Хороший смартфон, который вы не замечаете из-за поклонения «китайцам» — LG G8s ThinQ

Правы те, кто говорят, что у LG всё плохо. Мобильники почти не покупают, поэтому LG перекладывает прибыль от продажи телевизоров в мобильное подразделение, разрабатывает дешёвые смартфоны совместно с индийским Micromax (это как если бы Audi попросила помощи в АвтоВАЗа), а в России вообще не делает никаких телодвижений уже полгода. Последним смартфоном LG, который начинали продавать в РФ, был G7 Fit - урезанная версия флагманского LG G7 с качественным экраном, хорошим звуком и водозащитой, но медленным процессором и ужасной автономностью. Это было в январе 2019 года, первую партию распродали с трудом, новые не привозили.
После этого LG поняли, что делать смартфону "обрезание" нужно в других характеристиках, взяли время на подумать, выпустили "самый крутой" LG V50, "флагман обыкновенный" LG G8, а для России приготовили его удешевлённую версию LG G8s.
Энтузиасты сейчас наверняка вспомнят, что все эти ухудшенные для России и банановых республик LG, как правило, были сомнительной покупкой за бешеные деньги - сразу вспоминается LG G5 SE, в котором за горячий и прожорливый процессор Snapdragon 652 при маленьком аккумуляторе просили такие же деньги, как за полноценный LG G5 с Snapdragon 820 за рубежом.
Но есть два важных отличия:
- Теперь смартфон уже не выглядит кривым и бестолковым по набору характеристик
- LG обещали разумную (насколько это возможно для корейцев) и конкурентоспособную цену.
И вот тут-то всё и заверте...
Внешний вид
Всё-таки дизайн смартфонов может устареть даже в современную эпоху скруглённых кирпичей с вырезами в экранах. LG G8 начали проектировать ещё во времена, когда перерисовывать iPhone X ещё было почётно, закончили проектировать в момент расцвета компактных вырезов-"капелек", а сейчас, когда для селфи-камеры вырезают кружочек в экране, либо делают камеру выдвижной, а экран - максимально безрамочным.
Но здесь у нас смартфон-"новинка", для которой даже не объявили цену, а выглядит он моделью двухлетней давности. Потому что эта широчайшая монобровь в экране пришла к нам как раз из 2017 года, и многие производители уже успели её проводить туда, куда ей место - в музей уродливого дизайна в смартфоностроении.
И это будет очень мешать продажам LG G8s даже при том, что смартфон в целом-то хороший - встречают всё равно по одёжке.
Кстати, очень забавно наблюдать, как корейцы лицемерят и преподносят пространство по бокам от чёлки как "второй экран". Если вы не поняли, LG таким образом намекает, что перерисовали "чёлку" не у Айфона, а всего лишь добавили "отдельный экран для уведомлений", как это было в смартфонах LG V20, V10 и X View. В любом случае, хочется сразу залить пространство вокруг выреза полностью чёрным цветом, чтобы не видеть этого ужаса. И представьте себе, насколько всё было бы плохо, если бы слева, возле часов, взамен уведомлений крутилась какая-нибудь ерунда наподобие MegaFon Fastest.
Материалы корпуса тоже немного смущают. Да, сейчас все (не только флагманские) смартфоны стали стеклянными и глянцевыми. Но только у LG, да ещё Nokia 9 PureView, корпус нарочно зеркально-рояльный. Пока Huawei и Xiaomi играют с градиентными (смешанными) расцветками, OPPO пытается влепить "шёлковый" на ощупь блестящий сплав из стекла и пластика, а Samsung продаёт большинство Galaxy S10 в красивом и не марком перламутровом цвете, LG выбирает "серебристый металлик". Да, выглядит это всё очень круто, но лишь до тех пор, пока вы не берёте смартфон в руки и не превращаете заднюю в подобие жирного подноса от курицы-гриль. Если LG будет давать на выбор несколько расцветок в России, лучше выбирайте белый смартфон - он будет не таким пафосным внешне, зато наиболее практичным.
Смотрю я на чёрный кожаный задник своего старенького LG G4 и не понимаю, какого чёрта мода докатилась до - как мы докатились до того, что смартфоны из матовой краски поверх металла и с кожаной крышкой променяли на маркие блестяшки?
Ещё один минус - кнопку питания и блокировки (она справа) легко спутать с кнопкой вызова Google Assistant (она слева). Учитывая, что и управление громкостью тут осуществляется раздельными кнопками, а не цельной качелькой, вот это количество одинаковых с виду кнопок на смартфоне иногда вызывает замешательство. Но привыкнуть можно.
Кстати, в отличие от "просто" LG G8, у которого камеры установлены вровень с корпусом, у G8s они чуть выступают горизонтальным блоком над задней панелью. Очень по-самсунговски, но лучше так, чем очередное по-новому украденные у iPhone и перерисованные камеры вертикальным блоком, как это любит делать Huawei.
И изогнутого экрана, слава богу, нет, зато просто есть очень маленькие рамки по бокам. Всегда бы так.
Но с практичностью всё равно непорядок - взять хотя бы слот для двух nano-SIM и карты памяти microSD. Во-первых, он гибридный - то есть, и вторую симку, и карту памяти одновременно поставить нельзя. Во-вторых, слот какой-то хлипкий - того и гляди сломается. История с разваливающимися после нескольких замен SIM слотами в LG G6 ничему корейцев не научила.
Но на этом минусы смартфона заканчиваются (разве что, цена пока неизвестна). Не только минусы внешности, а недостатки вообще. Разве что, с внешностью мы ещё не закончили:
Да, несмотря на явную “элитность” модели, производитель не забыл про 3,5-мм разъём для гарнитуры. Что бы мы делали без LG и Samsung? Кажется, они единственные, кто и в дорогущих топ-моделях не забывает про этот разъём. Эй, Apple, вы в курсе, что телефон может быть и пыле-водонепроницаемым и иметь вход 3,5-мм? Да, LG G8s именно такой - у него корпус сертифицирован IP68.
Сканер отпечатков пальцев здесь расположен на задней панели. Видимо, LG либо не умеет либо не считает нужным встраивать его под экран, но я ничего против не имею - нащупать его легко, а работает он чётко и быстро, лучше любого современного экранного сканера.
Но вам, конечно, будут рекламировать не удобное расположение сканера и не разблокировку сканированием лица (которая тоже неплохая), а разблокировку по распознаванию рисунка вен ладони. Которая работает, как бы помягче выразиться, через труднодоступные места. Медленно, тупо и только в идеальном освещении. Раньше так плохо работали первые сканеры отпечатков и системы разблокировки сканированием лица на Android (в iPhone X, справедливости ради, всё сразу было неплохо).
В плане компактности новый флагман LG со своими 6.21 дюймами экрана - хорошист. Китайцы из Vivo умудряются влепить в такие же габариты корпуса 6.3 дюйма, неуклюжие дизайнеры Sony (Xperia 10) и Nokia (9 PureView) заворачивают в аналогичный по размерности корпус смешные 6 дюймов ровно.
Зато по ёмкости аккумулятора в пересчёте на габариты LG молодцы - 3550 мАч при 8 мм толщины и такой диагонали экрана найти можно, но ни один из конкурентов не будет водозащищённым (а водозащита тоже отнимает полезную площадь корпуса и это нужно учитывать).
Экран
Когда я брал LG G8s и ещё не видел характеристики, то думал - ну вот, опять LG возьмёт какой-то экран с рекордным количеством точек, обязательно с матрицей IPS, чтобы батарейку поактивнее кушало, ну и всё это будет жить пол-дня. Как же я ошибался.
|LG G8s
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|362/3,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,42
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7300К
Во-первых, в G8s решили использовать матрицу AMOLED (впервые в G-серии, до этого AMOLED полагался только LG V30 и более крутым моделям V-серии). Во-вторых, разрешение тут, в отличие от полноценного LG G7, Full-HD+ - то есть, всё в рамках адекватности.
Конечно, можно пожаловаться на не самую высокую яркость (равно как и на высоковатую минимальную яркость), но не забывайте о том, что в режиме ручной регулировки Samsung Galaxy S10e тоже выдаёт всего лишь 380 кд/м2.
Гораздо важнее, что цветопередача близка к идеальной, а защитное стекло гораздо лучше противостоит царапинам, чем на китайских смартфонах (в одних и тех же условиях редакционный P20 Pro получал ссадины на дисплее гораздо быстрее).
Звук
Классные динамики громкой связи в LG ушли в прошлое - помянем! Поначалу кажется, что корейцы нас обманули, и вместо двух динамиков играет один. Но нет, играют таки два, поэтому звук получается очень громким, более-менее чистым (пока громкость ниже 85-90%), но очень писклявым. Один динамик в LG G7, помнится, играл намного лучше. Да и LG G4/G5 звучали очень благородно в сравнении с Самсунгами (G6 по звуку из динамика не задался) и, тем более, другими смартфонами на Android. А сейчас получаем ситуацию, что по качеству звучания флагманский LG примерно равен какому-нибудь Honor 10 Lite или Redmi Note 7, только с чуть большим запасом громкости. Пожалуй, Huawei P30 Pro после кастрации второго динамика звучит не лучше, а вот до Samsung Galaxy S10 (даже до S10e) или Sony Xperia XZ3 новому LG бесконечно далеко. Грустно, девицы, как говорил Остап Бендер.
Звук в наушниках (мы проверяли его в мониторных наушниках (45-Омных Pioneer SE-MHR5) тоже не возбуждает. Версия G8s отличается от "полноценной" ещё и тем, что из неё вырезали аудиофильский чип Quad DAC и оставили "просто" стандартный звук из Snapdragon 855.
Не то, чтобы это было фатально плохо - звучание более-менее чистое и нейтральное, без "унитазных" или "кастрюльных" оттенков, как это обычно бывает у Хуавеев и Honor, да и запаса громкости хватает. Но низких частот крайне мало, выдавить их даже эквалайзером получается не очень убедительно (не басы прибавляются, а становятся тише все остальные частоты, кроме басов).
Есть, конечно, и "крутилки" звука, которые здесь называются невпихуемым термином DTS:X 3D Surround. В итоге этот "сюрраунд" не приносит никакой пользы звуку, а просто уродует его от состояния "я нырнул в бассейн с наушниками-затычками" до "хочу звук, как из дешёвой китайской Bluetooth-колонки". Лучше просто минимально подкрутить эквалайзер (чуть ниже чёткость, чуть больше баса) и смириться с тем, что аудиофильские LG - это полноценные G8/V50, а здесь у нас звук уровня Samsung Galaxy A50 или бюджетного Сяоми. Достаточно хороший, чтобы не морщиться при прослушивании, но "улететь" от него и хвастать таким звучанием у вас точно не получится. А в LG V30, G7 и G7 Fit это было одно из мощнейших отличий от конкурентов. Но кого сейчас волнует мнение аудиофилов, в эпоху изобретения дырок в экранах и состязания по количеству камер на крышке, ведь так?
Оформление системы в LG G8s фирменное - слегка мультяшное (типичная для LG ситуация), но вполне функциональное и удобное. А главное - своя клавиатура не вызывает острого желания на что-то её срочно заменить.
Производительность и автономность
Как правило, смартфоны с приставкой "s" или "se" у LG были значительно удешевлёнными версиями флагманов. В отношении LG G8s это уже не совсем верно - да, здесь ниже разрешение экрана (и хорошо!), чем у LG G8, но процессор всё равно максимально мощный - Qualcomm Snapdragon 855.
Работает он здесь, впрочем, не в полную силу - скажем, Xiaomi Mi 9 выдаёт больше баллов в бенчмарках, но учитывая и без того избыточную производительность, мы получаем обмен небольшой разницы в мощности на чуть улучшенную автономность. А это хорошо.
Как я уже говорил, в хорошую автономность смартфонов LG я давно уже не верю. Но LG G8s меня просто поразил. Он работает действительно долго.
Камера
Снимает LG G8s хорошо, очень хорошо. Точнее сказать сложно без понимания окончательной цены и реальных конкурентов. Но, скажем, снимки на него получаются лучше, чем на Xiaomi Mi 9, Honor 20, Honor View 20, Oppo Reno - и им подобным. Причём LG для этого не использует "обожемой, 48 мегапикселей!", как это делают конкуренты с флагманским сенсором Sony IMX586. А берёт и выжимает максимум из сенсора среднего класса Sony IMX 362 (или 363, точные данные корейцы засекретили), но полирует алгоритмы съёмки до блеска и выжимает из сенсора максимум качества благодаря оптической стабилизации.
Такой подход вызывает уважение - сейчас только LG, Samsung и Huawei в разработке камер делают упор на "руки из правильного места", тогда как все остальные просто лепят сенсор пожирнее и надеются, что "прокатит".
При этом, у нас здесь есть и 2х зум (но, кажется, цифровой) и сверхширокоугольный модуль. А ещё в LG G8s есть отдельная кнопка, по нажатию на которую вы один раз фотографируете, а смартфон последовательно делает тройной снимок - фото на широкоугольную, стандартную и зум-камеру. В итоге вы получаете три отдельных фото общего, среднего и крупного плана. Правда, по скорости съёмки каждого отдельного фото выигрыша никакого - с тем же успехом можно щёлкать и переключаться между камерами вручную.
Селфи тоже весьма приличные. Можно кое-где попридираться с оттенком (точнее - с балансом белого), но в целом хорошо.
Но видео - это просто шик. И в первую очередь радует очень крутая оптическая стабилизация - никакой тряски при съёмки. Рядом с LG G8s все остальные стабилизаторы в смартфонах (даже в Samsung Galaxy S10) смотрятся уныло.
Да, камере LG G8s может пригодится какой-нибудь стэдикам, но и без него результат просто отличный. Никаких резких рывков, плавные переходы - так держать, LG!
Ещё бы ночью чуть повыше светосила была - и вообще замечательно. В любом случае, качество съёмки видео в LG G8 выше, чем в любом китайском флагмане, включая Huawei P30 Pro, и может поспорить только с Samsung Galaxy S10 либо iPhone XS.
Конкуренты
|LG G8s ThinQ
|Huawei P30
|Samsung Galaxy S10e
|Операционная система
|Android 9
|Android 9 + EMUI 9.1
|Android 9 + One UI 1.1
|Экран
|6,21'', 1080x2248 пикс., 19,5:9, AMOLED, 401 ppi
|6,1'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 422 ppi
|5,8'', 1080x2280 пикс., 19:9, AMOLED, 438 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,79 ГГц
|Hisilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Samsung Exynos 9820
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP10
|Mali-G76 MP12
|Оперативная память
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 12 Мп + 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,6 + f/2,4 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/1,9
|Основная тройная: разрешение матрицы: 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,5-2,4 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 10 диафрагма: f/1,9
|Аккумулятор
|3550 мАч
|3650 мАч
|3100 мАч
|Размеры
|155,3x76,6x8 мм
|149,1x71,4x7,6 мм
|142,2x69,9x7,9 мм
|Масса
|181 г
|165 г
|150 г
|Цена
|(предположительно 50 тысяч рублей)
|50 тысяч рублей
|57 тысяч рублей
Samsung Galaxy S10e
Смартфон, который может сравниться с LG G8s по качеству видео и при этом не быть хуже ни в чём - Galaxy S10e. Фотографирует не хуже (иногда лучше), динамики намного круче, скорость работы сопоставимая (хотя народ предпочитает Snapdragon, а не флагманские Exynos)
Ну ладно, по автономности конкурент всё-таки проигрывает заметно, зато S10e супер-компактный - по размеру он такой же, какими были смартфоны с экраном 5.2" до прихода пропорций 18:9 и этой вашей безрамочности.
Huawei P30
Если съёмка видео на смартфон для вас ничего не значит - то конкурентом может быть и Huawei P30. Правда, придётся смириться с отсутствием слота для MicroSD, но взамен Huawei предлагает автономность побольше. А в свете последних событий - кто знает - может, и цена существенно упадёт. Но всё-таки, камерe P30 до LG G8s далеко, в том числе, и по части фото.
Итого
К сожалению, успех того или иного смартфона зависит не только от удачности конкретной модели, но и от маркетинга, на который, как поют у нас в комментариях "никто не реагирует!". Поэтому, даже если бы LG сделала идеальный смартфон, без рекламной раскрутки и престижа в головах покупателей она бы продавала его с трудом. А G8s не идеальный, но он именно такой, каким вы просили его сделать.
За что LG всегда критиковали энтузиасты? За плохую автономность (G3, G4), "тормоза" (G3, G6, G7 Fit) и избыточные характеристики наподобие Quad HD-экрана и аудиофильского звука, от которых простым смертным, как оказалось, ни холодно, ни жарко.
Получите, распишитесь! Смартфон с умеренным разрешением экрана, но идеальной цветопередачей, нормальным (не аудиофильским, но нормальным) звуком, качеством фото уровня флагманов за 50+ тысяч рублей, качеством видеозаписи уровня смартфонов за 60+ тысяч рублей (лучше, чем в любом Huawei или Xiaomi), тонким корпусом с 3550 мАч, которые работают дольше, чем 4000 мАч в большинстве смартфонов, полноценным разъёмом для наушников, слотом для карт памяти, водозащитой... Есть всё необходимое без шика - теперь всё будет зависеть от цены.
Из-за того, что мы не знаем цену, пока сложно сказать, будет ли это выгодная покупка, либо нет - есть подозрение, что жадность LG победит и мы увидим цену в 50-55 тысяч, при которой покупатели рассмеются "Лыже" в лицо и побегут покупать Huawei P30 или Samsung Galaxy S10e. Но мы уже сейчас можем сказать, что по совокупности характеристик (качество экрана/камеры/скорость работы/автономность) это самый адекватный флагман LG со времён... G4 (если забыть о браке его матплаты) или G2 (если мы говорим о сбалансированности), и один из лучших "удешевлённых флагманов" 2019 года. Если вас не смущает уродливая огромная "чёлка" в экране, можно брать - разочарованы не будете.
Если после объявления цены G8s покажется вам слишком дорогим, просто наберитесь немного терпения - все мы знаем приятные для покупателей темпы удешевления флагманов LG.