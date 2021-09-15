Хейтер и фанат: две точки зрения на iPhone 13 и другие новинки Apple

На мой взгляд, самое важное во всей презентации (одной из самых скучных и бесполезных среди всех презентаций Apple за последние лет 5) рассказали в заключительные 5 минут. В новом iPhone 13 Pro будет 1 терабайт памяти и возможность снимать видео в формате ProRes. Мне, как видеоблогеру, который, в том числе, регулярно что-то снимает на смартфон (иногда вообще всё видео со всеми подсъёмками), это очень важно. Причём, и то, и другое: так как видео в 4К вообще занимает очень много, а в ProRes — особенно, то терабайт памяти явно будет не лишним.





Но… Цена такого смартфона — 150 тысяч рублей. Именно с терабайтом памяти. А за “смешные” 100 тысяч рублей можно получить лишь смешные (да, уже без кавычек) 128 Гбайт. Все цены уже “висят” на оф.сайте, если что.





Есть и более дешёвые iPhone 13 и iPhone 13 mini (маркетологи Apple учились неймингу у маркетологов Huawei). От 70 тысяч рублей за смартфон с экраном 5,4 дюйма и 60 Гц частотой обновления, и памятью 128 Гбайт. Сущие копейки.





В остальном всё ещё более грустно. А главное — бесполезно. Apple сознательно отошла от “бессмысленных” цифр о мегагерцах, но вместо этого пришла к ещё более бессмысленным “на 50% быстрее”. Где быстрее? В чём быстрее? Что значит, что графика на 20% быстрее? Как это понять простому пользователю? Игра будет работать быстрее, как мультик с перемоткой? Фреймрейт в играх возрастёт? Окей, а в какой игре? И сколько было раньше, ну чтобы сравнить хоть как-то?





Когда-то на презентациях показывали игры. Новые, впечатляющие, как минимум, графикой, и говорили — а вот теперь это работает на новом iPhone. И ты думал: “Ну нифига себе! Графика уже почти как на игровых консолях!”. А сейчас какой-то пук в лужу — и всё.





Ведущая радостно сообщает: “На 50% быстрее ведущего конкурента”. Какого конкурента? Стив Джобс не боялся упоминать конкретные бренды и модели на презентациях. В США закон поменялся? Кто даст гарантию, что в роли конкурента здесь не выступает тот же айфон? Кто может поклясться, что речь о самом-самом навороченном конкуренте, а не, скажем, о ближайшем лидере продаж, который наиболее вероятно окажется среднебюджетником и вообще средним по всем характеристикам?