Первый мобильник, который научил людей любить смартфоны, а не бояться их — Siemens SX1

Народ едва привык к полифонии и цветным экранам, а вы к нему с этими вашими смартфонами…

Сложно подвести 2003 год под какой-то общий знаменатель — эти 12 месяцев у каждого были свои. Для людей, которые следили за политикой, это был год, когда Саакашвили провернул «Революцию роз» в Грузии и отнял власть у Шеварнадзе, американцы прибежали в Ирак, чтобы доставить Саддаму Хусейну демократию, поймали его и казнили в 2006 году, в Москве контр-террористическая операция в «Норд-Осте» закончилась гибелью 130 заложников. Непростые были времена.

Те, кто в политику не вникал, могут вспомнить, как фильмы тех лет разрывались между картинами о «чётких пацанах» (первая часть фильма «Бумер» вышла в 2003-м, а не в девяностых, как многие сейчас считают) и не устаревшими даже сегодня комедийными боевиками («Пираты Карибского моря» или «Такси 3»). Из колонок автомобилей и магнитофонов играют «Паровоз умчится прямо на границу», «Мой мармеладный, я не права» и «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой».

В компьютерах царствовали одноядерные процессоры Pentium 4 и равные им аналоги от AMD, молодёжь лепила на жёсткие диски ёмкостью 60/80 Гбайт (самые богатые покупали 120 Гбайт) «э-рон-дон-дон» Need for Speed: Underground и «не могу стоять, пока другие работают... Пойду полежу» Warcraft 3. На смену огромным ЭЛТ-мониторам и телевизорам понемногу приходят первые паршивенькие, но всё-таки ЖК.