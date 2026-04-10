Смартфон среднего уровня с классными камерами: сравнили Realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro

Смартфон среднего уровня с классными камерами: сравнили Realme 16 Pro+ и HONOR 400 ProСтоит ли доплачивать и кто лучше?
|Realme 16 Pro+
|HONOR 400 Pro
|Операционная система
|Android 16 + realme UI 7.0
|Android 15, оболочка MagicOS 9
|Экран
|6,8", AMOLED, 1280х2800 пикс., 144 Гц, 453 ppi
|6,7”, 1280х2800 пикс., AMOLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 ядер (4× Cortex‑A720 2,8 ГГц, 4× Cortex‑A520 1,9 ГГц), 4 нм,
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3,0 ГГц + 5x Cortex-A720 2,95 ГГц + 2x Cortex-A520 2,0 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 722
|Adreno 750
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 ГБ
|256/512 Гбайт
|Связь
|5G, Wi‑Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC, eSIM
|Камеры
|Основная: 200 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,8 OIS (теле 3,5х) + 8 Мп (сверхширик), качество видео до 2160@60 fps, фронтальная: 50 Мп f/2,4
|Основная: 200 Мп f/1,8 OIS + 50 Мп f/2,8 OIS (теле 3х) + 12 Мп (сверхширик), качество видео до 2160@60 fps, фронтальная: 50 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|7000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|100 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|50 Вт
|Размеры
|164,1х75,8х8,5 мм
|160,8x76,1x8,1 мм
|Масса
|202 г
|205 г
|Класс защиты
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|Цена
|от 49 тысяч рублей
|от 60 тысяч рублей
Внешний вид
У Realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro схожие габариты, вес, расположение кнопок, при этом смартфоны не выглядят прям как близнецы.
Особенно различие очевидно если посмотреть на их спинки. Да, HONOR 400 Pro немного тоньше (8,1 мм против 8,5 мм), но посмотрите, насколько у Realme более тонкий модуль камеры. Его толщина «честнее».
Хотя в руке вы смартфон, конечно же, держите обычно за нижнюю часть, где камеры нет. Но как мне кажется, толщина менее 9 мм уже не принципиальна для удобства хвата.
Если совсем попридираться, то у HONOR и USB-C разъём на нижнем торце расположен не симметрично. У Realme слот для симки, отверстие микрофона, решётка динамика и разъём — все центрированы на одной линии и это выглядит красивее. С другой стороны, кто там часто смотрит на нижний торец?
Интересный факт: если надеть на смартфоны силиконовые чехлы, которые поставляются вместе с ними, то в руке HONOR 400 Pro ощущается немного легче, чем Realme 16 Pro+.
Экран
И у Realme, и у HONOR экраны даже в не самых дорогих моделях обычно стоят прям отличные. Данная пара смартфонов — не исключение. По цифрам экран у Realme выходит чуть лучше — немного выше пиковая яркость и частота обновления экрана — но на практике вы этого не заметите.
|Realme 16 Pro+
|HONOR 400 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|963/1,8 кд/м2
|630/1,40 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,26-4,24
|2,53-3,80
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
|6500-7500К
Такжеча в обоих случаях экран скруглён по краям, но как будто в меру. Чёрная рамка вокруг экрана имеет одинаковый размер по всему периметру.
Единственный существенный параметр — у Realme 16 Pro+ физический датчик приближения встроен прямо в дисплей, тогда как у конкурента он виртуальный: работает только на основе гироскопа. На практике это означает, что во время звонка телефон точнее определяет, когда экран прижат к щеке, и не отключает вызов случайно. С виртуальным датчиком такие ложные срабатывания случаются заметно чаще — особенно если держать трубку нестандартно или в движении.
Производительность и автономность
Вот тут у читателя могут возникнуть сомнения в целесообразности нашего сравнения: у смартфонов «железо» буквально разных классов. Если в HONOR 400 Pro используется флагманская (для своего времени) система на чипе Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, то в Realme 16 Pro+ — «всего лишь» Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4. И да, в пике HONOR 400 Pro более производительный, и по ЦПУ, и по ГПУ, что подтверждается буквально всеми тестами.
Но тут вопрос — а что делать со всей этой производительностью? Так то и гораздо более слабые смартфоны, уровня какого-нибудь Infinix HOT 60, не лагают и шустро запускают любые приложения. Играть в игры? Для этого давно хватает MediaTek Dimensity G99 — системы на чипе, которую постоянно перевыпускают под разными именами, т.к. она до сих пор является идеальным соотношением цены и производительности. А разработчики мобильных игр, в свою очередь, оптимизируют свои продукты в первую очередь для слабых смартфонов, коих на рынке большинство.
Это раз. Второй момент: в игры обычно играют не 10-30 секунд, сколько работает большинство ГПУ-тестов, а гораздо дольше. И тут есть такая проблема как тротлинг: работая на высокой частоте чипы перегреваются, а нормального (читай — активного) охлаждения у смартфонов нет. Тепло через корпус отводится медленно, и приходится чипам снижать производительность, чтобы они не вышли из строя.
Так вот, в получасовом тесте на тротлинг более слабый Realme 16 Pro+ в итоге имел более высокую среднюю производительность (а заодно и более стабильную), чем HONOR 400 Pro. Кстати, аналогичная ситуация наблюдалась и при сравнении Samsung Galaxy S25 с Tecno Camon 40 Pro — там тоже более слабый и более дешёвый китаец как минимум догнал корейца вот только из-за тротлинга последнего.
Так что, мощные процессоры в смартфонах не нужны? Да нет, конечно нужны, но в первую очередь, как ни странно, для камеры, особенно для съёмки видео. Именно поэтому недорогие смартфоны обычно не умеют снимать видео в 4K/60 FPS или имеют плохое качество фокусировки и/или стабилизации (а стабилизация при съёмке видео — электронная). С другой стороны, забегая вперёд, и Realme 16 Pro+, и HONOR 400 Pro снимают видео в 4K/60, причём, Realme это делает и на селфи-камеру (что удивительно! раньше у них даже флагманские GT так не делали), а HONOR на фронталку максимум на 4K/30 способен. Такие дела.
Ну а с автономностью, думаю, никаких сюрпризов. У Realme и аккумулятор более ёмкий: 7000 мАч против 6000 мАч, и процессор более энергоэффективный. Впрочем, оба смартфона в любом случае заряд держат долго, об этом можете не переживать.
Камера
Вот мы и добрались до самого интересного — до камеры. Оба смартфона созданы в первую очередь как камерофоны, и HONOR 400 Pro на момент своего выхода действительно снимал лучше 90% смартфонов на рынке, особенно если смотреть именно на качество оптического зума. С другой стороны, и для Realme производство смартфонов с качественной камерой — не редкость. Их модели Realme 9 Pro+ и Realme 12 Pro+ получили всеобщее признание, а также хвалебные отзывы получила и камера Realme 14 Pro+.
|Realme 16 Pro+
|HONOR 400 Pro
|Основной модуль
|200 Мп, f/1,9, размер сенсора 1/1,56'', OIS
|200 Мп, f/1,8, размер сенсора 1/1,4'', OIS
|Зум (телеобъектив)
|50 Мп, f/2,8, размер сенсора 1/2,76'', OIS, оптическое увеличение 3,5х
|50 Мп, f/2,4, размер сенсора 1/2,0'', OIS, оптическое увеличение 3х
|Сверхширокоугольный модуль
|8 Мп, размер сенсора 1/4'', 116˚
|12 Мп, f/2,2, размер сенсора 1/4'', 112˚
|Селфи-камера
|50 Мп, f/2,4, размер сенсора 1/2,88''
|50 Мп, f/2,0
|Дополнительная селфи-камера
|нет
|2 Мп, f/2,4 (сенсор глубины)
Уверен, нынешний Realme 16 Pro+ ждёт та же участь. Но давайте взглянем, что нам предлагают смартфоны именно по камере?
На первый взгляд по цифрам преимущество на стороне HONOR, хотя и не колоссальное: чуть больше размер сенсора основной камеры и зума, выше светосила у всех модулей, выше разрешение у сверхширика, есть дополнительный модуль для селфи-камеры, который, по идее, должен помогать в размытии фона (чтобы смартфон допускал меньше ошибок, отделяя объект от фона). Из преимуществ Realme — только более широкий угол у сверхширика, и выше множитель оптического зума: 3,5х вместо 3х.
С другой стороны, практическое значение у преимуществ Realme выше. Сверхширик так-то изначально нам как раз и нужен, чтобы угол обзор был чем больше тем лучше. Ну а зум 3,5х выгоднее чем 3х, при учёте, что основной модуль имеет разрешение 200 Мп — с него вырезать снимки с цифровым зумом 2х и 3х можно без потери качества, всё равно итоговые снимки в 12 Мп делаются.
Что касается основного 200 Мп модуля, то на природе HONOR даёт картинку более похожую на результат съёмки на плёнку. Это может быть как достоинство (эстетика, если вам такое близко), так и недостаток — местами завышен контраст и потеряны детали. Учитываем, что как ни крути это всё равно не плёнка. Но в помещениях между смартфонами разницы почти нет, разве что иногда цвета получаются естественнее у HONOR, а иногда — у Realme. Ночью же Realme слишком сильно высветляет картинку, что кому-то понравится, но результат от HONOR естественнее.
По зуму: ещё раз напомню, что у HONOR 400 Pro оптическое увеличение составляет 3х, тогда как у Realme 16 Pro+ — 3,5х. В интерфейсе камеры самих смартфонов кнопки увеличения представлены так: у HONOR — 2х, 3х, 6х, а Realme — 2х, 3,5х, 10х. Так что, я для наглядности делал снимки в 3/3,5х, 6х и 10х на оба смартфона.
И что мы видим? При увеличении 3/3,5х особой разницы в чёткости между смартфонами нет. HONOR сохраняет свою «плёночную» стилистику, предлагая чуть больше объёма за счёт увеличенного локального контраста, а также более естественную цветопередачу в большинстве случаев (особенно видно по фото с едой). Также у HONOR за счёт бОльшей светосилы порой в темноте фотки на 3х увеличении получаются чётче, чем у Realme на 3,5х, но не всегда (зависит от того, насколько снимавший тряс сам телефон в момент съёмки).
Но уже от 6х HONOR теряет детали, тогда как Realme… Сохраняет? Дорисовывает? Обратите внимание на колокол на фотографии с колокольней — видите символ на нём? Realme справился прекрасно, а у HONOR — мыло даже на 6х. На той же фотографии дефект побелки слева более чёткий у Realme. Фото с домами позади поля в 6х плюс-минус одинаковое у обоих, но в 10х очевидное преимущество Realme.
А как вам фотографии из парка Царицыно после заката? Тут у HONOR и весьма неудачная цветопередача, и темнота с потерей деталей буквально везде. Тогда как у Realme — всё чётко и красиво.
Отдельно стоит отметить фотографию жилого дома с клетчатым зелёно-чёрно-белым фасадом. По ней лучше всего видно, что у Realme всю эту чёткость дорисовывает ИИ. Кто-то будет принципиально против такого, я же считаю, что если результат себя оправдывает — то какая разница? Во всех случаях выше ИИ грамотно подбирал паттерны и узоры. А типичные ИИ-артефакты заметны разве что на этом фото (к сожалению, аналогичного фото с HONOR у меня нет) — обратите внимание на заднюю часть автобуса:
Итог? В «честном» состязании HONOR лидирует, но не с таким уж и большим отрывом. А вот с цифровым зумом от 6х и выше — однозначная победа Realme.
Ещё я бы добавил момент про съёмку портретов: как мне кажется, у Realme 16 Pro+ они получаются лучше. Во-первых, нет лишних деталей, во-вторых, размытие фона стабильнее: обратите внимание на третью фотографию, где я смотрю вбок:
А вот между сверхшириками разницы почти нет.
Realme часто даёт картинку чуть светлее, но это скорее особенность обработки. Снимки с HONOR чётче, но это сложно заметить невооружённым глазом.
Ну а селфи-камеры... Тут я так скажу: если отдельно смотреть селфи с Realme 16 Pro+, то к ним не придерёшься. Но если сравнивать в тех же условиях с результатами, которые даёт HONOR 400 Pro, то всё-таки у последнего лучшее, естественнее как-то, что ли.
По видео-съёмке между смартфонами разница минимальна. В 4K/60 у HONOR 400 Pro чуть выше чёткость, но это сложно заметить без прямого сравнения. Качество стабилизации сравнимое.
Однако напомню, что Realme 16 Pro+ умеет снимать 4K/60 на селфи-камеру, а HONOR 400 Pro не умеет.
Итого
Что по итогу? Если бы это была рекламная статья, то наверняка тут было бы что-то в духе «Realme 16 Pro+ уничтожил HONOR 400 Pro», но нет. Хотя действительно по многим пунктам смартфон от Realme оказывается чуть лучше, и даже в плане производительности в долгосрочной перспективе он шустрее, чем HONOR. Но, конечно, ни о каком «уничтожении» речь не идёт, скорее это вкусовщина: если вам нравятся более естественные цвета и «плёночная» эстетика снимков, то скорее вам понравится HONOR, а если вы любитель ультразумов и не боитесь ИИ, то Realme.
Главный же вывод данного теста: не всегда смартфон, который стоит дороже, будет настолько же лучше, насколько он дороже. И выбор смартфона это не выбор между циферками в табличках — иногда у этих циферок есть куча неочевидных нюансов. Для этого, собственно, и существуют обзоры.
В любом случае, и HONOR 400 Pro, и Realme 16 Pro+ — отличные смартфоны, каждый со своими нюансами, которые я постарался раскрыть в статье, ну а что из них выбрать — решать вам. Лично я рад, что очередной номерной Realme получился... Как в лучшие времена, а не как в 11, 13 и 15 поколениях. Видимо, в последнее время у компании лучше брать только модели с чётным номером.