Недорогой ударопрочный смартфон с САМОЙ долгой работой от аккумулятора: HONOR X9c

Почему я говорю «модели», а не «модель»? Потому что недавно мы обозревали Vivo iQOO Z9, в котором вместо концепции «более-менее камера, более-менее процессор, более-менее автономность» сделали самую крутую автономность (6000 мАч), самый мощный за 25-30 тысяч рублей процессор (Snapdragon 7 Gen 3) и при этом хороший дисплей. Взамен поставили «так себе» в ночных фото (в дневных ещё ладно, неплохо всё) камеру. Но это же круто! Не все среди нас ночные фотографы, зато в остальном смартфон получился хорошим! И главное — подобных смартфонов, в которых взамен максимальной камеры озаботились скоростью работы и выносливостью, почти нет. Обычно городят что-то обратное.

Вот и HONOR решил развивать свои смартфоны не в стиле «тех же щей да побольше налей», а сделать их необычными. Ну, в том смысле, что вот есть Самсунги Galaxy A05, A15, A25, A35, A55, похожие как матрёшки и отличающиеся «на миллиметр» между собой по характеристикам в сторону возрастания. И даже дальше между A55 и S24 FE ну очень много сходного. А есть, например, Oppo, в которых у A-серии одна внешка и характеристики, у Reno другая, у Find X третья, будто это смартфоны от разных производителей.

В смартфонах HONOR внешность между младшими моделями X-серии, средними 200/200 Pro и Magic 6 Pro/7 Pro в основном различается, но теперь различается и назначение.

Вот есть младшие смартфоны среднего класса, HONOR 200 и 200 Pro — они теперь про «хочу камеру получше и нормальную автономность, но без переплаты, поэтому пластиковый корпус меня устроит, смартфон ношу в чехле всё равно».

А HONOR X9c, который по цене вплотную близок к HONOR 200, уже под другие цели — ему сварганили очень прочный корпус и поставили дорогой кремний-углеродный аккумулятор (который зажмотился установить в Galaxy S24 Ultra Самсунг, поэтому жpите 5000 мАч, пока у китайцев 6000-6500 мАч и будьте довольны) .

Но... вроде камеры в HONOR X9c тоже не прям дешёвые «на бумаге»? А если дешёвые, то не может же он стоить под 40 тысяч рублей тогда?

Вот в этом сегодня и будем разбираться. А если вам лень разбираться, читайте сразу выводы, как обычно. Боженька даровал нам кликабельное оглавление выше по тексту для этих целей.

Внешний вид

Не верьте, когда коллеги-обзорщики вам будут говорить, что X9c — это прям компактный смартфон. Он-то, конечно, именно таким и выглядит, но трюк для создания такого визуального эффекта давно знаком — скошенные боковые грани вместе с экраном-водопадом.