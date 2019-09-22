Продажные обзорщики будут врать вам о Huawei Mate 30 Pro на разные лады. А я расскажу правду

А противники Mate 30 намекают, что, в отличие от «народных» Xiaomi, хуавеевцы тоже запредельно наглеют с ценами при том, что всесторонних «убийц» Самсунга или Эппл из флагманских Huawei до сих пор не получилось, а теперь ещё и прибавился геморрой из-за отсутствия Google Play/YouTube и других сервисов в исходной прошивке.

Отдельный привет козлам, которые будут поливать Huawei помоями только из-за того, что их не повезли на презентацию смартфона за границу. Нас, к примеру, не возили на презентацию прошлогодних Huawei Mate 20, да и на Samsung Galaxy Note 10 тоже. И даже iPhone 11 Pro Max не дарили на бесплатное годичное использование, как вам. Но мы же вроде бы не кричим о том, что «iPhone/Note10/Mate 20 — хлам, ненавидьте его вместе с нами»?

Ладно, никого, в действительности, не волнует закулисье обзорщиков и их персоналии тоже. А волнуют смартфоны. В случае с Mate 30 и Mate 30 Pro истина, как водится, посередине, и приблизиться к ней можно будет только после того, как мы распишем плюсы и минусы самого крутого Хуавея и, по совместительству, лучшего китайского смартфона-флагмана 2019 года.

За что любить

Самый выносливый флагманский смартфон.

На такое заявление вы, конечно, скажете: «где твой график с замерами, продажный козёл?!», а у меня его нет. Да и вообще, по соглашению с Huawei, полноценные обзоры с замерами и российскими фот на Mate 30 Pro, которые обзорщикам выдало российское представительство, запрещено публиковать до 23 сентября.

Поэтому пока поверьте мне на слово, ну или доверьтесь «дедуктивному методу» сбора доказательств. Следите за руками: