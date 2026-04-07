Мы нашли лучший среднебюджетный смартфон весны 2026 года

Мы нашли лучший среднебюджетный смартфон весны 2026 годаЁмкость его аккумулятора в два раза больше, чем у iPhone 17 Pro Max
Интересно, что в текущем году у Realme все смартфоны — как на подбор с приличной батарейкой. Даже номерной «флагман» Realme 16 Pro+ имеет аккумулятор на 7000 мАч. Но у Realme P4 Power, о котором пойдёт речь в статье, батарейка аж на 10001 мАч (единичка в конце, видимо, чтобы 10к на глаз не выглядели как 1к — кто там эти нолики считать будет). Но, забегая вперёд, это не самый долгоживучий смартфон из всех, что мы тестировали.
Внешний вид
Как должен выглядеть смартфон с настолько большой батарейкой? Удивительно, но Realme P4 Power не особо-то выделяется на фоне конкурентов или других моделей Realme. Лично мне сразу на ум приходят Realme GT Neo 3T и Realme GT3, которыми я одно время активно пользовался. Здесь примерно такие же габариты, разве что веса побольше.
Да, в руке Realme P4 Power довольно увесистый, но вес равномерно распределён по корпусу и смартфон не стремится выпасть из рук. Максимальная толщина составляет 9,1 мм — немало, но понятно, откуда и почему такие размеры.
По кнопкам и управлению тут «золотой стандарт»: кнопка питания/блокировки и качелька громкости на правом боку. И всё. Сканер отпечатков — под экраном.
На нижнем торце — разъём USB-C для зарядки и решётка моно-динамика.
Экран
Как и у всех моделей Realme (кроме бюджетных), у P4 Power яркий, чёткий и шустрый экран. Пиковая заявленная яркость составляет 6500 кд/м2, а максимальная доступная при настройке вручную — 600 кд/м2. Это, опять же, то, что заявляет сам производитель. Замеры с помощью колориметра показали результат в 598 кд/м2, что практически точно соответствует заявленному.
|Realme P4 Power
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|598/1,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,97-4,03
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
В принципе, если бы не экран-водопад, то мне бы вообще не к чему было тут придраться, но знаете что… Realme P4 Power — это тот случай, когда даже я, ненавистник скруглённых экранов, готов признать, что в данном случае это лучшее решение.
Из-за большой батарейки внутри, Realme P4 Power и так чуть более толстоват, чем среднестатистический смартфон, и скругления экрана по краям (а также скругления спинки) позволяют компенсировать эту толщину с точки зрения эргономики. Будь экран плоским — держать смартфон в руке было бы неудобно.
Производительность
Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra с GPU Mali-G615 MC2. Производительность CPU в данной SoC примерно равна Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, хотя GPU уже слабее примерно раза в два.
Однако для большинства типичных задач Dimensity 7400 Ultra более чем достаточно. Тут ничего не тормозит и не лагает, разве что процессора слегка не хватает для видеосъёмки, но об этом чуть ниже.
Автономность
Обычно и производительность, и автономность, я описываю в одном абзаце, но тут у нас особый случай — смартфон-то в первую очередь ради топовой автономности и сделан. Что ж, ёмкость аккумулятора 10001 мАч в смартфоне известного бренда — это действительно нонсенс. А Realme всегда умели в оптимизацию — даже их флагманские модели всегда были на вершине нашего рейтинга автономности, который мы в Ferra.ru составляем по одной и той же методике (т.е. все смартфоны тестируются в одинаковых условиях и режимах).
Тем удивительнее, что в наших же тестах Realme P4 Power хоть и показал весьма приличные результаты, всё-таки проиграл смартфону HONOR X9d, пусть и с небольшим отрывом. При этом, у HONOR сравнимая производительность, а аккумулятор «всего» на 8300 мАч.
Тем не менее, если отвлечься от сравнения, вы получаете почти 37 часов просмотра видео и почти 36 часов чтения книги на светлом фоне. Это сильно выше среднего. И без ущерба для производительности или качества/ярксти экрана.
Заряжается смартфон от 80-ваттного блока питания (да, он всё ещё лежит в комплекте — умойтесь, фанаты яблока и самсунга), но беспроводной зарядки здесь нет. Типичные Realme.
Камера
Смартфон Realme P4 Power — не такой уж дорогой, а одна ключевая фишка (батарея с огромной ёмкостью) у него уже есть, при этом и экран крутой, и производительность далеко не провальная. Казалось бы, на остальном можно и сэкономить. В-принципе, на камере и сэкономили, но ожидал я гораздо более худший результат.
У смартфона два модуля: основной широкоугольный разрешением 50 Мп со светосилой f/1,8 и оптическим стабилизатором и сверхширик на 8 Мп. По второму модулю понятно — снимает и ладно, как часто бывает у не флагманских китайцев (а иногда и у флагманских), а вот основной модуль оказался довольно приличным по факту. С него даже цифровой зум 2х выходит почти без потери качества.
Добавлю, что все разрекламированние ИИ-фишки для Realme 16 Pro/Pro+, например, поддерживаются и в Realme P4 Power.
В общем, качеством фото на основную камеру я остался более чем доволен. При такой цене и прочих преимуществах это отличное дополнение. Селфи-камера тоже довольно приличная.
Но с видео, к сожалению, всё не так уж радужно. Смартфон поддерживает съёмку до 1080/60 или 4K/30, но в любых режимах снимать лучше вообще не двигаясь.
Малейшее движение приходит и к постоянной перефокусировке и в целом к весьма заметным «китайским подёргиваниям». Так что, блогерам смартфон этот я точно не порекомендую.
Конкуренты
Мы в Ferra.ru всегда в обзорах подбираем двух конкурентов, стараясь находить именно максимально похожие модели — как по «железу», так и по цене. Однако с Realme P4 Power это не так-то просто сделать: смартфоны с большим аккумулятором нынче не особо популярны у производителей. Либо это какие-то ноунейм модели на стрёмных старых процессорах и размером с кирпич. А если что-то нормальное, то оно продаётся только в Китае и только для Китая — формально их купить в России можно, но придётся повозиться с локализацией (в таких моделях без перепрошивки может даже сотовая связь с нашими симками не работать, не говоря уж об отсутствии русского языка и сервисов Google).
Так что, давайте договоримся так: возьмём тройку нашего актуального рейтинга автономности, где Realme P4 Power как раз на втором месте.
|Realme P4 Power
|HONOR X9d
|iQOO 15R
|Операционная система
|Android 16
|Android 15 + MagicOS 9.0
|Android 16
|Экран
|6,8", AMOLED, 1280x2800 пикс., 144 Гц, 453 ppi
|6,79", AMOLED, 1200x2640 пикс., 120 Гц, 427 ppi
|6,59’’, 1260х2750 пикс., 19,5:9, AMOLED 144 Гц, 459 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4x Cortex-A78 2,6 UUw + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 нм, 8 ядер (1x2.3 ГГц Cortex-A720s & 3x2.2 ГГц Cortex-A720s & 4x1.8 ГГц Cortex-A520s)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 2x Oryon V3 Phoenix L 3,8 ГГц + 6x Oryon V3 Phoenix M 3,32 ГГц
|Графика
|Mali-G615 MC2
|Adreno 810
|Adreno 829
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|Связь
|NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС
|NFC, Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС
|NFC, LTE, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная двойная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|10001 мАч
|8300 мАч
|7600 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|66 Вт
|100 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|162,3х76,2х9,1 мм
|161,9x76,1х7,8 мм
|157,6х74,4х7,9 мм
|Масса
|219 г
|193 г
|202 г
|Класс защиты
|IP69
|IP68/IP69K
|IP68/IP69
|Цена
|30 тысяч рублей
|от 33 тысяч рублей
|от 39 тысяч рублей
HONOR X9d
Если добавить немножко денег, то можно купить HONOR X9d (тут наш обзор)… И вот тут дилемма. С одной стороны, аккумулятор меньше (и габариты, кстати, тоже меньше! особенно толщина), с другой — в наших реальных тестах смартфон оказался даже более живучим. Причём, во всех режимах (вы можете найти этот смартфон на графике автономности выше — он там на первом месте). По производительности тут плюс-минус так же, как у Realme P4 Power, по камере — фото чуть лучше, видео — так же плохо.
Что выбрать между Realme P4 Power и HONOR X9d? Это очень сложный вопрос. Те же тесты автономности всё равно не в полной мере отражают то, как смартфон будет работать именно в ваших условиях. Я не исключаю, что в некоторых сценариях Realme всё-таки сможет обогнать HONOR именно за счёт бОльшей ёмкости батарейки. Особенно при высокой яркости экрана.
Экраны у Realme и HONOR тоже всегда отличные. Хотя, пиковая яркость у Realme значительно выше, но увидеть вы её сможете только в экстремальных условиях (типа если будете сидеть во время заката в самолёте у иллюминатора), и то недолго, и не обязательно на весь экран.
Так что, видимо, остаётся выбирать по дизайну) Ну и по экосистеме. В частности, у HONOR и с Huawei есть общие фишки.
iQOO 15R
Я писал обзор этого смартфона как раз недавно, и хотя у него уже автономность значительно хуже, чем у Realme P4 Power и HONOR X9d, всё-таки она впечатляет, особенно учитывая производительность. Этот смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 5, который где-то в 3,5 раза производительнее, чем MediaTek Dimensity 7400 Ultra в Realme P4 Power. Ну и цена соответственно тоже выше, хотя и не так сильно: iQOO 15R в конфигурации 8/256 Гбайт можно найти за 39 тысяч рублей если нужно, чтобы он приехал прям завтра, а не через месяц из Китая.
Но кстати качество фото-камеры у iQOO 15R будет хуже, чем у Realme (а видео лучше — из-за более мощного процессора). Такие дела.
Итого
Единственное, за что можно объективно поругать Realme P4 Power — это как он умудрился проиграть в наших тестах автономности смартфону, у которого батарейка меньше (как и толщина, кстати)? В остальном — это отличный выбор для тех, кому… Ага, вы, наверное, ждали «кому важнее всего время работы смартфона». А вот и нет!
Давайте объективно: что сейчас можно купить из смартфонов за 30 тысяч рублей, и какие там будут стоять экраны, какая камера, какой процессор?
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro — процессор хуже, батарейка меньше.
- HONOR 400 Lite — вообще ни о чём, учитывая, что есть более подходящий HONOR X9d.
- POCO X7 — процессор примерно такой же, как у Realme, а батарейка намного меньше.
- Infinix GT 30 Pro — батарейка, камера, процессор — всё хуже, чем у Realme P4 Power.
И всё это модели, которые уже какое-то время на рынке, а P4 Power только-только вышел, а значит, по идее (особенно учитывая современные тенденции) и стоить должен дороже.
Так что, никаких «кому важнее всего бла-бла-бла». Realme P4 Power — один из лучших новых смартфонов 2026 года по всем пунктам, а из объективных минусов — толстоват и тяжеловат.
- Топовая автономность
- Отличный экран
- Хорошая фото-камера (основная и селфи)
- Адекватная производительность
- Приятная цена
- Толще и тяжелее среднестатистического смартфона
- Всё-таки не топ-1 по автономности