MWC 2020: что все ждали от выставки, которую отменили
Информация о том, что у MWC в этом году будут трудности, начала поступать еще 5 февраля. И если пресс-служба ZTE после огромного количества новостей об отмене своего участия все-таки опровергла информацию, то LG сразу же отказалась от участия. Этому примеру последовали и другие компании, и теперь MWC, судя по всему, в этом году будет исключительно онлайн-выставкой - без шумных павильонов и пресс-конференций. Барселона уже оценивает убытки от отмены MWC как минимум в 500 млн. долларов.
ZTE
Китайская ZTE во время выставки собиралась рассказать миру о своих планах по развитию сетей 5G, попутно показывая новые устройства с поддержкой этой технологии.
Одним из таких устройств должен стать ZTE Axon 10s Pro 5G - обновление прошлогоднего флагмана компании, но теперь с поддержкой 5G. На таком минорном обновлении в ZTE останавливаться не намерены и, судя по данным после китайского анонса смартфона, устрйоство будет работать на флагманской платформе от Qualcomm - Snapdragon 865. Все это в совокупности с 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти на выбор, и с разными объемами внутренней памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Кроме 5G-флагмана, от ZTE стоило ожидать и обновления некоторых смартфонов из линейки Blade.
Sony
Японский гигант еще 10 февраля объявил о том, что не станет участвовать в мероприятии: "Поскольку мы придаем первостепенное значение безопасности и благополучию наших клиентов, партнеров, средств массовой информации и сотрудников, мы приняли трудное решение отказаться от участия в MWC 2020 в Барселоне».
Ожидалось, что компания покажет новый флагман Sony Xperia 5 Plus и несколько смартфонов из среднего ценового сегмента, как это было сделано и на прошлой MWC. Там публике, помимо флагмана, показали еще и Xperia 10 с его Plus-версией. Однако, анонс не перенесён. Компания проведет онлайн-трансляцию 24 февраля на своем официальном YouTube-канале.
LG
Презентация новых флагманов во время MWC стала традицией для LG, поэтому анонс следующего поколения флагманской линейки должен был состояться и на выставке в этом году. И анонсом обычного флагманом «как у всех», презентация не должна была закончиться.
С начала года появляется информация о том, что LG готовит продолжение линейки LG V в виде нового устройства V60 ThinQ. Как и LG G8X, смартфон может получить дополнительный дисплей в виде подключаемого через порт Type-C чехла. До Galaxy Fold такому форм-фактору далеко, но как относительно недорогая возможность получить полноценный второй экран - неплохо.
Утекали в сеть и фотографии задней панели LG V60 ThinQ. Как и в прошлогоднем флагмане от Samsung, камеры в смартфоне будут расположены горизонтально, а дактилоскопический сенсор, похоже, наконец окажется под дисплеем. Даты анонса LG G9 и LG V60 ThinQ пока что неизвестны.
#LG - #LGV60 - LG V60 thinq back glass leaked https://t.co/yNVUr1c3W3 pic.twitter.com/lUTqoIc78E— /LEAKS (@Slashleaks) January 8, 2020
Vivo
Опыт прошлого года показал, что Vivо не намерена использовать MWC как еще одну площадку для анонса обычных потребительских устройств. В 2019 году Vivo продемонстрировала в Барселоне вполне работоспособный смартфон из отдельной концептуальной линейки APEX - без фронтальной камеры и физических кнопок на корпусе смартфона. И не только кнопок.
Полностью стеклянный корпус лишил пользователя и лотка для сим-карт, и разъема для подключения зарядного устройства. Интересно, чем будет удивлять Vivo в этом году, ведь после первого поколения APEX трудно представить что-то более странное.
TCL
Расправившись с Blackberry, TCL, видимо, решила расправиться и остальным рынком смартфонов, представив на CES 2020 целую линейку устройств под собственным брендом: TCL 10L и TCL 10 Pro и TCL 10 5G. Последний смартфон должен стать одним из самых дешевых устройств с поддержкой 5G. По крайней мере, на рынке США.
Причина для низкой цены - средняя по мощности начинка (Snapdragon 765) и не самый передовой внешний вид смартфона. Подробности об остальных смартфонах должны были стать известны как раз во время отмененной выставки.
Realme
«Почти флагман» Realme X50 5G на базе Snapdragon 765G уже запущен в продажу, а вот анонса Pro-версии устройства все еще не было.
Скриншот с техническими характеристиками Realme X50 Pro 5G в китайской социальной сети Weibo опубликовал Сюй Ци Чейз, главный исполнительный директор Realme. Флагман получит Qualcomm Snapdragon 865, 256 Гб встроенной памяти и 12 Гб оперативной. Внешний вид и другие характеристики смартфона обойдутся без изменений: двойная фронтальная камера и дисплей с частотой обновления 120 Гц останутся на месте.
Кроме обновленного смартфона, Realme должна была привезти на выставку еще и свой первый телевизор, нацеленный прежде всего на рынок Индии.
OPPO
Линейка смартфонов OPPO Reno3
В самом конце прошлого года в Китае было запущено в продажу уже третье поколение линейки смартфонов Reno, представленное пока только двумя смартфонами. Международный анонс мог состояться как раз во время проведения MWC 2020.
OPPO Reno3 - это смартфон средней ценовой категории с дисплеем с диагональю 6.4", процессором MediaTek Dimensity 100L, 8/12 Гб оперативной памяти на выбор, хранилищем на 128 Гб и батареей с емкостью 4,025 мАч. Фотовозможности тоже на уровне: основной модуль на 64 Мп, 8 Мп-сенсор для широкоугольной съемки и еще два дополнительных модуля: монохромный и для создания эффекта размытия.
В отличие от обычной версии, Reno3 Pro оборудован процессором Snapdragon 765G, чуть большим дисплеем (уже 6,5"), теми же 8/12 Гб оперативной памяти, но с поддержкой большего объема встроенной памяти - до 256 Гб. Блок камер почти что стандартный для 2020 года: основной сенсор с разрешением 48 Мп, широкоугольный сенсор на 8 Мп, один монохромный модуль и отдельный модуль для оптического увеличения с разрешением 13 Мп.
Глобальные цены для обычного Reno3 должны быть следующими: $485 за версию с 8+128 Гб и $530 за версию с 12+128 Гб. Reno3 Pro обойдется дороже: $570 и $640 за версии 8+128 Гб и 12+256 Гб соответственно.
OPPO Find X2
В декабре 2019 года, на OPPO Inno Day, компания анонсировала скорый запуск своего флагмана Find X2. По имеющейся информации, устройство разрабатывалось в рамках партнерского соглашения с компанией Pixelworks, которая занимается созданием устройств для оптимизации видео и разработкой дисплеев. Такое сотрудничество намекает на появление в новом флагмане отдельного дисплейного процессора Iris 5. Анонс OPPO Find X и его Pro-версии должен был состояться в рамках MWC 2020.