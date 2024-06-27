Смартфон Infinix среднего класса в люксовой версии

В Infinix Note 40 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч при мощности зарядки 45 Вт (с 0% до 100% заряжается за 1 час 40 минут). В Infinix Note 40 Pro+ 5G аккумулятор срезали до 4600 мАч, чтобы облепить его термоизоляцией, а мощность зарядки выросла до 100 Вт (с 0% до 100% за 30 минут). Вроде бы 400 мАч погоды не делают, зарядка стала намного быстрее, а процессор и дисплей остались одинаковыми. Но автономность... чёт печальная, честно говоря.

Я сначала подумал, что с нашим тестовым экземпляром что-то не так, но потом сверился с ребятами из 3DNews — у них Note 40 Pro+ 5G тоже по автономности чудес не показал.

Не то чтобы это был смартфон уровня «господи, даже до 18:00 с утра протянуть не может!», как iPhone 15 Pro или компактные Samsung Galaxy S23/Asus ZenFone 8, но вы получаете, по меньшей мере, автономность на 20% ниже, чем у любого другого смартфона с 5000 мАч только из-за того, что китайские маркетологи:

Захотели красивой цифры в 30 минут для зарядки с 0% до 100% (вообще, Realme 11 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra заряжаются с 0% до 100% с 5000 мАч при 100 Вт, а OnePlus 12 за полчаса заряжается с 0% до 100% даже со своими 5200 мАч, но у Infinix в смартфоне среднего класса так быстро не вышло) и ради неё уменьшили ёмкость аккумулятора , чтобы были красивые «всего лишь полчаса на полную зарядку!» в рекламных плакатах.

Не стали увеличивать ёмкость до 5000 мАч ещё и для того, чтобы сохранить смартфон тонким. Потому что смартфон с 5000 мАч, в который вливают 100 Вт зарядку, по толщине стремится к смартфонам с аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Или не стремится, если он флагманский, но Infinix Note 40 Pro+, напоминаю, стоит 30 с небольшим тысяч рублей, в нём дорогую супер-плотную компоновку без удорожания не сделать.

Мы сначала подумали, что это какая-то наша ошибка, но у коллег из 3DNews показатели автономности при проигрывании видео оказались крайне похожими.

И я понимаю, что если вы будете возить с собой комплектный зарядник и у вас рядом будет нормальная 220-вольтовая розетка, вы сможете зарядить этот смартфон до 100% дофигище раз за день молниеносно быстро. Но в реальности и я, и вы, таскаете с собой не комплектный зарядник (он, в лучшем случае, лежит на работе в тумбочке), а внешний аккумулятор (Power Bank). От которого Infinix будет заряжаться при смехотворных 18 Вт.

В итоге получается, что для вас утром, когда вы кидаете смартфон на зарядку, что 30 минут до 100% с 4600 мАч, что 40 минут до 100% с 5000 мАч были бы одинаково удобны, но с 4600 мАч вам придётся вечером задумываться о поиске зарядки, а с 5000 мАч не пришлось бы.

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