Лучший недорогой смартфон, если автономность и мощность процессора для вас важнее камеры

iQOO — это, если вы не знали, дочерняя компания Vivo. Как это обычно бывает у китайцев, родительский бренд со временем сделали «жирным-респектабельным» для тех, у кого денег куры не клюют (вон, Vivo X200 Pro с крутыми камерами за 75 тыщ не хотите ли? И это с доставкой из Китая, без гарантии в РФ).

А iQOO — это как Poco у Xiaomi, как Asus ROG Phone в сравнении с Asus ZenFone (никто и не помнит их уже, небось?), как Realme в сравнении с Oppo. Ну, типа вроде того же поля ягоды, но цена адекватнее, процессоры в пересчёте на потраченный рубль мощнее, кожа-рожа-люминий в материалах корпуса реже, камеры не для максималистов, а для тех, кто фотографирует поскольку-постольку. Короче, вы поняли концепцию.

Народ, как обычно, жрёт только то, что ему кормят маркетологи, поэтому тут ситуация как с Huawei, Xiaomi и Meizu 10 лет назад — пока в 2014 г. из-за падения рубля смартфоны привычных брендов не подорожали, народ жрал Samsung, LG, HTC и Sony и причмокивал, знать не зная о том, что китайцы тоже научились делать смартфоны. Пока 2022 г. не грянул и Сaмсyнг не выстрелил себе в ногу (хотя сейчас из-под полы смартфонами в России торгует чужими руками), в России и о Tecno с Infinix не знали. Которые сейчас окрепли и смыли все российские недо-бренды смартфонов (не путайте бренды с производителями, производителями российских смартфонов, за исключением YotaPhone, равзе что, были подвальные китайские фирмы).

iQOO — это, кстати, не Infinix и не Tecno, а смартфоны покруче по исполнению. Но, ещё раз напоминаю — «игровые-молодёжные», как Poco, к примеру. И, как и в случае с Xiaomi Poco, тут и процессор, и камера могут быть самыми разными, но приоритет всегда будет перекошен в сторону мощности (скорости работы) и, как вы увидите из этого обзора, автономности.

Если вам лень вникать в детали, листайте сразу к выводам, ну а я пока распишу подробно по пунктам, что это за зверь такой.

Внешний вид