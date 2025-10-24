HONOR X9d: тонкий ударопрочный смартфон с водозащитой и аккумулятором на 8300 мАч

HONOR X9d: тонкий ударопрочный смартфон с водозащитой и аккумулятором на 8300 мАчПока первый Android-смартфон (обычных габаритов), способный протянуть 3 суток интенсивного использования
Первое поколение, HONOR X9a, было смартфоном для всего понемногу и выделялось, разве что, нетипично качественным среди конкурентов дисплеем с очень тонкими рамками (это сейчас такое много в каких смартфонах за 20+ тысяч рублей, а в 2023 г. так ещё не было).
HONOR X9b в конце 2023 г. выделялся чуть более высокой прочностью, чем у конкурентов, и 5800 мАч в период, когда у остальных смартфонов было обычно 5000 мАч, изредка 5150 мАч и т.д. Какое-то время пробыл самым долгоиграющим смартфонов за свои деньги (потому что ещё Snapdragon был внутри более экономичен, чем MediaTek Dimensity среднего уровня), а потом вышли смартфоны с 6000 мАч и стал одним из многих.
HONOR X9c — это уже «прорыв-рывок», как говорится: в стандартный по размерам смартфон впихнули 6600 мАч, чуть улучшили камеру. Процессор был не самым мощным среди моделей среднего класса, но цена была в пределах адекватных значений, а ещё смартфон по-прежнему был ударопрочным и работал ОЧЕНЬ долго. Мало какие смартфоны по сей день работают от аккумулятора столь продолжительное время. С другой стороны, в Самсунгах и прочих Сяомах аккумуляторы, хоть и были меньше по ёмкости, зато была водозащита IP68. А потом вышел, например, Realme 14 Pro+ с 6000 мАч и водозащитой. Это не 6600 мАч, но размен вроде бы равноценный?
И вот теперь, в конце 2025 г., HONOR повысили градус — в X9d установили 8300 мАч (!!!) в корпус размерами с обычный iPhone 15/16/17 Pro Max, и водозащита (аж IP69K) теперь тоже в наличии! И даже неплохую ударопрочность сохранили (ну, HONOR так заявляет на своём официальном сайте).
Но, как вы понимаете, иногда ёмкость аккумуляторов ничего не говорит о реальной автономности — Realme C75 и даже HONOR 400 с 6000 мАч разряжаются быстрее, чем от них ожидаешь. Да и аккумулятор — это ещё не весь смартфон. Важно, что там с камерами, со скоростью работы, с качеством материалов. Вот для этого и существует этот обзор у нас. А если вам лень вникать — выводы вас ждут, кликайте по оглавлению чуть выше, если мало времени.
Внешний вид
HONOR X9d выглядит интересно: плоский экран с ровными рамками, матовая задняя панель и золотистая рамка, которая добавляет блеска, но глянцевая и поэтому на ней сразу же видны отпечатки. У нас на обзоре самый необычный вариант окраски, который именуется коричневым, но в реальности скорее тёмно-тёмно бордовый.
Что сказать... выглядит рояльно, по-деловому. Под пиджачок и туфли самое оно. Под повседневную одежду, наверное, стилистически не очень подходит (хотя не мне судить, я тот ещё модник) — выглядишь как заблудившийся «новый русский» с ним, только без малинового пиджака. Но вообще, есть этой расцветке аж три более спокойных альтернативы: чёрный, зелёный и золотистый.
Корпус тонкий — всего 7,8 мм при весе 193 г, несмотря на батарею в 8300 мАч (не могу перестать удивляться, что настолько огромный аккумулятор впихнули в смартфон стандартной размерности, но об этом чуть ниже подробнее поговорим). Дизайн сохранил преемственность и напоминает предшественников из X-серии: круглый блок камер сзади, причем выступает он несильно. Кнопки справа — качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки дисплея.
Снизу — разъём для зарядки USB-C, динамик с микрофоном и слот для двух nano-SIM. А вот поддержки microSD тут нет, как и 3.5-мм джека для гарнитуры. Впрочем, так оно уже во всех смартфонах среднего уровня, за редким исключением.
Чем ещё может похвастаться HONOR X9d — пыле-влагозащита по стандарту IP69K. Это значит, что девайс защищен от пыли, высокого давления воды и погружения на 1.5 м на 30 мин. В комплекте зарядка на 66 Вт, кабель питания и чехол. В общем, внешне смартфон можно назвать «танком» без видимой брони, который не боится луж, падений и повседневного хаоса.
Дисплей
Экран HONOR X9d — 6.79-дюймовый AMOLED с разрешением 1200х2640 (427 ppi), частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Некислые значения, кстати: запас яркости выше, чем у Xiaomi 15 Ultra, HONOR 400 Pro, Xiaomi 15T Pro, Apple iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra. Ярче из современных дисплеев смартфонов разве что Pixel 10 Pro/9 Pro и Realme 15 Pro (в основном, чем новее смартфоны, тем выше запас яркости в их дисплеях — прогресс потихоньку и здесь ползёт, характеристики растут).
Сам дисплей плоский, углы обзора идеальные без искажений цвета и картинки, под солнцем тоже всё видно. Замеры колориметра вот такие:
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручной режим)
|1800/640 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.73
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8400К
Цветовой охват чуть перенасыщен, что типично для AMOLED-дисплеев. А вот цветовая температура в базовом режиме «из коробки» оказалась со значениями аж на 8400К. Исправляется это нажатием одного ползунка с выбором более естественных цветов на дисплее, но вообще меня никогда это особо не беспокоило.
Защита от мерцания отличная — ШИМ здесь работает на частоте 3840 Гц. В общем, если вы чувствительны к мерцанию OLED-дисплеев, здесь можете не бояться, оно не проявляется никак и никогда.
Ну, разве что дисплей не LTPO (регулирует частоту только между 120 и 60 Гц, а не от 1 до 120 Гц для экономии энергии), но по близкой цене он будет разве что в Xiaomi 14T (50 тысяч рублей против 33 тысяч рублей у HONOR X9d) или OnePlus Nord 5 (37 тысяч рублей). У остальных LTPO не будет. Но здесь и без него норм, с такой-то ёмкостью аккумулятора и экономичным процессором проблем с автономностью не будет. Кстати, об автономности и процессоре:
Автономность и производительность
У меня просто нет слов, чтобы объяснить, насколько долго этот смартфон работает. Вы себе ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, насколько сложно его разрядить (а нам пришлось делать это быстро, потому что тестовый экземпляр выдают на не так уж много дней, а потом забирают, а мы разряжаем смартфон в ноль минимум трижды: в играх, видео и чтении книг).
Это уже даже не режим повседневного использования, а какой-то аттрацион — можете после покупки просто брать и отдавать попользоваться друзьям с недельку этим смартфоном, чтобы они потом с круглыми шокированными глазами отдавали его, говорили «Я не ожидал, что смартфон может так долго работать…», а потом чувствовали «ломку» возвращаясь на стандартные смартфоны с 5000-6000 мАч. Вот НАСТОЛЬКО хороша автономность.
С одной стороны, вроде бы HONOR Magic 7 с 5650 мАч не так уж отстал от X9d с 8300 мАч. Но по факту, что по ёмкости аккумулятора разница -30% (да-да, не больше, посчитайте сами, если не верите), что по автономности. И это, повторюсь, при том, что у X9d дисплей не LTPO, то есть смартфон мог бы быть ЕЩЁ выносливее. Но и дороже, а это вряд ли кому надо было бы.
За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм, 2х2.4 ГГц Cortex-A78 + 6х1.8 ГГц Cortex-A55) с графикой Adreno 710. Оперативная память — две конфигурации на 8 и 12 ГБ (с возможностью расширения еще на 12 Гбайт виртуальной), хранилище для ваших файлов и игрулек — в продаже только на 256 Гбайт. В игры и многозадачность смартфон может примерно вот так:
Короче, Snapdragon 6 Gen 4 = Snapdragon 7 Gen 3 или 7s Gen 3. Ну или MediaTek Dimensity 8300 примерно такого же уровня быстродействия.
Как сами видите по графикам — это ровно уровень смартфонов среднего класса в 2025 г.: ни больше, ни меньше.
Само собой, ничего не притормаживает и не зависает. Игры тоже все работают неплохо. Правда, не все: где-то и на Ultra будет 60 кадров в секунду, а где-то придётся на «высокие» откатываться. Ну, если вас вообще интересуют игры на смартфонах.
Камеры
По камерам расклад такой: основная 108 Мп (Samsung HM6, как в Infinix GT 20 Pro, Xiaomi Redmi Note 14, HONOR X9c и т.д.) с апертурой f/1.75 и ультраширик на 5 Мп с апертурой f/2.2. Есть оптическая стабилизация и возможность съёмки видео до 4K@30fps, для любителей фоток портретный режим, ночная съёмка и всё то, что есть в любом другом современном смартфоне. Реально работает AI-улучшение фоток и речь не про режим «Красота» на селфи-камере, а про улучшение чёткости и цветопередачи картинки.
Короче, вот вам примеры съёмки в дневное время. Что-то снято на зум, но качество не снижается и снимки получаются весьма и весьма неплохими.
Мне понравилось, что телефон смог разобрать сто оттенков серого московского неба и не «засветлил» его в какое-нибудь большое белое пятно. Нравится и цветопередача яркой оранжевой листвы, каких-нибудь не менее ярких красных табличек или сохранившиеся детали на «девятке». Дневные фотки ТОЧНО вообще ни разу не стыдно выложить в соцсети, очень уж они сочные получаются.
Цвет фоток с ультраширика мне нравится больше, потому что получается куда теплее, чем в основном модуле. Но вот по качеству происходит что-то странное: если не приглядываться, то вроде даже хорошо, но посмотрите на обшивку автобуса или вагона метро и увидите «узоры», которые усердно рисовал ИИ в надежде добавить чёткости и деталей в кадре.
Кстати, что-то похожее встречалось и в топовых моделях HONOR, где смартфон на огромном зуме реально занимался реставрацией деталей на уже снятой фотке и менял объекты в кадре на свой вкус.
Работа портретного режима выглядит как-то так. При зуме Игорь получился каким-то тоже «пластиковым», но в защиту камеры скажу то, что края волос и одежды обрезаны весьма недурно. А сам кадр вообще разные оттенки серого: от куртки на нашей модели до поверхности воды, асфальта или опор моста.
К фотографиям, снятым в тёмное время суток у меня нет претензий. Всё получилось ну уж очень хорошо: от интерьеров и памятников в полумраке от леса до нашей ещё одной техномодели.
И, если вдруг вы решите докопаться до фона на кадре с канаткой, то имейте в виду: над Лужниками в реальности была дымка (или туман?) и даже человеческими глазами разобрать что происходит на другом берегу Москва-реки я не мог.
Селфи тоже понравились. Моя растительность на лице нигде не превратилась в кашу из пикселей.
Что касается съёмки видео, то первая запись снята в 1080p@60fps, а вторая — 4K@30fps. Я думал, что тут будет классическая история, когда первый вариант очень даже ничего и ругаться не придётся, а второй подходит только для съёмок с отдельным стабилизатором. Но... я открыл первую запись на компьютере и вот это вот мотание туда-сюда вообще не впечатлило, особенно у смартфона, который оснащён оптостабом. Но это беда всех смартфонов в бюджете 50 тысяч рублей — видео у них всегда уровня «под пиво сойдёт», не более.
Причём на смартфоне видео выглядит красочнее и... более качественным, чем когда открываешь его на большом экране. Иными словами, для обмена видеозаписями в мессенджерах, если смотреть видео на смартфоне, может и сойдёт, но в целом видывали мы и лучше.
Конкуренты
|HONOR X9d
|Samsung Galaxy A36
|iQOO Z10
|Операционная система
|Android 15 + MagicOS 9.0
|Android 14 + OneUI 7
|Android 15, Funtouch 15
|Экран
|6.79", AMOLED, 1200x2640, 120 Гц, 427 ppi
|6.7", Super AMOLED, 1080x1600, 120 Гц, 385 ppi
|6.77", AMOLED, 1080x2392, 120 Гц, 388 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 нм, 8 ядер (1x2.3 ГГц Cortex-A720s & 3x2.2 ГГц Cortex-A720s & 4x1.8 ГГц Cortex-A520s)
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 нм, 8 ядер (4x2.4 ГГц Cortex-A78 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 нм, 8 ядер (1x2.5 ГГц Cortex-A720 & 3x2.4 ГГц Cortex-A720 & 4x1.8 ГГц Cortex-A520)
|Графика
|Adreno 810
|Adreno 710
|Adreno 810
|Оперативная память
|12 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|Камеры
|Основная: 108 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, возможность записи видео в 4K@30fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, возможность записи видео в 4K@30fps
|Основная: 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, возможность записи видео в 4K@30fps
|Дополнительный модуль: 5 Мп, f/2.2
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2
|Модуль глубины: 2 Мп
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5
|Макро: 5 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 12 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|8300 мАч, в комплекте блок питания на 66 Вт
|5000 мАч, без блока питания в комплекте
|7300 мАч, в комплекте блок питания на 90 Вт
|Размеры
|161.9x76.1х7.8 мм
|162.9x78.2x7.4 мм
|163.4х76.4х7.9 мм
|Вес
|193 грамм
|195 грамм
|199 грамма
|Цена
|от 29000 рублей
|от 30000 рублей
|от 29000 рублей
Samsung Galaxy A36
Если вы адепт «чистокровных» некитайских брендов, то можно глянуть на корейские девайсы. Например, Galaxy A36 — обновлённая модель этого года от Samsung, которая заменила предыдущее поколение. Внутри него установлен процессор Exynos 1380, который в тестах находится примерно на одном уровне с Snapdragon 6 Gen 4, но таки будет хуже. Конфигурация оперативки 8 Гбайт, а хранилище на 128/256 ГБ и тоже без поддержки microSD. AMOLED-дисплей размером 6.6" и частотой обнолвения в 120 Гц, но… примерно за 30 тысяч рублей у вас будут толстые рамки и небольшой подбородок.
За то вот сзади по дизайну это привычный всем Samsung — пластик с матовым покрытием и тройной блок камер. Защита от воды и влаги в нем по стандарту IP67, что уже неплохо (уже уверенная водозащита), но это канеш не IP69, как у X9d. И ударопрочности нет как явления. Единственное, чем A36 конкурентоспособен — это камеры. По фото примерно на таком же уровне, видео местами даже чуть более качественно снимает. Но разряжается довольно быстро, нагревается существенно, а в комплекте, по корейской традиции, даже зарядного устройства нет — жмотство, ребята.
iQOO Z10
В сетевых магазинах РФ iQOO Z10 продаётся примерно по такой же цене (кофигурация 8/256 за 31 тысячу рублей), что и HONOR X9d, хотя на маркетплейсах в фирменном магазине iQOO можно найти его дешевле (и это будет ЕАС-версия, а не китайская). За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, то есть примерно то же самое по быстродействию. Экран — 6,77" по технологии AMOLED, те же 120 Гц при обновлении дисплея. В общем, тут паритет.
Корпус пластиковый и дизайн Z10 мне нравится больше, но вот защита от пыли и дождя... только IP65. То есть если уронить его в воду и сразу же достать, то умереть не должен, но это такая, символическая водозащита уже.
По камерам у суббренда Vivo всё обычно неплохо: основной модуль на 50 Мп (Sony IMX882) с OIS и дополнительный на 2 Мп, фронталка на 32 мегапикселя. Правда, фактическое качество съёмки какое-то паршивенькое — то ли у программистов iQOO руки кривые (хотя, казалось бы, дочерний бренд Vivo, которые на настройке камер летучую мышь съели), то ли камеры специально ухудшили, чтобы «как бы игровой» смартфон не фотографировал слишком качественно, но в общем фотки не радуют — вот можете посмотреть на сравнение камеры с Xiaomi Poco X7, где iQOO не блещет. В сравнении с HONOR X9d этот Z10 тоже вряд ли будет снимать лучше.
Из интересного есть достаточно ёмкая батарея аж на 7300 мАч. По автономности iQOO Z10, конечно, не превзойдёт нашего рекордсмена, но тем не менее — тоже один из крутейших по автономности и более-менее качественных смартфонов в бюджете от 20 до 30 тысяч рублей на сегодня. Просто более ориентированный на игры, чем на повседнев. Зато дешевле.
Выводы
Лучший в мире смартфон по автономности на данный момент (выносливее только всякие клоунские смартфоны наподобие этого Energizer). Вроде бы потом когда-нибудь выйдет Realme с 10000 мАч и тоже кремний-углеродным аккумулятором, как у HONOR, и вроде будет толщиной с 8.5 мм, но когда и по какой цене выйдет — большой вопрос. А до тех пор HONOR X9d — царь горы. Ещё раз повторяю — три дня этот смартфон можно не заряжать.
Т Р И
Д Н Я
И если в X9c мы придирались, мол, процессор медленноват по меркам смартфонов среднего уровня, то здесь уже всё достойно ворочается — аналог Snapdragon 7s Gen 3 или Dimensity 8300 при всём желании не назовёшь медленным.
А ещё тут есть ударопрочность (не супер-пупер, но дисплей уцелеет при падении там, где у конкурентов потрескается. А там, где разобьётся дисплей X9d, конкурирующие смартфоны не только по дисплею, а и в целом будут «в смятку». И более-менее камера (я не буду называть её крутой, Samsung Galaxy S56 или Realme 14 Pro+ по аналогичной цене фоткают немного лучше. Но она точно лучше, чем у всяческих Tecno Pova, iQOO Z9/Z10 и других смартфонов с аккумуляторами 6000+ мАч.
Идеальный (по автономности и прочности) смартфон, чтобы вооружить им своих родителей. Да и ребёнку прикупить такой можно, ребёнок даже не обломается и в игры поиграть на нём сможет нормально. Ну или себе, если вы хотите РАДИКАЛЬНО РАЗ И НАВСЕГДА решить вопрос автономности в вашем смартфоне после того, как намучились с предыдущими мобильниками.
В общем, очень харизматичный аппарат — кайфанут от него все, кроме максималистов в сфере крутизны качества фото на основную камеру (тут качество обычное, без сюрпризов в лучшую или худшую сторону). Вряд ли на горизонте появится что-то с таким же сочетанием габаритов, времени работы от аккумулятора, быстродействия и цены в обозримом будущем.
- Аккумулятор ёмкостью 8300 мАч
- Яркий дисплей (640 кд/м2)
- Ударопрочный смартфон
- Удобная оболочка системы MagicOS
- Нет слота microSD
- Слабая стабилизация видео