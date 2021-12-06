Современный флагман Samsung за 40 тысяч вы больше не купите, вот вам хороший «китаец» под этот бюджет

Современный флагман Samsung за 40 тысяч вы больше не купите, вот вам хороший «китаец» под этот бюджетRealme GT Neo 2
Внешний вид
Признаюсь, описывать внешность современных смартфонов становится всё скучнее, разве что, именно Realme (среди китайцев) немного разбавляет обыденность. Недавно мы встречали весьма стильный Realme GT Master Edition, и хотя GT Neo 2 далеко до него, всё же новинка поинтереснее, чем “обычный” Realme GT, который у компании сейчас самый дорогой, но смотрится “дешевле”, чем Realme 8 Pro.
В частности, у GT Neo 2 мне больше нравится блок камер, а главное — здесь более стильный чехол в комплекте, напоминающий качественные модели от Apple и Samsung. У Realme GT тоже был чуть более приличный чехол, чем они обычно кладут в комплект, но GT Neo 2 тут прям на высоте. Он не только стильно выглядит, но и почти не заляпывается:
Правда, в руке GT Neo 2 уже крупнее и GT и “восьмёрок” (8/8 Pro), но если не сравнивать их один за другим — к новинке быстро привыкаешь.
Смартфон поддерживает установку двух nano-SIM, но без MicroSD. Как и у прочих флагманов, 3,5-мм разъём также отсутствует.
Наверное, мне никто и никогда не сможет объяснить, почему в бюджетниках (типа Realme C11/C21/C25) и в среднем ценовом диапазоне (Realme 8/8 Pro) есть и 3,5-мм и разъём под MicroSD, а во флагманах и около того — нет. Даже когда памяти внутри одинаковое количество. Раньше я шутил, что “отсутствие 3,5-мм — признак флагмана”, но теперь уже не до шуток.
Realme, напоминаю, что у вас до сих пор нет пыле-влаго защиты, даже такой, как у Xiaomi — IP53. Это тоже ни о чём, конечно (меньше IP68 — всё ни о чём), но чем может быть мотивирован отказ от 3,5-мм? И от слота под карту памяти?
Кстати, поддержки беспроводной зарядки у GT Neo 2 тоже не появилось. В этом плане Realme тоже как-то отстают от конкурентов.
Ну а с лицевой стороны — это просто современный китайский смартфон, который можно спутать почти с любым другим смартфоном 2021 года.
Экран
Запас яркости у экрана Realme GT Neo 2 выше, чем у Realme GT — именно номинальной яркости, которую можно увидеть в обычных житейских условиях. Цветопередача у Realme мне вообще нравится почти всегда, так что в целом экран GT Neo 2 смотрится потрясно, особенно в режиме 120 Гц.
|Realme GT Neo 2
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|477/1,85 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,25-6,83
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
У Realme даже в бюджетниках экраны под 500 кд/м2 светят. Тут компания — большой молодец.
Производительность и автономность
Главное отличие Realme GT Neo 2 от Realme GT — процессор Qualcomm Snapdragon 870 вместо 888. Т.е. как бы “чуть проще”, но на деле — в разы лучше. Да, Snapdragon 888 боле новый и более производительный, но сегодня просто не существует такой задачи, в которой разница между 870 и 888 была бы вообще заметна, кроме бенчмарков.
Но даже в бенчмарках разница совсем небольшая. В целом, конечно, и в Realme GT был не такой уж прям ужасный тротлинг, как бывает у смартфонов с 888 снапом, но если посмотреть на результаты автономности — то сразу становится ясно, почему стоит брать именно Realme GT Neo 2 вместо Realme GT, что бы вам там ни говорила реклама или ещё кто-нибудь.
Как вы видите, в Топ-5 среди последних 30 протестированных нами смартфонов лишь один смартфон — не от Realme. Скажете — проплаченный рейтинг? Но нет, спешу вас расстроить — Realme неохотно покупает у нас рекламу, и делает это очень редко. Более того, там, где реклама — там всё равно либо абсолютно честный рейтинг, построенный по общим правилам, либо отсутствие рейтинга, если результаты рекламодателя не устроили (а подкручивать мы ничего не собираемся).
Так вот, к чему я — очевидно, в Realme знают какую-то особую аккумуляторную магию и наверняка что-то там подкручивают и читерят, но нам-то какое дело, если смартфоны при тестировании не просто крутят какие-то эфемерные цифры, а показывают видео, листают книгу или отображают игровую сцену. Впрочем, если всякие Realme C25 и даже Realme 8 Pro — всё-таки смартфоны довольно простые, то Realme GT Neo 2 обладает флагманской производительностью. И там, где Realme GT проваливался вниз рейтинга, GT Neo 2 показывает совсем другие результаты. Фактически, на сегодняшний день по тестам Ferra.ru это самый долгоживучий смартфон среди топовых по производительности.
Браво, Realme.
Камера
Все камеры в Realme GT Neo 2, судя по их спецификациям и полученным фотографиям, полностью идентичны таковым в Realme GT. Это не плохо и не хорошо, т.к. Realme GT всё-таки снимал похуже флагманов от Xiaomi и Asus (именно флагманов, а не всяких с приписками T, Lite и прочих), но учитывыя, что GT Neo 2 дешевле — результаты более адекватны.
Другое дело, что селфи-камера здесь (и в Realme GT) такая же, как в Realme 8 Pro, но в Realme 8 она лучше. Но это только селфи.
Кстати, среди конкурентов по цене, Realme GT Neo 2 единственный, кто снимает видео в 4K и 60 fps одновременно. Опять же — тут никаких ухудшений из-за слегка более слабого процессора, в отличие скажем от Xiaomi 11T.
Конкуренты
Прежде, чем приступить к анализу конкурентов, хотелось бы отметить несколько вещей. Ко мне на тест приехал Realme GT Neo 2 в конфигурации памяти 12/256 Гбайт (ОЗУ/флеш), которую в официальной российской рознице мне так и не удалось найти. А конфигурация 8/128 Гбайт стоит сейчас 37 тысяч рублей, но это временная промо-скидка, номинальная же цена указана 45 тысяч рублей. Вообще говоря, скидка может оказаться и не временной, но так это будет или нет, однозначно сказать нельзя.
Впрочем, все конкуренты находятся примерно в таком же положении — указана промо-скидка, точь-в-точь повторяющаяся у нескольких официальных дистрибьюторов, и известна номинальная цена. Если что, данные по ценам в таблице ниже указаны по состоянию на 25 ноября 2021 года.
|Realme GT Neo 2
|Xiaomi 11T
|Honor 50
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 11 + Magic UI 4.2
|Экран
|6,62’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц, 398 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц
|6,57’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 120 Гц, 392 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 870, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G, Cortex-A78 3,0 Ггц + 3x Cortex-A78 2,6 Ггц + 4х Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 778, 4x Cortex-A77 2,4 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MC9
|Adreno 642L
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 16 Мп f/2,5
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|4300 мАч
|Размеры
|162,9x75,8x9 мм
|164,1x76,9x8,8 мм
|160x73,8x7,8 мм
|Масса
|200 г
|203 г
|175 г
|Класс защиты
|нет
|IP53
|нет
|Цена
|37 (45) тысяч рублей
|40 (45) тысяч рублей
|36 (40) тысяч рублей
Xiaomi 11T
Прямой конкурент от Xiaomi, формата “то же самое, но на медиатек”. Мне, впрочем, очень не понравилась камера у Xiaomi 11T Pro, а в 11T она такая же — как по мне, не тянет её качество на все эти 40 тысяч рублей, которые за смартфон просят. При этом, в версии 11T урезаны возможности видео до 4K/30 fps, тогда как смартфон от Realme выдаёт до 4K/60 fps. Ещё Realme GE Neo 2 будет чуть компактнее, чем Xiaomi.
Honor 50
Honor 50, пожалуй, самый “слабый” из всей троицы, хотя и незначительно. Тут тоже видео лишь 4K/30, да и в целом камера не ахти. По аккумулятору смартфон тоже слабее — 4300 мАч против 5000 мАч у Xiaomi и Realme. В общем, если вы — давний фанат Huawei/Honor, то в качестве ностальгии можно обратить внимание и на этот смартфон, тем более, что там впервые за долгое время есть сервисы Google.
Итого
В целом Realme GT Neo 2 мог бы восприниматься как работа над ошибками, допущенными при производстве Realme GT, но не сказать, что он прям сильно отличается. Впрочем, и ругать его особо не за что — особенно при цене в 37 тысяч рублей. За 45 — тут уже сомнительно и однозначно лучше дождаться скидки на Samsung, которые случаются регулярно, а вот за 37 — это просто отличный выбор, даже в конфигурации 8/128 Гбайт (если только вам хватит такого объёма памяти, т.к. увеличить его нельзя).
Приличная камера (не селфи), крутой экран, адекватный процессор (гораздо адекватнее Snapdragon 888, например), быстрая зарядка за 35-40 минут штатным зарядником, приятная внешность и крутой чехол — в общем, всё по делу. Хороший выбор.
- Адекватная стартовая цена
- Отличная производительность
- Лучшая автономность среди мощных смартфонов
- Крутой экран
- Качественный чехол в комплекте
- Нет пыле-влагозащиты
- Нет беспроводной зарядки
- 128 ГБ за 40 тысяч — мало и дорого