Красивый недорогой смартфон для всего понемногу с 128 ГБ и быстрой зарядкой 33 Вт

HONOR X8a при сопоставимой цене предлагает более яркий экран с более правильной цветопередачей. Ну и камера тоже интересней: целых 100 мегапикселей и дополнительный сверхширокоугольный модуль. Правда, процессор такой же, как и у Infinix HOT 30, поэтому камерй он тянет со скрипом и ночью качество съёмки не ахти. Но днём — лучше, чем у «Финика».

Правда, зарядка в нём всего 22.5 Вт вместо 33 Вт у Инфиникса, но скорость зарядки с 0% до 100% в итоге одинакова, потому что у HONOR... хе-хе, аккумулятор меньше на 500 мАч! А автономность при 4500 мАч лучше, чем у Infinix с 5000 мАч!

Но на это можно взглянуть с другой стороны:

Infinix ещё может выпустить новую прошивку и починить автономность, а HONOR новые мАч уже никак не нарастит

Страшно подумать об автономности смартфона с 4500 мАч в долгосрочной перспективе, когда аккумулятор спустя год-другой неминуемо износится и потеряет в ёмкости.

Начинка же у двух смартфонов почти идентичная. 6 и 8 ГБ ОЗУ, у обоих 128 ГБ памяти и графика Mali-G52 MC2.

Но, опять же, HONOR дороже, заметно дороже — в сетевой рознице за него просят... внимание, 20 тысяч рублей! В не сетевых магазинах цены скромнее — 15-16 тысяч рублей в среднем.

И... это перечёркивает практически всё, за что я хотел раскритиковать Infinix HOT 30 в выводе. Ну потому что он, блин, в официальной рознице стоит ТРИНАДЦАТЬ тысяч рублей! За 8/128 ГБ, со всеми своими недостатками и т.д., но вот доплачивать за почти такой же HONOR семь тысяч рублей я бы, пожалуй, не стал. И пять тысяч за Realme 9 5G тоже выглядят... дискуссионно.

А за 12-14 тысяч в сетевых магазинах из приличных смартфонов можно купить разве что Xiaomi Poco M5, но с 4/64 ГБ памяти, что прискорбно. Или клёвый, в целом, Vivo Y35 на Snapdragon 680... но тоже 4/64 ГБ. А если хотите себе 128 ГБ встроенной памяти, то это Realme Narzo 50A (тот же Realme C25S с чуть другим корпусом). Но тогда готовьтесь к 4 ГБ оперативной памяти и HD-дисплею вместо Full HD. Я уж не говорю о том, что он выглядит хуже.

В сухом остатке в своей ценовой категории Infinix HOT 30 получился очень даже неплохим гаджетом. Своих денег стоит, хороший квадратно-минималистиный дизайн с необычным узором задней панели, много памяти.

Да, автономность такая, будто внутри 4500 мАч, а не 5000 мАч, экран тоже не особо яркий. Но по скорости работы и качеству камеры в сетевой рознице (если вы вдруг предпочитаете покупать смартфоны в крупных магазинах) ничего более приличного не наблюдается.

А вот в мелких «серых» магазинах, если найдёте в наличии, хватайте себе за 15 тысяч рублей Xiaomi Redmi Note 10 Pro — давно снятую с производства модель, которую всё везут и везут в Россию из Китая, и она на равных выступает с тем, что сейчас продают в магазинах за 22-25 тысяч рублей. Но это уже редкость и, как говорится, совсем другая история.