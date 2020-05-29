Есть лишь один способ купить флагман Huawei дёшево — взять Honor. Но не любой, а только эту модель
А что, Aliexpress уже отменили?
Давным-давно, когда деревья были большими, на улицу можно было выходить без маски, а государство не обдирало своих граждан за экономию на покупке смартфона с доставкой из Китая, рецепт экономии заключался в «дык за границей закажи с доставкой». И даже тогда производители боролись с такими покупками в меру своей наглости: Xiaomi пыталась разворачивать такие смартфоны в сторону Китая пытаясь преподнести их как подделки, Samsung блокировал любые иностранные SIM-карты до тех пор, пока с купленного в Европе смартфона не наговорят 5 минут с европейской SIM. Huawei поступал проще и... делал так, чтобы смартфоны не ловили 4G и плохо ловили 3G в любых странах за пределами Китая (у Китая свои частоты, которые отличаются от ЕС, России и США). Не отключал в прошивке, а просто на уровне модема (штуковины, которая отвечает за связь с вышками операторов) распаивал всё так, чтобы нормальная сотовая связь в смартфонах по китайским ценам была только у китайских покупателей.
Случались и исключения, особенно во флагманах — они у Huawei чаще всего умели работать даже в заграничных сетях. И, например, флагманские Huawei 2020 года, серия P40 (P40, P40 Pro, P40 Pro Plus) тоже совместимы с российскими операторами. Но российские депутаты позаботились о том, чтобы ты, хитроумный любитель экономить, не лишал российских торгашей возможности летать на Канары и покупать тонированные джипы. Поэтому ввело пошлины на все посылки дороже 200 евро (15 тысяч рублей по нынешнему курсу).
А это значит, что Huawei P40 Pro за 62 тысячи рублей (вместо российских 70 тысяч) превращается... превращается Huawei... в элегантный P40 Pro без гарантийной поддержки и с пошлинами за 69 тысяч рублей! Почувствуй нашу любовь!
Просто знайте, что Aliexpress в случае дорогих китайских смартфонов пролетает по выгоде от покупки. И, если вы хотите смартфон-флагман 2020 года со всеми преимуществами Huawei, но дешевле, сейчас проще взять Honor 30 Pro Plus — почти то же самое, но с мелкими отличиями и без наценки за выпендрёж.
Чем отличается от прошлых моделей?
Да, это сейчас самый навороченный смартфон марки Honor (я бы рассказал, как Honor V-серии и Honor «номерной» серии в разное время менялись по уровню крутизны, но это долго). Среди Хуавеев в целом — то ли второй, то ли третий по крутизне, потому что Huawei P40 Pro Plus однозначно лучше, а вот дальше нужно разбираться, чем мы сегодня и займёмся
А ещё это первый флагманский Honor, который продают без установленных сервисов Google. Если бы был резон тянуть кота за хвост дальше и выпускать старые флагманы с Google-сервисами и по новой цене, как это делает Huawei, Honor поступили бы так же. Но прошлогодние Honor 20 и 20 Pro пока удешевить не получается, да и маркетологи считают, что всяких там лишних герц в экране и прочих мегапикселей конкурировать с новьём им будет сложно. Поэтому их место занял Honor View 30 Pro (он же V30 Pro) за 33 тысячи рублей. Это такой осенний флагман-2019 Huawei Mate 30 Pro с новой «мордой лица». Этот дизайн потом украл Samsung для серии S20, а теперь ещё и Xiaomi для Mi Note 10 Lite).
Да, Honor V30 Pro и 30 Pro+ похожи внешне, но на деле это два совершенно разных устройства. И разница кроется не только в «попугаях» (V30 Pro менее крут с технической точки зрения), а в том, какой подход выбрала компания. Достаточно взглянуть на то, как новая тридцатка выглядит. Вместо матового стекла и пластиковых рамок сбоку — металл и идеальное стекло, которое не продавливается пальцем, как на том же V30 Pro. Разделяет две стеклянные панели нормальная металлическая рамка. Батенька, да вы же
трансформер цельнотянутый Huawei P40 Pro! Или нет?
Технические характеристики:
|Honor 30 Pro+
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 3
|Экран
|6.57", OLED, 1080 x 2340 п., 19.5:9, 392 ppi, максимальная частота обновления 90 Гц
|Процессор
|Kirin 990, 7 нм, 2 ядра 2.86 ГГц Cortex-A76 + 2 ядра 2.36 ГГц Cortex-A76 + 4 ядра 1.95 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.9, 23 мм, 1/1.28", Laser AF, OIS Телефото: 8 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, пятикратный зум Сверхширокий модуль: 16 Мп, f/2.2, 18 мм, AF Модуль измерения глубины: 2 М, (depth) Фронтальная двойная камера: 32 Мп, f/2.0, 26 мм, 1/2.8" + 8 MP, f/2.2
|Аккумулятор
|4000 мАч
|Размеры
|160,3x73,6x8,4 мм
|Масса
|190 г
|Цена
|55 тысяч рублей
«Не называйте меня Хуавеем!»
Ага, щаз, особенно при такой унификации.
Правда, сходство по комплектующим между двумя брендами появилось не только потому, что Трамп сейчас бьёт Huawei (и Honor, а как же!) ногами прямо по юрлицу, но и из-за общей моды. Например, недавно выпустила Pocophone F2 Pro, который оказался перевыпущенным Redmi K30 Pro. В новом Apple iPhone SE 2020 почти все запчасти повторяют начинку старого iPhone 8 образца 2017 года. И так далее.
На этом фоне тот факт, что новый крутой флагман Huawei воплотился в более дешёвом варианте без шильдика Leica (за использование которого нужно отгружать чемоданы денег немцам) в виде флагмана Honor — хорошие новости, как бы вы к ним не относились с точки зрения престижа и «кто за кем стоял». Главное то, что смартфоны всё-таки отличаются в нюансах, и важно знать, в каких именно, и в какую сторону.
Скользко и красиво
На правах владельца Huawei Mate 30 Pro с разбитой задней крышкой глаголю вам: смартфоны в стеклянном корпусе — от лукавого. Гоните их, насмехайтесь над ними. Хрупкие, со временем задняя крышка превращается в месиво из царапин и потертостей. И не надо сейчас про эти ваши силиконовые чехлы — с ними, как и с другой резинкой, натянутой на сами знаете, что, ощущения не те. А именно, ощущения дешёвого скользкого мерзкого чехла вместо матовой крышки и металлической рамы. Ну да ладно, моё нытьё в век, когда все смартфоны стеклянные, никого не волнует, переходим к более важным вещам.
Например, к тому, что в двух из четырёх расцветок на задней крышке смартфона нафигачена огромная надпись HONOR.
Не знаю, для меня это как увидеть на улице мужика, у которого на футболке будет написано ВАСЯН. Имеет право, в принципе, но не все оценят.
А ещё такие надписи любят лепить американские автопроизводители пикапов:
И тот факт, что Honor выпустил смартфон с дизайном под вкус страны, которая втаптывает его и Huawei в грязь и в которой эти смартфоны не будут продаваться, ещё более забавен.
Процессор и быстрая зарядка — на четвёрку с плюсом
С выпуском смартфонов Honor 30 Хуавей ставит точку и прекращает мусолить (но это не точно) пожилой флагманский процессор Kirin 990. Который как бы новый, но по сути представляет собой лениво разогнанные процессорные ядра от Kirin 980 (такой был в Huawei Mate 20 в ноябре 2018 года) + «тех же щей, да побольше налей» в графической подсистеме из Mali-G76. И поддержку 5G добавили, которая пока в России нужна не для связи, а для ловли «на живца» буйных идиотов.
Но мы отвлеклись. Итак, Kirin 990. Старый конь борозды не испортит, но и рекордов не покажет — даже в не самом быстром смартфоне на Snapdragon 865, Oppo Find X2, производительность немного выше. А в идеальных условиях смартфоны на флагманском Qualcomm окажутся примерно на 10% лучше в работе с обычными приложениями и на треть (а вот это уже серьёзно!) круче в игровых задачах. То есть о лидерстве в скорости работы речи не идёт, тем более, что Huawei уже ловили за руку на некоторой накрутке результатов в тестах.
С другой стороны, это второй по скорости работы процессор среди всех смартфонов в мире, при этом самый экономичный среди флагманских. Посмотрите на график автономности: выше среди флагманов только Samsung S20 Ultra, который с 5000 мАч работает на жалкие 4% дольше, чем Honor с 4000 мАч! Не собираюсь поддакивать клоунам, которые по результатам замеров стресс-тестов (максимальная нагрузка без снижения длительностью в минуты, при том, что этого в реальных приложениях не бывает нигде и никогда) пытаются рассуждать о проблемах Exynos (фирменных процессоров Samsung). Но всё-таки очевидно, что Exynos 990 в флагманах Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra и нагревается сильнее, и более прожорливый.
И... всё! Больше у Kirin 990 нет никаких конкурентов по мощности! Всяческие MediaTek Dimensity 1000 Plus ещё пока находятся на стадии «держите меня семеро, когда-нибудь появлюсь в смартфонах!», а все остальные MediaTek медленнее. iPhone стоят особняком, хотя именно по образу и подобию iPhone будут построены процессоры в Android-смартфонах в 2021 году.
По скорости беспроводной зарядки (если зарядник соответствующий, эдак на 30 Вт), Honor 30 Pro+ один из лучших — заряжается с нуля до 100% за 1 час 35-40 минут. А вот проводная зарядка быстрее и у смартфонов Oppo (причём намного), и в Samsung Galaxy S20 Ultra, который пополняет 5000 мАч за время, которое Honor 30 Pro+ заряжает свои 4000 мАч.
“Убивает” ли высокая частота обновлений дисплея (90 Гц) автономность? При ежедневном использовании разница с 60 Гц будет заметна только под вечер, когда вы ищите розетку. «Ну да, вроде процентов поменьше стало, но до вечера дотянул».
Спасибо, что экран не «водопад»
В 2019 году все производители пытались узнать, у кого больше. Угол скругления, конечно же. Кто-то «натягивал» экран так, что кнопки управления приходилось переносить почти что на заднюю панель, кто-то вообще отказывался от них (привет, Vivo NEX 3). Зачем? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво. А толку ноль, как от выключателя света на уровне живота.
Какие доводы в защиту такой эстетики не ищи, всё без толку. Любой аргумент спокойно «бьётся» ценой за ремонт такого дисплея (а вы рано или поздно уроните смартфон, который попадёт в ремонт при любом падении, кроме падения на заднюю панель плашмя и аккуратно) в случае неудачного приземления. Думаете, что закажете дисплей у китайцев и сами все замените? Тогда готовьте тысяч 20 рублей, не меньше.
В Honor 30 Pro+ все-таки установили дисплей с закруглениями, но они, как и в Samsung Galaxy S20 или Huawei P40 Pro, не такие безумные. По периметру устройства расположена прочная металлическая рамка, на которую должны приходиться удары при падении. И кнопка питания, и качель регулировки громкости находятся на своих привычных местах. Смартфоны прошлых лет выпуска, конечно, гораздо удобнее в обращении и компактнее, но великий русский мудрец постановил, что никто никогда не вернётся в 2007 год, да и в 2019, к более удобному Honor 20 Pro, тоже не вернётся. Поэтому кто мы такие, чтобы спорить?
Достаточно того, что Honor 30 Pro+ удобнее держать, чем лопату могильщика, Samsung Galaxy S20 Ultra, или смартфоны с дисплеем формата «слишком долго продержал бутерброд с сыром в микроволновке» (Huawei Mate 30 Pro, Vivo NEX 3). Но чуть менее удобно, чем тот же Huawei P40 Pro, потому что у него чуть лучше продуман хват на боковинах.
|Результаты теста дисплея Honor 30 Pro+
|**Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|425/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,59
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
Вы уже не помните, да вам, может быть, и наплевать, но Honor 30 Pro+ стал первым массовым (экзотику наподобие Honor Magic 2 в расчёт не берём) смартфоном марки с дисплеем нормального качества. Это OLED-дисплей с диагональю 6,57” и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Модные высокие частоты обновлений тоже на месте: 90 Гц для экрана и 180 Гц для сенсорного слоя. До сегодняшнего дня Honor всегда был «бедным родственником» на фоне Huawei, и даже в флагманский Honor 20 Pro ставил дешёвый и прожорливый IPS-дисплей, как в каком-нибудь Xiaomi Redmi 8 за 9 тысяч рублей.
Жаль, что сканера отпечатков на правой панели (как было в Honor 20), теперь нет (есть, но в дешёвом Honor 30S, который и флагманом не назовёшь) — влепили в дисплей сканер. Было удобно.
Надо отдать должное Honor, цветопередача экрана в 30 Pro+ идеальная. В отличие от, скажем, Honor V30 Pro, где такими материями не заморачивались. Да и после дешевой IPS-матрицы посмотреть на нормальные цвета — что-то сродни экстазу. Недостаёт только режима экстремальной авто-яркости, который в тех же Samsung Galaxy S20 включается автоматически и делает дисплей идеально читабельным даже под прямыми лучами солнца где-нибудь на египетском пляже. В Honor 30 Pro+ сколько тебе яркости отсыпали, столько её и будет. Но в российских условиях её вам будет хватать всегда.
Камеры, с которыми не все понятно
Если вы посмотрите на фотографии задних панелей Honor 30 Pro+ и Huawei P40 Pro, то не найдете почти никаких отличий. Те же три камеры в массивной выступающей части, только дополнительный модуль немного в другом месте и вместо двойной вспышки лишь один светодиод.
Различий с флагманом от Huawei действительно немного. В качестве основного сенсора используется 50-мегапиксельный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700. С фотографиями в любое время дня и ночи все обстоит замечательно. Но где нормальная оптическая стабилизация в видео? Даже днем картинка дергается настолько сильно, будто ты алкаш с трясущимися руками. Похоже, оптическая стабилизация в действительности не используется (этим грешил и Huawei P40 Pro, кстати говоря, но в нём ситуацию уже начали исправлять).
И речь не о том, как скачет горизонт, а про небольшие и частые подергивания в тех местах, где слишком много мелких элементов — через несколько секунд просмотра в глазах начинает рябить так, что хочется удалить к черту отснятое видео. Резонный вопрос: почему со стабилизацией всё так плохо, если она в наличии? Не хватило времени довести до ума?
Ночью камере откровенно тяжело снимать и стабилизировать изображение. И я снова не про фотографии. Повторюсь, что в плане фотосъёмки это один из лучших смартфонов в мире на сегодняшний день. Остается надеяться на то, что с последующими обновлениями прилетит и фикс стабилизации, если это все-таки программная проблема ранних версий прошивки.
Если вы хотите краткой конкретики в сравнении с камерами Huawei P40 Pro и P40 Pro Plus, то:
- В Huawei P40 Pro/Pro+ лучше работает стабилизация видео. Поначалу работала настолько же плохо, но уже частично починили.
- Качество фото днём на основную камеру в Huawei P40 Pro/P40 Pro+ и Honor 30 Pro+ примерно одинаковое. Honor чуть более склонен добавлять кадру тёплых оттенков (чуть больше жёлтого цвета), Huawei — холодных (синеватых). Но без сравнительных фото вы эти мелочи не заметите и они вас не будут напрягать.
- В ночных фото уже Honor склонен к синеве, а Huawei в желтоватым оттенкам. В сравнении с Huawei P30 Pro, который желтил, как заголовки в топе YouTube, оба новых флагмана молодцы и всё делают в меру.
- При этом ночью у Huawei P40 Pro чуть светлее и незначительно чётче картинка. Похоже на ситуацию с первыми прошивками Huawei P30 Pro, когда отличий в фото на основную камеру от P20 Pro почти не было. А потом прошивки обновились и P30 Pro ушёл в отрыв. Здесь Honor в отрыв не уйдёт, но если пнуть лентяев, которые отвечали за алгоритмы работы камеры и отправить их в соседний кабинет к тем, кто программировал алгоритмы для Huawei P40 Pro, смартфоны сравняются при следующем же обновлении прошивки.
- Видео однозначно лучше в Huawei P40 Pro. Днём Honor снимает не хуже, просто в нём не работает стабилизация (картинка более прыгучая), а вот ночью цифрового шума больше, чем в Huawei. И вот здесь смартфоны вряд ли сравняются, потому что у Huawei есть специальная камера для съёмки видео, а у Honor она универсальная для фото и видеозаписи.
- Второстепенные камеры примерно одинаковые. Мне лень ловить блох и выискивать различия в сенсорах, которыми люди редко пользуются. Разница, если она есть не существенная.
- Селфи-камеры одинаковые.
Покупать или нет?
Итак, мы получаем, скажем так, копию Huawei P40 Pro по дизайну, автономности, фотосъёмке, процессору и экрану, и даже с более качественными динамиками (потому что их два, а у P40 Pro он один. Извините, было лень вдаваться в подробности звука, текст и так простыня). И дешевле на 15 тысяч рублей.
Что теряем? Видеосъёмка хуже (в основном, ночью), нет водозащиты. Первый факт огорчает, конечно, а второй... Не знаю, как вы, а я однажды утопил свой смартфон (без водозащиты) и впечатления были настолько яркими, что мои новые смартфоны были водозащищёнными. Но ни разу не видали воды. Поэтому не знаю, стоит ли беспокоиться о функции, которая, подозреваю, большинству людей может никогда не понадобиться. В отличие от более качественного звука из динамиков, если bluetooth-колонки рядом нет.
Ну и 15 тысяч — это же, блин, 15 тысяч! На них можно месяц неплохо питаться (проверенно самоизоляцией), или купить вполне крутой бюджетник Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64, например.
В сравнении с остальными смартфонами я было открыл рот, чтобы сказать «да и вообще предостаточно всего можно купить по такой цене». А потом взглянул на российскую цену Xiaomi Mi 10 (не Mi 10 Pro, заметьте!) — 70 чёртовых тысяч рублей! За Сяоми! Который более громоздкий и менее удобный в использовании (потому что дисплей натянули по бокам настолько же яростно, как в Samsung Galaxy S7 edge в своё время), с дисплеем, который, в целом такой же, только ярче на 10% в обычном режиме (и выдаёт 850 кд/м2 в авто-яркости, как Самсунги). С +10% к производительности в приложениях, более быстрой зарядкой и более качественной записью видео, но без качественного 5-кратного зума и с одинарной селфи-камерой (в Honor 30 Pro+ она двойная, вторая пригождается для невпихуемых коллективных автопортретов). Благо, в неофициальной рознице можно найти контрабандный Mi 10 с 8/128 Гбайт памяти, и вот он — это единственная достойная альтернатива Honor 30 Pro+. Главное — найти магазин с нормальной репутацией и недорогой доставкой в ваш город.
В общем, Xiaomi (который сделал имя на самых дешёвых в любом классе смартфонах среди качественных) в официальной рознице теперь стоит, как Samsung Galaxy S20, на 15 тысяч дороже, чем Honor, и как-то не особо убедительно лучше — я, например, считаю, что дисплей Full HD+ за 70 тысяч и на 6.7 дюймах уже попахивает наглостью, вне зависимости от количества герц в нём.
Кстати, Galaxy S20 — тоже 70 тысяч (на 15 тысяч дороже, да), с очень чётким (пусть и не 90 или 120 Гц) дисплеем, с водозащитой, более крутой видеосъёмкой, настолько же хорошими, как и у Honor, динамиками, но самым медленным среди флагманских процессором, плохой автономностью, менее качественной селфи-камерой.
А за 45-60 тысяч, что самое ужасное, выбирать приходится из старых Galaxy S10/S10+ (не советую — за исключением динамиков, компактности и видеозаписи хуже во всём), Huawei P30 Pro (по фото всё ещё очень крут, но очень желтит при съёмке ночью. Видео снимает хуже, чем Honor 30 Pro+. Зато есть Google-сервисы) и iPhone 11 128 Gb за официальные 65 тысяч, в котором за эти деньги плохо всё, кроме процессора.
Кстати, Google-сервисы... Среди обзорщиков нет единого мнения, считать ли их критичным недостатком. Я считаю, что без них жизнь владельца смартфона будет довольно паршивой — многие популярные приложения вы установите из магазина приложений Huawei (App Gallery), часть докачаете через поисковик приложений, которых нет в магазине Huawei. Что-то в любом случае придётся колхозить вручную. Почти всё будет работать, потому что Huawei внедрили «костыли» для того, чтобы приложения, которые что-то брали из Google-сервисов, довольствовались альтернативой от китайцев и не жужжали.
Но в целом придётся привыкать и превозмогать. Либо проверяйте работающий способ установки Google-сервисов здесь, но не обольщайтесь, потому что Google подлая козлина и постоянно эти способы блокирует.
И всё-таки любые альтернативы Honor 30 Pro+ в официальной рознице в бюджете до 60 тысяч рублей на сегодняшний день — вёдра ущербные. Поэтому мы советуем при выборе смартфона-флагмана в 2020 году «по последнему слову техники», но в приличных ценовых рамках (да, мне тоже смешно, но что поделать, если рубль со своим курсом превратился в мусор — жизнь продолжается, смартфоны рано или поздно придётся обновлять) сначала смотреть на Honor 30 Pro+ и его характеристики, потом искать что-то подобное и, если не найдётся более выгодных вариантов (не зарекаемся, впереди ещё полгода), всё-таки брать эту модель. Она не верх совершенства, перечитайте этот обзор и сами решайте, мириться ли с её недостатками, но в нынешних реалиях это один из самых толковых флагманов по соотношению цены и качества. За что он и получает от нас награду «Удачная покупка».
- Почти идеальный дисплей
- Долгое время работы
- Флагманская производительность
- Все конкуренты либо дороже, либо хуже
- Слабая оптическая стабилизация
- Качество видеосъёмки ночью хромает
- Нет сервисов Google
- Нет водозащиты