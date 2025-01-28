Недорогой ударопрочный смартфон с САМОЙ долгой работой от аккумулятора: HONOR X9c

Недорогой ударопрочный смартфон с САМОЙ долгой работой от аккумулятора: HONOR X9cПродолжаем цикл обзоров «Если камера для вас в смартфоне — не главное»
Почему я говорю «модели», а не «модель»? Потому что недавно мы обозревали Vivo iQOO Z9, в котором вместо концепции «более-менее камера, более-менее процессор, более-менее автономность» сделали самую крутую автономность (6000 мАч), самый мощный за 25-30 тысяч рублей процессор (Snapdragon 7 Gen 3) и при этом хороший дисплей. Взамен поставили «так себе» в ночных фото (в дневных ещё ладно, неплохо всё) камеру. Но это же круто! Не все среди нас ночные фотографы, зато в остальном смартфон получился хорошим! И главное — подобных смартфонов, в которых взамен максимальной камеры озаботились скоростью работы и выносливостью, почти нет. Обычно городят что-то обратное.
Вот и HONOR решил развивать свои смартфоны не в стиле «тех же щей да побольше налей», а сделать их необычными. Ну, в том смысле, что вот есть Самсунги Galaxy A05, A15, A25, A35, A55, похожие как матрёшки и отличающиеся «на миллиметр» между собой по характеристикам в сторону возрастания. И даже дальше между A55 и S24 FE ну очень много сходного. А есть, например, Oppo, в которых у A-серии одна внешка и характеристики, у Reno другая, у Find X третья, будто это смартфоны от разных производителей.
В смартфонах HONOR внешность между младшими моделями X-серии, средними 200/200 Pro и Magic 6 Pro/7 Pro в основном различается, но теперь различается и назначение.
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Вот есть младшие смартфоны среднего класса, HONOR 200 и 200 Pro — они теперь про «хочу камеру получше и нормальную автономность, но без переплаты, поэтому пластиковый корпус меня устроит, смартфон ношу в чехле всё равно».
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А HONOR X9c, который по цене вплотную близок к HONOR 200, уже под другие цели — ему сварганили очень прочный корпус и поставили дорогой кремний-углеродный аккумулятор (который зажмотился установить в Galaxy S24 Ultra Самсунг, поэтому жpите 5000 мАч, пока у китайцев 6000-6500 мАч и будьте довольны).
Но... вроде камеры в HONOR X9c тоже не прям дешёвые «на бумаге»? А если дешёвые, то не может же он стоить под 40 тысяч рублей тогда?
Вот в этом сегодня и будем разбираться. А если вам лень разбираться, читайте сразу выводы, как обычно. Боженька даровал нам кликабельное оглавление выше по тексту для этих целей.
Внешний вид
Не верьте, когда коллеги-обзорщики вам будут говорить, что X9c — это прям компактный смартфон. Он-то, конечно, именно таким и выглядит, но трюк для создания такого визуального эффекта давно знаком — скошенные боковые грани вместе с экраном-водопадом.
Они скрадывают лишние миллиметры и делают хват смартфона более комфортным. Но в целом-то, если свериться по размерам, это смартфон с габаритами, как у iPhone 16 Pro Max. То есть по меркам дорогих Android-смартфонов довольно тонкий и не громоздкий, но по меркам айфонов — это размерность «крупнее мы у себя в Купертино смартфоны не делаем».
Однако при таких размерах X9c может предложить ощутимо меньший вес (аж на 40 грамм) и ОФИГИТЕЛЬНО ёмкую, по меркам тонких (8 мм) смартфонов до 40 тысяч рублей кремний-углеродную батарею на 6600 мАч. HONOR одними из первых начали городить такие аккумуляторы в смартфонах (помните вот эти 5600 мАч у Magic6 Pro? Или 5800 мАч у HONOR X9c?), но в 2025 г. дозрели упаковывать ещё бОльшую ёмкость в прежние габариты.
И, в целом-то, HONOR на этом поприще сегодня не одни: такие аккумуляторы устанавливают уже в OnePlus, Vivo, Xiaomi Ultra, а потом и ещё у остальных китайцев появятся такие технологии. Но если китайцы привели такие аккумуляторы в средний класс смартфонов, то Samsung и Apple будут такие батареи лепить в свои новые iPhone 17 Air и Samsung S25 Edge (или S25 Slim). Только по обратной логике:
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Китайцы ставят 6000-6500 (или 6600, как у HONOR X9c) мАч в прежних габаритах корпуса.
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Samsung и Apple сделают 4000-5000 мАч на аккумуляторах этого же нового типа. То есть аккумуляторы станут компактнее. То есть смартфоны станут тоньше (но не меньше по длине и ширине, на это не надейтесь).
Не знаю, как вам, а мне китайский подход приятнее хотя бы потому, что смартфоны с 6600 мАч не толстые и их не продают по ОБОЖЕМОЙ, СЕНСАЦИЯ завышенной цене, как планируют Тим Кук и корейцы.
Но ладно, вернёмся к тестовому смартфону...
Узор на крышке смартфона новый, а дизайн, в целом-то, мы такой уже видели много раз. Догадаться, что это более новая модель, а не смартфон 2023-2024 гг., можно только по более крупному «блинчику» с камерами на задней панели. Кстати, окантовка стекла над камерой выполнена точно так же, как у аналогичного смартфона Infinix из второй половины прошлого года — Zero 40 5G. Отличий, будем честны, маловато.
С кнопками ситуация стандартная: есть отдельная кнопка питания, есть печалька регулировки громкости, а сканер отпечатков традиционно встроен под стекло над экраном. Прошлое же поколение сканеров, встроенных в кнопку питания, теперь осталось уделом самых дорогих смартфонов сегодня — раскладушек. Вот такой вот парадокс.
И да, это очень прочный смартфон, у вас вряд ли получится разбить его экран по неосторожности. Нет, если замахнуться и изо всех сил
уе приложить его экраном об асфальт, вы угробите дисплей. А вот обычную «бытовуху» в духе «говорил по телефону и уронил его на кафель» он переживёт без потерь.
Водных и пыльных процедур X9c тоже не боится. Защита по стандарту IP65 означает, что вот прям нырять и плавать с ним лучше не надо, но если положить его в тазик и вылить на него ведро воды, то ничё с ним не случится. Не говоря уже о такой мелочи, как проливной дождь или «уронил в ванную, пока купался». А ещё я гонял с ним в русскую баню и в нём тоже ничего не коротнуло, не окислилось и не начало глючить.
Из того, на что можно побухтеть, я бы назвал только отсутствие слота под microSD. По большому счёту, в смартфонах среднего класса остался от только у Samsung Galaxy A55, да и то потому, что смартфон прошлогодний (и вообще это тяп-ляп обновлённый A54), вряд ли карты памяти можно будет ставить в A56. Но сама тендения с «Закончились 256 ГБ? Слыш, надо было доплачивать и покупать 512 ГБ сразу!» без возможности запихнуть карточку под фотки и видео с камеры расстраивает.
Дисплей
6.78″ с изогнутыми гранями и соотношением сторон 20:9 — комфортная диагональ, чтобы на ней и текста много помещалось, и чтобы видео в поездках можно было нормально смотреть, а не напрягать уставшие после работы глаза в попытках различить морды лица актеров.
Изначально установленный режим «Яркий» прибавляет матрице несколько десятков лишних нит, но делает цвета кислотно-перенасыщенными, как у старых Самсунгов или новых Infinix/Tecno.
Хотя... мы тут любители критиковать ядрёные цвета на OLED-дисплеях смартфонов, а людям в основном нравится. То есть они уже привыкли и для них правильная цветопередача — это «бледновато как-то». Так что вам решать.
|Honor X9c (яркие цвета)
|Honor X9c (обычные цвета)
|Максимальный уровень яркости
|1300/474/1,2 кд/м2
|1250/441/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|125%
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5
|1,44
|Гамма (идеальная — 2.2)
|1,9
|1,9
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7750K
|6750K
Яркости хватает, тут она примерно такая же, как в типичных смартфонах среднего класса.
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У Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Poco X6, Realme 13 Pro+, Samsung Galaxy S24 FE, Oppo Find X8 она примерно такая же.
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У Honor 200 Pro, OnePlus Nord 4, Nothing Phone 2a Plus, Samsung Galaxy A35, Galaxy A55, Poco F5, Infinix Note 40 Pro+ она немного ниже.
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У Google Pixel 8a, Samsung Galaxy S24+, всяческих Google Pixel 9 Pro XL, Realme GT7 Pro, iPhone 16 она повыше. Но из этих смартфонов разве что Pixel 8a можно купить до 40 тысяч (и у него убогая скорость зарядки + другие проблемы взамен), а остальные мобильники ощутимо дороже.
Но маркетинговые 4000 кд/м2 — это, как и в других подобных случаях не только у HONOR, а и у других производителей смартфонов, балабольство маркетинговое в стиле «в определённых условиях рак на горе может свистнуть так, что услышат на Марсе».
Ложных нажатий по краям изогнутого экрана я не заметил, но, возможно, мне и не суждено заметить их на экранах-водопадах в принципе. Единственная моя головная боль последних лет, отдаленно связанная с ложными нажатиями — это самопроизвольная разблокировка смартфонов со сканерами сбоку: достаточно в кармане куртки проверить, на месте ли смартфон, и случайно задеть большим пальцем сканер. Еще несколько мгновений, и вот ваши контакты в мессенджере получают пересланные фотографии счетчиков из соседнего чата. И хорошо, если счетчиков. Тут же сканер подэкранный, поэтому таких проблем смартфон лишен.
Оболочка
Производители сегодня любят «облегчать» свои оболочки под бюджетные устройства. Так обзорщики не скажут, что какие-то анимации заикаются, а прозрачности работают не так, как им положено на этом железе. X9c в этом плане повезло. Интерфейс точно такой же, как и на более дорогих смартфонах HONOR, без нехватки каких-то фишек. Единственное, чего не хватает — пакета утилит HONOR AI. Но его хотя бы можно заменить установкой Google Gemini и назначением этого AI-бота вместо устаревшего ассистента. Правда, для этого вам надо получить доступ к нему, а в России, без трех заветных букв, запрещённых к упоминанию товарищем майором, этого не сделать. С — сложности.
Ещё из того, что бесит и не встречается в смартфонах для других рынков, но встречается у нас — запрет на запись звонков во время разговора при помощи встроенной «звонилки». Там, где у зарубежных пользователей есть кнопка «Запись», в нашей версии находится кнопка «Календарь».
Зато радует наличие дюжины функций для синхронизации техники HONOR между собой. Если у вас уже есть ноутбук HONOR, то можно подключить этот телефон и оочень быстро бесшовно передавать ссылки, контакты, файлы, управлять экраном смартфона из-под винды на ноутбуке и т.д. С понятным интерфейсом и минимумом лишних действий. За это большой плюс.
Производительность и автономность
За работу смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1 производства Qualcomm.
С одной стороны, за эти бабки могли бы установить более мощные (на 20-25%) MediaTek 8050 или 8200 Ultra. С другой стороны, я понимаю, почему HONOR этого не сделали — смартфоны на этих процессорах всегда где-то в зaдницe по времени работы от аккумулятора.
В итоге у нас тут всего лишь более быстрый и экономичный подвид процессора, наподобие Exynos 1380 у Самсунга Galaxy A54 (да-да, прикиньте, даже Exynos 1480 у Samsung Galaxy A55 побыстрее будет!).
При этом, как видите на графиках, у HONOR 200, который стоит почти столько же, как раз есть Snapdragon 7 Gen 3, который тоже экономичен и быстрее на те самые заветные 20% в приложениях. Что, субординация мешает смартфону X-серии дать полноценно быстрый процессор?
Что все эти наезды означают на практике? Ну, в приложениях, на самом деле, смартфон достаточно бодрый, вам не будет обломно — это вам не Helio G99, на котором смартфоны иной раз притормаживают в неожиданные моменты. Но это всё-таки процессор уровня «сейчас всё отлично, но запаса мощности на будущее почти нет», в отличие от упомянутых выше Snapdragon 7 Gen 3 или Dimensity 8200/8300.
При этом в играх дела обстоят так себе уже сейчас: спинка смартфона в них ощутимо нагревается, на высоком качестве графики игры работают рывками (даже в каком-нибудь CarX Street), приходится снижать детализацию графона. «Как-нибудь поиграть» на этом смартфоне вы сможете, но это удовольствие уровня игры на отмайненной AMD Radeon RX 580 и процессоре Xeon, если вы понимаете, о чём я. Кузьмичам будет нормально, любители айфонов или мощных смартфонов в играх на HONOR X9c будут плеваться.
А зачем и почему так сделали и не поставили Snapdragon 7 Gen 3, как в том же iQOO Z9? А потому что бюджет ушёл, помимо защиты корпуса, на всё ещё дорогой по себестоимости компактный аккумулятор на 6600 мАч. И... у меня слов нет, как я задолбался во время замеров ждать, пока этот смартфон разрядится до 0%:
Впечатляет тут даже не только рекорд, а то, что Realme GT7 Pro (бедный смартфон, так жаль его пинать, но просто очень наглядный пример) с почти такой же, отличающейся на 1.5% ёмкостью аккумулятора разряжается на 21% быстрее. Потому что Snapdragon 8 Elite жрёт, как сумоист после тренировки в тренажёрном зале. Да и 8 Gen 3 тоже не такой экономичный, как о нём принято думать, хоть и чуть бережнее относится к расходу энергии.
Я чёт даже затрудняюсь назвать повседневные смартфоны, с умеренной (Энерджайзеры свои размером с кирпич засуньте себе сами знаете куда) толщиной и ХОТЯ БЫ ТАКОЙ ЖЕ автономностью. Tecno Pova 6 Pro, сами видите, с 6000 мАч разряжается много быстрее (потому что дешёвый дисплей и процессор не настолько экономичный). Pova 6 Neo с 7000 мАч, во-первых, ощутимо толще. Во-вторых, тоже не будет блистать, потому что IPS-дисплей у него расходует больше энергии, чем OLED в HONOR.
Флагманские ZTE Nubia Red Magic с 7050 мАч? Да, но они неадекватно дорогие, во-первых. А во-вторых, в них Snapdragon 8 Elite — вы сами на примере Realme GT7 Pro видите, что он имеет свойство нивелировать ёмкие аккумуляторы своим жором.
Только Realme Neo7 и iQOO Z9 конкурентоспособны, причём у Realme кастрирована поддержка части российских частот 4G и Neo7 тоже получается так себе вариантом.
В общем, эпично выносливый смартфон — крышесносящая, мозговзрывающая, яйцедробящая автономность, что тут сказать.
Комплектное зарядное устройство здесь мощностью 66 Вт. На фоне 120 Вт в Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ и Poco F6 Pro, 100 Вт в OnePlus Nord 4 или Infinix Note 40 Pro+ это вроде как бы и срамота. Но:
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Не забывайте, что для того, чтобы аккумулятор в Redmi Note 14 Pro+ заряжался при 120 Вт и не взрывался, китайцам пришлось урезать его с 6200 мАч (китайская версия смартфона) до унылых 5110 мАч.
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С 0% до 100% HONOR X9c заряжается за 1 ч 10 минут. С учётом того, что он СУПЕР-ДОЛГО работает от одного заряда, как бы и жаловаться не хочется, что это как-то очень мало.
И на отсутствие беспроводной зарядки тоже жаловаться не буду — да и фиг с ней, лучше без беспроводной зарядки и 6600 мАч в тонком корпусе, чем с беспроводной зарядкой в тонком корпусе и 4600 мАч и донной автономностью как у Infinix Note 40 Pro+ (в этом же графике наглядно видно).
Камера
Главный сенсор в смартфоне — ISOCELL HM6 от Samsung, который за три года своего существования выпускался в двух версиях (с оптической стабилизацией и без неё) и, в старшем варианте успел побывать в огромном количестве смартфонов: Xiaomi Redmi Note 14, Note 13 5G, Infinix Note 40 Pro, Realme 10 Pro+, Xiaomi Poco M6 и т.д.
И производители, знаете ли, любят его не зря. Он один заменяет и основной модуль, и зум. Последний, конечно, с натяжкой, но все же. Главное — правильно его использовать. Не смог производитель? Сможете вы. При условии, что у вас не Infinix или Tecno, а Xiaomi/Realme/Honor и прочие производители, в которых смартфоны поддерживают установку GCam (Google Camera).
Вот тогда фотки будут выглядеть, будто у вас и не HONOR среднего класса, а какой-нибудь Google Pixel 6 или Pixel 8a, например. Но придётся долго разбираться с настройкой нужных параметров, потому что нормальных инструкций сейчас маловато. Это я вам как задрот по фотографии говорю.
А для остальных, кто не хочет заморачиваться с установкой приложений для камеры — вот так снимает X9c со стандартным приложением:
Ну... это не HONOR 200 и не Realme 12 Pro+/13 Pro+/14 Pro+ по качеству съёмки. И даже не Redmi Note 13 Pro+, к сожалению. В том плане, что добиться приятных фото, как видите, можно, для экрана смартфона они будут более-менее, но на большом мониторе качество съёмки будет выглядеть... дёшево. Сразу будет понятно, что это какой-то недорогой смартфон, которому тяжко выдавать крутое качество в ночи и в пасмурную погоду.
И ещё могу пожаловаться на то, что автоматика уж очень вольно крутит цветовую температуру (баланс белого) при малейшей смене ракурса. Несколько одинаковых снимков, сделанных в одно время и в одном месте, могут сфотографированы то с тёплыми, то холодными оттенками. Ночной режим со съемкой с рук камере тоже дается тяжеловато — камера начинает «мылить» детали.
При этом в целом цветопередача приятная, но тут вам придётся или городить Google Камеру, или мириться с тем, что камера тут... ну, уровня смартфонов за 18-20 тысяч рублей (Redmi Note 14 Pro 4G зачастую фотографирут либо так же, либо даже лучше).
© 4K, 30 к/с
© 2K, 60 к/с
Видео вроде бы и более-менее по уровню резкостей и деталей, даже съёмка в 4K поддерживается. Но во всех режимах съёмки, кроме 1080p тряска такая, что даже тряска депутатов в желании запретить зарубежные компьютерные игры на её фоне кажется менее интенсивной.
Конкуренты
С учётом того, что в российской рознице за HONOR X9c заломили цену под 40 тысяч рублей, а с доставкой из Китая он стоит 32-33 тысячи, по альтернативам есть два путя (с):
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Либо берём смартфон, у которого лучше камеры, но ощутимо хуже время работы от аккумулятора и хрупкий корпус.
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Либо берём смартфон с ударопрочным корпусом и хорошей автономностью, но камерами ЕЩЁ хуже.
Из первой категории я бы порекомендовал посмотреть в сторону Realme 14 Pro+. У него примерно такой же по мощности процессор, 6000 мАч в тонком корпусе (тоже кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне среднего класса, да), но камеры уровнем выше и даже оптический (без потери качества) зум 3x есть. В России его официально ещё не продают, с доставкой из Китая с учётом таможенных пошлин он влетит вам в те же 40 тысяч рублей, что просят сетевые магазины РФ за HONOR X9c.
Хотя... из Китая HONOR X9c (в глобальной версии, такой же как в магазинах РФ) обойдётся на 8 тысяч дешевле, чем Realme 14 Pro+, в 32 тысячи рублей.
Ну или берите HONOR 200 — у него и процессор мощнее как раз настолько, чтобы было комфортно и приложениях, и играх, и камеры фотографируют отлично «из коробки», и за 32-35 тысяч на маркетплейсах с доставкой из РФ полно вариантов.
Ударопрочности или запредельной автономности там не будет, но будет нормальная автономность и хорошие камеры. А вот если вас интересует не камера, а «что бы ещё очень прочного и очень выносливого купить в этом бюджете?», вот для вас экзотика:
|HONOR X9c
|IQOO Z9
|Samsung Galaxy XCover7
|Операционная система
|Android 14 + Magic OS 8
|Android 14 + OriginOS 4
|Android 14 + One UI 6
|Экран
|AMOLED, 6.78", 1224 x 2700 п., 120 Гц
|AMOLED, 6.78", 1260 x 2800 п., 144 Гц
|PLS LCD, 6.6", 1080 x 2408 п., 60 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ядер (4 ядра 2.2 ГГц Cortex-A78 + 4x1.8 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 4 нм, 8 ядер (1 ядро 2.63 ГГц Cortex-A715 + 4 ядра 2.4 ГГц Cortex-A715 + 3 ядра 1.8 ГГц Cortex-A510)
|Mediatek Dimensity 6100+, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2.2 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Adreno 710
|Adreno 720
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|256 ГБ
|128 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|есть (отдельный)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c), NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
|Камеры
|Основная: 108 Мп, f/1.8, 1/1.67", PDAF, OIS
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/1.95", 0.8 мкм, PDAF
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF
|Широкоугольная: 5 Мп, f/2.2
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5
|Фронтальная: 6 Мп, f/2.5
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|6600 мАч, Si/C
|6000 мАч, Li-Po
|4050 мАч, Li-Po
|Размеры
|162.8 x 75.5 x 8 мм
|163.7 x 75.9 x 8 мм
|169 x 80.1 x 10.2 мм
|Вес
|189 г
|194 г
|240 г
|Цена
|40 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|36 тысяч рублей
iQOO Z9
Идеальный смартфон, про который мало кто слышал, и про который мы писали вот тут. Главное — не перепутать его и героя обзора с iQOO Z9x.
Да, именования смартфонов у китайцев в борьбе за покупателя доходит, порой, до смешного. Но смешного становится меньше, когда начинку лучше, чем в HONOR X9c, дочерная компания Vivo предлагает за более разумную цену. iQOO отдает свой Z9 на базе Snapdragon 7 Gen 3 за 26−30 тысяч рублей против 32−41 тысячи у HONOR.
Да, iQOO ещё хуже фотографирует ночью, но днём качество съёмки примерно такое же. И, в целом, он с 6000 мАч, конечно, работает меньше, чем HONOR с 6600 мАч (настолько же меньше, насколько меньше ёмкость аккумулятора), но всё равно работает ДОЛЬШЕ ЛЮБЫХ остальных смартфонов в продаже из тех, которые с обычной толщиной корпуса.
Потом, скорей всего, Vivo обнаглеет и по мере роста популярности поднимет цены — вы же видели, как Tecno продаёт Camon 30 Premier за 50 тысяч в оф.рознице? А Redmi Note 13 Pro+ за 46 тысяч видели? То-то же.
Но здесь и сейчас, если вас устроит 6000 мАч вместо 6600 мАч, но дешевле, без ударопрочности и с чуть более бодрым процессором, iQOO Z9, если его брать за 26 тысяч — прекрасная альтернатива.
Samsung Galaxy XCover7
А вот если вас не устраивает «умеренная ударопрочность» HONOR X9c и вам нужно, чтобы смартфон уцелел не только при падении, но и если вы сами бросите его изо всех сил о пол, то вот вам тяжелобронированный Самсунг. Единственный смартфон из моделей крупных производителей, защита в котором соответствует военному стандарту MIL-STD-810.
Очень прочный, непотопляемый, неубиваемый, как старые кнопочные Nokia, даже похлеще.
А в чём подвох? А в том, что камера у него гoвно, процессор и дисплей тоже такого же уровня. В общем, по характеристикам это смартфон уровня смартфонов за 10 тысяч рублей, просто со СЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ (!), водозащитой, дисплеем, которым можно управлять в перчатках и прочими радостями вахтёров и полярников.
Редкий вид, в сетевых магазинах вы такой не купите, но в продаже в наличии в РФ его найти можно. Мы такие смартфоны-доходяги втридорога недолюбливаем, но вы ж хотели по-настоящему суровые брутального защищённые альтернативы? Нате.
Итого
Фиг с ним, с процессором, камеры вот дешёвенькие — без установки Google Camera хорошо заставить фотографировать этот смартфон проблематично. Будет всего лишь уровень «да меня устраивает, я его не ради камер брал» для Петровичей. Школьник, если ему такой смартфон подарить, тоже будет бухтеть, что игры идут только на среднем качестве графики и тормозят на высокой детализации.
Но! Это ультра-мега-долгоиграющий смартфон. Самый крутой по времени работы от аккумулятора среди продающихся в российских магазинах. И, с учётом того, что единственный ещё более выносливый (не кроссовочной толщины) смартфон в мире — Realme Neo7 — кастрирован создателями по российским частотам 4G, HONOR X9c получается ещё и единственным достойным покупки мобильником, если вы хотите МАКСИМАЛЬНЕЙШИЙ по времени работы от одной зарядки мобильник с размерами обычного iPhone 16 Pro Max, то есть не толстый и не тяжёлый.
По прочности он тоже выше среднего. Водозащита IP68 есть и в других смартфонах за 30-40 тысяч рублей, но этот тоже можно поливать водой или ронять в ванную и он не умрёт, зато HONOR можно ещё и ронять на асфальт при неудачном забеге к автобусу без инфаркта от мысли, что дисплей будет в кашу. Не будет.
При этом, если вы не игрун на смартфоне, скорость работы вас тоже устроит, да и дисплей качественный. Цена кусается немного, но, опять же, в таком случае заказывайте его за 32 тысячи из Китая и будет вам счастье. Ничего более выносливого и прочного из смартфонов сейчас не продают не только за 32-40, а и за 100 тысяч рублей.
А вот если вас устроит автономность чуть хуже, но цена ощутимо ниже, то есть варианты. И если вам норм с 5000-5200 мАч и нужны камеры похуже, маневрировать тоже есть куда. Но всё же мы рады, что сейчас появляются смартфоны не только для любителей фотографировать свои довольные рожы на пляжах, но и для тех, кто ценит в мобильниках прочность и ПО-НАСТОЯЩЕМУ долгую работу от аккумулятора. А не как в клоунских флагманских смартфонах, где, как в американских автомобилях, двигатель (процессор) сжирает бензин (заряд аккумулятора) быстрее, чем бензоколонка успевает его заправлять.
- Лучший по времени работы от аккумулятора смартфон стандартной размерности
- Ударопрочный (не ультимативно, но прочнее конкурентов за эти же деньги) дисплей
- В приложениях более-менее быстр
- В играх приходится ронять графику на средний уровень, чтобы они не тормозили
- Качество съёмки фото как в смартфонах за 20 тысяч рублей
- Видео в разрешении свыше 1080p очень трясётся из-за плохой работы стабилизации
- Нет беспроводной зарядки