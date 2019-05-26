Первый мобильник, который научил людей любить смартфоны, а не бояться их — Siemens SX1

Оглавление
Народ едва привык к полифонии и цветным экранам, а вы к нему с этими вашими смартфонами…
Сложно подвести 2003 год под какой-то общий знаменатель — эти 12 месяцев у каждого были свои. Для людей, которые следили за политикой, это был год, когда Саакашвили провернул «Революцию роз» в Грузии и отнял власть у Шеварнадзе, американцы прибежали в Ирак, чтобы доставить Саддаму Хусейну демократию, поймали его и казнили в 2006 году, в Москве контр-террористическая операция в «Норд-Осте» закончилась гибелью 130 заложников. Непростые были времена.
Те, кто в политику не вникал, могут вспомнить, как фильмы тех лет разрывались между картинами о «чётких пацанах» (первая часть фильма «Бумер» вышла в 2003-м, а не в девяностых, как многие сейчас считают) и не устаревшими даже сегодня комедийными боевиками («Пираты Карибского моря» или «Такси 3»). Из колонок автомобилей и магнитофонов играют «Паровоз умчится прямо на границу», «Мой мармеладный, я не права» и «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой».
В компьютерах царствовали одноядерные процессоры Pentium 4 и равные им аналоги от AMD, молодёжь лепила на жёсткие диски ёмкостью 60/80 Гбайт (самые богатые покупали 120 Гбайт) «э-рон-дон-дон» Need for Speed: Underground и «не могу стоять, пока другие работают... Пойду полежу» Warcraft 3. На смену огромным ЭЛТ-мониторам и телевизорам понемногу приходят первые паршивенькие, но всё-таки ЖК.
И вся страна болела телефономанией — мобильники перестали быть роскошью для «новых русских» ещё в 2001-2002 гг., но только в 2003 году появились первые недорогие сотовые телефоны с цветным экраном, почти полностью исчезло понятие «труба» и соответствующие мобилы с огромной торчащей антенной, полифония стала привычной вещью, а при желании можно было ползать с телефона в «интернетах» — медленных, не особо иллюстрированных и при этом дорогих, но даже это выглядело манной небесной в сравнении с тем, сколько стоила отправка одного SMS для «модного рингтона» или смешной картинки.
Типичный телефон «простого трудящегося» в 2003 году — это Nokia 3100, Siemens M55 или Motorola C350 за $150. Любители крутых характеристик искали Samsung C100, у которого экран был не тусклым, корпус был рекордно тонким (по тем временам), а полифония — самой ядрёной, которая только могла быть.
Пределом мечтаний обычного покупателя были мобильники, у которых был всё тот же нормальный экран, полифония, но ещё при этом камера (не хорошая камера, а хоть какая-нибудь камера) и ИК-порт для передачи рингтонов/картинок. Дешёвые Сименсы 65-й серии, голосистые Моторолы E398 и «мне бы, как в крутых мобильниках, но дешевле» Sony Ericsson K300/K500 ещё не изобрели, поэтому Nokia 6230 или Sony Ericsson T630 за $350-400 были главными кандидатами «на похвастаться».
Почему люди не покупали смартфоны?
Почему первые смартфоны были скучной электроникой для бизнесменов со сложными «щами»
Любая навороченная техника проходит сквозь этапы, когда сначала ею пользуется ограниченный круг «избранных», «элитных» человеков, и только потом всё раскручивается до понятных каждому, дешёвых, удобных и популярных в народе аналогов. К 2003 году такой путь уже прошли компьютеры — в девяностых годах пользоваться ими умели только прыщавые «ты ж программисты» с надменной мордой лица, которые считали недочеловеками всех, кто не отличал LPT от ISA. В двухтысячных любой заинтересованный школьник уже умел собирать системный блок и напяливать Windows XP, а пафосное словосочетание ЭВМ (электронно-вычислительная машина) окончательно сдохло в разговорной речи и было заменено на слово «комп».
А вот смартфоны как раз были в той кондиции, в которой находились компьютеры 1980-х и 1990-х — вроде бы уже не ультра-огромная техника, да и пользоваться ею можно было уже без учебников, но желающих было крайне мало. Потому что смартфоны тогда были слишком далеки от народа.
Во-первых, главной «невероятной фишкой» смартфонов того времени преподносили удобную работу с электронной почтой (e-mail). Простому смертному эта функция была, как собаке пятая нога — соцсетей тогда ещё не было, популярных сайтов для поиска работы — тоже, на форумы народ предпочитал ходить с компьютеров, либо не ходить совсем, а переписка шла либо по SMS, либо в ICQ — в общем, обходились без имейлов.
Во-вторых, остальные ключевые функции смартфонов (календарь, продвинутая телефонная книга, работа с документами Word и Excel) тоже особым почётом не пользовались — простого будильника в обычном дешёвом телефоне хватало для того, чтобы не проспать выход на работу, контакты в телефонах назывались в стиле «Васян (домашний)» и «Васян (рабочий)» — люди считали, что так удобнее, чем плодить сотни подробностей, а потом тыкать кнопку «Вниз», чтобы добраться сквозь биографию Васяна к его номеру телефона и сделать звонок. А Word и Excel был нужен либо студентам, либо бухгалтерам — обе категории пользователей предпочитали работать с документами за компьютером, а не урезанными и медленными аналогами в мобильнике.
В-третьих, смартфоны ещё и были бешено дорогими — Motorola Accompli 388 (без русификации, кстати говоря) или Nokia 9210 стоили как два хороших мультимедийных мобильника, у которых и звук был лучше, и игры работали более крутые, и экран, хоть и был компактнее, но по качеству не особо уступал. И вот за это нужно было выкладывать $800-1100?
В теории, такие мобильники должны были себе покупать деловые-занятые люди, для которых «тыща баксов» не была большой суммой, а вот таскать с собой тяжёлый и быстро разряжающийся ноутбук на одноядерном не хотелось.
Но и с этим не сложилось, потому что бизнесмены в России тогда работали в имиджевой модели «пасть порву!», поэтому любили не по запутанным меню в раскладных «лопатах» ходить, а брать мобилы с понятными простому человеку ценностями. Например, титановую Nokia 8910i — предвестник той самой Nokia 8800, о которой сейчас слагает «смишные мемасики» молодёжь. И даже те, кто в начале двухтысячных был при деньгах, но уже активно старался строить из себя «не-быдло», тоже выбирали не смартфоны, а красивейшие ротаторы Motorola V70.
Первым смартфоном с «человеческим лицом» и близкими к народу ценностями (камера, игры, музыка, общение, интернет) стал Nokia 7650 в конце 2002 года. Это был мобильник, опередивший своё время и всё в нём было прекрасно… кроме цены. Все понимали, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но даже за идеальный телефон отдавать $700 почти никто не хотел, а талантливых впаривателей мобильников втридорога у производителей мобильников тогда ещё не было — до прихода Стива Джобса все директоры телефонных фирм были не особо красноречивыми инженерами, без таланта вбить в голову покупателей мысль «покупайте, ибо это хорошо». Поэтому мысль пришла к покупателям сама, но годом позже.
Первые действительно популярные смартфоны
Будет враньём сказать, что в 2003 году что-то щёлкнуло, и тут «хоба!» — люди побежали покупать смартфоны вместо обычных «звонилок». Этого не произошло. И не потому, что люди были глупыми, а наоборот — как раз в ту эпоху все очень внимательно штудировали каталоги с мобильниками и знали, сколько мегабайт, точек на экране, голосов в полифонии и прочего добра можно купить в рамках того или иного бюджета. Поэтому выбирали цветастые-голосистые недорогие мобильники и были счастливы.
А на смартфоны начала подсаживаться молодёжь, но уже в конце 2003 года — как только умные мобильники подешевели и из элитной электроники для «пиджаков» превратились в телефоны-компьютеры со своими прикольными особенностями в сравнении «с просто звонилками».
Таких смартфонов было три:
- Nokia 7650 — как только старому флагманскому смартфону стукнул год, он похудел в цене с $700 до $400-450 и стал неплохим комбайном, способным «переварить» не только обычные Java-игры и приложения, но и специализированные приложения для смартфонов, да ещё при этом был укомплектован камерой и чётким экраном. И, наконец, возможность вырезать/копировать текст туда-сюда, как на компьютере, покоряла молодых любителей рассылать «приколы по аське и SMS» всем друзьям.
Правда, 4096 цветов вместо стандартных для 2003 года 65535 цветов делали экран Nokia 7650 тусклым, а памяти было только 3.5 Мбайт и никаких вам карт памяти — на фоне Nokia 6230 с маленьким экраном, но более крутой камерой, более качественным звуком и слотом MMC старый смартфон многим казался «ведром» печальным. А удешевлённая версия этого же смартфона под именем Nokia 3650/3660 тем более не пользовалась спросом, отчасти из-за дизайна, отчасти потому что «звонилки» ускакали по функциям вперёд.
- Nokia 6600. Легендарная «котлета» — здоровенная, пухлая, неторопливая, зато безглючная и навороченная. Входит в ТОП-6 самых продаваемых мобильников за всю историю телефонострония. Огромный качественный экран, поддержка новеньких игр Java MIDP 2.0, самая новая система для смартфонов Symbian 7.0, неплохой процессор, запись видео со звуком (о, боже мой!), ИК-порт + Bluetooth и слот для карт памяти.
Дорого ($600 на момент выхода), но у привыкших к «гифкам» и обычной полифонии людей челюсть падала на пол, когда они видели, насколько качественное видео со звуком способна выдать эта «котлета». И 3D-игры с графикой, недостижимой для Java, тоже многих не оставляли равнодушными. В общем, желающие заплатить за это чудо находились и поначалу, а после удешевления Nokia 6600 до $470 в начале 2004 толпа причастившихся к смартфонам становилась всё больше.
И, наконец, «кандидат от народа»:
- Siemens SX1. Вышел в качестве эксперимента и без особых надежд — просто немцы долгое время наблюдали за Нокией и пришли к выводу, что «смотрите-ка, Nokia начинает стричь деньги на умных телефонах и продаёт смартфоны даже тем, кто был полностью доволен экраном и полифонией своих старых мобильников. Надо бы и нам попробовать провернуть эту же схему!».
Сказано — сделано. За три месяца до выхода Nokia 6600 «в тираж» Сименс SX1 поступил в продажу по такой же цене в $600. Причём, превосходил Нокию и по чёткости экрана, и по компактности, и по скорости интернета, и по ёмкости аккумулятора. Поэтому он… провалился к чёртовой бабушке в продажах. Начнём с недостатков, чтобы вы поняли причины такого весёлого старта:
Сначала все изучали его не для покупки, а «чисто поржать»
Когда любители ныть поднимают тему «вот раньше-то были красивые и необычные телефоны — не то, что сейчас!», они никогда не подкрепляют свои эротические фантазиями цифрами продаж. Потому что если подключить к этой лирике скучную статистику, то окажется, что в мире красивых и неповторимых по дизайну телефонов рекордные продажи были всё-таки у скучных «квадратно-гнездовых» моделей, а не тех, которыми мы тут все восторгаемся.
Сименс даже не был первым, кто прочувствовал это на своей шкуре. Первой обожглась Nokia, когда выпустила Nokia 3650, а потом наблюдала, как покупатели с вопросами «что это за хрень?!» либо выбирали Nokia 6230, либо доплачивали за Nokia 7650 в большинстве случаев.
Единственный урок, который немцы усвоили из такого провала своих коллег — смартфон не должен выглядеть «игрушечным». Поэтому Siemens SX1 выглядел солидно и дорого, но его боялись покупать, потому что:
- Клавиатура в труднодоступных местах. Все 12 кнопок, которые в мобильниках обычно были расставлены, как в банкоматах, здесь растянулись по рёбрам лицевой части корпуса. Поэтому набирать текст можно было только двумя руками, и в эпоху компактных мобильников (которые всегда были меньше нынешних сенсорных лопат) это многих бесило.
onliner.by
Да и вообще учиться набирать текст на Siemens SX1 приходилось заново. Те, кто терпел пару недель, становились такими «спецами», что печатали быстрее владельцев смартфонов с обычным дизайном. Но желающих рискнуть всё равно было мало.
- Глюки. Синоним слова «Siemens», когда речь шла о мобильниках. Какой бы «усталой коровушкой» ни была Nokia 6600, заставить её зависнуть или перезагрузиться было очень сложно — любые проблемы решались долгим нажатием красной клавиши. Всё остальное решалось вызовом списка запущенных приложений и кнопкой «C», которая закрывала софт и игры принудительно.
А Сименс работал… странно. В современных понятиях казалось, будто ему хронически не хватало оперативной памяти (в действительности это было не так, но поведение соответствовало): запускал приложения и переключался между ними с запинками, но уж как только приложение запускалось, оно работало с такой же скоростью, как у Нокий. А вот заикающаяся музыка, если вы хотели «рубиться в игры» под MP3 была обидной штукой — владельцы Nokia и даже Sony Ericsson K500i от такой картины хихикали и советовали «сбавить обороты, а то сейчас твой металлолом сдохнет от перенапряжения».
Не очевидная для окружающих, но прекрасно известная для владельца трагедия — Siemens SX1 периодически мог зависнуть или перезагрузиться. Потому что… чёрт его знает, почему. На новых версиях прошивки таких проблем не было, но «по вайфаю» в те годы никакие прошивки не прилетали (вайфая не было, но и по GPRS ничего не прилетало тоже), а прошивать мобильник дома за компьютером решались менее 10% всех покупателей. Приходилось терпеть и приспосабливаться, либо с возгласом «никогда больше не куплю себе этот глючный хлам!» продавать Сименс какому-нибудь наивному школьнику/студенту, и начинать копить на Sony Ericsson K700i/Nokia 7610.
- Задняя крышка болталась, как бардачок «Жигулей». Если не болталась, значит хозяин уже подложил между ней и аккумулятором бумажки. Мы по сей день считаем, что «арийцы» не допускают ошибок в проектировании, но Siemens упорно доказывал обратное.
mforum.ru
Владельцы SX1 обычно «отмазывались» словами, мол, уронил смартфон на пол, теперь вот такая проблема. Только вот Nokia 6600 после падения на пол не начинала «дышать», а Сименс даже не нужно было ронять — раз 10 передёрнуть аккумулятор (чтобы заменить SIM-карту или просто потому, что смартфон завис), и привет.
- Старая версия операционной системы (Symbian). Это, в действительности, волновало только самых контуженных фанатов смартфонов. Настолько контуженных, что сейчас их последователи знают ответ на вопрос «а у тебя LineageOS официальная, официальная «ночнушка» или Extended?».
В общем, эта проблема не волновала почти никого из покупателей смартфонов в 2003-начале 2004 гг. Волновали скорее её последствия, и только тех молодых людей, которые «болели» смартфонами и превращали свой аппарат в «космолёт», скачивая из интернета всё подряд. Что поделать — Сименс были раздолбаями, поэтому выпустили в 2003 году смартфон с операционной системой 2002 года. Сейчас-то вам наплевать, если у вас стоит Android 7, а не Android 9, потому что они почти не отличаются, но в начале двухтысячных мобильники развивались с бешеной скоростью, и эффект от старой системы ощущали даже не-гики.
Дело в том, что Symbian 6.1 (такой был у Siemens SX1), в отличие от более позднего Symbian 7.0 (в Nokia 6600) не поддерживал установку тем. Как мы все знаем, даже в 2019 году минимализм «голого» Андроида мало кого возбуждает, поэтому прикольненькие иконочки и романтично-глубокомысленные обои рабочего стола в оболочках Xiaomi, Huawei и Samsung народу милее.
А в 2003-2004 гг., когда главным способом выпендриться были рингтоны и оформление мобильника, это ломало владельцам Сименса жизни вдвойне. Конечно, потом появились нестандартные прошивки с возможностью «заколхозить» нестандартную тему, но ничего общего с темами для Symbian 7/8/8.1 (которых была тьма на любом крупном сайте для мобильников) этот самопал не имел.
Второй источник неисправимой драмы у «сычеводов» (SX1 на русскоязычной раскладке клавиатуры — ЫЧ1. Так сычом и прослыл) — поддержка устаревшего стандарта Java MIDP 1.0, а не MIDP 2.0, как у смартфонов Nokia в 2003 году, да и просто нормальных телефонов.
Короче говоря, Siemens SX1 «тянул» только приложения и игры эпохи первых мобильников со встроенной Java. Все эти «дзынь-пилик», паршивая графика и потенциал уровня «Тетриса» или игровой консоли «Электроника» (там, где волк яйца ловит).
Особой радости владельцам ЫЧа добавлял тот факт, что все игры и приложения MIDP 1.0 были сделаны не для 176x220 пикселей, а для более маленьких экранов. В итоге игры с паршивой графикой ещё и отображались маленьким прямоугольником в центре экрана.
На это можно было бы плевать с высокой горы и пользоваться только приложениями для смартфонов, но в 2003 году для Symbian почти ничего не выпускали — счастье пришло только в 2004-2005 гг., когда Нокия наплодила десятки смартфонов и для них стало всего в достатке.
Почти всего — выходить в интернет всё равно приходилось через Opera Mini, которая была создана на Java (в родном смартфонном формате вышла намного позже). И Siemens SX1 довольствовался только древними её версиями, которые работали с MIDP 1.0. А уж самый популярная и крутая программа для ICQ, Jimm, вообще не работала на Сименсе.
Даже когда смартфоны первых поколений Nokia достигли зрелости, владельцы «Семёна» и старых Nokia 7650/3650/N-Gage со старым Symbian 6.1 всё равно отправлялись лесом, когда хотели скачать новые программы для «аськи», наподобие Nimbuzz или Smaper, новых браузеров UCWeb 8 и свежее, музыкальных плееров LCG Jukebox или TTPod… в общем, после 2004 года что-то совместимое со старой Symbian было скорее исключением, чем правилом.
Но фанатов Siemens SX1 это не останавливало, и их становилось всё больше, вот почему:
Самый дешёвый смартфон из крутых, с «общечеловеческими ценностями»
- Из-за провального старта флагман Siemens резко подешевел. В сентябре 2003 года стоил $600, в январе 2004 года — уже $250. На разницу в цене с Nokia 6600 покупатели «сЫЧа 1» покупали карту памяти на 1 Гбайт, обмывали покупку и оставались счастливы.
Счастливы ещё и потому, что…
- Хороший стереозвук в наушниках. Не супер-пупер, как у Motorola E398, и даже немного хуже, чем у Sony Ericsson K700i, зато это было, мать его за ногу, стереозвук, который было приятно слушать в наушниках. В сравнении с паршивейшим (слышали когда-нибудь хрипящую звенящую музыку ожидания, когда звонили оператору? Вот примерно таким, чуть лучше) звуком в Nokia 6600, и даже более новых Nokia 3230/6670/7610, Siemens был самым музыкальным смартфоном. Ребята устанавливали программулину PowerMP3 и получали 10-полосный эквалайзер, чтобы натянуть басы, чёткость и интенсивность кричания в ухо вокалистом по своему вкусу. Любителям Нокий для подобного звука нужно было ждать ноября 2004 года, покупать хорошую по начинке, но страшную внешне «грушу» Nokia 6630, да ещё платить за неё $600 вместо уже $200, которые к тому времени стоил SX1. В ровеснике Сименса, Nokia 6600, MP3 изначально вообще не поддерживался (только .wav), его приходилось колхозить через «труднодоступные места». Выбор очевиден.
- Горячая замена карт памяти. Не то, чтобы все расхаживали с пачкой карточек памяти и тасовали их, как игральные карты. Просто Bluetooth 1.1 был очень медленным (одну песню в паршивом качестве приходилось передавать 5-7 минут), а ИК-порт — тем более. Поэтому было быстрее взять у друга карту памяти, влепить в свой смартфон, скопировать песню, достать карту памяти, влепить обратно свою, а потом переместить песню из памяти смартфона на MMC. Таким же образом оказывалась «гуманитарная помощь» владельцам «дебильных Самсунгов», которые не принимали по Bluetooth игры и программы «для соблюдения авторских прав». Но легко устанавливали то, что было на вставленной в телефон карте памяти.
Вы сейчас читаете это и смеётесь/офигеваете, но такие были времена — те, кто был щедрым и делился, был любим в компании владельцев навороченных телефонов. Пригождалось в жизни.
- **Крутил видео в недостижимом для обычных «звонилок» качестве. Пока обычные телефоны довольствовались ублюдочными роликами .3gp в кодеке H.263 с рассыпающимися на точки изображением и «унитазным» качеством звука, покупатели Siemens SX1 крутили на своих смартфонах фильмы в формате .divx и .xvid. Конечно, не в DVD-качестве, а уменьшенные под 176x220 пикселей, но в эпоху полифонических погремушек и это казалось космосом.
- Был навороченным изначально. В сравнении с той же Нокией 6600, предлагал FM-радио (пригождалось в городах-миллионниках, где был хороший уровень приёма), более быстрый интернет (GPRS Class 10 против Class 6 у Nokia), более тонкий и лёгкий корпус, такую же автономность, отдельные кнопки на корпусе для быстрого запуска камеры или диктофона. Камера располагалась удобнее, чем у Nokia 6600 (не по центру, а в углу корпуса — рукой случайно не перекроешь), а диктофон, по старой сименсовской традиции, ещё и позволял записывать звонки.
На Нокиях для записи звонков нужно было искать программу, устанавливать её и отнимать место на жалких 6 Мбайт встроенной памяти (на карту памяти эти проникающие в систему программы не ставились), а потом ещё и ругаться матом, потому что «для сохранности приватной жизни» Нокии пищали во время разговора, если вы записывали звонок. Поздние программы побороли этот недуг, но у владельцев Сименса такой проблемы не было в принципе.
- Непаханое поле для экспериментов с прошивками. Если Nokia прошивали только в случаях, когда вы угробили её вирусом (тогда это ещё было возможно, да), то в Сименсе были доступны совершенно дикие трюки — не только по старым, но и по нынешним временам. Например: *Разгон процессора. Недоволен тем, что новые Nokia 3230/6670/7610 с 123 МГц-процессором работают быстрее? Берёшь и раскочегариваешь проц своего Siemens с 120 до 156 МГц. И ничего при этом не сгорало, не перегревалось, не «глючило» (глючило только если пытаться брать 160+ МГц), а быстрее старого Сименса были только втрое более дорогие Нокии конца 2004 года. Автономность, конечно, ухудшалась с 3 суток обычного использования до 2 суток, но любителей «мо-щ-щ-но-о-ости-и-и-!!!» это не останавливало. *Разгон контроллера работы с картой памяти. Чтобы файлы копировались и считывались из внутренней памяти на карточку быстрее.
*Разгон дисплея. Точнее, LCD-контроллера. Чтобы в играх (особенно в 3D, украденных из Nokia N-Gage, или в играх Sega/Dendy в эмуляторах) картинка двигалась бодро, как на хорошем ЖК-телевизоре, а не стандартных «полупьяных» экранах мобильника. Правда, для отображения текста разгон нужно было убирать, чтобы не было «лесенок» и плавающей картинки при перемотке. *Выше громкость динамика. Настолько, что, если вы подолгу слушали на предельной громкости «раскочегаренный» смартфон, был шанс этот динамик угробить. Но энтузиасты понимали, что режим внештатный, и поэтому использовали супер-громкость только для мелодии вызова. *Максимум встроенной памяти и «оперативки» для приложений. У владельцев компьютеров это называется «RePack», у владельцев Android-смартфонов — «кастом». Смысл в том, что из прошивки убирают всё лишнюю неиспользуемую фигню, за счёт чего появляется больше места для установки приложений и оперативной памяти для запуска навороченных игр.
Памятник нерукотворный погибшему Siemens
Как вы видите, Siemens SX1 нельзя было назвать чемпионом по всем характеристикам среди смартфонов 2003-2004 гг. Но он был по-своему крутым, и даже после выхода с опозданием затыкал заевшуюся (как Apple сегодня) по цене Нокию во многих дисциплинах. Поэтому всё сообщество любителей смартфонов шумело и перешёптывалось о том, что «вот-вот придёт Siemens SX2, и тогда мы снова получим флагманский смартфон с возможностью тюнинга-разгона за полцены Nokia!».
Но реальность оказалась мрачнее, как вы помните. Siemens, в лучших традициях российских государственных компаний, оказался разворованным изнутри и остался у разбитого корыта. После этого его выкупили китайцы из BenQ, попытались слепить из того, что было. хорошие телефоны, но утонули в убытках немецкой компании и «добили» её окончательно, чтобы не обанкротиться самим. Всё это прошло всего лишь в течение 1.5 лет с выхода SX1. И, так уж вышло, единственный Symbian-смартфон остался посмертно самой лучшей моделью, когда-либо выпущенной немецким концерном Siemens.
К чести Nokia, когда её самый толковый конкурент по части смартфонов умер, финны не стали накручивать на смартфонах сверхприбыли по принципу «куда вы, козлы, денетесь с подводной лодки!» (запатентованный метод Intel и NVIDIA, кстати), а наоборот, сделали модели на Symbian 9.x на любой вкус и кошелёк (от дешёвых Nokia 3250 до бешено дорогих N92 и 9500i). И с достоинством прыгала выше своей же головы вплоть до прихода iPhone и Android.
А Сименсы остались в нашей памяти последними «хулиганскими» телефонами кнопочной эпохи — слабо пригодными для использования «из коробки», но способными отблагодарить вас навороченностью уровня телефонов вдвое дороже, если вы любили и тратили время на компьютерную грамотность. И огромное количество программистов, IT-менеджеров и прочих «всех компьютеров начальник и мейнфреймов командир» пришли к своей работе после того, как в юности ночами крутили настройки прошивок на своих телефонах Siemens и Nokia. Есть ли сейчас что-нибудь подобное?
На какой современный смартфон похож Siemens SX1?
Как ни кощунственно это звучит по отношению к «старине Сименсу», аналоги в современном мире по идеологию его моделям есть. Как мы помним, Siemens SX1 — это:
- Хороший звук в наушниках
- Процессор лучше, чем у конкурентов
- Неплохая камера
- Открытость к перепрошивкам и экспериментам
- Цена ниже, чем у «понтовых» флагманов
- Характеристики не «выше крыши», но точно ни разу не бюджетные
В современных реалиях, ребята, всё это нам дают только китайские/тайваньские «модели» смартфонов. По-настоящему «боевые» смартфоны для компьютерщиков-минималистов стали редкостью. Лучший из них — прошлогодний Xiaomi Pocophone F1, который сделали по принципу «максимально мощный процессор, большой аккумулятор, нормальная камера, всё остальное на сдачу» и получился шедевр. Быстрый, прочный, универсальный, «прошивабельный» — всё как положено. Скоро ему на смену придёт такой же по идеологии, но ещё более крутой Redmi K20. Правда, он будет дороже.
Если вам кажется, что Siemens SX1 всё же был больше универсальным, а не «гоночным» смартфоном, в идеологические последователи годится ASUS ZenFone Max Pro M2, в который влепили все характеристики смартфона среднего класса по бюджетной цене, и приправили это 5000 мАч да «чистым», готовым для перепрошивки Андроидом. Тот редкий случай, когда ASUS выпустил не смартфон в жанре «понты для приезжих», а что-то действительно универсальное и полезное.