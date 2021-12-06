Современный флагман Samsung за 40 тысяч вы больше не купите, вот вам хороший «китаец» под этот бюджет

Так вот, к чему я — очевидно, в Realme знают какую-то особую аккумуляторную магию и наверняка что-то там подкручивают и читерят, но нам-то какое дело, если смартфоны при тестировании не просто крутят какие-то эфемерные цифры, а показывают видео, листают книгу или отображают игровую сцену. Впрочем, если всякие Realme C25 и даже Realme 8 Pro — всё-таки смартфоны довольно простые, то Realme GT Neo 2 обладает флагманской производительностью. И там, где Realme GT проваливался вниз рейтинга, GT Neo 2 показывает совсем другие результаты. Фактически, на сегодняшний день по тестам Ferra.ru это самый долгоживучий смартфон среди топовых по производительности.

Браво, Realme.

Камера

Все камеры в Realme GT Neo 2, судя по их спецификациям и полученным фотографиям, полностью идентичны таковым в Realme GT. Это не плохо и не хорошо, т.к. Realme GT всё-таки снимал похуже флагманов от Xiaomi и Asus (именно флагманов, а не всяких с приписками T, Lite и прочих), но учитывыя, что GT Neo 2 дешевле — результаты более адекватны.