Продажные обзорщики будут врать вам о Huawei Mate 30 Pro на разные лады. А я расскажу правду

|Смартфон
|Huawei Mate 30 Pro
|Huawei Mate 30
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Экран
|6.53”, 2400x1176, AMOLED, 409 ppi
|6.53”, 2340x1080, AMOLED, 389 ppi
|Процессор
|HiSilicon Kirin 990 ревизия 4G, 8 ядер (2x Cortex-76 2.86 ГГц + 2x Cortex-A76 2.36 ГГц + 4x Cortex-A55 1.95 ГГц)
|HiSilicon Kirin 990 ревизия 4G, 8 ядер (2x Cortex-76 2.86 ГГц + 2x Cortex-A76 2.36 ГГц + 4x Cortex-A55 1.95 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G76 MP16
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Постоянная память
|256 Гбайт, слот Nano-SD
|128 Гбайт, слот Nano-SD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|тыльная основная: 40 Мп, диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
|тыльная основная: 40 Мп, диафрагма f/1.6, размер сенсора 1/1.7”, программная стабилизация
|дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 8 Мп, оптический зум 3x, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/4”, оптическая стабилизация
|дополнительная (сверхширокоугольная, видеокамера): 40 Мп, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.7”, оптическая стабилизация
|дополнительная (сверхширокоугольная): 16 Мп, диафрагма f/2.2, программная стабилизация
|+ сенсор ToF (для фокусировки и 3D-сканирования)
|фронтальная: 24 Мп, диафрагма f/2.0
|фронтальная: 32 Мп
|Аккумулятор и зарядка
|4500 мАч
|4200 мАч
|Проводная зарядка 40 Вт
|Проводная зарядка 40 Вт
|Беспроводная зарядка 27 Вт
|Беспроводная зарядка 27 Вт
|Размеры
|158.1x73.1x8.8 мм
|160.8x76.1x8.4 мм
|Вес
|198 г
|196 г
|Цена на момент публикации
|Европейские цены:
|Европейские цены:
|4G-версия — 1099 евро (~77 тысяч рублей)
|4G-версия — 799 евро (~56 тысяч евро)
|5G-версия — 1199 евро (~85 тысяч рублей)
Извините, в последнее время чувствую себя дебилом, когда приходится писать предложения наподобие «спереди у нас экран с диагональю 6.5 дюйма, справа кнопка питания, а внизу разъём для зарядки». Это всё равно, что на вопрос мамы о твоей девушке отвечать: «у неё есть голова, две руки и две ноги, на туловище спереди грудь, а внизу — вагина». Потому что важны не цифры, важно отношение к кому-то/чему-то и то, чем эта девушка/смартфон цепляет вас среди всех остальных. Или, наоборот, разочаровывает.
Кстати, о разочарованиях — вот уж к новому флагманскому смартфону Huawei сейчас никто не относится нейтрально. Поклонников Хуавея сегодня полно — просто потому, что Huawei остаётся главным аргументом для тех, кто хочет доказать, насколько «зажрались» Apple.
И отступать таким людям некуда — за ними китайский смартфонопром и ещё более отстающие по характеристикам флагманы Xiaomi, Meizu и OnePlus, либо, если не ориентироваться на китайщину, вечно отстающие Sony и почти мёртвый LG. Если не противопоставлять Айфону Хуавей, то кого тогда? Только Samsung, но с его «90 тысяч в минималке» за полноценный флагман Note 10+ участвовать в «боксе по характеристикам на потраченный рубль» с китайщиной — бестолковое занятие.
А противники Mate 30 намекают, что, в отличие от «народных» Xiaomi, хуавеевцы тоже запредельно наглеют с ценами при том, что всесторонних «убийц» Самсунга или Эппл из флагманских Huawei до сих пор не получилось, а теперь ещё и прибавился геморрой из-за отсутствия Google Play/YouTube и других сервисов в исходной прошивке.
Отдельный привет козлам, которые будут поливать Huawei помоями только из-за того, что их не повезли на презентацию смартфона за границу. Нас, к примеру, не возили на презентацию прошлогодних Huawei Mate 20, да и на Samsung Galaxy Note 10 тоже. И даже iPhone 11 Pro Max не дарили на бесплатное годичное использование, как вам. Но мы же вроде бы не кричим о том, что «iPhone/Note10/Mate 20 — хлам, ненавидьте его вместе с нами»?
Ладно, никого, в действительности, не волнует закулисье обзорщиков и их персоналии тоже. А волнуют смартфоны. В случае с Mate 30 и Mate 30 Pro истина, как водится, посередине, и приблизиться к ней можно будет только после того, как мы распишем плюсы и минусы самого крутого Хуавея и, по совместительству, лучшего китайского смартфона-флагмана 2019 года.
За что любить
Самый выносливый флагманский смартфон.
На такое заявление вы, конечно, скажете: «где твой график с замерами, продажный козёл?!», а у меня его нет. Да и вообще, по соглашению с Huawei, полноценные обзоры с замерами и российскими фот на Mate 30 Pro, которые обзорщикам выдало российское представительство, запрещено публиковать до 23 сентября.
Поэтому пока поверьте мне на слово, ну или доверьтесь «дедуктивному методу» сбора доказательств. Следите за руками:
- На звание самых выносливых смартфонов сейчас претендуют Apple iPhone 11 Pro Max (3970 мАч), Samsung Galaxy Note 10+ (4300 мАч) и Huawei P30 Pro (4200 мАч). Есть ещё ASUS ZenFone 6 с 5000 мАч, но из-за того, что дисплей у него не AMOLED, а более прожорливый IPS, работает этот крокодил столько же, сколько работают Самсунги с 4000 мАч.
- Расстановка среди самых выносливых смартфонов следующая: iPhone 11 Pro Max на автономность пока тестировали только американцы из Tomshardware, и по их информации iPhone с 3970 мАч держит заряд на полчаса дольше, чем Samsung Galaxy Note 10+ с 4300 мАч.
- У нас уже есть замеры-сравнение автономности Samsung Galaxy Note 10+ и Huawei P30 Pro на одной и той же яркости дисплея (экран в Самсунге мы переключили в режим Quad HD+ со стандартного мошеннического Full HD+, который впаривает система). И в таких условиях получается, что Huawei P30 Pro с 4200 мАч работает на 23% дольше, чем Samsung Galaxy Note 10+ с 4300 мАч.
А у Huawei Mate 30 Pro, я вам напомню, в отличие от P30 Pro, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и доработанный в плане экономичности (новый техпроцесс 7 нм+) процессор. Так что в этом вопросе китайцы не врут — перед нами и вправду самый выносливый смартфон-флагман даже «на бумаге». (А без гугл-сервисов и тем более, хи-хи, но в этом «преимуществе» ничего хорошего уже нет. Позже вернёмся к этому главному недостатку).
Лучший смартфон по сочетанию скорости проводной и беспроводной зарядок
В дивном новом мире на мощность быстрой зарядки аккумулятора клали с прибором все, кроме китайцев:
Apple iPhone 11 Pro Max заряжается при 18 Вт по проводам, и чёрт его знает, сколько берёт без проводов (во всех официальных данных об этом скромно помалкивают).
Samsung Galaxy Note 10+, в отличие от своего близкого брата, Galaxy S10+, заряжается уже не при 18 Вт, а при солиднейших 45 Вт, как хороший ноутбук! И вот он действительно крут по части быстрой зарядки. Но… взгляните на видео — Huawei P30 Pro с его 40 Вт наполняет аккумулятор за одно и то же время чуть быстрее. Разница всё равно смехотворная и сказать, что Mate 30 Pro со всё теми же 40 Вт будет самым крутым смартфоном по проводной зарядке, нельзя. (А ещё есть Vivo Nex 3 с 45 Вт зарядки, но по качеству камер и остальным параметрам он рядом не стоял с флагманами Huawei и Samsung, поэтому его не учитываем).
Без проводов Samsung Note 10+ заряжается при 18 Вт, самый крутой по этой дисциплине (зарядка без проводов) Xiaomi Mi 9 способен переварить 20 Вт, а Huawei Mate 30 Pro заряжается от беспроводной зарядки при мощности 27 Вт! Круче пока не бывает.
Словом, у нас пока вырисовывается флагман, который медленнее всех разряжается и быстрее всех заряжается. Уже это неплохо, но, как говорит одна украинско-молдавская певица, «не в этом суть», суть будет дальше.
Лучшая камера для съёмки видео при плохом освещении и ночью
Помнится, в 2013 году флагманские смартфоны Huawei были ущербными по всем направлениям, кроме дизайна (Huawei Ascend P6 был жутким медлительным дорогущим металлоломом с плохой камерой и плохой автономностью в сравнении с ровесником Xiaomi Mi4, не говоря уже о флагманах Samsung или LG).
Китайцы прошли долгий путь через этапы «неплохо фотографирует по меркам китайщины, но автономность плохая, в играх вообще кошмар» (Huawei P9) и «теперь нормальная автономность» (Huawei Mate 9) к «фотографирует лучше всех, кроме Apple iPhone X» (Huawei Mate 10 Pro), а затем «фотографирует лучше нынешних и будущих айфонов» (Huawei P20 Pro). До тех пор, пока отвечающие за качество камеры инженеры Apple не достали руки из задницы и не выпустили iPhone 11, Huawei постоянно были впереди любых смартфонов по качеству фотосъёмки.
А вот по качеству видеосъёмки хуавеевцы исторически были «мальчиками для битья», причём не только в сравнении с iPhone и Samsung (которые всю свою историю были лучшими по видеозаписи), но и в сравнении с полудохлым HTC или братьев-китайцев OnePlus.
В начале 2019 года качество съёмки видео такой пофигизм Huawei привёл к тому, что по качеству съёмки на основную камеру дешёвый Xiaomi Mi 9 (35 тысяч рублей на момент выхода) сравнялся с Huawei P30 Pro (70 тысяч рублей на момент выхода). И, несмотря на то, что P30 Pro был единственным смартфоном, в котором не падало качество видеозаписи при 5-кратном приближении, только ленивый обзорщик не пнул Huawei аргументом «а не офигели ли вы за такую плохую запись видео просить 70 тысяч рублей?» (мы не ленивые и тоже пнули, а как же!).
Короче говоря, такая травля заставила Huawei решить проблему, и её таки решили — в Mate 30 Pro теперь установлена отдельная камера для съёмки видео! Ну, то есть, как «отдельная» — в остальное время она подрабатывает сверхширокоугольным сенсором (тем самым, с которым вы фотографируете высотные дома впритык от них, либо впихиваете невпихуемое в кадр, когда находитесь в квартире и отойти для полного фото некуда).
Это такой 40-мегапиксельный абсолютно новый сенсор с байеровским фильтром RGGB. В общем, сенсор перефигачен под новую специализацию таким же образом, как гоночная BMW из гражданской, и адаптирован для того, чтобы ловить все нужные для качественного видео цвета и оттенки света. А все ненужные (которые, например, нужны только для фотографий формата «задержи дыхание и не двигайся во время съёмки) может не ловить. Подобно той же гоночной BMW, из которых выкинули шумоизоляцию, обшивку и задние сиденья, это очень хорошо сказалось на результатах «в бою». И не в ущерб фотографиям, потому что за них отвечает хорошо знакомый нам по смартфону Huawei P30 Pro фотосенсор.
Что все эти заумные слова дают нам на практике? Две вещи: • Отличную светочувствительность или, простым языком, способность видеть в темноте. На презентации смартфона под это даже выделили отдельную комнату, в которой не было видно примерно ни черта (как в коридоре вашей квартиры, когда ночью вы добираетесь до туалета), а Mate 30 Pro в этой комнате видел стоящий рядом аквариум и плавающих в нём рыбок.
Я бы даже допустил, что это очередное китайское надувательство, но Galaxy S10+ (а Note 10+ по фото и видеосъёмки примерно такой же) тоже в этой темноте видел не лучше моего человеческого глаза. Хуавей же как-то выкручивался. В общем, нужно сравнивать с Самсунгом и проверять, в чём же разница.
• Лучшую замедленную (хотя «по науке» её почему-то называют ускоренной) съёмку. Положа руку на сердце, и вы, и я вертели доплату за такие ненужные функции на своём семейном бюджете, но приписывать это новшество в недостатки тоже было бы неправильно.
Huawei Mate 30 Pro способен замедлить время на видео с 256 раз. Сходу эта информация бестолковая и не впечатляет примерно никак (как и количество звёзд в галактике), но ближайшие конкуренты умеют замедлять видеозапись только в 32 раза. Китайцы говорят, что смартфон способен отчётливо поймать на видеозапись полёт пули или взмах крыльев колибри (которая машет ими 80 раз в секунду), тогда как в других мобильниках всё это превращается в неразборчивую кашу.
Смартфон ловит замедление автоматически (и это хорошо, потому что вручную нужный момент можно и не поймать) и самостоятельно начинает запись при включенном режиме. В итоге и качество получается неплохим (1280x720), и замедление действительно эпичное, хотя и очень-очень избыточное для съёмки стандартных попрыгушек или кривляний, а не стрельбы или гонок на высокой скорости.
В любом случае, Huawei Mate 30 Pro по замедлению ключевых моментов в видео круче всех смартфонов с такой же функцией. iPhone по этой дисциплине «ближе к трудящимся» с умеренными 240 кадрами в секунду, а Samsung Galaxy Note 10+ уже не рекордсмен, хотя и его 960 к/с более чем достаточно. И на этом фоне довольно жалко выглядят Sony, которые в 2017 году создали специальный сенсор камеры (свой собственный), влепили для него специальный блок памяти для записи этого экстремально замедленного видео, а потом дотянули разрешение видео до 1920x1080 пикселей, но качество записи таких видео по сей день у Sony хромает, а китайцы одним махом переплюнули ключевую функцию Xperia и по степени замедления, и по реальной (а не натянутой программно) чёткости картинки.
Дизайн отдельных модификаций
Не всех, конечно. В целом смартфон выглядит «творчески перерисованной» Motorola Z образца 2016 года, но с нынешним огромным количеством камер на заднице смартфонов их упаковывают либо так (аналогичный дизайн в этом году влепили в новые Nokia, новый OnePlus 7T и флагманский Vivo, либо вертикально в ряд, как это начали делать в iPhone X, а потом продолжили в Xiaomi Mi 8, Huawei P20 Pro и так далее. Среди всего этого стада отличаются внешностью, разве что, Sony Xperia 1 и LG G8s, но LG в России больше не продают, а Sony многим не нравятся по соотношению цены и качества. В общем, Huawei Mate 30 Pro, в целом, не красавец, зато красавец в частностях.
Например, в кожаных вариантах (дермантиновых, на самом деле) он чудо как красив и напоминает LG G4, только лучше, потому что кожа на ощупь такая же, но более износостойкая и не боится воды (смартфон водонепроницаемый, не забывайте).
И вариант Mate 30 RS Porsche Design ну очень красивый вживую. Да, неадекватно дорогой, но особым спросом пользоваться из-за этого не будет. А значит, ищите через полгода на Алиэкспрессах по вменяемой цене (надеюсь).
За что ненавидеть
Никакого прогресса по звуку
Если за качество видеозаписи хуавеевцев ругали-ругали, а потом это принесло эффект и видеозапись улучшили, то за качество звука обзорщики ругают смартфоны реже (да и редко обсуждают такие материи в статьях), поэтому Huawei не просто не улучшают его, а… делают хуже.
Нет, в наушниках всё в рамках приличия, но не более того — вы получаете звук уровня Samsung Galaxy A50 за 15 тысяч рублей, может даже чуть хуже. Спасибо, что за 70 тысяч не завернули паршивое качество звука уровня какого-нибудь Fly или Highscreen, а ведь могли!
Но, вы же понимаете, что рядом с Samsung Galaxy S10/Note 10, Sony Xperia 1 или любого современного iPhone звук в наушниках у Huawei просто рядом не стоял? Потому что в нём вместо нормального аудиочипа и правильной настройки простое «пацанское» DOLBIT NORMALNO, и никаких доработок звука сверх этого. Да, я придираюсь, но за такие деньги надо бы придираться ко всему, а не прощать недостатки смартфона за автономность или какую-то там одну из четырёх камер.
Со звуком вне наушников всё тоже печально — стереодинамиков нет, основной динамик один и играет средне, разговорный динамик вмонтирован в экран, сделан для того, чтобы прислоняться к нему ухом, поэтому орать в подмогу нижнему динамику он, понятное дело, не может. Рядом с Galaxy S10+ (не говоря уже о Note 10+) флагман Huawei звучит, как динамик «раскладушки» Samsung вашей бабушки в сравнении с вашим смартфоном.
Почему Samsung с аналогичной начинкой умудряется влепить два мощных динамика даже в более компактный S10, а Huawei с широченной чёлкой в экране Mate 30 Pro на это не способен?
Можно жить и без кнопок, но грустно
«Экран-водопад» — это означает, что дисплей не просто завернули на кончик боковых граней смартфона, а прям натянули почти по самую заднюю крышку. О вкусах поспорим позже, но кнопки громкости с боков ушли — теперь, чтобы сделать громче или тише, нужно дважды постучать с любой стороны по бокам смартфона, а потом крутить всплывающую крутилку громкости на экране возле шторки уведомлений.
Вроде бы привыкабельно, если вы регулируете громкость изредка и не спеша. Но возьмём пример, когда у вас громкость мультимедиа до этого была на максимуме (вы ехали в автобусе и слушали музыку в наушниках, например), а потом вы отключили наушники и доехали домой ночью.
Ложитесь спать, видите, что кто-то из родственников скинул вам тупой видеоприкол в WhatsApp. Нажимаете на него… и смартфон начинает орать на всю квартиру среди ночи. И чёрта с два вы быстро убавите громкости, когда до её регулятора нужно, в прямом смысле этого слова, достучаться с боковых граней!
Ну и лепить скриншот (снимок экрана) теперь придётся, постукивая костяшкой пальца по экрану. Да я даже вентиль крана испачканными курицей-гриль ладонями открываю менее извращённым способом! И, опять же, возникает вопрос, какого чёрта нам предлагают такие «удобства» за 70 тысяч рублей?
Дисплей и всё что с ним связано
В народе отчего-то популярны легенды, что любой китайский смартфон обязательно легко ремонтируется, причём запчасти на него стоят копейки и устанавливаются любым Васяном из мастерской в соседнем подвале. Да я и сам верил в эти идиотские бредни, пока не столкнулся с реальностью.
Но в реальности всё звучит как «любой бюджетный смартфон ремонтопригоден и запчасти на него дёшевы». Не важно, будь это Samsung, Huawei или даже iPhone SE — недорогие модели элитных брендов просто ремонтируются. А вот ремонт дорогих «китайцев» = ужасы нашего городка. Это я вам говорю, как человек, у которого сдох аккумулятор в Huawei P20 Pro, а замена аккумулятора у официалов, как оказалось, стоит 17 тысяч рублей. Потому что аккумулятор меняется в сборе с экраном и, надо думать, сканером отпечатков пальцев. А неофициалы, хоть и возьмут дешевле, как минимум не смогут грамотно восстановить водозащиту.
К чему я развёл это пустословие? Посмотрите на экран Huawei Mate 30 Pro — он устроен так, что практически при любом падении, кроме падения на заднюю панель, экран гарантировано получает трещину, либо вообще идёт под замену. И замена влетит вам в цену нового Xiaomi Mi 9T. Любой новый флагман будет дорогим в ремонте, но здесь загнутый на бока экран прямо кричит «урони меня на асфальт и познай всю боль ремонта мобильников с такой конструкцией!».
И вы будете его ронять, потому что со скользким (а оно должно быть скользким, чтобы ваш палец не стопорился при прокрутке информации на экране) стеклом, натянутым по бокам даже поднять Mate 30 Pro со стола — это уже сложная история. А носить его ещё страшнее. Благо, ложных срабатываний нет вообще — даже на Galaxy S10+ экран чаще срабатывает у краёв при надёжном хвате по бокам, чем у Mate. В этом плане китайцы сработали грамотно, но экран-водопад очень-очень пугает с точки зрения будущего ремонта, и ничего с этим не поделать.
Это во-первых. А во-вторых, Huawei пошёл по пути деградации чёткости дисплея — если в прошлогоднем Mate 20 Pro было разрешение Quad HD+ (3120x1440), как в хороших Самсунгах или iPhone XS, то в следующем поколении флагмана его обрезали до Full HD+ (2400x1176). Поэтому картинка выглядит даже чуть менее чёткой, чем в дешёвых Samsung Galaxy A50 или Redmi Note 7. Очень жаль, потому что цветопередача идеальная, да и с яркостью проблем нет.
Нет Google Play, YouTube, Google Maps и других Google-сервисов
Если вы вдруг не знали, США объявили Huawei священную войну и в лучших демократических традиций запретили американским компаниям сотрудничать с хуавеевцами по любым поводам. В итоге американский Google отозвал лицензирование полноценного Android для смартфонов Huawei. Запретил бы полностью, но сам по себе Android без Google — общественное достояние (по-научному, Open Source).
В итоге на Mate 30 и Mate 30 Pro установлен… да, Android, но без Google Play, синхронизации контактов Google, без Gmail, YouTube, Google Карт, Google Pay (для записи банковских карт под оплату со смартфона) и т.д.
А из-за упёртости Huawei в сохранении своих фирменных секретов (от алгоритмов памяти до способов управления процессоров) на любых хуавеевских смартфонах закрыты все пути установки неофициальных прошивок (заблокирован загрузчик), которыми, как вы знаете, любят баловаться пользователи смартфонов Xiaomi, Google Pixel и Nokia.
Что делать с этой идиотской ситуацией — чёрт его знает. В смартфоне есть официальный магазин приложений Huawei AppGallery, но в нём из полезных пользователям в России есть только:
неофициальные приложения для YouTube (и скачивалки из него),
Viber
карты Maps.Me
Office Suite для файлов Word, Excel и PowerPoint
MX Player (всеядный видеоплеер, хотя и стандартный хуавеевский неплох)
браузер Opera Touch (очень классный, кстати)
официальное приложение Aliexpress
облако Mail.ru для резервных копий фотографий и видео
скачивалка фотографий из Instagram
Но на этом, в общем-то, радость заканчивается — это все приложения, которые можно установить на телефон, и они будут обновляться автоматически. Остальные приложения скачиваем на форуме 4PDA или сайте Trashbox.ru и, как в старые добрые времена кнопочных Нокий и коммуникаторов, ставим ручками из внутренней памяти. Большинство из них будут работать, но не будут обновляться, а меньшинство, которому нужны сервисы Google, работать откажется.
Как только запрет на публикацию обзоров Huawei Mate 30 снимут, мы расскажем вам, что из популярных приложений для Android работает на этих смартфонах без Google-сервисов, а что — нет.
Кстати, «наше всё», альтернативный магазин Яндекса, сдох окончательно и не работает — а ведь на него были большие надежды, как на способ пересидеть до выхода взлома и установки сервисов Google на Huawei Mate 30.
Лучше всего бы взломать смартфон и влепить на него Google-сервисы неофициально (как это уже делают с Хуавеями, которые выпускали для китайцев без Гугла, а потом отправили продаваться на Али и подготовили к отправке европейцам и россиянам). Но пока в сети нет копий прошивок для восстановления смартфона, если сервисы встанут «криво» и Android перестанет загружаться, лихо экспериментировать с ADB при закрытом загрузчике и без модифицированного Recovery не хотелось бы — уж поверьте старому извращенцу, который лепил кастомы на смартфоны под Android со времён первого Samsung Galaxy Ace.
Что в Mate 30 Pro сделано на среднестатистическом уровне
Процессор
Когда все начали ныть, что из-за американских санкций Huawei не сможет выпускать новые процессоры, это оказалось неправдой — процессоры китайцы будут конструировать и дальше. Но денег на разработку чего-то радикально более мощного в сравнении с прошлогодним Kirin 980 у Хуавея, судя по всему, уже не осталось.
Потому что главные составляющие, ядра CPU и игровая графика, остались прежними. Вот смотрите:
|Смартфон
|Huawei Mate 30 Pro
|Huawei Mate 20 Pro
|Процессор
|HiSilicon Kirin 990 ревизия 4G, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.86 ГГц + 2x Cortex-A76 2.36 ГГц + 4x Cortex-A55 1.95 ГГц)
|HiSilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2,6 ГГц, 2x Cortex-A76 1,92 ГГц, 4х Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G76 MP10
|Техпроцесс
|7 нм+
|7 нм
|Wi-Fi
|802.11ac
|802.11ac
|Bluetooth
|05.янв
|5.0
В игровую графику нагрузили больше ядер, техпроцесс позволил чуть-чуть снизить нагрев и энергопотребление. Большинство улучшений ушло в упаковку 5G-модема (только для отдельных модификаций Mate 30 и Mate 30 Pro, которые в России продавать не будут) и расширенных возможностей управления камерой, благодаря которым смартфоны Huawei впервые научились снимать HDR-видео, 4K-видео при 60 кадрах в секунду и то самое «супер-ускоренное» видео, о котором шла речь раньше. Но запаса мощности на будущий год нет. А ведь при переходе от Kirin 970 к Kirin 980 новый процессор был быстрее в приложениях на 30%! Теперь прогресс временно остановился.
Вы можете кивнуть на то, что Samsung ещё больший бездельник, потому что процессоры в Galaxy S10+ и Note 10+ отличаются ещё слабее (в основном, только техпроцессом), но Самсунг никогда не обновляет поколения процессоров внутри одного календарного года. А Galaxy Note 10+ в сравнении с Galaxy Note 9 прибавил 15% производительности.
А что будет, когда взамен Snapdragon 855 (которому по сей день примерно равен Kirin 980) выйдет новый Snapdragon — пока сложно понять. Либо нас ждёт глобальный застой в процессорах, где прогрессирует только Apple, либо Qualcomm даст всем прикурить и тогда Kirin 990 превратится из флагмана в процессор среднего класса уже в конце февраля (именно тогда к выставке MWC 2020 производители выпустят новые флагманы).
Дизайн
Наконец-то, моя любимая рубрика!
Итак: не скрипит, не люфтит, стильно лежит в руке. Как там ещё по-идиотски принято описывать внешность смартфонов?
А если серьёзно, то стандартный Mate 30 с плоским экраном и маленькой «чёлкой» (вырезом) в верхней части корпуса очень напоминает старый добрый Huawei P20 Pro спереди. А Mate 30 Pro с его загнутым по бокам экраном выглядит, конечно, футуристично, но после Galaxy S10+ или Note 10+ с маленькими вырезами эта огромная монобровь в экране смотрится уродливо. И не просто уродливо, но и потенциально проблемно — какие-нибудь тупые операторы снова захотят похвалить себя в названии сети и засрут всю левую часть экрана своими посланиями. Придётся лезть в настройки системы и отключать отображение имени оператора, потому что из-за надписи и чёлки в экране места под уведомления почти не останется.
Программные новшества
Очень неудобно такое писать, потому что китайцы всё стерпят, а на критику программных находок обижаются: «за что?! Мы же старались для вас!».
И тем не менее: умный поворот картинки из вертикального положения в горизонтальное вслед за поворотом бошки нам обещали ещё во времена Honor View 10, и всё это никогда не работало нормально. Не верю, что будет работать хорошо сейчас. Да и эти жесты на расстоянии перед экраном тоже.
Умная разблокировка, когда смартфон прячет содержимое SMS и сообщений WhatsApp/VK/Facebook/Telegram, если кто-то подглядывает в экран рядом с вами — это прикольно, но тоже полезно лишь с оговорками. От девушки, при желании, можно будет скрыть информацию и обычными средствами (если она не программист), а если моим смартфоном заинтересуется в процессе допроса полиция или ФСБ, то попытки спрятать сообщения окажутся не главной моей проблемой в подобной ситуации.
Я понимаю, что на все эти новшества в прошивке был потрачен труд и человекочасы программистов, но как-то не цепляет — простите-извините.
А как на этом фоне выглядит стандартный Mate 30?
Ни рыба, ни мясо, как обычно. По своей сути это — Huawei P30 (даже не P30 Pro) с мелкими улучшениями:
• Экран больше (6.62 дюйма вместо 6.1), вырез на нём крупнее • Аккумулятор крупнее 4200 мАч вместо 3650 мАч • Зарядка по проводам быстрее (40 Вт вместо 22.5 Вт) • Появилась беспроводная зарядка мощностью 22 Вт (в стандартном P30 её нет) • Селфи-камера как бы новая, но такая же, как старая
Основные камеры остались прежними, процессор, если не придираться, тоже почти не изменился. Только вот P30 официалы сейчас распродают за 40 тысяч рублей, а Mate 30, если судить по европейским ценам, влетит в 55 тысяч, да ещё и без Google-сервисов. В общем, вы понимаете…
Насколько хорош Huawei Mate 30 Pro в сравнении с конкурентами, если на него удастся установить Google-сервисы?
Итак, допустим, кудесники из XDA-Developers нашли способ влепить прошивку с русским языком и Google-сервисами на Mate 30 Pro, и мы получаем полностью работоспособный смартфон за 70-77 тысяч рублей. По европейским ценам – 77, но вы ведь помните ситуацию с P20 Pro, который в России стоил на 10-12 тысяч рублей дешевле, чем в Европе и даже Китае? Чем чёрт не шутит и в этом случае — тем более, Huawei понимают, что у покупателей теперь появился веский повод торговаться — необходимость прошивать купленный новый мобильник, как раньше докручивали гайки и обрабатывали мовилем «Жигули».
Хорошо, остановимся на 68-75 тысячах рублей. При такой цене от Mate 30 Pro мы получаем:
|Дисплей
|Яркий и с хорошей цветопередачей, но менее чёткий, чем в Samsung Galaxy S10+/Note 10+ или iPhone XS/iPhone 11, Sony Xperia 1
|Процессор
|Аналогичный по скорости работы процессорам Snapdragon 855 (все Android-флагманы, кроме Samsung) или Exynos 9820/9825 (Samsung), заметно более медленный в сравнении с процессором Apple A13 (iPhone 11)
|Автономность
|Лучшая среди всех смартфонов-флагманов, одна из лучших среди смартфонов в целом
|Зарядка
|Самый крутой смартфон в мире по зарядке по проводам и без проводов.
|Съёмка фото
|Примерно уровня iPhone 11. Ночью Айфон фотографирует чуть лучше (натуральнее), в других случаях Huawei выдаёт чуть более качественную картинку. Samsung Galaxy S10+ и Note 10+ либо на таком же уровне, либо незначительно отстают по качеству фото, в зависимости от условий съёмки.
|Съёмка видео
|Ночью — потенциально лучшая среди всех современных смартфонов (проверим в обзоре), днём — либо на уровне, либо чуть хуже, чем во флагманах Samsung и Apple.
|Звук
|Динамик для музыки не годится, в наушниках звучание менее породистое, чем в Samsung или iPhone, но лучше, чем у большинства «китайцев».
Итого: если вам нужен будет смартфон с «максимальными» камерами на все случаи жизни, да ещё и самый выносливый среди себе подобных — это он. Если же вам во флагмане подавай аудиофильского качества звук, запас мощности минимум на три года вперёд или сверхчёткий дисплей, чтобы смотреть видео в BDRip-HEVC и YouTube 2160p, покупка этого смартфона будет равна спуску денег в унитаз.
Да и вообще: то, что Huawei умудряются выпускать под санкциями, когда США и их «шестёрки» сообща топят компанию со всех концов мира, вызывает уважение. И не только потому, что Россия под санкциями в близкой ситуации «уронила» курс национальной валюты в два раза, подняла ставки по кредитам, потеряла рынки сбыта для оружия и так далее. Но и потому, что Siemens, Nokia, HP и Palm «скопытились» из-за бездарных управленцев на ровном месте, в мирное время, а Huawei, как настоящий боец, продолжает затыкать конкурентов по многим характеристикам даже в тотальной изоляции от внешнего мира. Как говорится, «шоб я так жил!».