Красивый недорогой смартфон для всего понемногу с 128 ГБ и быстрой зарядкой 33 Вт

Красивый недорогой смартфон для всего понемногу с 128 ГБ и быстрой зарядкой 33 ВтInfinix HOT 30
Я ещё могу понять, почему мужики женятся на «серых мышках»: красивая жена — не вполне твоя жена, вокруг всегда будут виться конкуренты и предлагать всякое. Но почему такая же ситуация со смартфонами? Откапываешь людям какой-то уникальный вариант с крутой камерой или процессором — отвечают «ага» и идут в магазин за среднестатистическим мобильником, в котором всего понемногу. Таким, как этот.
В этом году в Infinix обновили свою линейку среднебюджетных смартфонов и представили обновленную модель HOT 30. И если мы уже обозревали прям совсем-совсем дешманофон Smart 7 (хотя он и стоил всего семь тысяч обычных деревянных рублей), то вот новый мобильник с ценой чуть выше оказался очень даже неплох.
Здесь нам завезли Android 13, FHD экран с частотой обновления 90 Гц, уже стандартную для телефонов такого формата батарейку на 5000 мАч, расширение оперативки до 16 ГБ и неплохую камеру. Впрочем, если вы настоящий телефонный зaдpoт, то изучайте табличку ниже, ну а я таки перейду к обзору.
|Infinix HOT 30
|Операционная система
|Android 13 + XOS 12.6
|Экран
|IPS 6.78", 1080x2460, 396 ppi, 90 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G88, 12 нм, 8 ядер (6хCortex A55, 1,8 ГГц + 2хCortex A75, 2,0 ГГц)
|Графика
|Mali G52 MC2
|Оперативная память
|4/8 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ + microSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основная: сдвоенный модуль 50 Мп, f/1.6, автофокус + 0,03 Мп
|Фронтальная: 8 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Размеры
|168,7х76,6x8,4 мм
|Вес
|196 грамм
|Цена
|от 13 до 15 тысяч рублей
Внешний вид
Покупатели смартфонов любят глазами, и дизайнеры Инфиниксов знают это Поразительно, но этот довольно скромный (и по ценам, и по характеристикам максимального для бренда Infinix смартфона в сравнении с другими китайцами) производитель постепенно осознал формулу хорошей внешки мобильника: никакого дурацкого цвета корпуса, уникальной кожи молодого дерьмонтина и нестандартных блоков камер. Всё аккуратно, и на фото, и вживую выглядит приятно, из расцветок есть чёрный, белый и зелёный цвет (который на самом деле скорее похож на мятный). На пластиковой задней крышке у него есть интересный дизайн с преломленными линиями и немного выпирающими блоками камер. Отчасти дизайн, конечно, напоминает прошлогодний Tecno Pova 4, но если положить рядом два смартфона, то вы их не спутаете.
Ну а в целом, внешка крутая — те, кто не следят за общими тенденциями дизайна в мобильниках запросто могут подумать, что у вас в руках новый Xiaomi, или Realme, или даже Samsung Galaxy A по-новому начали рисовать. В общем, внешка похвальная.
А сам-то смартфон весь такой квадратный и с приятными матовыми рамками. В силу диагонали в 6,78" он лежит в моей небольшой руке не так удобно, как хотелось бы, но я и лопатофоны терпеть не могу. Сейчас какая-то странная мода на вытянутые телефоны
(а я как дурак пишу об этом почти в каждом обзоре), поэтому, как и в куче других моделей, придется поработать второй ладошкой для того, чтобы вытянуть шторку или открыть уведомление. Блин, а ведь когда-то и на восьмом Айфоне было нормой включать режим работы одной рукой и «терять» половину и без того небольшого дисплея.
Качелька регулировки громкости разместилась на правой грани, прямо над сканером отпечатка пальца, который немного утоплен в корпус. Сверху нет вообще ничего, а вот слева расположился слот для двух сим-карт и отдельной microSD карточки.
Здесь всё ещё сохранили 3,5 мм разъём для ваших проводных наушников и уже есть Type-C для зарядки. Ну, в общем, в любом смартфоне до 20 тысяч рублей всё устроено аналогичным образом.
Комплектация приличная — здесь по китайскому золотому стандарту будет в комплекте зарядный адаптер на 33 Вт, силиконовый прозрачный чехол и кабель. Эстеты, правда, будут недовольны тем, что полиграфия и пакетики для SIM-скрепки выглядят не так респектабельно, как в тех же Realme по аналогичной цене, но кому не пофигу, если вы воспользуетесь всем этим один раз и отправите упаковку в тумбочку?
Дисплей
Не совру, если скажу, что самое главное преимущество этого 6,78" FHD дисплея — наличие частоты обновления в 90 Гц. Система тут лагает редко, поэтому прям уж отвращения к дисплею я не испытал. По ощущениям это обычный экран, способный быстро менять картинку, поэтому по нему не хочется ударить кулаком, как в тормозящих более дешёвых смартфонах. Но если объективно, то экрана ли это заслуга?
В действительности характеристики дисплея прямо совсем уж так себе. Не понимаю, каким образом ребята [намерили в нём яркости под 570 кд/м2]https://3dnews.ru/1085519/obzor-infinix-hot-30/page-1.html#%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA) — возможно, если фигачить лампой прямо в датчик освещения, смартфон в режиме авто-яркости рано или поздно поднимет яркость эдак до 450-500 кд/м2, но вряд ли выше. А в ручном режиме (мы измеряем в нём, потому что автоматика — вещь капризная, вы не заставите смартфон выкрутить яркость, если он сам не захочет этого) — даже 420 кд/м2 смартфон перешагнуть не в состоянии.
Яркость в помещении на всех настройках цветовой температуры не превысила 300 кд/м2, на улице в солнечные дни (а таких сейчас наконец-то стало много) что-то видно прямо совсем на грани последних ярких пикселей и собственного отражения в глянцевом стекле. Контрастность на тестах проиграла даже более бюджетному Smart 7, о котором я упоминал в самом начале обзора — показатель всего в 1100:1 это прям мало. У всех конкурентов за такую цену картинка будет ярче и контрастней. Но вот углы обзора тут неплохие, ведь цвета сильно не «перекрашиваются» при наклоне телефона, а чёрный цвет остается чёрным на уровне стандартной IPS-матрицы в 2023 году.
Самый крупный минус заключается в том, что, как и в любом Инфиниксе дешевле 20 тысяч рублей, по умолчанию тут завышена цветовая температура дисплея. На наших тестах по замерам «синевы» при изначально установленных настройках график улетел почти до 9000К. Не сказать, что это было неожиданно, но в настройках можно поиграться с цветовой температурой и снизить этот показатель до 7200К одним движением ползунка.
|Характеристики
|Холодный цвет
|По умолчанию
|Теплый цвет
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|390/1,2 кд/м2
|383/1,3 кд/м2
|379/1,3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1100:1
|1100:1
|1100:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~90%
|~90%
|~90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|12,07
|9,5
|7,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|10000К
|8700К
|7200К
С другой стороны, даже без использования шаманских прибамбасов и изучения настроек (ведь большинство пользователей этим в реальности не занимается), производитель научился прятать холодные оттенки благодаря синим обоям и иконкам в оболочке системы. А тёмная тема вообще помогает забыть про какие-то там девять тысяч кельвинов в тестах на каком-то там сайте в этих ваших интернетах. Ну правда. Либо я не восприимчив и слеп, либо телефоном «из коробки» всё ещё можно будет пользоваться и лишний раз не забивать себе голову заумными графиками и сравнениями.
Производительность и автономность
Под корпусом прячется уже не новый процессор MediaTek Helio G88. И если этот процессор зачастую встречается у конкурентов, то вот 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения в два раза за счёт внутреннего накопителя пока ещё впечатляют.
Если вам хочется быстрый смартфон в среднебюджетном сегменте, то лучше перехотеть. Ладно, на самом деле присмотритесь к более современному собрату в лице MediaTek Helio G99 или Qualcomm Snapdragon 695. К сожалению, при пользовании HOT 30 вы иногда встретитесь с небольшими подрагиваниями оболочки XOS. Но даже они на фоне некоторых конкурентов (например, Realme C55) не кажутся критичными — теперь, когда даже Realme UI стал не особо лёгкой оболочкой, «летают» на не особо мощном железе (слабее чем Helio G96, например) только Инфиниксы да Текно. Ну и Google Pixel всяческие, но уже по совсем другой цене.
Что можно сказать про типичный телефон на типичном процессоре для своего ценового сегмента? В замерах он ну практически полностью индентичен конкурентам, и не только на Helio G88, но и на Helio G85/G80 и даже G70, а ещё Unisoc T606/610/612/616/618 и прочих. Вы без проблем поиграете в не самые требовательные игрушки, а в требовательных понизите настройки графики. Как я уже сказал, система работает не без нареканий, но и вполне терпимо.
Если не сейчас, то уже в ближайшем будущем муки выбора подобных смартфонов сведутся преимущественного к дизайну внешнего вида и оболочке системы. Зачастую они имеют почти одинаковую начинку и по железу отличаются совсем минимально. Хотя, как обычно, каждый уважающий себя китайский телефоностроитель обещает ну уж точно уникальные впечатления от использования именно своего смартфона, супер-пупер мегапиксели на камере, двадцать пять объективов и прочие маркетинговые свистоперделки. А тут, как говорится, на вкус все фломастеры разные.
Что-то я немного отвлекся. Давайте вернемся и обратим внимание на... автономность! Она, на первый взгляд, смущает:
Infinix HOT 30 оказался на предпоследнем месте в нашем общем зачёте автономности. Но у нас в рейтингах социал-дарвинизм — то есть в таблице расположены последние протестированные смартфоны, но сразу всех ценовых категорий сразу.
И Инфиникс на самом деле честно продержался 10 с половиной часов в режиме просмотра видео с включенным вайфаем, в режиме чтения получилось вытерпеть 13 часов.
Как это понять на конкретных примерах?
Ну, например:
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Poco M5, Samsung Galaxy A54 и Tecno Camon 19 Pro разряжаются быстрее.
- Samsung Galaxy S21 FE, Google Pixel 7, OnePlus 10T, Honor 70 — примерно на том же уровне.
Короче говоря: современные бюджетные смартфоны с 5000 мАч в основном работают дольше при прочих равных. Старые бюджетные смартфоны с 5000 мАч разряжаются быстрее. А из смартфонов за 30+ тысяч рублей с AMOLED-дисплеями (они жрут поменьше) и более экономичными (в видео и чтении) процессорами на уровне Infinix HOT 30 по автономности держатся... смартфоны с 4500 мАч в среднем. Вот и делайте выводы, плохо ли это, или «да нормально, мне и с эквивалентом 4500 мАч нормально ходить». На мой взгляд — это уровень «я думал, что лучше всё это будет», но ещё не уровень «да это трындец, к покупке теперь категорически не рассматриваю». Если, конечно, найдутся другие плюсы (о них дальше по тексту поговорим) в качестве компенсации этого минуса.
По факту в обычном режиме использования смартфон сможет прожить от завтрака до вечернего эфира новостей. Ну и не забывайте, что с 0% до 100% родным адаптером он способен зарядиться 1 час 16 минут. Весьма недурно.
Камера
Камера тут аж на 50 мегапикселей и апертурой f/1.6. Когда-то это казалось чем-то невероятным (на момент дебюта LG G7 ThinQ этой светосилой хвастались как не в себя), а сейчас это звучит... ну, неплохо. Но мы с вами ведь не дураки и не ведёмся на примитивные маркетинговые уловки, верно? Сама камера с двумя модулями — основной и вспомогательный на 0,3 Мп. Второй, судя по всему, отвечает за помощь в обработке через AI CAM. Это такой якобы специальный режим (который на самом деле стандартный), используемый в Инфиниксах любого ценового сегмента вот уже несколько лет. Очень интересно, но ничего не понятно, потому что если заклеить камеру изолентой, качество съёмки не изменится.
Во время дневной съемки цвета передаются красочно, но вот с яркими объектами возникают проблемы. Посмотрите, как засветился дом на фоне голубого неба в ясную погоду. А ещё детализация немного страдает. Картинка вроде выглядит неплохо, но если приглядеться, то листва смешивается в кучу, а пёс-барбос потерял кудряшки на голове
Иногда во время съемки в дневное время в портретном режиме проявляется странный артефакт. Задний фон становится намного ярче, чем в реальности. Да и эффект боке пребывает в какой-то своей реальности. Вы только посмотрите на край толстовки: возникает ощущение, что кто-то просто быстренько прошелся кистью размытия в Фотошопе. На съемках в темное время ситуация зачастую примерно такая же. Искусственный интеллект не распознал отдельные пяди волос и просто заблюрил их вместе с задним планом.
А ночной режим в ночное время, как ни странно, снимает очень даже неплохо. Вывески можно прочитать, мелкие детали в кадре не размазываются до состояния каши, ну и сама картинка выглядит приятно. Если есть время и возможность — этим режимом точно следует пользоваться.
К моему удивлению, фронтальная камера на 8 Мп оказалась очень даже неплохой. В светлое время суток и при достаточном освещении снимки точно пройдут проверку для сторис и точно можно будет без стыда запостить свое лицо в соцсетях после очередной пробежки утром в парке.
Что касается портретного режима, ночью я бы точно обходился без него. Как мне кажется, в автоматическом режиме съемки изображение получается лучше.
Переходим к съёмке видео. В этом смартфоне
ради понтов можно попытаться записать видео 2К в 30 кадров в секунду. Но я предпочёл тестить видеосъемку в самом популярном формате 1080p/30fps.
Картинка что в дневное, что в ночное время, средненькая. Постоянно дёргается, если даже просто стоять на месте. Посмотрите, как я заснял гонщика на Приоре: он чуть не растворился в этом разболтавшемся наборе пикселей на экране. Ну, не знаю, не знаю... с одной стороны, с этими погаными бюджетными 50 Мп-камерами смартфоны до 20 тысяч рублей снимают почти одинаково плохо. С другой — можно откопать Realme C25S с чуть более качественным 48 Мп сенсором, или Vivo Y31 с ним же, и качество съёмки будет чуть выше. И даже по меркам 50-мегапиксельных ведроидов есть Realme 10, в котором камера физически такая же, но лучше работает автоматика.
Оболочка системы
В телефоне установлена фирменная оболочка XOS и в ней есть много приколов. В обзоре Smart 7 я уже писал про забавные мотивирующие цитаты на экране разблокировки, но на самом деле подобными странными мелочами наполнена вся система.
Представьте: открываете вы настройки, листаете список разделов и натыкаетесь на некую «Марафонскую выносливость». Какие первые ассоциации могут возникнуть у нормального человека? После общения со всякими Самсунгами и прочими «европеизированными» смартфонами я сначала подумал, что это местное приложение здоровья настолько круто интегрировано в систему. Ан нет! Это китайцы так здорово обозвали сервис оптимизации системы для сохранения заряда. И я понимаю, что вы к этому всему привыкли уже и покрутите пальцем у виска, но с непривычки эти пункты выглядят забавно.
Про локальные плей маркеты и эпсторы у китайских производителей можно говорить бесконечно. Зашли вы случайно в AHA Games, а вам тут совершенно бесплатно такие шедевры мирового игростроения в лице «Скейтборда», «Роковой элиты» и «Огня из пистолета».
Понятно, что это скорее всего просто машинный перевод с китайского, но как же стрёмно выглядит такой перевод в официально продаваемом в РФ смартфоне.
Ну а на самом деле, если бы из системы удалили... эдак четверть бесполезных функций, то стало бы лаконично и очень даже неплохо. Дизайн верхней шторки чем-то напоминает
срисованную у Айфона оболочку из прошлого, то есть приятненько всё. Тут есть красивые шрифты и иконки, неплохо отрисованные виджеты и интуитивно понятные системные приложения.
Конкуренты и выводы
|Realme 9 5G
|HONOR X8a
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Andoid 12 + Magic UI 6.1
|Экран
|IPS 6.6", 1080x2412, 400 ppi, 120 Гц
|IPS 6.7", 1080x2388, 191 ppi, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Kryo 660 Gold + 6 ядер 1,7 ГГц Kryo 660 Silver)
|Mediatek Helio G88, 12 нм, 8 ядер (2 ядра 2,0 ГГц Cortex-A75 + 6 ядер 1,8 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ + microSD
|128 ГБ + microSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, GLONASS, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: сдвоенный модуль 50 Мп, f/1.8, автофокус + 2 Мп, f/2.4
|Основная: тройной модуль 100 Мп, f/1.9, автофокус + 5 Мп, f/2.2 + 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.1
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|164,3 x 75,6 x 8,5 мм
|162,9x74,5x7,5 мм
|Вес
|191 грамм
|179 грамм
|Цена
|от 14 до 16 тысяч рублей
|от 17 до 19 тысяч рублей
Realme 9 5G
В этой ценовой категории Realme готовы предложить более быстрый (но правда всего процентов на пятьнадцать) телефон на процессоре Qualcomm Snapdragon 695. Он будет плавнее и помощнее в играх, а вот почти аналогичная камера на такие же 50 Мп по ощущениям снимает хуже. Не спрашивайте, почему Realme 10 с такой же камерой и Медиатеком G99 (при том, что Медиатеки якобы по алгоритмам камеры слабее Снапдрагонов) снимает лучше — просто маркетологи так захотели и получилось как в анекдоте:
У пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
- Товарищ командир, у меня патроны кончились.
- Что значит кончились? Ты коммунист? - спрашивает командир.
- Да, коммунист, - и пулемет застрочил еще яростней.
Помимо этого заряжается он тоже чёрт знает сколько: два часа, потому что поддерживает зарядку только мощностью 18 Вт . А по нынешним меркам это совсем не фонтан. Ну и адекватная цена на этот Realme (14.5 - 15 тысяч рублей) только в серой рознице. Официалы за это добро даже с 4/64 ГБ памяти (ЧЕТЫРЕ ГИГА ОПЕРАТИВКИ, КАРЛ! У ИНФИНИКСА ИХ ВОСЕМЬ!) дерут 17 тысяч рублей. А с 128 ГБ и все 18 тысяч.
HONOR X8a
HONOR X8a при сопоставимой цене предлагает более яркий экран с более правильной цветопередачей. Ну и камера тоже интересней: целых 100 мегапикселей и дополнительный сверхширокоугольный модуль. Правда, процессор такой же, как и у Infinix HOT 30, поэтому камерй он тянет со скрипом и ночью качество съёмки не ахти. Но днём — лучше, чем у «Финика».
Правда, зарядка в нём всего 22.5 Вт вместо 33 Вт у Инфиникса, но скорость зарядки с 0% до 100% в итоге одинакова, потому что у HONOR... хе-хе, аккумулятор меньше на 500 мАч! А автономность при 4500 мАч лучше, чем у Infinix с 5000 мАч!
Но на это можно взглянуть с другой стороны:
Infinix ещё может выпустить новую прошивку и починить автономность, а HONOR новые мАч уже никак не нарастит
Страшно подумать об автономности смартфона с 4500 мАч в долгосрочной перспективе, когда аккумулятор спустя год-другой неминуемо износится и потеряет в ёмкости.
Начинка же у двух смартфонов почти идентичная. 6 и 8 ГБ ОЗУ, у обоих 128 ГБ памяти и графика Mali-G52 MC2.
Но, опять же, HONOR дороже, заметно дороже — в сетевой рознице за него просят... внимание, 20 тысяч рублей! В не сетевых магазинах цены скромнее — 15-16 тысяч рублей в среднем.
И... это перечёркивает практически всё, за что я хотел раскритиковать Infinix HOT 30 в выводе. Ну потому что он, блин, в официальной рознице стоит ТРИНАДЦАТЬ тысяч рублей! За 8/128 ГБ, со всеми своими недостатками и т.д., но вот доплачивать за почти такой же HONOR семь тысяч рублей я бы, пожалуй, не стал. И пять тысяч за Realme 9 5G тоже выглядят... дискуссионно.
А за 12-14 тысяч в сетевых магазинах из приличных смартфонов можно купить разве что Xiaomi Poco M5, но с 4/64 ГБ памяти, что прискорбно. Или клёвый, в целом, Vivo Y35 на Snapdragon 680... но тоже 4/64 ГБ. А если хотите себе 128 ГБ встроенной памяти, то это Realme Narzo 50A (тот же Realme C25S с чуть другим корпусом). Но тогда готовьтесь к 4 ГБ оперативной памяти и HD-дисплею вместо Full HD. Я уж не говорю о том, что он выглядит хуже.
В сухом остатке в своей ценовой категории Infinix HOT 30 получился очень даже неплохим гаджетом. Своих денег стоит, хороший квадратно-минималистиный дизайн с необычным узором задней панели, много памяти.
Да, автономность такая, будто внутри 4500 мАч, а не 5000 мАч, экран тоже не особо яркий. Но по скорости работы и качеству камеры в сетевой рознице (если вы вдруг предпочитаете покупать смартфоны в крупных магазинах) ничего более приличного не наблюдается.
А вот в мелких «серых» магазинах, если найдёте в наличии, хватайте себе за 15 тысяч рублей Xiaomi Redmi Note 10 Pro — давно снятую с производства модель, которую всё везут и везут в Россию из Китая, и она на равных выступает с тем, что сейчас продают в магазинах за 22-25 тысяч рублей. Но это уже редкость и, как говорится, совсем другая история.
- Красивый
- Неплохая камера (за свои деньги)
- Много оперативной памяти
- Зарядка с 0% до 55% всего за полчаса
- Адекватная цена
- «Синюшний» экран без запаса яркости
- А если крутить яркость до комфортного уровня, быстро разряжается
- Подлагивание оболочки