HONOR X9d: тонкий ударопрочный смартфон с водозащитой и аккумулятором на 8300 мАч

Первое поколение, HONOR X9a, было смартфоном для всего понемногу и выделялось, разве что, нетипично качественным среди конкурентов дисплеем с очень тонкими рамками (это сейчас такое много в каких смартфонах за 20+ тысяч рублей, а в 2023 г. так ещё не было).

HONOR X9b в конце 2023 г. выделялся чуть более высокой прочностью, чем у конкурентов, и 5800 мАч в период, когда у остальных смартфонов было обычно 5000 мАч, изредка 5150 мАч и т.д. Какое-то время пробыл самым долгоиграющим смартфонов за свои деньги (потому что ещё Snapdragon был внутри более экономичен, чем MediaTek Dimensity среднего уровня), а потом вышли смартфоны с 6000 мАч и стал одним из многих.

HONOR X9c — это уже «прорыв-рывок», как говорится: в стандартный по размерам смартфон впихнули 6600 мАч, чуть улучшили камеру. Процессор был не самым мощным среди моделей среднего класса, но цена была в пределах адекватных значений, а ещё смартфон по-прежнему был ударопрочным и работал ОЧЕНЬ долго. Мало какие смартфоны по сей день работают от аккумулятора столь продолжительное время. С другой стороны, в Самсунгах и прочих Сяомах аккумуляторы, хоть и были меньше по ёмкости, зато была водозащита IP68. А потом вышел, например, Realme 14 Pro+ с 6000 мАч и водозащитой. Это не 6600 мАч, но размен вроде бы равноценный?

И вот теперь, в конце 2025 г., HONOR повысили градус — в X9d установили 8300 мАч (!!!) в корпус размерами с обычный iPhone 15/16/17 Pro Max, и водозащита (аж IP69K) теперь тоже в наличии! И даже неплохую ударопрочность сохранили (ну, HONOR так заявляет на своём официальном сайте).

Но, как вы понимаете, иногда ёмкость аккумуляторов ничего не говорит о реальной автономности — Realme C75 и даже HONOR 400 с 6000 мАч разряжаются быстрее, чем от них ожидаешь. Да и аккумулятор — это ещё не весь смартфон. Важно, что там с камерами, со скоростью работы, с качеством материалов. Вот для этого и существует этот обзор у нас. А если вам лень вникать — выводы вас ждут, кликайте по оглавлению чуть выше, если мало времени.

Внешний вид