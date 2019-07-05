Хороший смартфон, который вы не замечаете из-за поклонения «китайцам» — LG G8s ThinQ

Правы те, кто говорят, что у LG всё плохо. Мобильники почти не покупают, поэтому LG перекладывает прибыль от продажи телевизоров в мобильное подразделение, разрабатывает дешёвые смартфоны совместно с индийским Micromax (это как если бы Audi попросила помощи в АвтоВАЗа), а в России вообще не делает никаких телодвижений уже полгода. Последним смартфоном LG, который начинали продавать в РФ, был G7 Fit - урезанная версия флагманского LG G7 с качественным экраном, хорошим звуком и водозащитой, но медленным процессором и ужасной автономностью. Это было в январе 2019 года, первую партию распродали с трудом, новые не привозили.

После этого LG поняли, что делать смартфону "обрезание" нужно в других характеристиках, взяли время на подумать, выпустили "самый крутой" LG V50, "флагман обыкновенный" LG G8, а для России приготовили его удешевлённую версию LG G8s.

Энтузиасты сейчас наверняка вспомнят, что все эти ухудшенные для России и банановых республик LG, как правило, были сомнительной покупкой за бешеные деньги - сразу вспоминается LG G5 SE, в котором за горячий и прожорливый процессор Snapdragon 652 при маленьком аккумуляторе просили такие же деньги, как за полноценный LG G5 с Snapdragon 820 за рубежом.

Но есть два важных отличия:

Теперь смартфон уже не выглядит кривым и бестолковым по набору характеристик

LG обещали разумную (насколько это возможно для корейцев) и конкурентоспособную цену.

И вот тут-то всё и заверте...

Внешний вид

Всё-таки дизайн смартфонов может устареть даже в современную эпоху скруглённых кирпичей с вырезами в экранах. LG G8 начали проектировать ещё во времена, когда перерисовывать iPhone X ещё было почётно, закончили проектировать в момент расцвета компактных вырезов-"капелек", а сейчас, когда для селфи-камеры вырезают кружочек в экране, либо делают камеру выдвижной, а экран - максимально безрамочным.

Но здесь у нас смартфон-"новинка", для которой даже не объявили цену, а выглядит он моделью двухлетней давности. Потому что эта широчайшая монобровь в экране пришла к нам как раз из 2017 года, и многие производители уже успели её проводить туда, куда ей место - в музей уродливого дизайна в смартфоностроении.

И это будет очень мешать продажам LG G8s даже при том, что смартфон в целом-то хороший - встречают всё равно по одёжке.

Кстати, очень забавно наблюдать, как корейцы лицемерят и преподносят пространство по бокам от чёлки как "второй экран". Если вы не поняли, LG таким образом намекает, что перерисовали "чёлку" не у Айфона, а всего лишь добавили "отдельный экран для уведомлений", как это было в смартфонах LG V20, V10 и X View. В любом случае, хочется сразу залить пространство вокруг выреза полностью чёрным цветом, чтобы не видеть этого ужаса. И представьте себе, насколько всё было бы плохо, если бы слева, возле часов, взамен уведомлений крутилась какая-нибудь ерунда наподобие MegaFon Fastest.