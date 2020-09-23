Смогут ли новые Nokia заменить нам подорожавшие китайские смартфоны
|Nokia 2.4
|Nokia 3.4
|Nokia 8.3
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Android 10
|Экран
|IPS, 6.5", 720 x 1600 п., 20:9
|IPS, 6,39", 720 x 1560 п., 19.5:9
|IPS, 6.81”, 1080x2400, 20:9, 96% NTSC gamut, Amazon/Youtube HDR
|Процессор
|Mediatek MT6762 Helio P22 (12 нм, 8 ядер 2.0 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 460 (11 нм, (4 ядра 1.8 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра 1.8 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 765G (7 нм, 4 ядра Cortex-A55 1.8 ГГц + 3 ядра Cortex-A76 2.2 ГГц +1 ядро Cortex-A76 2.4 ГГц
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 610
|Adreno 620
|Оперативная память
|2/3 Гб
|3/4 Гб
|6/8 Гб
|Накопитель
|32/64 Гб
|32/64 Гб
|64/128 Гб
|Камеры
|Двойная камера: Основной модуль: 8 Mп, f/2.0, AF; Сенсор глубины: 2 Mп, (depth); Фронтальная камера:
|Тройная камера: Основной модуль: 13 Мп, PDAF; Широкоугольный: 5 Mп; Сенсор глубины: 2 Mп Фронтальная камера: 8 Mп
|Четверная камера: Основной модуль: 64 Mп, f/1.9, PDAF; Широкоугольный: 12 Mп, f/2.2, 13 мм, AF; Макро:2 Мп; Сенсор глубины: 2 Мп; Фронтальная камера: 24 Mп, f/2.0
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4000 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|165,9x76,3x8,7 мм
|161x76x8,7 мм
|171.9x78.5x8.9 мм
|Масса
|195 г
|180 г
|228 г
|Цена
|12 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
|50 тысяч рублей
В прошлом году, на выставке IFA 2019, Nokia показала сразу несколько устройств, которые идейно находятся где-то между смартфонами и обычными кнопочными телефонами. Почему идейно? Технически, это обычные мобильники из прошлого десятилетия, но с возможностью установки этих ваших телеграмов и вацапов. И с более актуальным железом, конечно.
На этот раз запуск новых смартфонов обошелся без них. Смысла обновлять такие устройства из года в год, конечно же, нет, хотя посмотреть на реинкарнацию какого-нибудь культового мобильника хотелось бы. Но бюджеты не резиновые, тем более, когда ты вкладываешься в рекламу в очередной “бондиане”, а ее переносят на неопределенный срок. Догадались из-за чего? Из-за пандемии коронавируса, конечно же.
Пополнение в бюджетном сегменте
Кроме относительно доступного 5G-смартфона, Nokia решила показать еще и две модели начального уровня. 2.4 — это прям совсем бюджетник, который оказался приятным не только внешне, но и на ощупь, что редкость для действительно недорогих устройств. А вот 3.4 — это уже что-то ближе к среднему сегменту. Без всяких Micro-USB и с более актуальным дизайном.
Nokia 2.4
Не совру, если скажу, что это один из самых приятных ультрабюджетных смартфонов. Максимально простой внешний вид, пластиковая текстурированная спинка (никаких градиентных глянцевых панелей “под стекло”) и даже распознавание лица владельца для разблокировки смартфона есть. Да, сама разблокировка происходит не так быстро, как в устройствах из среднего сегмента и выше, но этого должно хватать, например, зимой, когда доступа к сканеру отпечатков пальцев попросту нет.
Android тут ворочается вполне быстро, что удивительно при наличии старого Helio P22. Но никто же в здравом уме не покупает такие смартфоны ради крутой работы приложений и игр? А вот навигация, общение, музыка и ютуб — другое дело. Для таких целей здесь даже установлена батарея с нормальной емкостью — 4500 мАч. И заряжать ее придется долго, потому что комплектная зарядка выдает лишь 5В/1А.
А еще тут есть аж целая дополнительная кнопка вызова Google Assistant. В бюджетниках я еще такого не встречал. Забегая вперед: во всех остальных смартфонах она тоже на месте.
С технической точки зрения у нас тут HD-дисплей (1600x720) при 6.5 дюймах, процессор MediaTek Helio P22 и варианты памяти 2/32 или 3/64 ГБ. Короче говоря, перед нами смартфон с характеристиками уровня двухлетнего Xiaomi Redmi 6, только с увеличенной ёмкостью аккумулятора. И запредельной ценой — в 10 и 11 тысяч рублей соответственно.
Мы тут очень любим ругать Xiaomi за мелкое жульничество с характеристиками (заявленной яркостью дисплея, например), но тот же Redmi 9C (самый дешёвый Xiaomi 2020 модельного года) в варианте с 3/64 Гбайт памяти и с поддержкой NFC стоит в официальных магазинах от 8800 до 10000 рублей. При этом в нём процессор быстрее на 15% и аккумулятор крупнее на 4500 мАч. Взамен, правда, заcpанная рекламой оболочка MIUI, но на производительность этот факт не влияет.
А ещё за 10 тысяч можно купить Realme C3 с процессором следующего уровня (на 30-35% быстрее!) и чуть более качественной камерой, всё тем же NFC и 3/64 ГБ памяти. И я, конечно, понимаю, что последовавший за ним Realme C11 оказался довольно унылым "ведром", а все производители смартфонов осенью 2020 года стараются заложить наценку на случай, если рубль пробьёт очередное дно, или грянет вторая волна коронавируса + самоизоляции, а продажи смартфонов встанут.
Но... лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Поэтому при всём благородном минимализме в дизайне, а ещё отличной оптимизации и частых обновлениях Android не очень понятно, что должно сподвигнуть россиян платить 11 тысяч рублей за Nokia, если чуть более крутые "китайцы" стоят на тысячу дешевле?
И даже по рецепту "а мне лишь бы по дешману и как-то работало, выпендрежа не надо!" есть Samsung Galaxy A10 за 8 тысяч рублей, или кое-где даже Xiaomi Redmi 7A за 7500 рублей, которые закрывают такие потребности.
Скупердяйство? Да. Но не мы такие, а жизнь такая. Времена, когда всем было наплевать, и народ даже не глядел в сторону этих ваших Xiaomi, Meizu и прочей китайщины, потому что мы были в 2 раза богаче и денег хватало на Samsung, LG и Sony среднего класса, улетучились ещё шесть лет назад.
Nokia 3.4
Отсылка в дизайне к старшим моделям (это я про круглую камеру) уже намекает на то, что перед нами не самый обычный бюджетник, а уже что-то чуть приличнее. Чуть больше внимания к деталям делают смартфон не самым плохим кандидатом к покупке. Type-C вместо злосчастного Micro-USB, чуть более быстрый и точный сканер отпечатков и Qualcomm Snapdragon 460 вместо морально устаревшего Helio P22. И даже NFC завезли, что приятно обнаружить в смартфоне, который стоит чуть меньше двух сотен долларов. За такую радость просят уже 14 тысяч рублей в конфигурации 3/64 ГБ.
Процессор Snapdragon 460 вышел совсем недавно и для гиков пока непонятен, но если вы думаете, что это модификация маломощных Snapdragon 439 или 450, в которых было 8 ядер Cortex-A53 с разной частотой, вы ошибаетесь. Потому что перед нами процессор с 4 мощными (пусть и старенькими) ядрами Cortex-A73 + четырьмя экономичными A-53. У каждого из ядер частота по 1.8 ГГц, но, понятное дело, ядра A73 "едут" быстрее.
С учётом техпроцесса перед нами почти полная копия Snapdragon 665 (Xiaomi Redmi Note 8T, например). Или чуть дефорсированный аналог Exynos 9611 (Samsung Galaxy M21), либо MediaTek Helio P60/P65 (Samsung Galaxy A31). В общем, не такое уж "ведро", как может показаться при взгляде на индекс.
Это немного скрашивает конкурентоспособность новой Нокии, но не радикально. Потому что, даже если отбросить "серую" розницу, остаётся Xiaomi Redmi Note 9 (с NFC) 3/64 ГБ за 13500-14000 в некоторых оф.магазинах (таких, правда, немного). Который, вы только не смейтесь, не особо далеко ушёл по скорости работы несмотря на более новые ядра Cortex-A75 + A55. Потому что, как мы уже рассказывали, ушлые подонки-маркетологи провернули с процессорами то же самое, что с бутылками пива и пакетами молока — "разбавили" или уменьшили в размерах. Если в Snapdragon 460 четыре мощных старых ядра сочетаются с четырьмя маломощными новыми, то в Helio G85 у Xiaomi Redmi Note 9 два мощных новых ядра сочетаются с шестью новыми маломощными. Всё это, конечно, гораздо экономичнее расходует заряд аккумулятора, но в результате работает ни разу не быстрее, чем старые "честные" процессоры (или новые, как Snapdragon 460, в которых просто не стали заморачиваться с этими уловками).
Но вот фотографирует Redmi Note 9 ощутимо лучше — в Nokia 3.4 камера старого образца, и дешёвая. И даже Xiaomi Redmi Note 8T (тоже от 12 до 14 тысяч) при процессоре с такой же производительностью (тот самый Snapdragon 665) по фоточасти перспективнее. А ещё в этих смартфонах дисплеи с разрешением Full HD, а не HD, как в Nokia.
А с доплатой всего в тысячу рублей (за 15 тысяч, то бишь) вы получите Samsung Galaxy M21 — один из лучших бюджетных смартфонов 2020 года. И в нём уже будет не 3/64 ГБ, а 4/64, дисплей Full HD AMOLED (в отличие от тоскливого и не очень яркого IPS у Nokia), и 6000 мАч в корпусе такого же размера. Размера, в который Nokia вместила только 4000 мАч. Комментарии излишни.
Зато есть один несомненный плюс, который дает +100 к удовольствию от пользования Nokia 3.4. Казалось бы, простая дырка в дисплее, но визуально она делает экран безрамочным. Не полностью, конечно, а в рамках того, что сегодня принято считать безрамочностью у производителей телефонов. Но, опять же, такие же приколы есть и в Redmi Note 9.
Главная новинка — Nokia 8.3 5G
На редкость "кайфовый" по внешности и ощущениям от использования смартфон. Как HTC в его лучшие времена (One M7, One M8 и т.д.). Когда я впервые увидел Nokia 8.3, еще до официальной презентации, мне было не до цены. Потому что выглядел он очень сбалансированным смартфоном среднего класса с 5G и хорошей камерой, тестирование которой доставило мне немало приятных моментов. Вот ей-богу, над камерой поработали — все эти Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro и Huawei Nova 5T, которые вы
в задницу целуете боготворите, ощущаются менее толковыми по камерам и менее перспективными для покупки смартфонами.
Но вот наступает день презентации, я готовлю этот обзор, листаю получившиеся на 8.3 снимки и вижу официальную российскую цену — 50 тысяч рублей. ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ, ЧТО ЛИ???
Оказывается, в розовых мечтах Нокии это смартфон флагманского уровня, который стоит как очень крутые смартфоны 2019-2020 года от Samsung и Huawei. Для наглядности приложу цены из Яндекс.Маркета.
Я не ожидал такого поворота событий, потому что рассчитывал увидеть стоимость в районе 25-30 тысяч рублей. Откуда появилась такая цена — понять тяжело. По крайней мере, сначала. Даже предположение о том, что компании необходимо как-то отбивать деньги за рекламу в фильме о Джеймсе Бонде “Не время умирать” выглядит уже не таким странным. И, хотя у меня руки опускаются что-то комментировать в сложившейся ситуации, всё равно хочу рассказать вам, что меня так удивило в камере этого смартфона:
Крутая съемка видео
Есть, значит, такой профиль видео под названием *-log. У разных производителей первый индекс отличается. В Sony, например, он называется S-log, а у Nikon — N-log. Используется он далеко не во всех камерах - только в профессиональных моделях. Цветовая гамма на видео, снятом при помощи H-Log, скорректирована так, чтобы пользователь смог точно и без потерь настроить цвета таким образом, чтобы получить на выходе картинку высокого стандарта. Это не просто наложение красивого фильтра - процедура гораздо глубже и сложнее. И Nokia смогла добавить этот функционал в 8.3. В сочетании с оптикой от немецкой Zeiss, результат получается приличным даже ночью. Но стоит ли все это своих денег?
Странно, но ночью и днем видео получаются примерно одинакового качества. И если ночью зернистость объясняется шумами, то днем картинке не хватает детализации, плюс видно зерно из пикселей. И вот это объяснить уже сложнее. Кто знает, может, наш тестовый предпродажный образец пока просто не научился до конца работать с тем железом, что есть. И да, кстати, даже такое качество съемки видео на предсерийной прошивке запросто уделывает, например, "богоподобный и пресвятой" Honor 30 Pro+, которому совсем непросто снимать ночью.
Портреты с настройкой фокусировки после съемки и быстрый “ночной” режим
Основной модуль на 64 Мп идеально стабилизирует изображение и выдает хороший результат в ночной съемке. Особенно, если включить для этого специальный режим. Разница в детализации картинки и световой проработке даже мелких участков вызывает какое-то детское восхищение. Сам процесс съемки и “склейки” нескольких кадров в один отнимают немного времени, иногда выигрывая по времени у устройств, которые находятся в более высоком ценовом сегменте.
С портретами ситуация не менее интересная. Благодаря совместной работе с Zeiss Nokia довела до ума портретный режим, который теперь более точно размывает фон и добавляет размытие по перспективе, добиваясь не просто отделения человека от фона, а хорошей проработки глубины. Выглядит это все более естественно.
И на этом все?
К сожалению, да. У нас тут Snapdragon 765G, эталонный процессор среднего класса, который хорошо выглядит в Xiaomi Mi 10 Lite за 25 тысяч, или в дефорсированном виде под индексом 730/730G в Samsung Galaxy A71 за 26 тысяч рублей. Но за 50 тысяч рублей есть упомянутый выше Honor 30 Pro+ с Kirin 990, которому этот Снапдрагон в подмётки не годится. И даже "жрущий и не едущий" (как двигатель автомобиля "Чайка") процессор Exynos 9810 из Samsung Galaxy S10 (те же 50 тысяч даже в магазинах с завышенными ценами, наподобие Связного) всё равно предпочтительнее, потому что там где толстый похудеет (запас мощности процессора с новыми приложениями и прошивками исчерпается, и вчерашний флагман будет работать как новый смартфон среднего класса), худой сдохнет (вчерашний процессор среднего класса превратится в сегодняшний бюджетный хлам).
Это хорошо заметно на примере процессоров 2018 года — Snapdragon 710, который был аналогом нынешнего 765G пару лет назад, ставился в смартфоны стоимостью 30-40 тысяч рублей "с претензией на понты". А сейчас — грустный доходяга, который медленнее, чем Helio G90T в дешёвом Xiaomi Redmi Note 8 Pro за 14 тысяч. И Snapdragon 845, который был хорош в 2018 году, и хорош сейчас — Xiaomi Mi 8 на его базе, который в те времена был флагманом и стоил 25 тысяч рублей, в 2020 году со своим процессором по-прежнему равен по быстродействию смартфонам среднего класса, которые стоят 25 тысяч рублей в 2020 году (привет никчемному постоянно падающему рублю). И прикол состоит в том, что Nokia 8.3 со своим Snapdragon 765G за 50 тысяч рублей по производительности в приложениях не лучше этого старья!
Как относиться к IPS-дисплею в этом ценовом сегменте — не знаю. С одной стороны, уже за 15 тысяч рублей в смартфонах есть более выигрышные по экономичности и читабельности под лучами солнца AMOLED, с другой — у людей с чувствительным зрением из-за мелкого мерцания AMOLED (ШИМ) устают и болят глаза. А высококачественных смартфонов с IPS уже и нет. Раньше был ещё ASUS ZenFone 6, но теперь его нет, а ZenFone 7 уже на базе AMOLED. Тут как с компактными смартфонами — если их нет, это не обязательно значит, что так произошло по общему хотению покупателей. Иногда это просто означает, что козлы-производители начали впаривать свою дебильную моду людям насильно. А выбор должен быть, поэтому IPS в Nokia 8.3 не так уж плох.
Правда, это и не самый лучший IPS среди всех возможных.
Ирония заключается в том, что три года назад в Nokia 8 по яркости и контрастности дисплей был лучше. Но был яростно синюшным с дикими 8800K цветовой температуры (ниже картинка, чтобы было понятнее, насколько это печально). Нынешний с 7700K тоже не эталон, но уже сносный. Как показала история, фиг кто будет настраивать дисплей до эталонных значений, как с этим заморачиваются Samsung, Sony, Huawei или Apple. Поэтому принимайте во внимание.
Хотя это придирки — в любом случае перед вами один из самых толковых IPS-дисплеев в смартфонах среднего класса.
|Результаты теста дисплея Nokia 8.3
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|460/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1201:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|110%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,99
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7700К в обычном режиме,
Корпус красивый, материалы классные, но качество сборки не ахти (может, нам не повезло с тестовым экземпляром?). Например, ещё в 2018 году появился Honor 20 со сканером отпечатков в кнопке питания сбоку. Монолитный механизм с приятными тактильными ощущениями. Наступил 2020 год, в Nokia вспомнили, что, оказывается, сканер можно перенести с задней панели еще куда-нибудь (и хорошо, что не в дисплей — чаще всего такие сенсоры работают ублюдочно, даже в том же Galaxy S10), и выбрали кнопку питания. И ничего из этого не получилось. Кнопка-сканер болтается как тряпка на ветру, а срабатывает, в лучшем случае, раза со второго.
В общем, очень корявые впечатления остались от смартфонов. Примерно как впечатления от какой-нибудь российской электроники или автомобилей, я бы сказал — это когда сам по себе продукт неплохой и даже душевный в нюансах, но если сравниваешь с "заграницей", то становится больно от общей технической отсталости и плохой конкурентоспособности. И нет просвета, нет надежды, что что-то изменится к лучшему в дальнейшем.
Но это лирика, или нытьё — кому как. А практика заключается в том, что смартфоны нормальные (если считаете, что нет, то это вы ещё в BQ не "вступали" ногой. Или в Umidigi, чтобы познать, что такое хреновый смартфон), только вот Nokia 2.4 достойна покупки при цене порядка 8 тысяч рублей, Nokia 3.4 — при цене уровня 11-12 тысяч максимум, а Nokia 8.3 будет чудесной покупкой при стоимости до 30 тысяч рублей, а лучше 28 (чтобы не искушать грешников развратным Xiaomi Poco F2 Pro с рекордно быстрым процессором за тридцатку в серой рознице). Вот тогда повоюют. А мы пока продолжим медитировать среди пакетов гречки и туалетной бумаги в ожидании лучших времён и более разумных цен на смартфоны.