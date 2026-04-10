Смартфон среднего уровня с классными камерами: сравнили Realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro

И что мы видим? При увеличении 3/3,5х особой разницы в чёткости между смартфонами нет. HONOR сохраняет свою «плёночную» стилистику, предлагая чуть больше объёма за счёт увеличенного локального контраста, а также более естественную цветопередачу в большинстве случаев (особенно видно по фото с едой). Также у HONOR за счёт бОльшей светосилы порой в темноте фотки на 3х увеличении получаются чётче, чем у Realme на 3,5х, но не всегда (зависит от того, насколько снимавший тряс сам телефон в момент съёмки).

Но уже от 6х HONOR теряет детали, тогда как Realme… Сохраняет? Дорисовывает? Обратите внимание на колокол на фотографии с колокольней — видите символ на нём? Realme справился прекрасно, а у HONOR — мыло даже на 6х. На той же фотографии дефект побелки слева более чёткий у Realme. Фото с домами позади поля в 6х плюс-минус одинаковое у обоих, но в 10х очевидное преимущество Realme.

А как вам фотографии из парка Царицыно после заката? Тут у HONOR и весьма неудачная цветопередача, и темнота с потерей деталей буквально везде. Тогда как у Realme — всё чётко и красиво.

Отдельно стоит отметить фотографию жилого дома с клетчатым зелёно-чёрно-белым фасадом. По ней лучше всего видно, что у Realme всю эту чёткость дорисовывает ИИ. Кто-то будет принципиально против такого, я же считаю, что если результат себя оправдывает — то какая разница? Во всех случаях выше ИИ грамотно подбирал паттерны и узоры. А типичные ИИ-артефакты заметны разве что на этом фото (к сожалению, аналогичного фото с HONOR у меня нет) — обратите внимание на заднюю часть автобуса: