А если взять флагманский смартфон малоизвестной марки по цене «породистой» модели среднего класса? Проверяем:Изучаем «инициативу снизу» на примере Infinix Zero X Pro
Большую часть старой гвардии вышвырнули на свалку истории, а их присутствие в формате «китайцы выкупили право пользоваться названием» не возбуждает даже отчаянных консерваторов. Зато как попер Китай! Сперва Xiaomi выстрелили ракетой и умчались уже куда-то вне досягаемости. Потом то одни, то другие китайские марки убедительно доказывали свою состоятельность. Из свежайших взлетов — года три назад появилась realme, которую теперь мы наблюдаем в топе рынка смартфонов. А ведь на старте над ними чаще посмеивались, чем одобряли, и ожидали скорейший провал.
Время не стоит на месте, Xiaomi и realme из штучных игрушек для «прошивальщиков из форума 4PDA» знатоков Aliexpress превратились в смартфоны категории ТОП-5 в России. То есть встречаются на каждом шагу и уже не по цене «топовое железо на развес», как во времена Xiaomi Mi4, Meizu MX4 Pro и т.д. Было бы логично, чтобы Xiaomi/Realme, занявших место HTC/LG/Sony в бюджетном и среднем классах смартфонов, подвинули какие-нибудь новые китайские бренды. Но есть ли такие в природе?
В принципе, есть. Даже после гибели LeEco и не особо живых на сегодня Meizu/Honor есть армии китайских брендов, постепенно подтягивающихся по качеству к китайским же конкурентам из высшей лиги. Среди них, пожалуй, можно отметить Tecno, TCL, Infinix и iQOO (хотя iQOO уже скорее дочернее подразделение Vivo, чем самостоятельный бренд).
И... честно говоря, смартфонах по цене от 7 до 15 тысяч новые бренды пока ничего экстраординарного не предлагают — в основном получаются аналоги тех же Xiaomi Redmi и Poco, только с мелкими проблемами: прожорливой системой (это когда аккумулятор и процессор хорошие, а заряд утекает подозрительно быстро) и так себе качеством камер.
А вдруг мы просто не там ищем и по-настоящему выгода от отсутствия «наценки за шильдик» раскрывается в среднем классе? Например, берём модель за 30 тысяч рублей и сравниваем её с тем, кто за эти же 30 тысяч предлагают конкуренты. Сегодня мы щупаем «топ-модель» Infinix и надеемся на чудеса. Но для начала о бренде, потому что держу пари, что вы вообще о нём либо не слышали, либо слышали только название, но не предысторию:
Немного про Infinix
Справедливости ради, Infinix появилась не «вчера». Компания стартовала еще в 2013 году в Гонконге, а началось все с партнерства Transsion Holdings и некогда известных производителей сотовых телефонов Sagem Wireless. Забавный факт: большая часть истории бренда Infinix прошла под знаком отрицательной амбициозности. Производитель фокусировался на самых дешевых продуктах для рынков с самой нетребовательной аудиторией типа Пакистана, Алжира, Нигерии. И знаете что? Это сработало.
TechCabal
Transsion Holdings стали главным поставщиком смартфонов в Африке, заняли там безоговорочно лидерские позиции и набили руку в выпуске продуктов с неплохими характеристиками по минимальной ценой. А с этим багажом начали постепенно повышать класс выпускаемых гаджетов и активно запускаться в более платежеспособных странах.
В конце ноября Infinix анонсировал для России флагманский смартфон Zero X Pro с прицелом на людей, увлекающихся мобильной фотографией. Флагманский именно для бренда, не в целом по рынку. Важная оговорка, чтобы никто не бросился сравнивать его с представителями мобильной элиты. В общем, я попробовал Zero X Pro в деле и постарался прикинуть, какие шансы у марки Infinix на то, чтобы встать на одну ступень с топовыми производителями. Но сперва предлагаю глянуть спецификации.
Технические характеристики Infinix Zero X Pro
|Операционная система
|Android 11 (XOS 7.6)
|Дисплей
|AMOLED, 120 Гц, 6.67 дюйма, 1080 x 2400 пикселей (395 ppi), соотношение сторон 20:9
|Процессор
|Mediatek Helio G95 (12 нм), восьмиядерный 2x2.05 ГГц Cortex-A76 и 6x2.0 ГГц Cortex-A55
|Графика
|Mali-G76 MC4
|Оперативная память
|8 ГБ
|Накопитель
|128 / 256 ГБ
|Поддержка microSD
|Есть, отдельный слот
|Связь
|Две SIM-карты
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth
|NFC
|Нет
|Тыловые камеры
|Основная 108 Мп, f/1.8, 1/1.52", 0.7µm, Dual Pixel PDAF, OIS
|Перископическая 8 Мп, f/3.4, 125мм, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 5x зум, OIS
|Ультраширокоугольная 8 Мп, f/2.3, 13мм, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, AF
|Фронтальная камера
|16 Мп, 1/2.76", 1.12µm
|Разъемы
|USB Type-C, 3.5 мм
|Динамики
|Один, моно
|Безопасность
|Оптический сканер в экране, разблокировка по лицу
|Защита от воды и пыли
|Нет
|Аккумулятор
|4500 мАч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт
|Размеры
|164.1 x 75.7 x 7.8 мм
|Вес
|193 г
Сейчас самое время фанатикам мощных процессоров написать «Ну, если там не Snapdragon 870-888, значит не флагман!». Но в общем-то, если вы помните историю, Huawei P6 (тогда ещё Ascend P6) выходил не на Snapdragon 800, как это было у, скажем, Sony Xperia Z1, а на процессоре Huawei K3V2, который еле-еле до уровня Snapdragon 600 дотягивал. Да и в Mate 7 (Ascend Mate 7) Kirin 925 ни разу не дотягивал до топовых снапов и Exynos. И ничего! Всех всё устраивало, флагманы как флагманы, поэтому Huawei со временем подтянул свои Кирины и уже полноценно ворвался в высшую лигу.
Infinix вряд ли станет матёрым настолько же быстро (ему безлимитные деньги от телеком-индустрии и помощь правительства КНР на голову не падают), но 120 Гц AMOLED выглядит достойно, а 108 Мп с оптической стабилизацией — это, например, то, чего даже в Xiaomi 11T Pro за 60 тысяч рублей найти не получится, не говоря об этих ваших Redmi Note 11 Pro. Словом, если оно всё будет работать нормально, будем хвалить, если не будет, то ой... Но обо всём по порядку:
Внешний вид
Внешне Infinix Zero X Pro прикольный. Смартфон не выглядит дешево, не выглядит скучно. Периметр ему сделали прямоугольным с широкой и почти плоской рамкой «под хром», задняя панель ровная, экран (спасибо) тоже без выпендрёжа по краям. Темно-синяя версия получила необычный эффект задней панели. Выглядит так, будто на производстве кто-то набрал полный рот блесток и немедленно чихнул. В 2021 году это становится модным и, видимо, постепенно будет сменять надоевшие градиентные и переливающиеся на свету панели.
Сложно сказать, насколько одобрительно отнесутся покупатели мужского пола к усыпанному блестками смартфону, но этот прием эксплуатируют уже несколько производителей. Возможно, вскоре станет не только модным, но еще и нормой. Но если пацанскую гордость усмирить никак не выходит, в комплекте дают весьма приличный по качеству черный (а главное, непрозрачный) чехол со строгим узором.
Infinix Zero X Pro едва ли можно перепутать с массой прочих представителей среднего класса. Здесь хоть и обошлось без каких-то эксклюзивных дизайнерских решений, зато нет ощущения, будто обвели продукт конкурента. Отчасти этому способствует модуль камеры. Выступает за пределы корпуса сильно (но ситуация стабилизируется чехлом), выполнен в два яруса на прямоугольных площадках. Не знаю, насколько в действительности нужно было делать его таким заметным, но с задачей позиционировать смартфон для мобильной фотографии точно справляется.
Экран
В смартфоне установлена AMOLED матрица размером 6.67 дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью 395 ppi в пересчете точек на дюйм. Соотношение сторон 20:9. Вырез под фронталку — точка в центре верхней части экрана.
|Максимальный уровень яркости
|451 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|Бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.58
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7900K
Экран в Zero X Pro качественный. У него высокая яркость, довольно точная для AMOLED цветопередача, идеальная гамма и умеренно холодные оттенки. А еще на месте высокая частота обновления 120 Гц.
Производительность и автономность
Zero X Pro работает на процессоре Mediatek Helio G95. Довольно старое уже решение с техпроцессом 12 нм. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, доступные варианты накопителя 128 или 256.
С таким оснащением он тянет современные игры, хотя и не всегда на высоких настройках качества графики. Например, поставить максимум в Genshin точно не выйдет. Но в целом с текущими задачами смартфон справляется нормально, хотя и без основательного запаса на будущее.
Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. От батареи впечатления неплохие, смартфон уверенно держится до вечера без злоупотребления играми, а в сравнении с другими показывает себя как нормальный по нынешним меркам аппарат среднего ценового сегмента. Большой плюс — наличие быстрой зарядки. От комплектного адаптера мощностью 45 Вт за 15 минут подключения к розетке он получит около 40% энергии.
Качество съемки
Модуль основной камеры тройной. Что редкость, все три сенсора полнофункциональные, а не «условно полезные» двухмегапиксельные макро или ассистирующие в портретном режиме. Такой набор (включая камеру-перископ, два модуля с оптической стабилизацией и ультраширик с автофокусом) еще не встречался в среднем ценовом сегменте. На словах действительно все выглядит очень круто.
Широкоугольная камера 108 Мп с размером матрицы 1/1,52 дюйма, диафрагмой f/1,8, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.
Телефото (перископический зум 5Х) 8 Мп, диафрагма f/3,4, 125 мм, фазовый автофокус и оптическая стабилизация
Ультраширокоугольная камера 8 Мп, с размером матрицы 1/4,0 дюйма, диафрагмой f/2,3 и автофокусом
В реальности для хорошего качества фото нельзя полагаться только на «железо» камеры, должны работать алгоритмы обработки и пост-обработки снимков. Увы, в Zero X Pro мы имеем только лишь базовые возможности на уровне железа. Поскольку производитель ранее присутствовал преимущественно в бюджетном сегменте, мощного отдела разработки для софта камеры у них видимо пока нет. Впечатления от съемки на этот смартфон исключительно на уровне «приемлемо». Из имеющегося набора сенсоров можно было бы выжать куда больше.
На основную камеру фото получаются хорошего качества, но не выдающиеся. Ширик страдает от блеклых цветов и значительного падения детализации. Оптический зум в порядке, но до заявленных цифровых 60х приближать что-либо смысла нет. Фундамент мы получили очень хороший, но мало что построено на нем.
Ну, а фронтальная камера с сенсором 16 Мп в Zero X Pro просто нормальная. Ничего хорошего или плохого сказать про нее не получится.
Что еще нужно знать
Вероятно, одна из самых больших промашек производителя — отсутствие модуля NFC. Выпускать без него смартфоны на российский рынок считается дурным тоном, особенно, если речь идет про средний класс, а не ультрабюджетный сегмент. Наличие мини-джека и отдельного слота под карту памяти едва ли смогут компенсировать это. Динамик, если что, один. Защиты от воды и пыли нет. Поддержки быстрого Wi-Fi 6 тоже не предусмотрено.
А вот программная часть получилась неплохой. Смартфон работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой XOS 7.6. Софт функциональный, есть интересные решения типа автоматической сортировки иконок устанавливаемых приложений или левого экрана с хабом новостей, трекингом шагов и прочей полезной информацией. Довольно много доступно опций настройки и кастомизации. Правда, предустановок всяких приложений и сервисов тоже много, но лишнее можно удалить.
(Не)конкуренты и выводы
Полная стоимость Infinix Zero X Pro без учета скидок и акций составляет 29 990 рублей. По моим ощущениям, с ценовой политикой для российского рынка производитель сильно промазал. Сейчас за ту же сумму можно взять эффектный realme GT Master Edition (вот наш обзор) с 128 ГБ памяти, или совсем новый Xiaomi 11 Lite 5G NE (тоже есть обзор), и... прикол в том, что при превосходстве сенсора камеры в Infinix эти Xiaomi/realme будут снимать как минимум не хуже, да и Snapdragon 778 (6 нм) против Helio G95 (12 нм) окажется и быстрее, и экономичности. А ещё у Infinix стоимостью 30 тысяч нет NFC... Ох... Ну, вы понимаете, да?
Я не могу сказать, что Infinix Zero X Pro плохой, но из-за цены он оказался не на своем месте. Хочется надеяться, что после этого запуска маркетологи сделают правильные выводы, а не махнут рукой на мировую экспансию. По моим ощущениям, продукты Infinix имеют потенциал, просто им пока не хватает опыта конкуренции в среднем (а не начальном) ценовом сегменте. Пересмотрят ценовую политику, начнут учитывать региональные особенности типа потребности в NFС, позовут на работу спецов в алгоритмической фотографии — и может, через какое-то время Infinix будут на равных биться в классе доступных флагманов. А еще позже — мы будем ждать на тесты дорогущие и супертехнологичные модели этой марки.
- Интересный дизайн
- Хорошее качество дисплея
- Быстрая зарядка 45 Вт
- Разъем для наушников
- Сканер отпечатков в экране
- Неплохая оболочка XOS
- Отсутствует модуль NFC
- Устаревший процессор
- Качество фото могло быть лучше
- Слишком высокая цена