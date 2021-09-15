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Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Наши (иногда взаимоисключающие) впечатления от презентации
Собрали разные мнения по каждому из продуктов с сентябрьского ивента Apple. Это успех или все-таки провал?
Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Apple показала всё, что от неё ожидали, и ещё немного того, что не ожидали — обновили и мобильники, и планшеты, и часы. Обычно по итогам презентации у нас всегда находится один «уполномоченный представитель», который выражает общее впечатление от анонсов в статье.

Но на этот раз мы к общему мнению не пришли, поэтому решили донести до читателей две разных точки зрения об одних и тех же гаджетах. Наверное, так будет объективнее.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Вы ведь ненавидите расписанную в предложениях «воду», которую обзорщики берут из таблички с характеристиками и лепят в сплошной текст? А мы ненавидим это писать, поэтому подробно о характеристиках новых iPhone 13 серии смотрите здесь и здесь.

  • Главное, что изменилось в младших Айфонах — в младших моделях iPhone 13 и iPhone 13 mini теперь камера со стабилизацией, как у iPhone 12 Pro Max. Должен получиться серьёзный прирост в качестве фото и видео.
  • Немного ярче дисплей (один хрен вы это заметите только в авто-яркости и только тогда, когда автоматика решит, что вот теперь пора).
  • 128 ГБ вместо 64 ГБ в минимальных комплектациях смартфонов.
  • Чуть увеличили ёмкость аккумуляторов, но и процессор теперь новый, Apple A15 Bionic, который в предельных режимах прожорливее.
  • Немного уменьшили вырез в дисплее.
  • Кинорежим, в котором можно менять фокусировку (наводить резкость, как ещё принято говорить) после съёмки видео.
  • В iPhone 13 Pro и 13 Pro Max дисплей с частотой 120 Гц. У iPhone 13 и 13 mini — 60 Гц.

А теперь рассказываем, что из этого хорошо, а что — плохо.

В этом году ожидания насчет того, какими окажутся новые смартфоны Apple, были не слишком высоки. В итоге что ждали — то и получили. В основном, все сходились во мнении, что модели с индексом 13 станут чем-то вроде «эсок» из прошлого. Новым iPhone 13 и iPhone 13 mini действительно досталось не так много изменений. Сократили на 20% челку в экране? Класс, но с учетом хорошей адаптации софта под вырез, она и в прежнем размере не доставляла каких-то особых неудобств. Сам экран стал ярче, что тоже приятно, однако не повод менять прошлогодний аппарат. Значительный прирост производительности от нового процессора? Этим и так хвастается любой новый смартфон. Ну, и батарея (в том числе и за счет новой компоновки комплектующих) дает на 1.5 или 2 часа больше времени автономной работы.



Сильнее всего «прокачали» камеры. Расположение оптики сменилось на диагональное, так что теперь и для ультраширика поставили качественный сенсор и хорошие стекла. Надо бы потестировать, потому что раньше результат работы этой камеры был приемлемым, но не более того. Основной сенсор получил стабилизацию сдвигом матрицы, как в прошлогодних iPhone 12 Pro. Добавьте к этому новый эффект съемки видео с мягкой сменой фокуса — и получится, что именно камера стала главной «фишкой» этих моделей.

А вот новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max скучными не назовешь, однако ключевые изменения адресованы только продвинутым пользователям. Обычного «модника» ежегодно покупающего самый новый и дорогой смартфон Apple могут не впечатлить. Оставим без внимания мощность, автономность, новые цвета и прочие закономерные обновления. Главное – улучшенный дисплей и три новые камеры. Наконец-то добавлена поддержка высокой частоты обновления, причем на уровне системы реализован полноценный выбор наилучшей от 10 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения, скорости движения пальца и так далее. Зная как Apple оптимизирует свои продукты, можно ждать, что переменная герцовка окажется лучшей среди смартфонов.

Что же касается камер, равно как и в младших моделях, улучшили основной сенсор и ультраширик. Для телефото зум теперь трехкратный (лично для меня — минус, такое приближение кажется избыточным). А еще добавили макросъемку, в том числе и для видео в слоу-мо, мягкий перевод фокуса для видео, а позже — появится съемка профессионального уровня ProRes Video. Апдейты с точки зрения технологий впечатляющие, но голосовать за них рублем, особенно если на руках iPhone 12 Pro, будут только хардкорные контентмейкеры

Артур Сотнииков
Редактор Ferra
Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

На мой взгляд, самое важное во всей презентации (одной из самых скучных и бесполезных среди всех презентаций Apple за последние лет 5) рассказали в заключительные 5 минут. В новом iPhone 13 Pro будет 1 терабайт памяти и возможность снимать видео в формате ProRes. Мне, как видеоблогеру, который, в том числе, регулярно что-то снимает на смартфон (иногда вообще всё видео со всеми подсъёмками), это очень важно. Причём, и то, и другое: так как видео в 4К вообще занимает очень много, а в ProRes — особенно, то терабайт памяти явно будет не лишним.

Но… Цена такого смартфона — 150 тысяч рублей. Именно с терабайтом памяти. А за “смешные” 100 тысяч рублей можно получить лишь смешные (да, уже без кавычек) 128 Гбайт. Все цены уже “висят” на оф.сайте, если что.

Есть и более дешёвые iPhone 13 и iPhone 13 mini (маркетологи Apple учились неймингу у маркетологов Huawei). От 70 тысяч рублей за смартфон с экраном 5,4 дюйма и 60 Гц частотой обновления, и памятью 128 Гбайт. Сущие копейки.

В остальном всё ещё более грустно. А главное — бесполезно. Apple сознательно отошла от “бессмысленных” цифр о мегагерцах, но вместо этого пришла к ещё более бессмысленным “на 50% быстрее”. Где быстрее? В чём быстрее? Что значит, что графика на 20% быстрее? Как это понять простому пользователю? Игра будет работать быстрее, как мультик с перемоткой? Фреймрейт в играх возрастёт? Окей, а в какой игре? И сколько было раньше, ну чтобы сравнить хоть как-то?

Когда-то на презентациях показывали игры. Новые, впечатляющие, как минимум, графикой, и говорили — а вот теперь это работает на новом iPhone. И ты думал: “Ну нифига себе! Графика уже почти как на игровых консолях!”. А сейчас какой-то пук в лужу — и всё.

Ведущая радостно сообщает: “На 50% быстрее ведущего конкурента”. Какого конкурента? Стив Джобс не боялся упоминать конкретные бренды и модели на презентациях. В США закон поменялся? Кто даст гарантию, что в роли конкурента здесь не выступает тот же айфон? Кто может поклясться, что речь о самом-самом навороченном конкуренте, а не, скажем, о ближайшем лидере продаж, который наиболее вероятно окажется среднебюджетником и вообще средним по всем характеристикам?

Денис Русаков
Редактор Ferra

iPad и iPad mini

Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple
  • iPad mini 6 поколения радикально обновлён. Наверное, впервые, с момента его создания в 2012 году полностью новый корпус, а не только замена «железа» внутри. И дисплей теперь 8.3 дюйма вместо прежних 7.9, а ещё Touch ID в верхней кнопке, а не спереди.
  • Новые расцветки корпуса. Лень уточнять эти наркоманские маркетинговые названия, лучше один раз увидеть.
  • Процессор в iPad mini 6 такой же, как в новых айфонах 13 серии — A15.
  • Ещё iPad mini получил новую камеру и теперь умеет снимать видео в 4K.
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Расцветки нового iPad mini 6

  • «Просто» Мария iPad 2021 теперь работает под управлением процессора A13 (такой же, как в iPhone 11), то есть бюджетный планшет Apple ускорили на 20%.
  • Новый дисплей.
  • 64 ГБ вместо 32 ГБ в базовых комплектациях.

iPad mini мне понравился — он красивый. И, наконец-то, с USB-C портом. Видимо, это тоже такая стратегия — переводить на нормальный и современный разъём (USB-C) по одному устройству в год. На очереди теперь, наверное, базовый iPad, а года через два, может, и до айфонов дойдём.

Впрочем, меня не покидает ощущение, что iPad mini конкурирует со смартфонами — и это не очень хорошо. Может, вместо него стоило представить большой смартфон? Ну чуть меньше, не 8,3 дюйма диагональ а 7,5, скажем. И вытянутый, чтобы в руке ещё удобнее лежал. Нет? Просто получается какая-то дикая фрагментация продуктов — куча форматов экрана, разрешений, размытое позиционирование. Но планшет, ещё раз, красивый, и должен быть очень удобным.

Правда, теперь mini стоит дороже чем “просто” iPad. Но это нормально, потому что “просто” iPad не такой крутой, как iPad Air, который, в свою очередь, уступает iPad Pro, которых, кстати, аж два размера: 11 и 12,9 дюймов (диагональ экрана). Вы ещё не запутались? Бедные разработчики, которым нужно оптимизировать свои приложения под весь этот зоопарк…

Впрочем, iPad Air и iPad Pro не обновили. А “просто” iPad получил лишь устаревший процессор A13. Но так-то он новый, не переживайте! Даже селфи-камеру новую получил, с функцией зуммирования на лице, прямо как у Kinect 2 для Xbox One, вышедшего в 2013 году. Впрочем, даже самый навороченный и самый дорогой iPad Pro по-прежнему умеет снимать лишь 1080p-видео на свою фронтальную камеру.

Денис Русаков
Редактор Ferra
Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Последнее время казалось, что Apple уже никогда не реанимирует линейку компактных планшетов и про iPad mini можно забыть. А вот и нет. Этот продукт стал одним из ярчайших анонсов презентации. Все потому, что при минимальных размерах ему досталась функциональность едва ли не линейки Pro. Дизайн как у «старших», сканер Touch ID удобно упакован в кнопку включения и не отнимает место ниже экрана. Сам дисплей при прежних габаритах вырос до 8.3 дюймов с достаточно тонкими рамками. Liquid Retina поддерживает True Tone, цветовой охват P3 и выдает высокую яркость — до 500 нит.

Процессор — мощнейший A15 Bionic, потянет не только игры и всякие развлечения, но даже монтаж видео в грядущем формате ProRes (Dolby Digital HDR в 4K/30 FPS). Поддержка стилуса, кстати, тоже от «прошек» — заявлен Apple Pencil второго поколения с креплением и зарядкой на торце корпуса. А вот чего не будет, так это пристегивающейся полноразмерной физической клавиатуры. Впрочем, если при выборе планшета на первом месте стоят минимальные габариты и максимальная мощности — новый iPad mini окажется идеальным вариантом. Ну, а время от времени поработать с текстом можно и с отдельной, подключаемой по Bluetooth, клавиатуры.

Новое поколение «простого» iPad, в свою очередь, стало нормальным развитием самого доступного планшета Apple. Прежний дизайн, а значит и совместимые аксессуары, выше производительность, приятней экран за счет TrueTone, есть поддержка первого поколения Apple Pencil. Еще существенно улучшили фронтальную камеру — важный бонус в нынешних реалиях учебы и работы на удаленке. Совокупно получаем добротный продукт для образования, да и просто нетребовательных потребителей контента. Без вау-эффекта, но также и без существенных недочетов.

Артур Сотников
Редактор Ferra

Apple Watch Series 7

Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple
  • Ещё «безрамочнее». Дисплей крупнее на 40%, чем в предыдущей модели.
  • Новые расцветки. Покупаете себе вариант в зелёном цвете и превращаетесь в солдата «армии гламура и стиля», например.
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  • Добавили полноценную клавиатуру с авто-исправлением опечаток и удобным набором текста (на часах!).
  • Более быстрая зарядка. С нуля до 80% за 45 минут.
  • Ремешки от старых Apple Watch подходят к новым моделям, и наоборот.

Круто, что в этом году обошлось без радикальных изменений внешности, которые стабильно обещали инсайдеры, заодно уверяя в необходимости смены всех накопленных ремешков. Часы в новом темно-зеленом цвете — лучшее, что могла бы мне предложить в этом году компания Apple. Я обожаю такую расцветку, так что Series 7 идеально подойдет к одежде и аксессуарам. Новые ремешки, кажется, тоже будут в этой гамме. Еще один плюс.

Но если отвлечься от шмоток и перейти к технологиям, новые Apple Watch Series 7 мне все равно понравились. Впрочем, как и каждое предыдущее поколение. Не буду скрывать, я — фанат часов Apple, так что довольно предвзят на их счет.

Увеличенный дисплей — круто. А особенно круто, что новая геометрия стекла обещает оказаться еще более устойчивой к повреждениям. Любопытно посмотреть, как изменится взаимодействие с приложениями из-за возросшей диагонали. Обещают до 50% больше текста без скролла? Возможно, софт на часах резко станет более полезным.

Как быть с виртуальной клавиатурой и часто ли она будет в ходу – пока не понял. Такое надо тестировать в деле, но сам факт ее наличия кажется любопытным. Ускорившаяся зарядка тоже попадает в список приятных новшеств, но вот когда уже мы дождемся драматичного увеличения времени автономной работы — вопрос, который я все чаще задаю этим часам.

Артур Сотников
Редактор Ferra
Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

Apple Watch — один из самых удачных продуктов Apple за всю историю компании, и по сути у него всего два недостатка. Первый — слабая автономность, про которую снова на презентации стыдливо умалчивают. Второй — они работают только с айфоном.

Но, повторюсь, в остальном продукт удачный и вообще отличный. В новых Series 7 увеличили экран на 20%, и заодно сделали кнопки в интерфейсе побольше, чтобы людям было удобнее пользоваться. Также добавили функцию отслеживания тренировок велосипедистов, так чтобы часы автоматически стартовали отчёт, ставили на паузу когда вы остановились, распознавали катание на обычном велосипеде и электровелосипеде, а также спрашивали, всё ли у вас в порядке, в случае падения. Полезно, круто, здорово.

Денис Русаков
Редактор Ferra