Нашли хорошие смартфоны, которые в России продают дешевле, чем в Китае

Итого

Что у нас получилось по факту? Oppo Reno2 с нормальным Snapdragon 730 , 4000 мАч, 48 Мп-камерой с оптической стабилизацией (огромная редкость, эта ваша стабилизация в камерах китайских мобил) и крутым дизайном всё-таки интереснее нового Reno 3, который по процессору близок (но процессор теперь MediaTek, что многим не нравится), по камерам либо такой же, либо хуже (зависит от сценария), только памяти в новинке 128 Гбайт вместо 256, и стоит она дороже... Если вам нравится стиль смартфонов Oppo, это тот случай, когда старый друг лучше нового. В случае с Oppo Reno3 мы просто получаем смартфон чуть ниже уровнем прошлогоднего, но по близкой цене. Девальвация, как видите, она не только в рублях, но и в мобильниках.

К Oppo Reno3 Pro претензий, по сути, нет — разве что в том плане, что он слишком “обычный”. И дорогой — да, за 50 тысяч рублей у него есть классные стереодинамики и очень качественный дисплей, и даже к Xiaomi в официальной рознице он близок по уровню. Только вот не получается обозначить, для кого этот смартфон. Xiaomi Mi Note 10 Pro — для экономных любителей выносливых “лопат”. Honor View 30 Pro, который, кстати, дешевле на 13 тысяч рублей, огорчает паршивеньким (как в смартфоне за 10 тысяч рублей) дисплеем, зато это мобильник с камерами аж от Huawei Mate 30 Pro и флагманским процессором Kirin 990! Правда, из приложений выбор ограничивается яндексами-вконтактами-сбербанками в официальном магазине, или ковыряйтесь и устанавливайте оставшиеся вручную, и обновляйте их тоже вручную.

Получается, что Oppo Reno 3 Pro — смартфон для любителей классных дисплеев и хороших динамиков с камерой уровня “не круче всех, но нормально”, при этом вопрос престижа таких покупателей волновать не должен (иначе есть обрезанный по всем фронтам, но близкий по цене Samsung Galaxy S10 Lite), а в деньгах они должны быть никак не стеснены — 50 тысяч рублей, как-никак. У вас есть такие знакомые?

Впрочем, в 2020 году цены на смартфоны поднимут практически все китайцы, а Xiaomi об этом уже второй год говорит (да и Xiaomi Mi Note 10 в оф.рознице тоже стоит кусаче). Когда-то китайские смартфоны пришли, чтобы вытеснить соотношением цены и качества зажравшихся ребят из Samsung, LG, HTC и Sony. А вот теперь китайцы сами стали дорогостоящими, но вытеснять их уже некому. А вот теперь точно конец, как говорится в старом анекдоте:

Ну ковбой сидит в салуне - проливает виски на соседа — небритого здоровяка

- Ну все, конец, думает ковбой. - Нет, нет, еще не конец, говорит ему внутренний голос — бери бутылку и бей его по голове.

Отключает ковбой здоровяка и тут же разобраться с ним поднимается еще 5 таких же здоровяков.

- Ну все, мне конец, думает ковбой. - Нет, нет, еще не конец, говорит ему внутренний голос — выбей табуреткой окно и прыгай туда, тебя ждет там твой верный жеребец.

Скачет ковбой, и видит, что команда из салуна скачет за ним и очевидно что догонит.

- Вот конец. - Нет, нет, привычно говорит внутренний голос — прячься вон в том леске.

Однако, когда здоровяки проехали мимо, ковбой оказывается в центре другой погони - теперь его преследуют свирепые индейцы.

- Коне~... - Нет,нет, — не унимается внутренний голос — доставай свое ружье и отстреливайся.

- Патроны кончились, это финиш.. - Нет, нет — какой же это финиш — твой верный револьвер еще с тобой.

И тут внезапно лошадь под ковбоем подстрелили, он поднимается с земли и видит что окружен жаждущими крови и его скальпа индейцами.

- Это точно конец, осознает наш герой. - Нет, нет, это еще далеко не конец — не теряется внутренний голос — в твоем револьвере еще есть последний патрон — убей вождя.

Быдыщ.... Вождь падает замертво.

Ну вот, говорит внутренний голос — а вот теперь конец.