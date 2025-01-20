Лучший недорогой смартфон, если автономность и мощность процессора для вас важнее камеры

Лучший недорогой смартфон, если автономность и мощность процессора для вас важнее камерыiQOO Z9, о котором вы и не слышали до сих пор, небось
iQOO — это, если вы не знали, дочерняя компания Vivo. Как это обычно бывает у китайцев, родительский бренд со временем сделали «жирным-респектабельным» для тех, у кого денег куры не клюют (вон, Vivo X200 Pro с крутыми камерами за 75 тыщ не хотите ли? И это с доставкой из Китая, без гарантии в РФ).
А iQOO — это как Poco у Xiaomi, как Asus ROG Phone в сравнении с Asus ZenFone (никто и не помнит их уже, небось?), как Realme в сравнении с Oppo. Ну, типа вроде того же поля ягоды, но цена адекватнее, процессоры в пересчёте на потраченный рубль мощнее, кожа-рожа-люминий в материалах корпуса реже, камеры не для максималистов, а для тех, кто фотографирует поскольку-постольку. Короче, вы поняли концепцию.
Народ, как обычно, жрёт только то, что ему кормят маркетологи, поэтому тут ситуация как с Huawei, Xiaomi и Meizu 10 лет назад — пока в 2014 г. из-за падения рубля смартфоны привычных брендов не подорожали, народ жрал Samsung, LG, HTC и Sony и причмокивал, знать не зная о том, что китайцы тоже научились делать смартфоны. Пока 2022 г. не грянул и Сaмсyнг не выстрелил себе в ногу (хотя сейчас из-под полы смартфонами в России торгует чужими руками), в России и о Tecno с Infinix не знали. Которые сейчас окрепли и смыли все российские недо-бренды смартфонов (не путайте бренды с производителями, производителями российских смартфонов, за исключением YotaPhone, равзе что, были подвальные китайские фирмы).
iQOO — это, кстати, не Infinix и не Tecno, а смартфоны покруче по исполнению. Но, ещё раз напоминаю — «игровые-молодёжные», как Poco, к примеру. И, как и в случае с Xiaomi Poco, тут и процессор, и камера могут быть самыми разными, но приоритет всегда будет перекошен в сторону мощности (скорости работы) и, как вы увидите из этого обзора, автономности.
Если вам лень вникать в детали, листайте сразу к выводам, ну а я пока распишу подробно по пунктам, что это за зверь такой.
Внешний вид
С одной стороны, смартфон выглядит настолько невыразительно, что про дизайн хочется сказать, типа «да нет тут никакого дизайна!». С другой — отсутствие дизайна это тоже дизайн. А в сравнении с кукаретниковскими-вырвиглазными оформлениями иных китайских смартфонов можно сказать, что тут дизайн как раз нормальный для тех, кого узоры, переливы и всякие приколюхи с формой камер на задней панели утомили.
iQOO Z9 выглядит как обычный базовый телефон и... это его главная киллерфича. Аккуратный квадратно-скруглённый блок камер, приятный однотонный матовый пластик и экран с тонкими и одинаковыми со всех сторон рамками. Тут даже нет загнутого на боковины экрана-водопада, из-за которого вы всегда боитесь уронить и приложить ребром об асфальт свои смартфоны.
Особенно хорош он в чёрном цвете (как на фотке выше, причём по маркетинговой традиции производитель называет его «благородный чёрный»), но у нас тестовый экземпляр в менее марком и более фотогеничном зелёном исполнении.
Расположение клавиш тут тоже обычное. Справа — качелька регулировки громкости и кнопа разблокировки дисплея.
А снизу слот для двух nanoSIM-карт и никакой поддержки microSD. И никакого разъёма для проводных наушников. Да, китайцы в своём репертуаре.
Кстати, существует два iQOO Z9 (даже три):
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Тот, который у нас, это iQOO Z9 (China) — смартфон, который создан на базе китайской версии. Работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, глобальная прошивка (сразу установлены Google-сервисы, никаких иероглифов нигде, ничего донастраивать-переключать на русский язык не надо.
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Исконно-китайский iQOO Z9. То же самое, что и продающийся в РФ смартфон, только прошивка китайская (Google Play надо будет ставить из .apk, удалять приложения с иероглифами, устанавливать Gboard или наподобие вместо китайской клавиатуры, немного страдать из-за глюков с не доходящими уведомлениями приложений) и не в полной мере поддерживаются частоты российского 4G.
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Глобальная версия iQOO Z9. Камеры такие же (селфи-камера вроде чуть другая, но отличия символические), аккумулятор урезан с 6000 до 5000 мАч, процессор MediaTek DImensity 7200 вместо Snapdragon 7 Gen 3, менее яркий дисплей. Зато есть слот для карт microSD. Забавно, что в китайской версии американский процессор, а в глобальной — тайваньский (то есть как бы китайский), но более медленный, да ещё и при урезанном аккумуляторе. Короче, в Россию официально поставляется более удачная версия iQOO Z9 из имеющихся.
В комплекте поставляется фирменный адаптер питания Vivo FlashCharge с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Не рекорд, но весьма неплохо для смартфона дешевле 30 тысяч рублей.
Зацените эти чёткие грани корпуса, которые будут крайне приятно ощущаться в ваших руках. Рамки вокруг дисплея тонкие, как на более дорогих смартфонах. В общем, если не считать того, что корпус пластиковый (а он и у Samsung S24 FE пластиковый, к примеру), всё приятно-красиво исполнено.
Логотип, разве что, выглядит слишком по-пацански, но это вкусовщина и, в принципе, без разницы, какой он там, ведь вы все носите свои смартфоны в чехлах-бамперах, правда ведь?
Дисплей
В iQOO Z9 установлен 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей и разрешением 2800х1260 пикселей. При этом плотность пикселей составляет 453 ppi, а частота обновления экрана аж 144 Гц.
Правда я не совсем понял зачем сюда запихнули такую большую герцовку, когда большинство приложений упираются в привычные всем нам 120 Гц. Это ведь не игровой компьютер!
Наш колориметр показывает пиковую яркость в 450 кд/м2. Может показаться что она небольшая, но имейте в виду то, что он стабильно занижает показатели (3DNews, гляжу, намерили 560 кд/м2. Короче, на реальные 500 кд/м2 можете смело надеяться, а это немало — больше чем у Samsung Galaxy A55 и где-то на уровне Xiaomi Poco X7, Redmi Note 14 Pro 5G и т.д.).
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|1300/450 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4.85
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7000К
Неплохо настроена и цветовая температура дисплея из коробки. При идеале в 6500К он сразу показывает результат в 7000К, а это значит, что картинка не будет заметно синить или желтить. Смартфонам Инфиникса можно было бы поучиться, потому что лазить по настройкам и крутить ползунки после покупки это ещё та затея.
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Ну, скажем так — OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy A35, Galaxy A55, Vivo X100 Ultra, Xiaomi 14, Sony Xperia 1 VI и Xperia 5 V, Realme GT 6T, Realme 12 Pro+, Xiaomi Poco F6 дисплеи хуже.
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Но у iPhone 15 Pro/16 Pro, Samsung Galaxy S24+, Google Pixel 9 Pro, Realme GT 6, Honor Magic6 Pro — лучше.
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А у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 14 Pro+, Samsung Galaxy S24 (не плюс, а стандартного), Xiaomi 14T/14T Pro, Xiaomi Poco X7 Pro, Realme 13 Pro+, Realme 14 Pro+ примерно такие же.
В среднем — нормальный и по качеству, и по чёткости, и по яркости AMOLED-дисплей, только ещё и с 144 Гц частотой (для игр, вестимо) вместо стандартных для этой цены 120 Гц.
Производительность и автономность
Вот вы щас посмотрите на диаграммы и скажете: «А, процессор среднего уровня, ясно-понятно», но это как в шуточке про среднюю зарплату. Где воровитый депутат ест мясо, вы едите капусту, а в среднем все едят голубцы.
По факту глядите-ка, как получается:
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Есть почти такие же по процессорной производительнности Медиатеки Dimensity 8050 и 8200 в смартфонах среднего уровня Infinix и Tecno (ну и ещё в Xiaomi 13T, но его уже сняли с производства). Очень быстрые, как для своих денег, но горячие и прожорливые. Вышеупомянутые Infinix и Tecno с 5000 мАч и такими процессорами работают на уровне 4200-4400 мАч.
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Kirin 9010 в Huawei Pura 70 Ultra — это САМЫЙ мощный фирменный процессор Huawei.
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Snapdragon 7+ Gen 3 в Realme GT 6T очень хорош, но это смартфон за 45 тысяч рублей. А остальные смартфоны в списке выше, чем iQOO Z9 — это смартфоны за 60+ тысяч рублей. Напоминаю, Z9 стоит, на момент выхода статьи, от 26 до 31 тысяч рублей (256/512 ГБ).
Короче, это самый мощный, самый быстрый смартфон до 30 тысяч рублей из всех, которые вы можете купить в DNS, Ситилинк, М.Видео, МТС, Wildberries, Ozon и т.д. среди российских продавцов. А может и не среди российских, потому что на Ozon Global тот же Redmi Note 14 Pro+ на Snapdragon 7s Gen 3 (почти такое же быстродействие) стоит 34 тысячи рублей за 12/256 ГБ с учётом таможенной пошлины. И это китайская версия Сяомы, с обрезанными частотами 4G и необходимостью колхозно перепрошиваться на неофициальную прошивку Xiaomi.eu, чтобы хотя бы русский язык в системе получить. Ладно, я отвлёкся.
В общем, iQOO Z9 — очень быстрый смартфон. Самый быстрый за свои деньги. В основном это делалось ради того, чтобы он хорошо тянул игры (напоминаю, iQOO в целом для молодёжи-игрунов создавался, в Китае на нём школьники и студенты рубятся во всякие Геншин-Импакты, КолОфДьюти и что там у них ещё модно на мобильниках). Но и просто, если вы хотите приятного ощущения «запаса мощности» процессора (защиты от притормаживаний) по вменяемой цене — это как раз такой вариант.
Тем более, что здесь и время работы от аккумулятора запредельное:
Отвечая на ваш немой вопрос: да, этот iQOO Z9 чпокнет по автономности даже Tecno Pova 6 Neo, у которого 7000 мАч в аккумуляторе. Потому что у него, в отличие от Tecno, дисплей более экономичный, процессор менее прожорливый. Да и чего уж там говорить — Realme GT7 Pro с 6500 мАч и тоже дорогим-крутым дисплеем разряжается быстрее. Потому что Snapdragon 8 Elite потребляет больше энергии.
Это не просто смартфон, с которым можно не бояться выйти из дому без Power Bank, в отличие от Айфонов 14, 15, 15 Pro и Самсунгов, его хватит на сутки, даже если вы почти никогда от экрана отлипать не будете! Ей-богу, я в последний раз настолько выносливыми смартфонами пользовался эдак в эпоху кнопочных смартфонов Nokia на Symbian. Но тогда была другая эпоха, другие тарифы интернета и кроме ICQ в фоне смартфоны не гоняли такое количество данных по сети (а это и потребляет энергию) и не были GPS-навигаторами, да и в целом использовались не так интенсивно.
Я просто кайфанул от того, насколько это одновременно и быстрый, и долгоиграющий смартфон. Но ведь должен быть где-то подвох? А вот мы как раз к нему и подошли:
Камера
Тыльная камера в iQOO Z9 одна (всё остальное на задней панели смартфона — бутафория и китаские понты для солидности). За съёмку фото и видео отвечает 50-мегапиксельный модуль Sony LYT-600 с апертурой f/1.9 и поддержкой записи видео до 4K при 30 кадрах в секунду, в отличие от большинства смартфонов по аналогичной цене, кстати (процессор-то позволяет разгуляться!).
С одной стороны, такая же камера установлена в Realme GT 6T, Realme Neo7, Oppo Reno13, Xiaomi Poco X7, X7 Pro, Poco F6, Realme 12 Pro... Такая, да не такая — здесь её дополнительно «кастрировали» и поставили версию без оптической стабилизации.
Поэтому у меня для вас есть две новости: хорошая и плохая. Сначала по хорошей:
В хорошую солнечную погоду снимки получаются уровня «весьма!». Не позорно ни разу, даже фильтры накладывать и цветопередачу менять нет необходимости, потому что она сразу же похожа на реальную и разные контрастные участки снимка адекватно соседствуют рядом друг с другом. Что я имею в виду?
Если посмотреть на снимки, где есть крупные затемнённые углы или вы снимаете из тени, то итоговые фотографии получаются каким-то тёмными что-ли. Да, в реальности рядом со стенкой небоскрёба действительно не так ярко, как под палящим солнцем, но точно не настолько, чтобы грань между кузовом машины и асфальтом превратилась в одно чёрное пятно.
Это один из тех случаев, когда мне прям очень хочется, чтобы встроенные алгоритмы камеры осветляли темные участки снимка. Примерно так же, как это происходит практически на любом современном смартфоне при съёмке в ночном режиме (и из-за чего я его обычно избегаю, хе-хе).
А вот демонстрация работы зума, которого физически тут нет, ведь камера одна, но из основной камеры берётся увеличенный фрагмент и ретушируется. Вот вам и зум:
Выглядит это нормально, никакого лютейшего мыла или заметных дефектов я на тестовых фотках найти не смог. Детали и цвета сохраняются, но днём на любой тапок можно сфотографировать красиво. Лучше поговорим о ночной съёмке. Для начала — о той съёмке, которую вы можете сделать «через не могу», с 3-4 попытки, если будете настырными. Я же обзорщик, поэтому должен показать, как можно, а потом покажу, как будет получаться чаще всего. Итак:
Вроде бы нормалёк? Вроде бы да. Но я же обещал вам и плохие новости:
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В ночное время вы будете отбраковывать каждый третий кадр. Либо морды лица людей будут размываться, либо камера будет терять фокусировку при виде ярких надписей на витринах, либо всё будет пересвечено, либо здание будет нормальное по уровню яркости, а всё вокруг на фото будет гораздо темнее, чем было в реальности... Ну и стоит ли говорить о том, что запас качества снимков здесь скорее под смартфонные диагонали. На компьютерных диагоналях мониторов почти все ночные снимки будут выглядеть мыльновато. Лучше не то, что не увеличивать фото, а даже не глядеть их на больших дисплеях, чтобы не грустить.
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При этом телефон неплохо справляется с различными фонарями или освещением, которые светят прямо в камеру. А вот если свет рассеивается где-то между веток деревьев на заднем плане, то чёткости можно не ждать.
И тут вы такие: «Так вы же сами писали в статьях, что можно поставить Google Camera и смартфон начнёт прыгать по качеству выше головы?». Да, может, но если это совсем бюджетный смартфон (там иногда бывает, что физически камера лучше, чем у других бюджетных смартфонов, а на алгоритмы производитель забил болт) и если порог ожиданий у вас умеренный.
Ну то есть когда это Realme C67 4G был за 13-14 тысяч рублей, заставить его неплохо фотографировать — уже кайф. А iQOO Z9 и так по алгоритмам нормально, недостатки камер у него, по меркам смартфонов за 25-30 тысяч рублей, объективные и физические — отсутствие оптической стабилизации, ну и в целом внутренняя субординация Vivo, из-за которой iQOO как бы не имеют права фотографировать лучше, чем смартфоны родительского бренда Vivo при прочих равных. Подобная фигня зачастую происходит между Realme и OnePlus, которые зачастую тоже очень сходны конструктивно, но маркетологи разводят их по качеству съёмки хотя бы чуть-чуть.
К чему эта вода в тексте? К тому, что каждая третья ночная фотография будет у вас выглядеть вот так:
С одной стороны, с нынешними аппетитами DNS и прочих сетевиков, что ты ещё купишь с радикально более крутой камерой до 32 тысяч рублей? Тут даже за средней унылости Samsung Galaxy A55 256 ГБ DNS ломит 46 (!) тысяч рублей и не комплексует абсолютно. И паршивенький по быстродействию + более быстро разряжающийся Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 8/256 ГБ с Helio G99 у сетевиков стоит 27-30 тысяч рублей. iQOO Z9 по такой цене можно и 512 ГБ найти.
Но... даже этот Redmi Note 13 Pro 4G, хоть днём фотографирует хуже, ночью сможет выдать зачастую более качественные фото. Особенно в режиме 200 Мп (не в мегапикселях дело, просто у этого Сяоми такой дохлый процессор и странные алгоритмы, что прыгать выше своей головы по качеству съёмки Note 13 Pro умеет только с активацией 200 Мп, когда смартфон фотографирует долго, но результат получается качественным).
Ну а Realme 12 Pro+ 8/256 ГБ за 33 тысячи рублей с доставкой из Озона уделяет iQOO Z9 по качеству камер просто в хламину (он и Redmi Note 14 Pro+ уделывает, что уж про этот игровой смартфон говорить).
Короче, камера в iQOO Z9 скорее не для молодёжи (этим-то качество камер очень важно, выпендриваться друг перед другом), а для Михалычей: сфотографировать как-нибудь где-нибудь в Турции днём жену и детей, сфотографировать дома кота, сфотографировать счётчики воды, сфотографировать сломавшиеся поперечные рычаги на своём Chery Tiggo, опубликовать их на форуме владельцев и попросить совета... Вот для чего-то такого тут камера, а не для того, чтобы выжимать максимум качества из каждого снимка.
Хотя, опять же, если вы настырный и готовый потографировать 4, 2-3 из которых пойдут в отбраковку, можно и с такой камерой жить.
В ночное время телефон снимает людей в разных режимах по-разному: получается разная цветопередача, детализация и вообще качество снимков очень плавает.
А ещё не забывайте, что одно случайное движение или зазевавшийся турист, прошедший в кадре и... снимок размывается на заднем плане просто в нафиг! Поэтому я бы фотографировал всё на обычный режим несколько раз и не тратил зря время, а отбирал удачные кадры после.
Но вот ради портретного режима можно и запариться со всеми этими заморочками. Эффект боке хорошо отделяет волосы от заднего плана, допуская небольшие огрехи с развивающимися на ветру волосинками. Но и на моём Pixel 9 Pro XL я такое встречал не раз. А ещё в приложении галереи можно редактировать получившийся снимок, перенося фокусировку на любой участок кадра. Например, уже на готовом снимке можно размыть человека и сделать задний фон чётким одним касанием пальца.
За съёмку ваших селфи отвечает модуль Samsung ISOCELL 3P9 на 16 мегапикселей и апертурой f/2.0. Это просто базовая фронталка, которая выдаёт неплохие снимки при достаточном освещении, но в тёмное время суток чёткость и общее качество снимков заметно падает.
А вот что и правда неплохо работает — размытие в портретном режиме. На получившихся тестовых фотографиях придраться серьёзно я к нему не могу.
По качеству съёмки видео есть две новости: хорошая и плохая.
Давайте начнём с хорошей и скажем про то, что днём iQOO Z выдаёт достойную картинку при записи видео в 4K@30fps. Нет засветов на ярких участках кадра, а изображение не мотает из стороны в сторону в духе «пьяной камеры» из GTA 4. При этом в сравнении с уже упомянутым Realme GT 6T с аналогичным модулём и оптостабом (!) ролики получаются заметно лучше.
А вот качество записи ночного видео ужасное. Яркость (экспозиция) скачет туда-сюда, фокус перепрыгивает с цели на цель, да и сама картинка чуть ли не распадается на пиксели. Стабилизация хоть и работает неплохо, но, по правде говоря, мы встречали и более дешёвые смартфоны, которые в аналогичных условиях по другим параметрам записывали видео куда качественней. Тут прям печаль.
Конкуренты
Но что там можно взять за те же деньги? Тут всё сложно, потому что ценообразование нового китайского смартфона на российском рынке определяется непонятно как. Формально это китайская версия на Snapdragon 7 Gen 3, но сертифицированная в России. Поэтому девайс можно заказать прямо из Поднебесной, он будет с региональным софтом, но с абсолютно такой же начинкой. Давайте разберём на примере версии 8/256 Гбайт:
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Китайская версия iQOO Z9 на маркетплейсах — 24 000 рублей. Нужно ставить Google Play из .apk, нужно переключать всё везде с китайского на русский язык, менять китайскую клавиатуру на российскую (Gboard, Яндекс Клавиатура и т.д.), менять систему сохранения паролей с китайской на российскую, ставить белый список для фоновой работы приложений, потому что китайские прошивки занимаются удушением фоновых приложений ради автономности. Доставка в течение трёх-четырёх недель.
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Ростест версия на маркетплейсах — официальная версия для России в официальном (!) магазине Vivo на том же Ozon, где устройство продают за 26-32 тысяч рублей. Доставка хоть завтра и полностью локализованная под нас система.
- Ростест версия в сетевых магазинах и у официалов — тут всё сложнее, потому что DNS и Эльдорадо продавали iQOO Z9 256 ГБ за 31 тысяч рублей (на 5 тысяч дороже, чем в магазине Vivo на Wilberries), а потом слились с этой затеи и уже больше не продают. А вот на официальном сайте Vivo ценник настолько же унылый, 31 тысяча рублей за 256 ГБ. Возможно, переплата в шесть тысяч обусловлена подарочной фирменной спортивной сумкой, парой полотенец и необходимостью оплачивать домен сайта.
В общем, китайские телефоны это всё ещё про поиск лучшего предложения. И ищется оно не на Горбушке среди лавок серовозов, где из доказательств покупки у вас будет только наспех выписанный товарный чек, а во вполне себе нормальных магазинах с гарантией и возможностью возврата.
|iQOO Z9
|Tecno Pova 6 Pro
|Realme Neo 7
|Операционная система
|Android 14 + Funtouch OS 14
|Android 14 + HiOS 14
|Android 15 + RealmeUI 6.0
|Экран
|6.67", AMOLED, 1080x2400, 144 Гц, 453 ppi
|6.78", OLED, 1080x2436, 120 Гц, 393 ppi
|6.78", AMOLED, 1264x2780, 120 Гц, 450 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 4 нм, 8 ядер (1х Cortex-A715 2.63 ГГц + 4х Cortex-A715 2.4 ГГц + 3х Cortex-A510 1.8 ГГц)
|MediaTek Dimensity 6080, 6 нм, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.4 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Mediatek Dimensity 9300+, 4 nm, 8 ядер (1х Cortex-X4 3.4 ГГц + 3х Cortex-X4 2.85 ГГц + 4x Cortex-A720 2 ГГц)
|Графика
|Adreno 720
|Mali-G57 MC2
|Immortalis-G720 MC12
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|12/16 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт, нет поддержки microSD
|256 Гбайт, есть поддержка microSD
|256/512/1024 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony LYT-600), f/1.8, цифровая стабилизация, запись видео в 4К@30fps
|Основной модуль: 108 Мп (Sasmung ISOCELL HM6), f/1.9, цифровая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.9, оптическая стабилизация, запись видео в 4K@60fps
|Модуль глубины: 2 Мп (GalaxyCore GC02M1), f/2.4
|Модуль глубины: 2 Мп
|Широкоугольный модуль: 8 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 16 Мп (Samsung ISOCELL 3P9), f/2.0
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.2
|Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.4
|Аккумулятор
|6000 мАч, адаптер питания на 80 Вт
|6000 мАч, адаптер питания на 70 Вт
|7000 мАч, адаптер питания на 80 Вт
|Размеры
|163.7x75.9x7.8 мм
|165.5x76.1x7.9 мм
|162.6x76.4x8.6 мм
|Вес
|194.6 грамм
|198 грамм
|213 грамм
|Цена в оф.рознице
|от 26 тысяч рублей в оф.магазине Vivo на маркетплейсах, от 31 тысяч в официальном магазине Vivo (версия 8/256 Гбайт)
|от 21 тысяч рублей в сетевых магазинах (версия 8/256 Гбайт)
|Не продаётся в оф.рознице РФ
|Цена в неофициальных магазинах и с доставкой из Китая
|От 20 тысяч рублей на Ozon Global и AliExpress
|От 18 тысяч рублей
|от 33 тысяч рублей с доставкой из Китая на маркетплейсах (версия 12/256 Гбайт)
Tecno Pova 6 Pro
Есть ощущение, что iQOO Z9 завезли в Россию в количестве «полутора экземпляров». Утрирую, но примерно так оно и обстоит — в конце декабря смартфоны были в DNS и Эльдорадо, а теперь уже нет. В конце декабря на Wildberries в магазине Vivo были iQOO Z9 в чёрном цвете, а теперь остались только зелёные. И новые экземпляры в чёрном цвете не привозят. Типа, «мы тут чуток привезли для теста, берут слабо, да и пофиг на вас, больше возить не будем!». Как-то так это всё попахивает.
И вот в этом всём бардаке нам нужно как-то отыскать конкурента. Ну, давайте предположим, что запасы Z9 иссякли, вы наткнулись на эту статью позже и не хотите ломать себе голову с заказом телефона из Китая.
Мы вместе с остальными смартфонными задротами над вами будем посмеиваться за это, но большинство россиян неиронично до сих пор покупают смартфоны в сетевых отечественных магазинах, с соответствующей переплатой. Поэтому кто мы такие, чтобы против этого бороться (тем более, что потом срежут порог пошлины с 200 евро до 20 евро и занавес захлопнется...).
Так вот, вам нужен долго работающий смартфон и на руках есть 22-25 тысяч рублей и DNS под боком. Можно присмотреться к Tecno Pova 6 Pro, на который мы в своё время делали обзор. Что у него внутри?
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Хороший и сочный OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 520 нит. Да, будет небольшой подбородок, но это скорее норма в категории «около 20 у официалов».
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Батарейка на 6000 мАч. Прямо как у iQOO Z9, но вот только проживёт она меньше примерно на 20%, но всё равно это прилично. В нашем общем зачёте автономности Pova 6 Pro находится близко к началу списка.
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Процессор MediaTek Dimensity 6080. Это чип на уровне уже приевшегося всем Helio G99, который проработает пару лет без особых проблем. Какой-то невероятной мощности от него ждать не стоит, он потянет бытовые задачи и даже всякие там игрушки, но в целом смартфон не быстрый, а просто сносный по скорости работы. По запасу мощности радикально слабее, чем Snapdragon 7 Gen 3 в iQOO.
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Поддержка microSD карт, двух симок и 3.5 мм аудиоразъём. Удивительно, но в начале 2025 года мы подобные вещи теперь записываем в что-то выдающееся. Если вам нужен усреднённый смартфон для реальной многозадачности, то вы попали по адресу. Можно хранить много фоток без всяких там облачных сервисов, при этом не жертвовать второй симкой и слушать любимые хиты по проводным наушникам.
Tecno Pova 6 Pro (и Pova 6 базовый, один и тот же смартфон, отличаются только наличием или отсутствием поддержки 5G) это такая удешевленная версия iQOO Z9 (по набору выполняемых задач) для тех, кто совсем не разбирается в телефонах и покупает их раз в 5-7 лет только потому что старый перестал нормально работать. Его можно заказать в пару кликов в сетевых магазинах и привезти в любую точку России без лишних свистоплясок, а дальше подарить родственникам, которые в случае поломки не будут долго думать, куда нести девайс с китайской прошивкой и обратятся в официальный сервис Tecno.
Realme Neo 7
А вот если вы смартфонный задpoт и вам недельку-другую не лень подождать свою посылку, то по цене iQOO Z9 у «официалов» можно приглядеться к новинке от Realme. Neo 7 — это, можно сказать, улучшенная версия смартфона от Vivo. Главные преимущества — ещё больше объём аккумулятора (здесь он аж на 7000 мАч), оптическая стабилизации в аналогичном модуле камеры и влагозащита по стандарту IP68.
Да и процессор тут будет мощнее раза в два — Mediatek Dimensity 9300+ против Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. В общем, это такой iQOO Z9 на стероидах, но есть ньюанс.
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Процессор ОЧЕНЬ жрущий. Realme, конечно, работают над экономичным потреблением энергии в своих смартфонах, но есть ненулевая вероятность, что разница между 7000 мАч на Медиатеке и 6000 мАч на Snapdragon будет меньше, чем вы ожидали.
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Поддержка полос (частот) 4G кастрирована. Скорей всего, Realme сделали это нарочно, но, в общем, LTE Band 7 (4G 2600 МГц) не поддерживается. А это значит, что интернет на сим-картах российских операторов у вас ловить-то будет, но будет работать... вполсилы, увы. Тут и так скорость у большинства операторов стала позорной с 2022 г., а тут ещё и агрегация частот работать не будет... Не, на VK Видео (про YouTube нет смысла говорить, его блокируют и скорость априори низкая) с 480p всегда хватит, а вот 720p иной раз будет «квакать» и притормаживать. Такое себе.
В России этот Realme официально не продаётся, заказывать его нужно на всё том же Озоне или AliExpress из Китая. И вот тут вот проявляется его главный недостаток — цена. Если Z9 в минимальной комплектации 8/256 Гбайт обойдётся вам в районе 20 тысяч с доставкой, то Realme Neo 7 будет стоить минимум 32 тысячи у такого же зарубежного продавца.
Короче, на этом наши полномочия всё — не приходят на ум другие смартфоны с OLED 120-144 Гц, процессором уровня Snapdragon 7 Gen 3, 6000-7000 мАч и нормальной глобальной прошивкой (прошивать на кастрированный по частотам 4G китайский Redmi Note 14 Pro+ прошивку от xiaomi.eu большинство нормальных людей не будут, давайте уж будем реалистами).
Но если мы что-то упустили и у вас есть на уме альтернативы — не стесняйтесь, пишите в комментариях.
Выводы
Много ли среди вас идейных любителей подолгу рубиться в смартфонные игры? Впрочем, создадим об этом опрос и сами всё увидим.
Не хочется никого оскорблять, но мы (обзорщики из Ferra.ru) в этом плане довольно радикально настроенные ребята и считаем 90% игр на смартфонах убогими примитивными поделиями «заплати чтобы победить» (free-to-play так называемый), стремящимися выдоить из вашего кошелька деньги.
Хотя для игр iQOO Z9 подходит идеально. Не благодаря каким-то кнопкам, куркам и прочей ерунде, а просто потому что мощный процессор и большой аккумулятор. И дисплей быстрый.
Но мне нравится именно тот сценарий использования Z9, который в него не закладывали китайцы: САМЫЙ быстрый и САМЫЙ долгоиграющий смартфон за 25-30 тысяч рублей. Который именно по этим параметрам (скорость работы + автономность) покруче многих смартфонов за 50 тысяч.
А камера... да, она тут так себе, хорошо снимает фото и видео днём, ночью фотографировать качественно уже проблематично, а качественно снять видео ночью — не-воз-мож-но, получится в любом случае рыхлая паршивенькая видеозапись, будто у вас смартфон не за 30, а за 15 тысяч рублей.
Но мне нравится сама идея того, что мощный смартфон может быть очень выносливым, потому что обычно в смартфонах с мощными процессорами большие аккумуляторы на 6000 мАч нужны только для того, чтобы процессор выжрал больше энергии и автономность удержалась на уровне менее мощных смартфонов с 5000 мАч. А здесь — обе дисциплины в порядке.
Поэтому, хоть сейчас и не модно хвалить смартфоны с «на четвёрку, даже с натяжкой» камерой и модно наоборот — превозносить тормозящие или быстро разряжающиеся мобильники, если они круто фотографируют — я считаю, что iQOO Z9 по-своему клёвый.
Всё, как и сказано в заголовке: если вы не очень фанатеете по съёмке фото и видео, но вам нужен лучший смартфон по экрану/звуку/скорости работы/времени работы от аккумулятора за 25-32 тысяч рублей — это он. Конкурентов подобрать, как видите сложно — аналоги по быстродействию + автономности дороже. Будем надеяться, что они со временем появятся и что iQOO Z9 не исчезнет из продажи в России так быстро, как это, по всей видимости, начало происходить уже сейчас.
- Классная автономность
- Стильный дизайн
- Качественные снимки днём
- Хорошая работа цифровой стабилизации
- В условиях недостаточной освещённости снимает так себе
- Нет влагозащиты (учитывая официальную цену)
- Отсутствует слот для microSD