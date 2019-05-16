Единственный недорогой смартфон-флагман 2019 модельного года: обзор Xiaomi Mi 9 SE

Сканер отпечатков пальцев - в экране. Работает… Ну примерно так же, как в Mi 9 - то есть, не идеально. Как у всех смартфонов, где такой сканер встроен в экран.

Пожалуй, единственное, что мне не понравилось в плане эргономики Mi 9 SE - это как здесь работает вибросигнал, например, на ввод текста. Он здесь какой-то грубый, дребезжащий, будто это не Xiaomi, а какой-то Fly. В Mi 9 поприятнее. В остальном Mi 9 SE либо такой же либо лучше.

А ещё (это будет открытием для тех, кто считает, что дизайн мобильников год от года не меняется) Mi 9 SE выглядит лучше прошлогодней "топ-модели" Mi 8 - тоньше, безрамочнее, без толстенной "чёлки и с более красивым оформлением камер. Время не стоит на месте.

Есть ли по близкой цене более красивые смартфоны? Пожалуй, керамический белый Meizu 16 не хуже. И Huawei P20, если бы у него не было "чёлки" и его можно было купить по адекватной цене в официальной рознице, тоже хорош. Остальные аппараты в чём-то, но не дотягивают. А то, что это не слайдер или аппарат с выезжающей камерой, наверное, даже хорошо - людей, которые покупают эконом-флагман, перспектива чинить всю эту переключающуюся мандулу спустя 2 года, не обрадует.

Экран и интерфейс

С уменьшением диагонали при сохранении количества пикселей (точек) картинка оказалась чуть более чёткой, чем на большом Mi 9. Не существенно, впрочем. Но сохранили поддержку "кинотеатральной" цветопередачи HDR10 - это похвально. Можно смотреть ролики на YouTube в HDR, например. Ну или фильмы какие-нибудь.