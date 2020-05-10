Нашли хорошие смартфоны, которые в России продают дешевле, чем в Китае
Продажи мобильников нынче проходят без огонька — если с Хуавеем и Google ситуация понятна и всех уже заколебала, то у остальных брендов земля уходит из-под ног гораздо более неожиданно. Например, в тесте смартфонов среднего класса (или удешевлённых флагманов, как вам угодно) в ровно два года назад у нас сражался ASUS ZenFone 5 против Nokia 7 Plus. С тех пор А упала, Б пропала: ASUS решил, что ну их в баню, эти мобильники, и с лета 2019 года перестал выпускать смартфоны вообще. Nokia, как говорится в одном национальном гимне, ещё не умерла. Но на пути в могилу. Кто остался на трубе?
Xiaomi, естественно. Которые, правда, до сих пор не начали продавать в России ничего нового, кроме очередных Redmi Note — смартфонов хороших, но скромных, как бы российские торгаши ни раздували их цены в стремлении заработать больше на джипы и виллы.
На этой почве ухватить удачу за хвост пытаются Oppo. Очень агрессивно пытаются — каждые полгода выпускают новые смартфоны, переделывая в них и камеры, и дизайн, и процессоры... И даже с ценами не особо наглеют. Например, в случае с моделями о которых, пойдёт речь сегодня, всё именно так: в России Oppo Reno 3 8/128 ГБ стоит 30 тысяч рублей.
а Reno 3 Pro 5G 12/256 ГБ — 50 тысяч.
И, безотносительно вопросов “а не многовато ли хотят за китайские вёдра?” (это мы сейчас будем выяснять в обзоре), имейте в виду, что в китайских магазинах Reno 3 с таким же объёмом памяти стоит 45-50 тысяч рублей:
А за Reno 3 Pro 5G хотят 65 тысяч рублей:
И ещё вы сверху попадёте на таможенные пошлины, которые ввело наше любимое государство на посылке дороже 200 евро.
Это, кстати, редкий случай — почти всегда китайские смартфоны в китайских магазинах обходятся дешевле, чем в России. Только Huawei прогибается и снижает цены ради РФ, потому что китайцы-то купят P40 и P40 Pro даже без Гугл-сервисов (тем более, они в Китае всё равно не работают), а россияне — не факт, поэтому их нужно мотивировать. А Oppo не задирают цены потому, что недостаточно раскручены и у них нет фанатской базы, при которой покупатели скушают любую накрутку и не подавятся.
В общем, цены-то не задирают (относительно Китая). Но это ещё не означает, что смартфоны оправдывают свою цену в сравнении с конкурентами. Вот это мы сейчас и проверим.
Внешний вид
Oppo Reno2 и Reno2 Z представили всего полгода назад, и вот уже им на замену пришли Reno3 и Reno3 Pro. Однако по результату тестирования я бы сказал, что предыдущие модели, особенно Reno2, всё-таки более интересны.
Например, Oppo Reno2 был одним из самых красивых смартфонов 2019 года.
Во-первых, полностью безрамочный экран — ведь, селфи-камера была выезжающей. Во-вторых, потрясающая спинка, где даже камеры находились под плоскостью стеклянного покрытия. В-третьих — крутой чехол “под кожу” в комплекте.
От Reno3 лично я ждал хоть какого-то развития или хотя бы внешности не хуже (в конце-концов, самый первый Oppo Reno тоже был красавцем). Но увы, получились довольно безликие модели — это касается и “обычного” Reno3, и Reno3 Pro. Вот тут я рядом с ними положил ещё и Realme XT (20 тысяч рублей, на минуточку). Приходится выискивать глазами логотип производителя, чтобы определить, где кто. А уж если разложить рядом новые Huawei и Xiaomi, то вообще чёрт ногу сломит в различиях.
С внешней стороны, впрочем, новшества более явные. У Reno3 такая же “капля” сверху, как и у Realme XT и, скажем, Oppo RX17 Pro, а вот Reno3 Pro больше напоминает какой-нибудь Samsung — селфи-камера аккуратно встроена в экран, её почти не замечаешь.
Ещё у Reno3 Pro немного скошены края экрана, что визуально уменьшает рамки. В этом смысле смартфон выглядит гораздо лучше, чем Xiaomi Mi Note 10, где и изгибы экрана уж чересчур огромные, и рамки экрана несмотря на это ничуть не меньше.
В целом, фронтальная внешность Reno3 Pro мне даже понравилась. Да и в целом смартфон в руке сидит гораздо лучше, чем громадины, наподобие Oppo Find X2 и Samsung Galaxy S20 Ultra. Однако расстраивает, что 3,5-мм разъём есть только у Reno3, а вот у Reno3 Pro — отсутствует. При том, что в Reno2 компания особо отмечала важность этого разъёма.
Вам, конечно, может показаться, что тут в модельном ряде компании нет никакого противоречия — мол, наследник Reno2 — Reno3, а Reno3 Pro — улучшенная версия. Но спешу вас разочаровать. Преемник — именно Reno3 Pro, а “обычный” Reno3 является развитием Reno2 Z в лучшем случае. Короче говоря, компания просто взяла и превратила основную модель в про-версию, а младшую — в основную. Зачем, спросите вы? Конечно же, ради денег! Oppo Reno3 Pro стоит на старте на 10 тысяч дороже, чем стоил Reno2.
Вообще, если не смотреть именно на спинку, то Reno3 и Reno3 Pro — совершенно разные смартфоны, и не понятно, почему у них общее имя.
Даже слоты для симок расположены в разных местах. Причём, Reno3 поддерживает также и установку MicroSD, а Reno3 Pro — только две nano-SIM (слот двухсторонний, как было у Oppo Find X2 и Oppo RX17 Pro).
Кстати, слот у Reno2 был гибридным — то есть, в отличие от Reno3 Pro, туда всё-таки можно было поставить карту памяти, в дополнение к 256 Гбайт внутреннего хранилища.
Экран и интерфейс
Экраны у Oppo сегодня одни из лучших на рынке, и Reno3 (Pro) стали не исключением. Причём, модель Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц, но лично на мой взгляд это не так уж заметно по сравнению со стандартными 60 Гц, вот 120 Гц, как в Oppo Find X2, — уже другое дело.
|Oppo Reno3 Pro
|Oppo Reno3
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|490/2,95 кд/м2
|442/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,23
|5,93
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700K
|7300К
Однако мы помним, что и в Find X2 эти 120 Гц были немного “липовыми”. Интерфейс-то анимацию в 120 к/с поддерживал, а вот сторонние приложения почему-то нет. При том, что на Samsung Galaxy S20 те же самые приложения в 120 к/с работать могли.
Так и тут, в Reno3 Pro. 90 Гц дают небольшой прирост в плавности работы интерфейса, но даже банальный Google Chrome как работал в 60 к/с, так и работает. Но к остальным параметрам экрана не придерёшься — и цветопередача хорошая, и яркость более чем достаточная, и в целом картинка приятная.
Что касается интерфейса, то лично я, как любитель (уже в прошлом) интерфейса Color OS, недоволен переработкой “Интеллектуального помощника” в Color OS 7, которая установлена на Reno3(Pro) по умолчанию, в качестве надстройки над Android 10. Этот самый помощник стал практически бесполезным — убрали многие полезные виджеты (например, удобный и очень компактный виджет календаря), и ничего толком не добавили. Проще вообще отключить эту страницу.
Производительность и автономность
На случай, если вы мне не поверили, что Reno3 Pro является преемником Reno2, а Reno3 — преемником Reno2 Z, вот вам другие доказательства. В Reno3 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 765G, а в Reno3 стоял 730G. Как раз небольшое развитие (по бенчмаркам, впрочем, весьма заметное). В “обычном” же Reno3 уже мы встречаем MediaTek MT6779 Helio P90, и точно такой же был в Reno2 Z.
Отдельно отмечу, что даже Reno3 Pro существует в нескольких версиях. Фактически, у нас на тестировании был Reno3 Pro 5G, и именно такой будет продаваться в России по цене 50 тысяч рублей. Но в других странах Reno3 Pro построен на процессоре Mediatek Helio P95 и имеет двойную фронтальную камеру, а также (сюрприз-сюрприз) 3,5-мм разъём! В общем, сложно сказать, что лучше, и почему именно в России решили распространять 5G-версию, хотя у нас с 5G пока… Никак. Причём, на данный момент частоты 5G в Reno3 Pro заблокированы программно, из разблокируют когда сеть заработает официально. Так что, в других странах 5G тоже поймать не получится.
Вообще, с точки зрения обычного взаимодействия со смартфоном (интерфейс, браузер, мессенджеры и т.п.) и Reno3 Pro, и даже Reno3 показывают хорошую плавность и отзывчивость. К сканеру отпечатков пальцев претензий нет, NFC есть и там, и там, приложения запускаются быстро, да и игры работают нормально. Тем не менее, процессор Snapdragon 756G в Reno3 Pro, разумеется, имеет больший запас производительности, чем MediaTek Helio P90, и даже чем прошлогодний 730G в Reno2, уже вплотную приближаясь к 800-й серии (правда, из прошлогодних моделей).
Аккумулятор в обоих случаях имеет ёмкость 4025 мАч, и Reno3 ожидаемо работает дольше — т.к. “железо” слабее. Но и Reno3 Pro тоже вполне адекватен по времени работы, тут не придерёшься.
Также оба смартфона поддерживают быструю зарядку, но в случае Reno3 это VOOC 3 и блок питания на 20 Вт, а Reno3 Pro уже поддерживает VOOC 4 и с ним в комплекте идёт блок питания на 30 Вт.
Камера
Вообще, Oppo специализируется на камерофонах (не смейтесь, Reno 10x Zoom снимал на уровне культового Huawei P30 Pro), и предыдущие модели Oppo Reno показывали неплохие успехи в этой области. Впрочем, тут сразу скажу, что портретный режим в очередной раз запороли — он снимает только на стандартный широкоугольный объектив (не путать со сверхширокоугольным), а потому совершенно бесполезен. Да, на профессиональную камеру иногда снимают портреты и на ширики, но это бывает редко и уж точно не ради крутого боке (размытия фона). Собственно, чтобы получить такое боке на профессиональную камеру, как делают нынче смартфоны, и причём использовать именно широкоугольный объектив, нужно подойти к объекту съёмки вплотную — сантиметров на 10-20, а фон должен быть в метрах десяти. Таковы законы физики.
Лично я отличный портретный режим на смартфонах Oppo знаю только на примере Oppo RX17 Pro — там он работал правильно и даже умел заменять фон, идеально отделяя объект съёмки от фона. Во всех последующих моделях портретный режим неправильный, а потому и рассказывать о нём смысла нет. Тем более, в Reno3 (Pro) ещё и размытие часто возникает не там, где должно быть и не возникает там, где точно должно.
Стоит поговорить о зуме в смартфонах Reno3/Reno3 Pro. Сама компания хвастается 20-кратным гибридным зумом, но это, как вы понимаете, чистой воды маркетинг. Причём, маркетинг какого-то совершенно запредельного уровня — ведь, в приложении "Камера" обеих смартфонов даже нет такой стандартной настройки, чтобы снимать с 20-кратным увеличением! Стандартные варианты — 2х и 5х, всё. Только вот 5х объектива здесь тоже нет, только 2х, и съёмка 5х осуществляется на 2х объектив, но с дополнительным цифровым зумом. По сути, это и есть гибридный зум — 5х, а никакие не 20х. Конечно, можно зуммируя пальцами увеличить это значение и до 20х, но толку? Повторюсь, оптический зум здесь только 2х, не больше. Разве что, режим 5х иногда даёт вполне даже неплохую картинку, даже более-менее чёткую.
В остальном, днём камеры и Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro снимают примерно одинаково. Глобальная разница между ними (подчеркну — в дневных сценах) лишь в том, что Reno3 чаще мажет по цветам, неверно оценивая баланс белого. У Reno3 Pro такое тоже случается, но реже. Разве что, сверхширик у Reno3 Pro однозначно лучше (чётче), чем у Reno3.
Ночью однако преимущества Reno3 Pro становятся более очевидными (а на сверхширике так тем более). Меня, правда, не покидает ощущение, что это какая-то программная особенность, что-то вроде того, что Reno3 специально заставляют снимать хуже.
Интересно и другое. Наверняка в рекламе Oppo Reno3 вы видели (если вообще встречались с такой рекламой) дифирамбы 44-мегапиксельной селфи-камере. Что ж, Oppo всегда славились своими селфи-камерами (лучшие на рынке, без шуток), но шутка в том, что 44 Мп разрешение имеет именно младшая модель, Reno3. Получается, старшая модель снимает селфи хуже?
Ну это как сказать. При достаточном освещении вы действительно сможете рассмотреть больше деталей на Reno3, чем на Reno3 Pro, однако ночью селфи-камера Reno3 превращается в тыкву:
На всякий случай, я усилил экспозицию снимка с Reno3, а то поначалу может показаться, что будь он светлее, то выглядел бы так же, как с Reno3 Pro:
Что касается видео, то ситуация примерно такая же. Днём камеры почти не различить, но в целом могу сказать, что какого-то особого скачка в качестве видеосъёмки у Oppo не произошло. Xiaomi в этом смысле достигли большего.
Ночью же видео с Reno3 Pro гораздо лучше выглядит. При этом, 4K режим и там, и там считай для галочки — как и многие другие “китайцы” в нём чрезмерная насыщенность красно-фиолетовых оттенков, да и поддерживается только 30 к/с, тогда как в Full-HD доступно 60 к/с (в обеих моделях).
Конкуренты
|Oppo Reno3 Pro
|Oppo Reno3
|Xiaomi Mi Note 10
|Huawei P30
|Операционная система
|Android 10 + Color OS 7
|Android 10 + Color OS 7
|Android 9 + MIUI11
|Android 9 + EMUI 9.1
|Экран
|6,5’’, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED, 402 ppi, HDR
|6,4’’, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED, 411 ppi, HDR
|6,47’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 398 ppi, HDR
|6,1'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 422 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 765G, 1х Kryo 475 Prime 2,4 ГГц + 1x Kryo 475 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 475 Silver 1,8 ГГц
|Mediatek MT6779 Helio P90, 2х Cortex-A75 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730G, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|Hisilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Графика
|Adreno 620
|PowerVR GM9446
|Adreno 618
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|12 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,7 + 13 Мп (телефото) f/2,4 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,8 + 13 Мп (телефото) f/2,4 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 44 Мп f/2,4
|Пентакамера: разрешение матрицы: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,0 + f/2,0 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4025 мАч
|4025 мАч
|5260 мАч
|3650 мАч
|Размеры
|159,4х72,4х7,7 мм
|160,2x73,3x7,9 мм
|157,8x74,2x9,7 мм
|149,1x71,4x7,6 мм
|Масса
|171 г
|170 г
|208 г
|165 г
|Цена
|50 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|40 тысяч рублей
|32 тысячи рублей
Huawei P30
Oppo Reno3 стоит 30 тысяч рублей — что ещё хорошего посоветовать за эти деньги? К сожалению, из-за пандемии новых смартфонов у нас не так уж много, но некоторые “старые” по-прежнему хорошо продаются и вообще прекрасно себя чувствуют. Например, Huawei P30, который будет лучше, чем Oppo Reno3, внезапно, во всём, кроме скорости зарядки. И да, сервисы Google в P30 ещё поддерживаются официально, так что с этим тоже никаких проблем.
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Для Reno3 Pro тоже нужен конкурент — и это Xiaomi Mi Note 10. В Китае смартфон уже сняли с производства, но у нас он всё ещё продаётся у официальных дилеров. Тут, впрочем, уже всё гораздо более спорно. Лично мне в Xiaomi Mi Note 10 не нравится экран — слишком большой изгиб краёв, что приводит к искажению цветов и бликам, при этом, большие рамки справа и слева от экрана — как у не изогнутых смартфонов. Плюс, камера хоть и неплохо снимает (фотографирует на уровне Samsung Galaxy S10, например), в том числе, видео — новый 108 Мп-сенсор способствует (дело не в мегапикселях, просто как его ещё обозначать?).
Кстати, должен предупредить, что если вы видеоблогер, эта камера окажется совершенно непригодной для использования со стабилизаторами типа DJI Osmo Mobile 2 — из-за расположения объектива основной камеры элементы конструкции стабилизатора попадают в кадр и ничего с этим не сделать.
Но зато тут есть 3,5-мм. И аккумулятор на 5260 мАч против 4025 мАч у Oppo. Но менее отзывчивый дисплей без поддержки 90 Гц (умеет только 60 Гц) и нет стереодинамиков. В общем, с точки зрения характеристик и особенностей в официальной рознице смартфоны равноправные. Но мы же понимаем, что Xiaomi можно урвать в серой рознице за 35-37 тысяч рублей, а Oppo стоит 50 тысяч без вариантов? (Ну ладно, какие-то символические подарки будут, но не более того).
Итого
Что у нас получилось по факту? Oppo Reno2 с нормальным Snapdragon 730 , 4000 мАч, 48 Мп-камерой с оптической стабилизацией (огромная редкость, эта ваша стабилизация в камерах китайских мобил) и крутым дизайном всё-таки интереснее нового Reno 3, который по процессору близок (но процессор теперь MediaTek, что многим не нравится), по камерам либо такой же, либо хуже (зависит от сценария), только памяти в новинке 128 Гбайт вместо 256, и стоит она дороже... Если вам нравится стиль смартфонов Oppo, это тот случай, когда старый друг лучше нового. В случае с Oppo Reno3 мы просто получаем смартфон чуть ниже уровнем прошлогоднего, но по близкой цене. Девальвация, как видите, она не только в рублях, но и в мобильниках.
К Oppo Reno3 Pro претензий, по сути, нет — разве что в том плане, что он слишком “обычный”. И дорогой — да, за 50 тысяч рублей у него есть классные стереодинамики и очень качественный дисплей, и даже к Xiaomi в официальной рознице он близок по уровню. Только вот не получается обозначить, для кого этот смартфон. Xiaomi Mi Note 10 Pro — для экономных любителей выносливых “лопат”. Honor View 30 Pro, который, кстати, дешевле на 13 тысяч рублей, огорчает паршивеньким (как в смартфоне за 10 тысяч рублей) дисплеем, зато это мобильник с камерами аж от Huawei Mate 30 Pro и флагманским процессором Kirin 990! Правда, из приложений выбор ограничивается яндексами-вконтактами-сбербанками в официальном магазине, или ковыряйтесь и устанавливайте оставшиеся вручную, и обновляйте их тоже вручную.
Получается, что Oppo Reno 3 Pro — смартфон для любителей классных дисплеев и хороших динамиков с камерой уровня “не круче всех, но нормально”, при этом вопрос престижа таких покупателей волновать не должен (иначе есть обрезанный по всем фронтам, но близкий по цене Samsung Galaxy S10 Lite), а в деньгах они должны быть никак не стеснены — 50 тысяч рублей, как-никак. У вас есть такие знакомые?
Впрочем, в 2020 году цены на смартфоны поднимут практически все китайцы, а Xiaomi об этом уже второй год говорит (да и Xiaomi Mi Note 10 в оф.рознице тоже стоит кусаче). Когда-то китайские смартфоны пришли, чтобы вытеснить соотношением цены и качества зажравшихся ребят из Samsung, LG, HTC и Sony. А вот теперь китайцы сами стали дорогостоящими, но вытеснять их уже некому. А вот теперь точно конец, как говорится в старом анекдоте:
Ну ковбой сидит в салуне - проливает виски на соседа — небритого здоровяка
- Ну все, конец, думает ковбой. - Нет, нет, еще не конец, говорит ему внутренний голос — бери бутылку и бей его по голове.
Отключает ковбой здоровяка и тут же разобраться с ним поднимается еще 5 таких же здоровяков.
- Ну все, мне конец, думает ковбой. - Нет, нет, еще не конец, говорит ему внутренний голос — выбей табуреткой окно и прыгай туда, тебя ждет там твой верный жеребец.
Скачет ковбой, и видит, что команда из салуна скачет за ним и очевидно что догонит.
- Вот конец. - Нет, нет, привычно говорит внутренний голос — прячься вон в том леске.
Однако, когда здоровяки проехали мимо, ковбой оказывается в центре другой погони - теперь его преследуют свирепые индейцы.
- Коне~... - Нет,нет, — не унимается внутренний голос — доставай свое ружье и отстреливайся.
- Патроны кончились, это финиш.. - Нет, нет — какой же это финиш — твой верный револьвер еще с тобой.
И тут внезапно лошадь под ковбоем подстрелили, он поднимается с земли и видит что окружен жаждущими крови и его скальпа индейцами.
- Это точно конец, осознает наш герой. - Нет, нет, это еще далеко не конец — не теряется внутренний голос — в твоем револьвере еще есть последний патрон — убей вождя.
Быдыщ.... Вождь падает замертво.
Ну вот, говорит внутренний голос — а вот теперь конец.