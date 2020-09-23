Смогут ли новые Nokia заменить нам подорожавшие китайские смартфоны

Процессор Snapdragon 460 вышел совсем недавно и для гиков пока непонятен, но если вы думаете, что это модификация маломощных Snapdragon 439 или 450, в которых было 8 ядер Cortex-A53 с разной частотой, вы ошибаетесь. Потому что перед нами процессор с 4 мощными (пусть и старенькими) ядрами Cortex-A73 + четырьмя экономичными A-53. У каждого из ядер частота по 1.8 ГГц, но, понятное дело, ядра A73 "едут" быстрее.

С учётом техпроцесса перед нами почти полная копия Snapdragon 665 (Xiaomi Redmi Note 8T, например). Или чуть дефорсированный аналог Exynos 9611 (Samsung Galaxy M21), либо MediaTek Helio P60/P65 (Samsung Galaxy A31). В общем, не такое уж "ведро", как может показаться при взгляде на индекс.

Это немного скрашивает конкурентоспособность новой Нокии, но не радикально. Потому что, даже если отбросить "серую" розницу, остаётся Xiaomi Redmi Note 9 (с NFC) 3/64 ГБ за 13500-14000 в некоторых оф.магазинах (таких, правда, немного). Который, вы только не смейтесь, не особо далеко ушёл по скорости работы несмотря на более новые ядра Cortex-A75 + A55. Потому что, как мы уже рассказывали, ушлые подонки-маркетологи провернули с процессорами то же самое, что с бутылками пива и пакетами молока — "разбавили" или уменьшили в размерах. Если в Snapdragon 460 четыре мощных старых ядра сочетаются с четырьмя маломощными новыми, то в Helio G85 у Xiaomi Redmi Note 9 два мощных новых ядра сочетаются с шестью новыми маломощными. Всё это, конечно, гораздо экономичнее расходует заряд аккумулятора, но в результате работает ни разу не быстрее, чем старые "честные" процессоры (или новые, как Snapdragon 460, в которых просто не стали заморачиваться с этими уловками).

Но вот фотографирует Redmi Note 9 ощутимо лучше — в Nokia 3.4 камера старого образца, и дешёвая. И даже Xiaomi Redmi Note 8T (тоже от 12 до 14 тысяч) при процессоре с такой же производительностью (тот самый Snapdragon 665) по фоточасти перспективнее. А ещё в этих смартфонах дисплеи с разрешением Full HD, а не HD, как в Nokia.

А с доплатой всего в тысячу рублей (за 15 тысяч, то бишь) вы получите Samsung Galaxy M21 — один из лучших бюджетных смартфонов 2020 года. И в нём уже будет не 3/64 ГБ, а 4/64, дисплей Full HD AMOLED (в отличие от тоскливого и не очень яркого IPS у Nokia), и 6000 мАч в корпусе такого же размера. Размера, в который Nokia вместила только 4000 мАч. Комментарии излишни.