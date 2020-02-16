MWC 2020: что все ждали от выставки, которую отменили

Информация о том, что у MWC в этом году будут трудности, начала поступать еще 5 февраля. И если пресс-служба ZTE после огромного количества новостей об отмене своего участия все-таки опровергла информацию, то LG сразу же отказалась от участия. Этому примеру последовали и другие компании, и теперь MWC, судя по всему, в этом году будет исключительно онлайн-выставкой - без шумных павильонов и пресс-конференций. Барселона уже оценивает убытки от отмены MWC как минимум в 500 млн. долларов.

ZTE

Китайская ZTE во время выставки собиралась рассказать миру о своих планах по развитию сетей 5G, попутно показывая новые устройства с поддержкой этой технологии.