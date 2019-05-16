Единственный недорогой смартфон-флагман 2019 модельного года: обзор Xiaomi Mi 9 SE

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Внешний вид и эргономика
Вы таки будете смеяться, но с виду/на ощупь Mi 9 SE гораздо лучше и удобнее, чем обычный Mi 9.
Во-первых, Mi 9 SE компактнее. Не настолько, чтобы экран перестал соответствовать современным стандартам величины, но достаточно, чтобы держать его было удобнее. С 5.97 дюймами экрана младший Mi 9 гораздо удобнее старшей модели-"лопаты" с её 6.39 дюймами.
Во-вторых, Mi 9 SE удобнее держать за счёт плоской задней спинки вместо выгнутой. Не знаю, почему вообще многие производители так полюбили выгнутые спинки, но у граненого смартфона есть, за что ухватиться, а обмылок без ощутимых краёв скользит в ладони почти всегда. Ну да ладно - возможно, руки у меня какие-то не такие.
А ещё Mi 9 SE легче. Для кого-то это даже недостаток, но, если вам приходилось "трещать" по видеосвязи с родственниками в течение нескольких десятков минут, удерживая мобильник в руке, вы начнёте любить облегчённые смартфоны по-настоящему.
Сзади телефоны максимально похожи - тройная камера со вспышкой, логотип компании.
На нижнем торце у Mi 9 SE находится порт USB-C, как и у старшей модели, на верхнем - ИК-передатчик, и… Никакого 3,5-мм. Забудьте. Что сегодня указывает на премиальность лучше, чем отсутствие нормального разъёма под нормальные наушники? (Сарказм).
Слот для nano-SIM двойной, при этом карту памяти MicroSD поставить нельзя. Всё как у Mi 9.
Сканер отпечатков пальцев - в экране. Работает… Ну примерно так же, как в Mi 9 - то есть, не идеально. Как у всех смартфонов, где такой сканер встроен в экран.
Пожалуй, единственное, что мне не понравилось в плане эргономики Mi 9 SE - это как здесь работает вибросигнал, например, на ввод текста. Он здесь какой-то грубый, дребезжащий, будто это не Xiaomi, а какой-то Fly. В Mi 9 поприятнее. В остальном Mi 9 SE либо такой же либо лучше.
А ещё (это будет открытием для тех, кто считает, что дизайн мобильников год от года не меняется) Mi 9 SE выглядит лучше прошлогодней "топ-модели" Mi 8 - тоньше, безрамочнее, без толстенной "чёлки и с более красивым оформлением камер. Время не стоит на месте.
Есть ли по близкой цене более красивые смартфоны? Пожалуй, керамический белый Meizu 16 не хуже. И Huawei P20, если бы у него не было "чёлки" и его можно было купить по адекватной цене в официальной рознице, тоже хорош. Остальные аппараты в чём-то, но не дотягивают. А то, что это не слайдер или аппарат с выезжающей камерой, наверное, даже хорошо - людей, которые покупают эконом-флагман, перспектива чинить всю эту переключающуюся мандулу спустя 2 года, не обрадует.
Экран и интерфейс
С уменьшением диагонали при сохранении количества пикселей (точек) картинка оказалась чуть более чёткой, чем на большом Mi 9. Не существенно, впрочем. Но сохранили поддержку "кинотеатральной" цветопередачи HDR10 - это похвально. Можно смотреть ролики на YouTube в HDR, например. Ну или фильмы какие-нибудь.
|Xiaomi Mi 9 SE
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|420-426/2,3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,76-6,11
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К-7500К
Максимальный запас яркости теперь чуть ниже, но тоже не критично. 426 кд/м2 - это всё ещё много и не хуже, чем у топовых Huawei.
Интерфейс… Ну тут всё понятно - даже у недорогих Redmi/Redmi Note всё та же оболочка MIUI. Она хороша и удобна для новичков, а уж для фанатов Xiaomi знакома как мать родная.
Производительность и автономность
Xiaomi Mi 9 - это, как обычно, не только "купил флагманский смартфон как можно дешевле", но и "самый мощный процессор в Android без переплаты!". С тех пор, как вышел Pocophone F1, а теперь вот-вот выйдет новый "Покофон" под названием "флагманский Redmi", титул Xiaomi Mi-серии как самых мощных дешёвых смартфонов уже не актуален. Но энтузиасты помнят.
А Mi 9, как вы можете видеть по графикам производительности, работает на более слабом процессоре.
Но лично я был рад найти в Mi 9 SE именно Qualcomm Snapdragon 712 - новую версию 710-й модели, а не, скажем, 660. Потому что этот процессор находится где-то между топовыми 8хх (которые совсем уж дешёвыми не бывают) и среднебюджетными 6хх (которые есть в Redmi Note 7 за 14 тысяч и в более дорогих моделях теперь выглядят издёвкой).
На мой взгляд, 7хх - это наиболее оптимальные процессоры по соотношению цена-качество. Нет, даже так - процессоров 7хх сегодня более чем достаточно для любых целей. Подчёркиваю - для любых. При этом, они всё ещё имеют запас на пару лет. Если хочется максимально сэкономить при покупке смартфона, но при этом чтобы душу не грызла мысль “пожадничал, теперь страдай” - надо выбирать модель именно на 7хх процессорах.
В общем, железо в Mi 9 SE работает достаточно шустро, при этом нагрева во время бенчмарков я не заметил. Как я, к примеру, тестировал Mi 9 - закрываешь все приложения, перезагружаешь смартфон, запускаешь и прогоняешь бенчмарк, потом ждёшь, пока смартфон остынет. Ведь, если запустить бенчмарк тут же (а я всегда прогоняю бенчмарки по нескольку раз), даже с перезагрузкой, есть высокая вероятность нарваться на тротлинг - процессор начнёт перегревается и временно сбрасывает мощность, чтобы не сгореть.
Как было с Mi 9 SE? Смартфон оставался холодным. Ну, то есть, комнатной температуры. Будто я не бенчмарк прогонял, а просто включил его время посмотреть.
С другой стороны, ушедший на пенсию Snapdragon 845 из Xiaomi Mi 8, как ни крути, всё равно дешевле новой "семисотки" в любых дисциплинах. И то, что процессор разогнали на 10% (а именно этим Snapdragon 712 отличается от старого Snapdragon 710 из Xiaomi Mi 8 SE), погоды не делает.
Другое дело, что у Mi 8 была так себе автономность на момент выхода, и она по-прежнему не фонтан и сегодня - с 3400 мАч старый флагман разряжается быстрее, чем Mi 9 SE с 3070 мАч. И, как это регулярно бывает с AMOLED-экранами - время чтения оказалось меньше времени просмотра видео. Из-за белого фона текста, разумеется - в видео-то тёмных участков гораздо больше.
Разумеется, Mi 9 SE работает не так долго, как Mi 9, из-за меньшей ёмкости аккумулятора в первую очередь (здесь 3070 мАч). Однако достаточно посмотреть на его “соседей” по графику с 3500-4000 мАч аккумуляторами, чтобы убедиться - и выбор процессора для модели правильный, и оптимизация на высоте.
Камера
Вот мы и подобрались к самому главному моменту сравнения - а как тут камера? Как я уже сказал, более слабый процессор - это нормально для “облегчённой” версии флагмана. Но если камера окажется сильно хуже - то это уже совсем другой смартфон, который недостоин носить имя топ-модели.
Что ж… У нас здесь три модуля: 48-мегапиксельный “обычный” (широкоугольный) объектив, телевик и сверхширик. То есть основная камера та же самая (48 Мп, сенсор Sony IMX586), которая была в Mi 9. На всякий случай, напомню, что качество съёмки Mi 9 по сравнению с предшественником, Mi 8, серьёзно не выросло, а местами даже упало из-за того, что Xiaomi пожадничали установить оптическую стабилизацию - скажем, той же чёткости, как в Mi 8, при съёмке на Mi 9 можно достичь только включив режим 48 Мп, которым вообще пользоваться неудобно, потому что с него легко не переключишься ни на зум, ни на сверхширокоугольную камеру. Оставим это на совести тех, из-за кого переключение камер с 48 Мп на другие сенсоры происходит "через задницу".
В Mi 9 SE камера практически такая же, как у "просто Mi 9" так же, разве что, картинка иногда чуть отличается Порой чуть лучше, порой чуть хуже, но в среднем - на том же уровне.
А вот и телевик и сверхширик здесь определённо другие - причём, широкоуголка даже круче, чем в Mi 9 днём, потому что захватывает более широкий угол (ваш капитан Очевидность).
По качеству сказать однозначно сложно и здесь - они тоже примерно на уровне Mi 9, но резкость чуть ниже.
Селфи-камера здесь тоже, по идее, должна быть точно как в Mi 9, но снимки получаются другими. Мне больше нравится вариант Mi 9 SE, но это касается только цветопередачи, причём, судя по всему именно на уровне пост-обработки. Вполне возможно, это же касается и основной камеры (модуля на 48 Мп) - просто другие "мозги" управления старой камерой.
Вот что касается видео - тут однозначно Mi 9 более функциональный, да и вообще лучше. У него есть съёмка в 60 кадрах в секунду и в режиме Full-HD, и в 4K. А в Mi 9 SE - только 30 к/с при любом разрешении (но 4K тоже есть).
При этом, видео, к сожалению, снимается с подёргиваниями (при включённой стабилизации) - очень хочется надеяться, что это поправят прошивкой, но пока при в целом неплохом качестве съёмки, назвать Mi 9 SE хорошей видеокамерой язык не поворачивается. Причём, в 4K подёргивания вообще просто неприличные.
Хорошо, правда, что сохранили ускоренную съёмку в 960 fps. Но если в Mi 9 её можно было выполнять и в Full-HD, то в Mi 9 SE - только HD.
Конкуренты
|Xiaomi Mi 9 SE
|Xiaomi Mi 9
|Samsung Galaxy A70
|Nokia 8.1
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 9 + One UI
|Android One (Android 9)
|Экран
|5,97'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 432 ppi
|6,39'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,7'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 393 ppi
|6,18'', 1080x2280 пикс., 19:9, IPS, 408 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 855, Kryo 485 2,84 ГГц + 3x Kryo 485 2,42 ГГц + 4x Kryo 485 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 675, 2x Kryo 460 Gold 2,0 Ггц + 6x Kryo 460 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 710, 2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Графика
|Adreno 616
|Adreno 640
|Adreno 612
|Adreno 616
|Оперативная память
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|FM, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,7 + f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 13 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|3070 мАч
|3300 мАч
|4500 мАч
|3500 мАч
|Размеры
|147,5x70,5x7,5 мм
|157,5x74,7x7,6 мм
|164,3x76,7x7,9 мм
|154,8x75,8x8 мм
|Масса
|155 г
|173 г
|183 г
|180 г
|Цена
|35 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
Samsung Galaxy A70
В отличие от Xiaomi, Samsung решила больше не играть в “облегчённые флагманы” (S10e - так себе эконом-версия со своими 57 тысячами рублей официальнй цены). Galaxy A70 не пытается казаться S10, хотя спецификации многообещающие. К нам этот телефон только приехал на тест, выводы делать рано, но ёмкость аккумулятора впечатляет - это точно будет очень выносливый смартфон. Однако замечу, что процессор здесь как раз из линейки Qualcomm Snapdragon 6хх, хотя и самый новый из них. Зато в Galaxy A70 оставили 3,5-мм разъём и он даже поддерживает FM-радио.
Остаётся только вопрос к камере - по негласному правилу Самсунга серия Galaxy A должна снимать паршиво, чтобы у людей была мотивация накопить тысяч долларов на Galaxy S или Note последнего поколения. Буду рад ошибаться на этот раз.
Nokia 8.1
Чуть похуже камера, но более яркий экран (правда, там и монобровь широкая - опять плохо). В целом, по спецификациям Nokia 8.1 выглядит слабее Xiaomi Mi 9 SE - процессор-то примерно такой же, а вот памяти меньше (правда, с поддержкой MicroSD). Но зато Android One позволит смартфону всегда иметь актуальную ОС - во всяком случае, в пределах времени поддержки.
Кто ещё? Meizu 16 - смартфон с такой же по качеству основной камерой и даже чуть более крутым дизайном. Но без NFC, менее выносливый в реальных условиях использования, и, что главное - с абсолютным наплевательством производителя к обновлению Android. При большом количестве "глюков" в стандартной прошивке.
Итого
Итак, достоин ли Mi 9 SE носить имя “старшего брата”? Скорее да, чем нет. Он удобнее, экран настолько же хороший, процессор идеальный по соотношению скорости работы и автономности, такая же камера по качеству фотосъёмки. И дешевле. Надо брать?
Да. Но не забывайте о возможности купить старый "представительский" класс по цене нового "бизнес-класса". Я намекаю на Xiaomi Mi 8, который в официальных магазинах распродают по цене от 25 тысяч рублей. В сравнении с героем нашего теста Ми-восьмой быстрее, лучше снимает видео и чуть лучше фотографирует в полутьме. Но хуже снимает в солнечный день, быстрее разряжается, хуже выглядит ("бровь" отнимает немало полезного пространства экрана), а ещё в нём нет сверхширокоугольной камеры для того, чтобы "впихнуть невпихуемое" в кадр.
А главное, товарищи-энтузиасты, помните о том, что мы сейчас с вами критикуем модель, которая стоит почти в 2 раза дешевле, чем флагманский Huawei P30, и по цене чуть дороже бюджетного до мозга костей Самсунга A50 с 128 Гбайт памяти, но несравнимо лучше. А это значит, что верной дорогой идут товарищи сяомовцы. Попутного им ветра.