Смартфон Infinix среднего класса в люксовой версии

Смартфон Infinix среднего класса в люксовой версииNote 40 Pro+ 5G
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|Операционная система
|Android 14 + XOS 14
|Экран
|6.78", AMOLED, 2436х1080, 120 Гц, 393 ppi, скруглённый дисплей
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7020, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A78 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|IMG BXM-8-256
|Оперативная память
|12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт (без поддержки microSD)
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: Samsung ISOCELL HM6 108 Мп, f/1.8, автофокус, оптостаб, видео в 2К@30fps
|Макро модуль: 2 Мп, f/2.4
|Вспомогательный модуль: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: модуль GalaxyCore GC32E1, 32 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|4600 мАч, адаптер питания на 100 Вт
|Размеры
|164.3х74.5х8,1 мм
|Вес
|185 грамм
|Цена
|от 32 тысяч рублей
Инфиникс продолжает уверенно «штурмовать» рынок среднебюджетных смартфонов стоимостью в районе 30 тысяч, а значит сегодня нас ждёт что-то интересное. В новой «старшей» модели Infinix Note 40 Pro+ 5G из этого ценового сегмента добавили много новшеств: от адаптера питания аж на 100 Вт (в Samsung Galaxy S24 Ultra за 100 тысяч рублей зарядка до сих пор 45 Вт, да ещё и не в комплекте, а докупать надо, если чё), фирменного чехла с поддержкой MagCharge (прямой аналог MagSafe). А ещё у нас тут, как и в Note 40 Pro, оптическая стабилизация камеры и экран-водопад.
Давайте разберёмся что всё-таки топ или не топ за свои деньги в 2024 году?
С лицевой стороны новый Note 40 Pro+ 5G выглядит очень хорошо. Никаких ущербных «толстых подбородков», аккуратный вырез под камеру и изогнутый по краям экран. Страшно подумать, что ещё несколько лет назад подобная «внешка» была доступна только обладателям флагманских Andorid-смартфонов.
И если к камере и тонким рамкам у меня нет вопросов, то «дисплей-водопад» — решение весьма спорное. Телефон ощущается настолько тонким, что пользоваться им без чехла попросту некомфортно из-за страха выронить устройство из рук.
Из-за слишком узких граней вы не увидите в этом обзоре ни одной фотографии сбоку, потому что сфокусироваться на чёрных клавишах на чёрной глянцевой рамке рядом с чёрным дисплеем для нашей камеры оказалось очень сложной задачей. Но поверьте мне на слово, что у смартфона всего три клавиши и все они расположены с правой стороны — качелька регулировки громкости и кнопка разблокировки дисплея. Больше ничего нащупать не получится.
А вот внешний вид сзади это просто бест оф зе бест. Если год назад я нелепо ехидничал над Инфиниксом на тему золотых смартфонов, то сейчас они исправились и выпустили нормальную вариацию окраски черного цвета с узором «под мрамор». Последнее спорно, но поверьте мне, что на самом деле выглядит это лучше, чем звучит. Любители «фирменного» стиля бренда все ещё могут заказать вариант из зелёной эко-кожи и золотым блоком камер и рамкой. Но, с моей точки зрения, на фоне чёрной модели смотрится он ну уж очень прям примитивно! Короче, за хорошую расцветку уважуха.
А видите этот непонятный розово-сине-голобуй кружок рядом с блоком камер? Может показаться, что это просто блик на стекле, но нет. Это настраиваемый светодиод-уведомлятор, который по замудренному в настройках называется «Активное освещение по кругу». Его можно выбрать в разных цветах, но вот задать разную окраску под конкретные приложения нельзя, что полностью убивает всю задумку. Можно было бы не изобретать велосипед, а привязать к уведомлениям мигание вспышки ибо эффект был бы тот же.
Инфиникс, исправляйтесь! Прикольная ведь штука, только вот назначить красное мигание для почты, синее для мессенджеров и зеленое для звонков почему-то нельзя.
Ещё из приятного (очень приятного) — в комплекте есть адаптер питания на 100 Вт, заряжающий телефон с 0% до 100% за полчаса (или до 60% за 15 минут) и фирменный чехол из искусственной кожи. Возвращаясь к скругленным граням — веса или толщины такой чехол не добавляет, а вот уверенности вашим ладоням точно. Ну и выглядит он достойно, поэтому за это тоже лайк.
На нижней грани расположен разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов, а ещё один из двух стереодинамиков и классический слот для двух nano-SIM. Поддержки microSD в телефоне нет, но 256 Гбайт памяти на сегодняшний день всё ещё хватает для базовых задач и нескольких тяжелых игр. Даже «лишнее» место останется.
Дисплей
В смартфоне установлен AMOLED-дисплей диагональю 6.78 дюймов и с разрешением 2436х1080 пикселей. Имеется поддержка адаптивной частоты обновления экрана до 120 Гц, но этим нынче никого и не удивишь. А вот сами характеристики экрана крайне схожи с младшими моделями линейки Note 40, но вот только есть небольшие вопросики.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|550 нит
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.87
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8700К
Наш колориметр очень уж любит занижать показатели при оценке уровня яркости (либо это другие обзорщики замеряют OLED дисплеи с маленькой долей светимости белого. Ведь в OLED чем больше чёрной площади вокруг белого квадратика, тем ярче светит этот квадратик), но даже при таких обстоятельствах он смог намерить значение свыше 500 нит.
По итогу-то это не супер-яркий дисплей среди смартфонов среднего класса (вряд ли выдаст свыше 1000 нит в авто-режиме, как обещает производитель), но один из самых ярких, если вы отключили авто-яркость и выкрутили регулятор яркости на максимум вручную.
И в принципе, во время тестов пользоваться им на улице типичным московским летом можно было без каких-либо особых проблем.
А что заметно глазу во время использования — синеваятые оттенки белого цвета на экране. Мы намерили аж 8700К во время тестов цветовой температуры и это очень-очень большой показатель.
Сначала я подумал, что есть какой-то подвох и из коробки почему-то выставился режим «Яркие цвета» вместо нейтральной цветопередачи, но нет!
Проблема «синего дисплея» в Инфиниксах известна давно, они только-только её побороли в последних моделях и вот опять она появилась. Впрочем, в настройках всё ещё можно принудительно сделать картинку на экране чуть теплее.
Производительность и автономность
За работу всего железа и фирменной оболочки XOS 14 отвечает процессор MediaTek Dimensity 7020. Он построен на техпроцессе в 6 нм и состоит из восьми вычислительных ядер. За графику же отвечает графика PowerVR IMG BXM-8-256 (господи, какие же наркоманские наименования!), которая впервые появилась в Dimensity 930. Вообще, сам 7020-ый это что-то вроде переименованного MediaTek Dimensity 930 с примерно индентичными показателями по производительности в различных тестах. Ну или аналог Snapdragon 855/Snapdragon 778G, если вам интересны сравнения со старыми процессорами.
В сравнении с другими современными смартфонами производительность этого процессора выглядит так:
Вот это да, никогда такого не было и вот опять! Наш «среднячок» оказался примерно в середине общего сравнительного списка, в котором мы мешаем все смартфоны: от флагманов до нерасторопных «бабушкиных» планшетов.
На практике это значит то, что вы поиграете в большинство современных и популярных игрушек, но вот в тяжёлых играх на максимальных настройках готовьтест к падению производительности. А вот мобильная «контра» в виде Standoff 2, всякие «три в ряд» вроде Homescapes или Roblox — да без проблем!
В Infinix Note 40 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч при мощности зарядки 45 Вт (с 0% до 100% заряжается за 1 час 40 минут). В Infinix Note 40 Pro+ 5G аккумулятор срезали до 4600 мАч, чтобы облепить его термоизоляцией, а мощность зарядки выросла до 100 Вт (с 0% до 100% за 30 минут). Вроде бы 400 мАч погоды не делают, зарядка стала намного быстрее, а процессор и дисплей остались одинаковыми. Но автономность... чёт печальная, честно говоря.
Я сначала подумал, что с нашим тестовым экземпляром что-то не так, но потом сверился с ребятами из 3DNews — у них Note 40 Pro+ 5G тоже по автономности чудес не показал.
Не то чтобы это был смартфон уровня «господи, даже до 18:00 с утра протянуть не может!», как iPhone 15 Pro или компактные Samsung Galaxy S23/Asus ZenFone 8, но вы получаете, по меньшей мере, автономность на 20% ниже, чем у любого другого смартфона с 5000 мАч только из-за того, что китайские маркетологи:
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Захотели красивой цифры в 30 минут для зарядки с 0% до 100% (вообще, Realme 11 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra заряжаются с 0% до 100% с 5000 мАч при 100 Вт, а OnePlus 12 за полчаса заряжается с 0% до 100% даже со своими 5200 мАч, но у Infinix в смартфоне среднего класса так быстро не вышло) и ради неё уменьшили ёмкость аккумулятора, чтобы были красивые «всего лишь полчаса на полную зарядку!» в рекламных плакатах.
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Не стали увеличивать ёмкость до 5000 мАч ещё и для того, чтобы сохранить смартфон тонким. Потому что смартфон с 5000 мАч, в который вливают 100 Вт зарядку, по толщине стремится к смартфонам с аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Или не стремится, если он флагманский, но Infinix Note 40 Pro+, напоминаю, стоит 30 с небольшим тысяч рублей, в нём дорогую супер-плотную компоновку без удорожания не сделать.
Мы сначала подумали, что это какая-то наша ошибка, но у коллег из 3DNews показатели автономности при проигрывании видео оказались крайне похожими.
И я понимаю, что если вы будете возить с собой комплектный зарядник и у вас рядом будет нормальная 220-вольтовая розетка, вы сможете зарядить этот смартфон до 100% дофигище раз за день молниеносно быстро. Но в реальности и я, и вы, таскаете с собой не комплектный зарядник (он, в лучшем случае, лежит на работе в тумбочке), а внешний аккумулятор (Power Bank). От которого Infinix будет заряжаться при смехотворных 18 Вт.
В итоге получается, что для вас утром, когда вы кидаете смартфон на зарядку, что 30 минут до 100% с 4600 мАч, что 40 минут до 100% с 5000 мАч были бы одинаково удобны, но с 4600 мАч вам придётся вечером задумываться о поиске зарядки, а с 5000 мАч не пришлось бы.
Камера
В Note 40 Pro+ 5G установлен 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM6, который встречается на многих смартфонах Инфиникса последние года полтора.
Надеюсь, вы тут не жертвы маркетинга и понимаете, что фотографии без специального режима получаются на 12 Мп вместо 108. И качество у них... ну, как у обычного смартфона среднего класса без замаха на фотоподвиги.
Из аналогичных по цене смартфонов:
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Примерно такое же качество выдают Realme 12 Pro, Xiaomi Poco X5 Pro, Samsung Galaxy A25, Tecno Camon 20 Premier.
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Samsung Galaxy A35, Galaxy A54, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 13 Lite снимают чуть лучше.
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Oppo Reno11, Xiaomi Poco F4, Poco F5, HONOR X9b, Huawei Nova 12s по качеству съёмки отстают от Infinix Note 40 Pro+ 5G.
Дневные фотки на основной объектив получаются более чем сносные. Но вот есть одна серьезная проблема — засветы наиболее ярких участков кадра. И не важно будет это фасад, на который светит солнце или же лайтбокс с навигацией на железнодорожной станции. Алгоритмы будто не совсем понимают свою задачу и стараются вытянуть все участники снимка в более светлые тона, а следовательно прочесть на итоговом снимке текст на мониторе или табличке будет невозможно. Во время фотографирования вам придётся каждый раз выделять пальцем нужную область на экране и занижать вручную экспозицию, чтобы на выходе можно было хоть что-то разобрать.
А вот если вы фотографируете на природе или в усредненных условиях вроде тени, при отсутствии ярких экранов и так далее, то фотографии получаются уровня «ну, сойдёт». Вроде ничего такого прям уж крутого нет, но при этом и до чего-то критичного я докопаться не могу, потому что даже на тех же снимках в лесу трава и листва не смазываются в одну зелёную кашу из пикселей.
Сверхширокоугольной камеры и оптического зума здесь нет, но вот в интерфейсе камеры заветная кнопка «3х» буквально призывает вас использовать пользоваться цифровой зум при первой возможности. Как и в случае с основным модулем сильно до чего-то я докопаться не могу. Ну да, зум. Ну да, цифровой. Приближает? Приближает. Разобрать что на фотографии получается можно? Можно. Впечатляет? Нет, конечно!
Но вот возвращаясь к проблемам обработки светлых областей, то можете ещё раз посмотреть на то, как это работает на снимке реки. На «общей» фотографии текст разобрать невозможно, потому что буквы просто пропали с таблички, а вот с трёхкратным цифровым зумом ситуация явно улучшается.
А вот что хочу похвалить — съёмку на стандартный режим в тёмное время суток. Я всегда пишу о том, что «ночные» режимы не предназначены для повседневной жизни. Да, сфоткаться у памятника в подобранной позе на память конечно можно, но вот запечатлеть какой-то «экшон» в моменте практически нереально. Телефон достань, камеру открой, пару раз перелистни в сторону, чтобы до этого ночного режима добраться, потом как дурак стой неподвижно сколько-то секунд и... на выходе получишь смазанную фотку.
Так вот в случае с Note 40 Pro+ 5G в сумерках можно тапать (но не хомяка) сразу по клавише затвора и делать фотографии без какой-либо потери качества. Я даже скажу, что меня скорее раздражают осветлённые итоговые снимки, снятые в ночном режиме. Картинка на них вообще ни разу не похожа на реальную, а вместо девяти часов вечера у вас на снимке время перематывается на полдень. На фотографии с домом особенно заметно НАСКОЛЬКО светлее стал кирпич и трава.
Ещё из хорошего могу отметить качество съёмки на 32-мегапиксельную фронтальную камеру, в которой установлен сенсор GalaxyCore GC32E1. Да, каким-то сверхкачеством он не блещет, но я поймал себя на мысли о том, что получившиеся снимки меня не раздражают. Нет размытых краёв, растительность на лице не превратилась в коричнево-серое нечто, да и цвета передаются плюс-минус реалистично. Если постараться и подыскать правильное освещение, то даже можно фотки для аватарки сделать и за них стыдно не будет.
А что по видосам?
© Съёмка ночью на Infinix Note 40 Pro+ 5G в 1080p@60fps
Телефон может снимать видео вплоть до 2K@30fps, но никакой оптической стабилизации при таком качестве не будет. «Усиленная» стабилизация работает только до разрешения 1080p@30fps, что в целом в 2024 году звучит немножечко уныло.
© Съёмка днём на Infinix Note 40 Pro+ 5G в 1440p@30fps
С обычной же цифровой стабилизацией телефон снимает видео средне: картинка подёргивается, цвета порой меняются слишком резко, периодически появляются артефакты в виде «отстающей» картинки в разных участках кадра. Собачку на прогулке в парке или поломку в стиральной машинке для мастера заснять получится, но вот для получения действительно качественной видеозаписи придётся попотеть.
Оболочка системы
Infinix Note 40 Pro+ 5G работает при помощи фирменной оболочки XOS 14, которая в свою очередь базируется на Andoroid 14. Она нам давно знакома, каких-то сверхуникальных функций я тут не нашёл, хотя на фоне того же Google Pixel она изобилует кучей возможностей.
Но с другой стороны часть из них вообще выглядит визуально настолько плохо, что лучше бы этого не было. И обычно после подобных заявлений наши читатели делятся на два непримиримых лагеря: фанатов красивого дизайна или адептов множества функций.
Например, шторка уведомлений здесь разделенная пополам — свайпаете вниз слева от камеры и у вас открываются уведомления, а вот если свайпнуть справа, то нам станет доступно меню управления различными возможностями от Bluetooth до ИК-пульта. Я такой подход люблю, потому что сделано логично и смотрится стильно. Да и пользоваться этим как правило удобно.
А вот если вы любитель играть на смартфонах, то
так вам и надо для вас завезли фирменную игровую утилиту «X-Boost», которая становится доступна только в играх. Но если вся оболочка XOS 14 в целом выглядит неплохо и минималистично, то почему-то именно на всяких игровых штуках дизайн начинает ломаться. Здесь и аляпистые «спидометры» загрузки CPU и GPU, и шрифт курсивом, и какие-то колхозные рамочки по краям самого окошка утилиты.
Короче, сколько ни смотрю на эти дополнительные рюшечки и примочки, всё равно не понимаю какая религия мешает сделать специальный софт в едином стиле всей системы. Ведь смотрелось бы это намного эстетичней, а у оболочки было бы ощущение законченности в дизайне.
Конкуренты
Tecno CAMON Premier 20 5G
|Tecno CAMON Premier 20 5G
|Операционная система
|Android 13 + HiOS 13
|Экран
|6.67", AMOLED, 2400х1080, 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8050, 6 нм, 8 ядер (1x Cortex-A78 3.0 ГГц + 3х Cortex-A78 2.6 ГГц + 4х Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|512 Гбайт (без поддержки microSD)
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Широкоугольный модуль: 50 Мп, f/1.8
|Стандартный модуль: 108 Мп, f/2.2, оптостаб, возможность записи видео в 4К@30fps
|Датчик глубины: 2 Мп
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания на 45 Вт
|Размеры
|161.9х74.3х7.8 мм
|Вес
|203 грамма
|Цена
|от 32 999 рублей у официальных продавцов
В качестве альтернативы можно присмотреться к Tecno CAMON Premier 20 5G, который вышел почти год назад. Удивительно, но в официальной рознице он до сих пор стоит чуть дороже новинки от Инфиникса. И между этими двумя телефонами не то, чтобы есть какая-то серьезная разница, скорее противостояние приоритетов для покупателя.
Смотрите сами:
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Дизайн. Девайс от Инфиникса на мой взгляд выглядит «по-взрослому», потому что Premier 20 со стороны скорее напоминает игровой смартфон для подростков (особенно из-за своих «рубленных» форм). Но если это её можно списать на вкусовщину, то разницу в весе и иной форм-фактор дисплея и более тонкие рамки никто не отменял.
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Память. У Note 40 Pro+ 12 Гбайт оперативки против 8 у Tecno, но вот памяти для хранения файлов меньше в два раза. Да, оба телефона могут системно «увеличивать» объём ОЗУ, но только на практике это не сильно помогает. Вам придётся выбирать между возможностью избежать притормаживаний и открыть побольше вкладок или количеством фоток, которые можно будет сохранить в телефоне, поскольку в каждом из девайсов отсутствует слот для microSD.
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Камера. У Premier 20 камера, в теории, должна быть качественной, но на практике алгоритмы съёмки работают паршивенько, всё те же проблемы с засветом ярких областей в кадре никуда не пропали. В прошлом году мы делали подробный разбор того, как может снимать телефон от Tecno, и разница между более крутой (на бумаге) камерой Tecno с плохими алгоритмами и чуть менее крутой у Infinix с алгоритмами получше не существенная.
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Аккумулятор и быстрая зарядка. А вот здесь тоже плюс-минус паритет у двух моделей. Инфиникс «живёт» от батареи меньше по времени, но при этом полностью заряжается примерно за полчаса. Tecno же положили адаптер питания на 45 Вт и... всё!
Учитывая, что Tecno CAMON Premier 20 5G можно спокойно найти в продаже даже дешевле, чем он официально продаётся в сетевых магазинах, это вполне себе конкурент «на равных». Только вот не забывайте, что у продавцов-ИПшников с, например, Яндекс.Маркета могут быть потенциальные проблемы с гарантией. А может ли быть что-то дешевле и лучше в белой рознице?
HONOR 200 Lite
|HONOR 200 Lite
|Операционная система
|Android 14 + MagicOS 8
|Экран
|6,7", AMOLED, 1080x2412, 20:9, 394 ppi, 90 Гц,
|Процессор
|Mediatek Dimensity 6080, 6 нм, 8 ядер (2x Cortex-A76 2,4 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт (без поддержки microSD)
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Стандартный модуль: 108 Мп, f/1.8
|Макро модуль: 2 Мп
|Cверхширик: 5 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 50 Мп, f/2.1
|Аккумулятор
|4500 мАч, адаптер питания мощностью 35 Вт
|Размеры
|161.1x74.6x6.8 мм
|Вес
|166 грамма
|Цена
|от 27 тысяч рублей у официальных продавцов
А вот если бюджет ограничен, при этом всякие скоростные зарядки и частота экрана в 120 Гц для вас не принципиальны, можете присмотреться к HONOR 200 Lite, который стоит на пять тысяч дешевле. Что вас ждёт, если вы заплатите телефон меньше и сохраните деньги на пару-тройку походов в недорогой ресторан? Ну, например:
-
Для начала экраном с частотой обновления в 90 Гц, зато с нормальной цветопередаче без синеватых оттенков дисплея.
-
Камеры, в целом, хуже, но вот именно портретный режим с алгоритмами HONOR (это такая съёмка людей с размытием фона) довольно хорош и днём, и даже ночью.
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Лучшей, в сравнении с Инфиниксом, автономность, несмотря на меньший (4500 мАч против 4500 мАч) аккумулятор, потому что над оптимизацией системы трудились больше.
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Существенно более компактный корпус по высоте и толщине при такой же ёмкости аккумуляторе (ну, потому что ему не приходится быть «бронированным» из-за защиты от воспламенения при зарядке в 100 Вт.
Ну или пойти купить Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, который, с одной стороны, с затрахавшим уже всех процессором Helio G99, но более толковой камерой и чуть более ярким дисплеем. Из минусов разве что ограничение в съёмке видео до 1920x1080 при 60 к/с и чуть менее качественная селфи-камера. Зато есть свершхирокоугольная камера, которой нет у Infinix.
Выводы
С одной стороны, сам по себе Infinix Note 40 Pro+ получился нормальным смартфоном за свои деньги. Не без минусов, но действительно богатая комплектация, красивый и без азиатских выкрутасов корпус , неплохая камера, всё в порядке с быстродействием. Есть в аналогичном бюджете смартфоны и похуже.
Но в остальном... это какая-то выставка достижений китайского народного хозяйства. Автономность срезали ради красивых цифр быстрой зарядки, дисплей с холодными неоновыми оттенками белого цвета (ладно, это хотя бы поправимо с новыми прошивками), сверхширокоугольной камеры в этом смартфоне за 30 тысяч рублей... нет.
И главный вопрос: а почему бы тогда не купить Infinix Note 40 Pro, который стоит, в отличие от Pro+, не 32, а 25 тысяч рублей. При этом в нём примерно всё такое же (дисплей, корпус, камеры), только чуть-чуть медленнее зарядка, зато 5000 мАч вместо 4600 мАч? То-то и оно.
- Стильный дизайн и небольшой вес
- Адаптер на 100 Вт и быстрая зарядка с 0% до 100% за полчаса
- Неплохая основная и фронтальная камеры
- «Синюшный» дисплей
- Так себе автономность
- Нет сверхширокоугольной камеры