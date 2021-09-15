Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки AppleНаши (иногда взаимоисключающие) впечатления от презентации
Apple показала всё, что от неё ожидали, и ещё немного того, что не ожидали — обновили и мобильники, и планшеты, и часы. Обычно по итогам презентации у нас всегда находится один «уполномоченный представитель», который выражает общее впечатление от анонсов в статье.
Но на этот раз мы к общему мнению не пришли, поэтому решили донести до читателей две разных точки зрения об одних и тех же гаджетах. Наверное, так будет объективнее.
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max
Вы ведь ненавидите расписанную в предложениях «воду», которую обзорщики берут из таблички с характеристиками и лепят в сплошной текст? А мы ненавидим это писать, поэтому подробно о характеристиках новых iPhone 13 серии смотрите здесь и здесь.
- Главное, что изменилось в младших Айфонах — в младших моделях iPhone 13 и iPhone 13 mini теперь камера со стабилизацией, как у iPhone 12 Pro Max. Должен получиться серьёзный прирост в качестве фото и видео.
- Немного ярче дисплей (один хрен вы это заметите только в авто-яркости и только тогда, когда автоматика решит, что вот теперь пора).
- 128 ГБ вместо 64 ГБ в минимальных комплектациях смартфонов.
- Чуть увеличили ёмкость аккумуляторов, но и процессор теперь новый, Apple A15 Bionic, который в предельных режимах прожорливее.
- Немного уменьшили вырез в дисплее.
- Кинорежим, в котором можно менять фокусировку (наводить резкость, как ещё принято говорить) после съёмки видео.
- В iPhone 13 Pro и 13 Pro Max дисплей с частотой 120 Гц. У iPhone 13 и 13 mini — 60 Гц.
А теперь рассказываем, что из этого хорошо, а что — плохо.
В этом году ожидания насчет того, какими окажутся новые смартфоны Apple, были не слишком высоки. В итоге что ждали — то и получили. В основном, все сходились во мнении, что модели с индексом 13 станут чем-то вроде «эсок» из прошлого. Новым iPhone 13 и iPhone 13 mini действительно досталось не так много изменений. Сократили на 20% челку в экране? Класс, но с учетом хорошей адаптации софта под вырез, она и в прежнем размере не доставляла каких-то особых неудобств. Сам экран стал ярче, что тоже приятно, однако не повод менять прошлогодний аппарат. Значительный прирост производительности от нового процессора? Этим и так хвастается любой новый смартфон. Ну, и батарея (в том числе и за счет новой компоновки комплектующих) дает на 1.5 или 2 часа больше времени автономной работы.
Сильнее всего «прокачали» камеры. Расположение оптики сменилось на диагональное, так что теперь и для ультраширика поставили качественный сенсор и хорошие стекла. Надо бы потестировать, потому что раньше результат работы этой камеры был приемлемым, но не более того. Основной сенсор получил стабилизацию сдвигом матрицы, как в прошлогодних iPhone 12 Pro. Добавьте к этому новый эффект съемки видео с мягкой сменой фокуса — и получится, что именно камера стала главной «фишкой» этих моделей.
А вот новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max скучными не назовешь, однако ключевые изменения адресованы только продвинутым пользователям. Обычного «модника» ежегодно покупающего самый новый и дорогой смартфон Apple могут не впечатлить. Оставим без внимания мощность, автономность, новые цвета и прочие закономерные обновления. Главное – улучшенный дисплей и три новые камеры. Наконец-то добавлена поддержка высокой частоты обновления, причем на уровне системы реализован полноценный выбор наилучшей от 10 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения, скорости движения пальца и так далее. Зная как Apple оптимизирует свои продукты, можно ждать, что переменная герцовка окажется лучшей среди смартфонов.
Что же касается камер, равно как и в младших моделях, улучшили основной сенсор и ультраширик. Для телефото зум теперь трехкратный (лично для меня — минус, такое приближение кажется избыточным). А еще добавили макросъемку, в том числе и для видео в слоу-мо, мягкий перевод фокуса для видео, а позже — появится съемка профессионального уровня ProRes Video. Апдейты с точки зрения технологий впечатляющие, но голосовать за них рублем, особенно если на руках iPhone 12 Pro, будут только хардкорные контентмейкеры
На мой взгляд, самое важное во всей презентации (одной из самых скучных и бесполезных среди всех презентаций Apple за последние лет 5) рассказали в заключительные 5 минут. В новом iPhone 13 Pro будет 1 терабайт памяти и возможность снимать видео в формате ProRes. Мне, как видеоблогеру, который, в том числе, регулярно что-то снимает на смартфон (иногда вообще всё видео со всеми подсъёмками), это очень важно. Причём, и то, и другое: так как видео в 4К вообще занимает очень много, а в ProRes — особенно, то терабайт памяти явно будет не лишним.
Но… Цена такого смартфона — 150 тысяч рублей. Именно с терабайтом памяти. А за “смешные” 100 тысяч рублей можно получить лишь смешные (да, уже без кавычек) 128 Гбайт. Все цены уже “висят” на оф.сайте, если что.
Есть и более дешёвые iPhone 13 и iPhone 13 mini (маркетологи Apple учились неймингу у маркетологов Huawei). От 70 тысяч рублей за смартфон с экраном 5,4 дюйма и 60 Гц частотой обновления, и памятью 128 Гбайт. Сущие копейки.
В остальном всё ещё более грустно. А главное — бесполезно. Apple сознательно отошла от “бессмысленных” цифр о мегагерцах, но вместо этого пришла к ещё более бессмысленным “на 50% быстрее”. Где быстрее? В чём быстрее? Что значит, что графика на 20% быстрее? Как это понять простому пользователю? Игра будет работать быстрее, как мультик с перемоткой? Фреймрейт в играх возрастёт? Окей, а в какой игре? И сколько было раньше, ну чтобы сравнить хоть как-то?
Когда-то на презентациях показывали игры. Новые, впечатляющие, как минимум, графикой, и говорили — а вот теперь это работает на новом iPhone. И ты думал: “Ну нифига себе! Графика уже почти как на игровых консолях!”. А сейчас какой-то пук в лужу — и всё.
Ведущая радостно сообщает: “На 50% быстрее ведущего конкурента”. Какого конкурента? Стив Джобс не боялся упоминать конкретные бренды и модели на презентациях. В США закон поменялся? Кто даст гарантию, что в роли конкурента здесь не выступает тот же айфон? Кто может поклясться, что речь о самом-самом навороченном конкуренте, а не, скажем, о ближайшем лидере продаж, который наиболее вероятно окажется среднебюджетником и вообще средним по всем характеристикам?
iPad и iPad mini
- iPad mini 6 поколения радикально обновлён. Наверное, впервые, с момента его создания в 2012 году полностью новый корпус, а не только замена «железа» внутри. И дисплей теперь 8.3 дюйма вместо прежних 7.9, а ещё Touch ID в верхней кнопке, а не спереди.
- Новые расцветки корпуса. Лень уточнять эти наркоманские маркетинговые названия, лучше один раз увидеть.
- Процессор в iPad mini 6 такой же, как в новых айфонах 13 серии — A15.
- Ещё iPad mini получил новую камеру и теперь умеет снимать видео в 4K.
- «Просто»
МарияiPad 2021 теперь работает под управлением процессора A13 (такой же, как в iPhone 11), то есть бюджетный планшет Apple ускорили на 20%.
- Новый дисплей.
- 64 ГБ вместо 32 ГБ в базовых комплектациях.
iPad mini мне понравился — он красивый. И, наконец-то, с USB-C портом. Видимо, это тоже такая стратегия — переводить на нормальный и современный разъём (USB-C) по одному устройству в год. На очереди теперь, наверное, базовый iPad, а года через два, может, и до айфонов дойдём.
Впрочем, меня не покидает ощущение, что iPad mini конкурирует со смартфонами — и это не очень хорошо. Может, вместо него стоило представить большой смартфон? Ну чуть меньше, не 8,3 дюйма диагональ а 7,5, скажем. И вытянутый, чтобы в руке ещё удобнее лежал. Нет? Просто получается какая-то дикая фрагментация продуктов — куча форматов экрана, разрешений, размытое позиционирование. Но планшет, ещё раз, красивый, и должен быть очень удобным.
Правда, теперь mini стоит дороже чем “просто” iPad. Но это нормально, потому что “просто” iPad не такой крутой, как iPad Air, который, в свою очередь, уступает iPad Pro, которых, кстати, аж два размера: 11 и 12,9 дюймов (диагональ экрана). Вы ещё не запутались? Бедные разработчики, которым нужно оптимизировать свои приложения под весь этот зоопарк…
Впрочем, iPad Air и iPad Pro не обновили. А “просто” iPad получил лишь устаревший процессор A13. Но так-то он новый, не переживайте! Даже селфи-камеру новую получил, с функцией зуммирования на лице, прямо как у Kinect 2 для Xbox One, вышедшего в 2013 году. Впрочем, даже самый навороченный и самый дорогой iPad Pro по-прежнему умеет снимать лишь 1080p-видео на свою фронтальную камеру.
Последнее время казалось, что Apple уже никогда не реанимирует линейку компактных планшетов и про iPad mini можно забыть. А вот и нет. Этот продукт стал одним из ярчайших анонсов презентации. Все потому, что при минимальных размерах ему досталась функциональность едва ли не линейки Pro. Дизайн как у «старших», сканер Touch ID удобно упакован в кнопку включения и не отнимает место ниже экрана. Сам дисплей при прежних габаритах вырос до 8.3 дюймов с достаточно тонкими рамками. Liquid Retina поддерживает True Tone, цветовой охват P3 и выдает высокую яркость — до 500 нит.
Процессор — мощнейший A15 Bionic, потянет не только игры и всякие развлечения, но даже монтаж видео в грядущем формате ProRes (Dolby Digital HDR в 4K/30 FPS). Поддержка стилуса, кстати, тоже от «прошек» — заявлен Apple Pencil второго поколения с креплением и зарядкой на торце корпуса. А вот чего не будет, так это пристегивающейся полноразмерной физической клавиатуры. Впрочем, если при выборе планшета на первом месте стоят минимальные габариты и максимальная мощности — новый iPad mini окажется идеальным вариантом. Ну, а время от времени поработать с текстом можно и с отдельной, подключаемой по Bluetooth, клавиатуры.
Новое поколение «простого» iPad, в свою очередь, стало нормальным развитием самого доступного планшета Apple. Прежний дизайн, а значит и совместимые аксессуары, выше производительность, приятней экран за счет TrueTone, есть поддержка первого поколения Apple Pencil. Еще существенно улучшили фронтальную камеру — важный бонус в нынешних реалиях учебы и работы на удаленке. Совокупно получаем добротный продукт для образования, да и просто нетребовательных потребителей контента. Без вау-эффекта, но также и без существенных недочетов.
Apple Watch Series 7
- Ещё «безрамочнее». Дисплей крупнее на 40%, чем в предыдущей модели.
- Новые расцветки. Покупаете себе вариант в зелёном цвете и превращаетесь в солдата «армии гламура и стиля», например.
- Добавили полноценную клавиатуру с авто-исправлением опечаток и удобным набором текста (на часах!).
- Более быстрая зарядка. С нуля до 80% за 45 минут.
- Ремешки от старых Apple Watch подходят к новым моделям, и наоборот.
Круто, что в этом году обошлось без радикальных изменений внешности, которые стабильно обещали инсайдеры, заодно уверяя в необходимости смены всех накопленных ремешков. Часы в новом темно-зеленом цвете — лучшее, что могла бы мне предложить в этом году компания Apple. Я обожаю такую расцветку, так что Series 7 идеально подойдет к одежде и аксессуарам. Новые ремешки, кажется, тоже будут в этой гамме. Еще один плюс.
Но если отвлечься от шмоток и перейти к технологиям, новые Apple Watch Series 7 мне все равно понравились. Впрочем, как и каждое предыдущее поколение. Не буду скрывать, я — фанат часов Apple, так что довольно предвзят на их счет.
Увеличенный дисплей — круто. А особенно круто, что новая геометрия стекла обещает оказаться еще более устойчивой к повреждениям. Любопытно посмотреть, как изменится взаимодействие с приложениями из-за возросшей диагонали. Обещают до 50% больше текста без скролла? Возможно, софт на часах резко станет более полезным.
Как быть с виртуальной клавиатурой и часто ли она будет в ходу – пока не понял. Такое надо тестировать в деле, но сам факт ее наличия кажется любопытным. Ускорившаяся зарядка тоже попадает в список приятных новшеств, но вот когда уже мы дождемся драматичного увеличения времени автономной работы — вопрос, который я все чаще задаю этим часам.
Apple Watch — один из самых удачных продуктов Apple за всю историю компании, и по сути у него всего два недостатка. Первый — слабая автономность, про которую снова на презентации стыдливо умалчивают. Второй — они работают только с айфоном.
Но, повторюсь, в остальном продукт удачный и вообще отличный. В новых Series 7 увеличили экран на 20%, и заодно сделали кнопки в интерфейсе побольше, чтобы людям было удобнее пользоваться. Также добавили функцию отслеживания тренировок велосипедистов, так чтобы часы автоматически стартовали отчёт, ставили на паузу когда вы остановились, распознавали катание на обычном велосипеде и электровелосипеде, а также спрашивали, всё ли у вас в порядке, в случае падения. Полезно, круто, здорово.