А если взять флагманский смартфон малоизвестной марки по цене «породистой» модели среднего класса? Проверяем:

Большую часть старой гвардии вышвырнули на свалку истории, а их присутствие в формате «китайцы выкупили право пользоваться названием» не возбуждает даже отчаянных консерваторов. Зато как попер Китай! Сперва Xiaomi выстрелили ракетой и умчались уже куда-то вне досягаемости. Потом то одни, то другие китайские марки убедительно доказывали свою состоятельность. Из свежайших взлетов — года три назад появилась realme, которую теперь мы наблюдаем в топе рынка смартфонов. А ведь на старте над ними чаще посмеивались, чем одобряли, и ожидали скорейший провал.

Время не стоит на месте, Xiaomi и realme из штучных игрушек для «прошивальщиков из форума 4PDA» знатоков Aliexpress превратились в смартфоны категории ТОП-5 в России. То есть встречаются на каждом шагу и уже не по цене «топовое железо на развес», как во времена Xiaomi Mi4, Meizu MX4 Pro и т.д. Было бы логично, чтобы Xiaomi/Realme, занявших место HTC/LG/Sony в бюджетном и среднем классах смартфонов, подвинули какие-нибудь новые китайские бренды. Но есть ли такие в природе?

В принципе, есть. Даже после гибели LeEco и не особо живых на сегодня Meizu/Honor есть армии китайских брендов, постепенно подтягивающихся по качеству к китайским же конкурентам из высшей лиги. Среди них, пожалуй, можно отметить Tecno, TCL, Infinix и iQOO (хотя iQOO уже скорее дочернее подразделение Vivo, чем самостоятельный бренд).

И... честно говоря, смартфонах по цене от 7 до 15 тысяч новые бренды пока ничего экстраординарного не предлагают — в основном получаются аналоги тех же Xiaomi Redmi и Poco, только с мелкими проблемами: прожорливой системой (это когда аккумулятор и процессор хорошие, а заряд утекает подозрительно быстро) и так себе качеством камер.

А вдруг мы просто не там ищем и по-настоящему выгода от отсутствия «наценки за шильдик» раскрывается в среднем классе? Например, берём модель за 30 тысяч рублей и сравниваем её с тем, кто за эти же 30 тысяч предлагают конкуренты. Сегодня мы щупаем «топ-модель» Infinix и надеемся на чудеса. Но для начала о бренде, потому что держу пари, что вы вообще о нём либо не слышали, либо слышали только название, но не предысторию:

Немного про Infinix