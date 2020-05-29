Есть лишь один способ купить флагман Huawei дёшево — взять Honor. Но не любой, а только эту модель

А что, Aliexpress уже отменили?

Давным-давно, когда деревья были большими, на улицу можно было выходить без маски, а государство не обдирало своих граждан за экономию на покупке смартфона с доставкой из Китая, рецепт экономии заключался в «дык за границей закажи с доставкой». И даже тогда производители боролись с такими покупками в меру своей наглости: Xiaomi пыталась разворачивать такие смартфоны в сторону Китая пытаясь преподнести их как подделки, Samsung блокировал любые иностранные SIM-карты до тех пор, пока с купленного в Европе смартфона не наговорят 5 минут с европейской SIM. Huawei поступал проще и... делал так, чтобы смартфоны не ловили 4G и плохо ловили 3G в любых странах за пределами Китая (у Китая свои частоты, которые отличаются от ЕС, России и США). Не отключал в прошивке, а просто на уровне модема (штуковины, которая отвечает за связь с вышками операторов) распаивал всё так, чтобы нормальная сотовая связь в смартфонах по китайским ценам была только у китайских покупателей.

Случались и исключения, особенно во флагманах — они у Huawei чаще всего умели работать даже в заграничных сетях. И, например, флагманские Huawei 2020 года, серия P40 (P40, P40 Pro, P40 Pro Plus) тоже совместимы с российскими операторами. Но российские депутаты позаботились о том, чтобы ты, хитроумный любитель экономить, не лишал российских торгашей возможности летать на Канары и покупать тонированные джипы. Поэтому ввело пошлины на все посылки дороже 200 евро (15 тысяч рублей по нынешнему курсу).

А это значит, что Huawei P40 Pro за 62 тысячи рублей (вместо российских 70 тысяч) превращается... превращается Huawei... в элегантный P40 Pro без гарантийной поддержки и с пошлинами за 69 тысяч рублей! Почувствуй нашу любовь!