболочки не буду, покажу ее просто на скриншотах для общего представления. В целом ощущение такое, что изобилием настроек и опций бюджетный смартфон не наградили, но это наверное к лучшему. Infinix HOT 12i не заставляет долго возиться после первого включения и потому довольно дружелюбен к далеким от гаджетов пользователям.
Например, тут даже система навигации по умолчанию установлена с тремя кнопками внизу экрана, а не жестами. Это можно сменить через настройки, но прицел у продукта явно на тех, кто давненько не менял смартфон и кому тяжело учиться новым способам взаимодействия с гаджетами.
Основная и фронтальная камеры
Тыловая камера в Infinix HOT 12i как бы тройная, но по факту — нет. Главный сенсор имеет разрешение 13 Мп, оптику с диафрагмой f/1.8 и систему автофокусировки. Еще два «глазка» вспомогательные, на качество и сценарии съемки ощутимого влияния не оказывают. LED-вспышка двойная, запись видео поддерживается в формате 1080p при частоте 30 кадров в секунду.
Говорить о каком-то выдающемся качестве здесь не приходится, автофокус не очень точный, динамический диапазон совсем небольшой, детализация низкая. Если днем еще можно что-то нормальное сфотографировать для семейного чатика в WhatsApp, то в сложном освещении говорить об удовлетворительном качестве не приходится. В общем, просто бюджетная камера для съемки скорее в домашний архив, чем в соцсети.
Фронталка имеет разрешение 8 Мп, оснащена вспышкой-фонариком благодаря наличию запрятанного около разговорного динамика диода белого цвета. Снимает также без намека на высокую детализацию и широкий динамический диапазон. Годится для видеозвонков или чтобы сделать селфи на кухне и отправить маме в качестве отчета: со школы пришел и вот, пообедал.
Выводы и конкуренты
Если смотреть на серую розницу (алиэкспрессы эти ваши, и так далее...), с небольшой доплатой вместо Infinix можно поймать даже Xiaomi POCO M3 Pro 5G 4/64 ГБ, где будет большой FHD экран 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 700, 6000 мАч и даже приличная камера. Но это серая розница, у нее с официальныи магазинами в последнее время образовался колоссальный разрыв в ценах.
Однако услугами AliExpress и мелких локальных магазинчиков не все хотят пользоваться (более того: ты, Васян, закупающийся с купонами на Али, в меньшинстве относительно всяких М.Видео-Эльдорадо, большинству заморачиваться лень), так что сравнивать HOT 12i будем с его фактическими конкурентами — официально ввезенными смартфонами, которые стоит примерно те же 12 000 рублей в магазинах.
|Infinix HOT 12i
|realme C30
|TCL 30E
|Операционная система
|Android 11 + XOS 7.6
|Android 11 + Realme UI GO
|Android 12
|Экран
|6.6'', 720x1612 пикс., 20:9, IPS, 60 Гц, 267 ppi
|6.5'', 720 x 1600 пикс., 20:9, IPS 60 Гц, 270 ppi
|6,52'', 720 x 1600 пикс., 20:9, IPS, 269 ppi
|Процессор
|Mediatek Helio A22 (12 nm), 4 ядра
|Unisoc Tiger T612 (12 nm), 8 ядер
|MediaTek Helio G25 (12 nm), 8 ядер
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G57
|PowerVR GE8320
|Оперативная память
|4+3 Гбайт
|2/3 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 5.0, GPS
|Камеры
|Основная тройная 13 Мп f/1.8 + 2 Мп + 1 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 8 Мп
|Основная одинарная 8 Мп f/2,2 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп
|Основная двойная 50 Мп f/1,9 + 2 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 5 Мп
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164.8 x 76.4 x 8.8 мм
|164.1 x 75.6 x 8.5 мм
|165.2 x 75.5 x 8.9 мм
|Масса
|190 г
|182 г
|190 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|12 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
|12 тысяч рублей
По ходу текста кому-то могло показаться, что за эти деньги Infinix получился весьма компромиссным и может проигрывать одноклассникам, однако по факту это не совсем так. Смотрим на realme C30 с более шустрым процессором Unisoc Tiger T612, однако в списке минусов там будет урезанная оболочка realme UI Go, отсутствие сканера отпечатков, Wi-Fi ac, не больше 3 ГБ оперативной памяти и накопитель всего 32 ГБ. Основная и фронтальная камеры у него тоже попроще: 8 и 5 Мп соответственно.
TCL 30E на чипе Helio G25 вроде поинтересней и работает на Android 12, но 3 ГБ оперативки это совсем грустно, плюс подключение к сети тоже только в сетях 2.4 Гц.
В общем, Infinix HOT 12i вполне можно рассматривать к покупке, тем более что по дизайну он весьма неплох для бюджетного смартфона. Просто учитывайте, что за 12 тысяч это будет примерно такой же смартфон, как за 8 тысяч, только тюнингованный 4/64 (вместо 2/32) ГБ памяти и отпечатком пальца. За камерой, мощным процессором и дисплеем, который может сопротивляться летнему солнцу и оставаться читаемым, вам сегодня нужно отправляться в категорию «от 18 тысяч рублей и более» в официальной розницы, либо «от 15 тысяч и более» на Aliexpress. Но это уже совсем другая история...
- Корпус практичный и выглядит нарядно
- Отдельный слот microSD, разъем 3,5 мм
- Поддержка Wi-Fi ac (5 ГГц)
- Хорошая автономность
- Нет NFC, зарядка через microUSB
- Экран низкого качества
- Довольно слабый процессор