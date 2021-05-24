Два самых выгодных Xiaomi 2021 года у нас в обзоре. И мы определим лучший
На этот раз Redmi Note 10 Pro получился эдаким флагманом от мира недорогих (в современных реалиях) смартфонов, в котором мало компромиссных решений. Продается по относительно доступной цене, выглядит не хуже, чем более дорогие смартфоны. Не нужны 120 Гц и игровые версии процессоров? Вот обычный Redmi Note 10. Почти с тем же внешним видом, что и у “прошки”, но только с бюджетными характеристиками.
Однако немного переплатить и приобрести Pro-версию не выйдет. Полуторакратная разница в цене между базовыми моделями на это как бы намекает. По этой же причине сравнивать смартфоны “лоб в лоб” не совсем корректно, хотя одинаковый внешний вид так и просит это сделать. Куда важнее понять, что может каждый смартфон по отдельности. Потому что задачи у смартфонов за 15 и за 28 тысяч рублей разные, как и требования к ним.
Теперь как флагманы. Ну, почти
Желание добавить чего-то флагманского в смартфон, как оказалось, может привести к довольно забавным последствиям. Например, к появлению надписей “Ultra” и “Premium” на блоках камер у обоих смартфонов. И нет, надписи расположены не по одной на каждом смартфоне, в зависимости от каких-то характерных особенностей или той же цены. Две штуки сразу и рядом.
Внешне смартфоны получились что надо. Без цветастых градиентов и огромных логотипов во всю высоту спинки. Вместо этого набора тут используются еле заметные глубокие переливы, которые видны при ярком свете, который падает на спинку под углом. Без него — обычные темные смартфоны. Цветовая гамма, кстати, стала более пастельной, лишившись совсем уж пестрых расцветок.
Кардинально поменяли и внешний вид камер. Вместо хоть какого-то намека на минимализм, тут и куча разных материалов, и сам модуль выглядит в обоих смартфонах почти так же, как и в Mi 10T — с визуальным замахом на серьезные фотографические возможности. От того, что мы видели в предыдущих Redmi Note 9/Note 9 Pro ничего и не осталось. Кроме выреза под фронтальную камеру по центру, разве что.
До глубины души огорчила ситуация с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Точнее, с его отсутствием. В новом поколении Redmi наканец-то стали использовать AMOLED-экраны, которые как раз и необходимы для установки сканера под стеклом. Но, видимо, хорошего понемногу. При этом даже в не самом дешевом Redmi Note 10 Pro подэкранного сканера нет — только вмонтированный в кнопку питания. Да, он шустрый, случайные нажатия не регистрирует, однако это не совсем то, чего ждешь от смартфона в 2021 году, который еще и стоит почти 30 тысяч рублей.
Фанаты бренда и сочувствующие скажут, что все это сделано ради удешевления производства. Но я прекрасно помню замечательный Mi 9T (он же Redmi K20), в котором и подэкранный сканер был, и даже присутствовал безрамочный дизайн здорового человека, без этих гигантских “подбородков” и вырезов под фронтальную камеру. На старте он продавался по примерно такой же цене.
Вам побольше или поменьше?
Несмотря на внешнее сходство, смартфоны в руках ощущаются совсем по-разному. Redmi Note 10 Pro — это крепко сложенное устройство с почти такими же размерами, как у младшей модели, но весит он, при этом, на 20 грамм больше. Во многом, благодаря балансу веса и меньшей толщине, смартфоном приятнее пользоваться. Углы не впиваются в руку, приятная тяжесть в руке дает +10 к ощущению надежности во время использования.
Если же посмотреть на высоту и ширину каждого смартфона, то разница действительно не слишком большая. Для наглядности держите сравнительную таблицу.
|Размеры
|Вес
|Xiaomi Redmi Note 10
|160,5x74,5x8,3 мм
|178,8 г
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|164x76,5x8,1 мм
|193 г
Куда интереснее обстоят дела с диагональю у новых Redmi при идентичных размерах. Разница в 0,24” заметна даже невооруженным взглядом. На рамках в обычном Redmi Note 10, конечно, не поскупились. Они здесь прям здоровенные.
Наконец-то AMOLED
Недорогие Redmi, до выхода нового поколения смартфонов, почти всегда, за исключением пары моделей, оснащались суровыми IPS-матрицами. Никаких органических светодиодов и прочих достижений современной промышленности.
К хорошему люди привыкают быстро, поэтому неудивительно, что спрос на смартфоны с OLED-экранами в последнее время вырос даже в недорогом сегменте. Покупатели хотят — производители предлагают. Вот так и получилось, что в сегодняшних Redmi Note 10 и Note 10 Pro мало того, что установлены AMOLED-экраны, так в Pro-версии еще и частоту обновлений дисплея нормальную завезли. Да, теперь можно купить смартфон со здоровенным AMOLED-экраном на 120 Гц чуть меньше, чем за 30 тысяч рублей.
|Xiaomi Redmi Note 10
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|440/2,3 кд/м2 (в автоматическом режиме)
|479/1,8 кд/м2 (в автоматическом режиме)
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|130%
|125%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,94
|2,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,26
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7250К
|7600К
При наличии одного этого дисплея, можно простить даже не самую качественную калибровку дисплея, но, на удивление, она оказалась отличной для смартфонов этого уровня. Хотелось бы чуть меньше цветовую температуру, но можно принудительно включить “Натуральный” режим и получить более сбалансированную картинку.
Чуть хуже обстоят дела у обычного Redmi Note 10, но и такие результаты вполне себе котируются, когда речь идет о бюджетных устройствах. Белый цвет здесь не уходит так радикально в синеву, как в Pro-версии смартфона. Единственный недостаток — экран до сих пор на 60 Гц.
И дело не в том, что нам, обзорщикам, подавай экраны только с частотой 90 Гц и выше. Просто системные анимации в MIUI так выглядят симпатичнее, тем более, когда “под капотом” не самая мощная начинка. Кстати, о ней.
Производительность и автономность
Snapdragon 678 предлагает потребителям всего мира востребованные возможности для ежедневных развлечений с высочайшей скоростью, надежными соединениями и долгим сроком работы без подзарядки
Кедар Кондап (Kedar Kondap), вице-президент компании Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами_
Чтобы вдоволь посмеяться с этой цитаты, стоит понимать, что новая версия популярного в позапрошлом году Snapdragon 675 — это все тот же процессор с теми же ядрами, только немного разогнанными. Даже графическая составляющая та же — Adreno 612. Посмотрите, в каких устройствах использовалось прошлое поколение чипа:
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Vivo U20
- Samsung Galaxy A70s
То есть, приобретая один из самых “свежих” смартфонов (хоть и недорогой), которому предстоит проработать год-другой, покупатель получает 11 нм техпроцесс и не получает антенну NFC. Да, оказывается, выпускать смартфоны без NFC в Xiaomi еще могут.
Может быть, немного увеличилась производительность? Только если совсем немного. Прирост в синтетических тестах есть, если сравнивать обычный Redmi Note 10 c каким-нибудь Vsmart Live из далекого 2019 года. Играет ли это на руку герою обзора? Увы, нет. Вьетнамский конкурент стоит в полтора раза меньше и предлагает подэкранный сканер отпечатков. И все это на чистой версии операционки от Google. Другое дело, что купить его сейчас все сложнее и сложнее. Да и смысла нет, потому что Vsmart уже умер как производитель.
Pro-версия тоже работает не на самом производительном в классе процессоре. Но это хотя бы имеет под собой объективные основания. Чтобы установить и дисплей на 120 Гц, и неплохую камеру на 108 Мп, пришлось чем-то пожертвовать. Да, не Snapdragon 765G и даже не 750G, а всего-лишь Snapdragon 732G, который мы довольно часто встречали в более дешевых прошлогодних устройствах (тысяч на 10 дешевле). Хватит его для мобильных игр? Более чем. Соответственно, с рабочими приложениями, инстаграмами и клабхаусами проблем не будет, учитывая, что тут еще и 8 Гб оперативной памяти, а не 6 Гб, как в обычном Redmi Note 10.
Зато с чем хорошо у обоих смартфонов, так это с автономностью. И Redmi Note 10, и Redmi Note 10 Pro поддерживают фирменную быструю зарядку мощностью 33 Вт. Зарядить смартфон полностью получится примерно за час, на половину за 25 минут. Не самая впечатляющая скорость, но не стоит забывать про объем местных аккумуляторов. А он тут — мое почтение. 5000 мАч и 5020 мАч, конечно, не максимальный показатель для смартфонов бюджетного и среднего уровней, но полтора дня работы они обеспечат.
Мешает ли разогнанный экран адекватному энергопотреблению? Только если купертиновцам с их объяснениями почему iPhone 12 остался без заветной повышенной герцовки. Redmi Note 10 Pro уверенно прошел наш редакционный тест автономности и расположился среди достойных аппаратов. Вот за это плюс.
Камеры
Не так давно мы уже рассказывали про бюджетный Redmi Note 9T с тремя камерами, две из которых оказались… бесполезными. В этот раз Xiaomi не стала изменять своим традициям, и в обеих версиях мы имеем примерно тот же набор, правда, уже из двух бесполезных (макро и сенсор глубины) и двух нормальных модулей. Победа? Победа.
Какой именно модуль использует Xiaomi в качестве основной камеры в Redmi Note 10 не совсем понятно, но, судя по характеристикам (48 Мп, f/1.8), что-то похожее мы видели в большинстве бюджетных смартфонов, выпущенных в период с 2019 года.
Справляется ли камера со своей основной задачей? Вполне. Но стоит учитывать ряд моментов. Во-первых, забудьте про зумирование непосредственно из приложения камеры. Так снимки получаются хуже, чем при самостоятельной обрезке кадра, снятого на основной модуль. Во-вторых, на Redmi Note 10 лучше снимать днем, либо в помещениях с ярким освещением. Так камере удастся выдать не шумное “мыло”, а вполне себе приятные снимки, которые нормально смотрятся даже на большом экране. И, напоследок, лучше отрубить все HDR и прочие улучшайзеры.
Удивительно, но “ширик” в Redmi Note 10 толковый. С нормальной детализацией и естественными цветами
С видео все тоже стандартно для этого класса устройств. Программная стабилизация есть, но активируется она сама и только при выбранном качестве Full HD, 30 к/с. На 60 кадрах она куда-то исчезает. Съемка в 4К есть, но рассчитывать можно только на 30 кадров в секунду и снова без программной стабилизации.
Гораздо лучше обстоят дела у старшей модели — Redmi Note 10 Pro. Вместо модуля на 48 Мп, Xiaomi решила поставить модуль с разрешением 108 Мп. И если он не выводит смартфон до уровня полноценных камерофонов (по крайней мере, со стоковой камерой), то дает дает гораздо большую резкость, естественность и глубину детализации, чем обычный Redmi Note 10. И это прямо-таки заметно.
Как и положено любому сенсору с таким разрешением, путем объединения пикселей, итоговые снимки на этот модуль получаются в разрешении 12 Мп. Повлияли ли эти 108 Мп на итоговое качество снимков? В сравнении с обычным Redmi Note 10 — да. Но на деле толку от них немного. Чтобы использовать модуль “на полную”, надо каждый раз лезть в настройки и принудительно включать режим сверхвысокой четкости. Поэтому не стоит думать, что вы теперь будете всегда снимать в таком разрешении. Игрушка на пару раз — не более того.
Зато такое разрешение позволяет компенсировать потери качества при зуме. Вот для примера одинаковые снимки, сделанные примерно на одних значениях увеличения во встроенной камере. Первым в паре будет снимок с обычной версии смартфона, второй - с Redmi Note 10 Pro.
Но не стоит огорчаться после предыдущих параграфов. Большинство проблем со съемкой на относительно недорогих устройствах сегодня можно решить при помощи вычислительной фотографии. Для того, чтобы понять, как все это работает на конкретных примерах, рекомендую самостоятельно ознакомиться со снимками, которые сделаны на Pixel 4A - смартфон с одной камерой, но такой, что она запросто уделывает более дорогие смартфоны с серьезной оптикой и кучей больших сенсоров. Вот она, сила алгоритмов! Однако для работы всего этого добра есть одно ограничение - процессор.
Несмотря на не самые новые чипы, которые использованы в героях обзора, повод для радости все-таки есть — Xiaomi поставила чипы от Qualcomm. То есть, рабочие “Google Camera” уже есть, и дальше они будут только дорабатываться энтузиастами с 4PDA/XDA. Спасибо, Xiaomi, что не MediaTek.
Конкуренты
Не так давно я бы посоветовал присмотреться к смартфонам от Huawei и Honor, но не сегодня. И дело не в том, что смартфоны у них стали хуже. Все гораздо прозаичнее. Недорогие устройства в какой-то момент перестали появляться, пока компания и дочерний бренд находились под санкциями. Huawei даже успела продать Honor другой китайской компании (Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.). Спас этот шаг хоть что-то? Непонятно. Результат перехода бренда в другие руки - несколько новых смартфонов в начале этого года. Однако купить их, находясь в России, можно только в китайских интернет-магазинах и по какой-то заоблачной цене. 40 тысяч рублей за смартфон на чипе от MediaTek. Вы только вдумайтесь!
В обеих категориях, к которым принадлежат Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, найти что-то не от Samsung и кучи производителей из Китая сложно. Можете пролистать несколько страниц Яндекс.Маркета и убедиться, что картина не самая приятная. Есть еще устройства от Nokia, но они так и не “взлетают” среди покупателей. Чуть более оптимистичная ситуация у Motorola, но всем подавай сяоми.
Samsung Galaxy A72
|Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|Samsung Galaxy A72
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12
|Android 11 + ColorOS 11.1
|Экран
|AMOLED, 120 Гц, HDR10, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9
|Super AMOLED, 90 Гц, 6.7", 1080 x 2400 п., 20:9
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 732G, 8 нм, 8 ядер (2 ядер 2.3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver)
|Qualcomm Snapdragon 720G, 8 нм, 8 ядер (2 ядра 2.3 ГГц Kryo 465 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 465 Silver)
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Оперативная память
|8 Гб
|6 Гб
|Накопитель
|128 Гб + microSDXC
|128 Гб + microSDXC (совмещенный слот)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LЕ, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Камеры
|Основная: 108 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.52", dual pixel PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.7X", PDAF, OIS
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 118˚, 1/4.0"
|Широкоугольная: 12 Mп, f/2.2, 123˚
|Макро: 5 Mп, f/2.4, AF
|Телефото: 8 Mп, f/2.4, PDAF, OIS, 3x оптический зум
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Макро: 5 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.5
|Фронтальная камера: 32 Mп, f/2.2
|Аккумулятор
|5020 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|164x76,5x8,1 мм
|165x77,4x8.4 мм
|Вес
|193 г
|203 г
|Цена
|29 тысяч рублей
|29 тысяч рублей
Пожалуй, один из самый красивых недорогих смартфонов от Samsung. Новый дизайн стал более минималистичным, и это особенно заметно, если посмотреть на камеру. Нет, ее достоинства не заканчиваются на дизайне. Вместо цифрового зума, здесь используется отдельный модуль на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. Основной модуль чуть более светлый, без конского количества пикселей.
И хотя процессор установлен не такой шустрый, а экран может порадовать только 90 Гц, в целом, Galaxy A72 очень и очень неплох. Вместо MIUI — чуть более дружелюбная One UI, а сам набор камер, в совокупности, выглядит привлекательнее. В остальном, смартфоны похожи как две капли воды: одинаковый графический чип, схожий по размерам дисплей и те же 5000 мАч “под капотом”.
Xiaomi Poco X3
|Xiaomi Redmi Note 10
|Xiaomi Poco X3
|Операционная система
|Android 11 + MIUI 12
|Android 11 + MIUI 12
|Экран
|Super AMOLED, 6.43", 1080 x 2400 п., 20:9
|IPS, 6.67", 1080 x 2400, 120 гц, HDR10
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 678, 11 нм, 8 ядер (2 ядра 2.2 ГГц Kryo 460 Gold + 6 ядер 1.7 ГГц Kryo 460 Silver)
|Qualcomm Snapdragon 732G (8 нм, 2 ядра 2.3 ГГц Kryo 470 Gold + 6 ядер 1.8 ГГц Kryo 470 Silver
|Графика
|Adreno 612
|Adreno 618
|Оперативная память
|4 Гб
|6 Гбайт
|Накопитель
|64 Гб + microSDXC
|64 Гб + microSD (совмещенный слот)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFС
|Камеры
|Основная: 48 Mп, f/1.8, 26 мм, 1/1.20", PDAF
|Основная: 64 Mп, f/1.9, 1/1.73", PDAF
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 118˚, 1/4.0"
|Широкоугольная: 13 Mп, f/2.2, 119"
|Макро: 5 Mп, f/2.4, AF
|Макро: 2 Mп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 16 Mп, f/2.5
|Фронтальная камера: 20 Mп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5160 мАч
|Размеры
|160,5x74,5x8,3 мм
|165,3x76,8x9,4 мм
|Вес
|178,8 г
|215 г
|Цена
|15 тысяч рублей
|18-19 тысяч рублей
Этот смартфон хоть и стоит официально чуть дороже, но переплата в данном случае будет оправдана на все сто процентов. Однако можно пойти другим путем и купить Poco X3, например, на ALiExpress, тысячи на три-четыре дешевле, Мало того, что за эти деньги вы получите точно такой же процессор, как в Redmi Note 10 Pro, так еще и NFC будет на месте. Экран не AMOLED, но зато с такой же высокой частотой обновлений — 120 Гц. Согласен, дизайн у Poco не самая сильная сторона, и X3 немного отстает в этом от Redmi Note 10/Redmi Note 10 Pro. Но при том соотношении цены и качества, что предлагает этот смартфон, можно закрыть глаза на какие-то огрехи в его внешнем виде. Работает долго и быстро. Что еще нужно?
Итого
Как и всегда, от обновленной линейки, в первую очередь, ожидаешь очередных заметных улучшений. В случае с Xiaomi Redmi Note 10 Pro все работает именно так. Это такой мультимедийный комбайн с теми фишками, которые до недавней поры были присущи только смартфонам за 50-60 тысяч рублей. Теперь же это все доступно в устройстве, цена которого даже на старте продаж не поднималась выше 30 000 даже с учетом нынешнего курса валют. Всё равно ощущается, что дороговато, но это мы ещё сопоставим с конкурентами в сравнительном тесте.
А вот облегчённая версия получилась противоречивой. Да, нормальный процессор (на "чайную ложечку" лучше дешёвых старых Helio G80 и Snapdragon 662). Да, это самый дешёвый, в серой рознице, смартфон с хорошим AMOLED. Но камера "как у всех", а если сравнивать с Redmi Note, то почти такая же по качеству камера ставится в Redmi Note 7/Note 7 Pro с 2019 года. И нет NFC. За 13-14 тысяч в "серой" рознице (и даже по официальным скидкам, ведь Xiaomi поняли, что смартфон своей изначальной цены не стоит), как вариант с приятным экраном и очень хорошей автономностью, достоин покупки. А за 18 тысяч, которые просили за Redmi Note 10 4/64 на этапе запуска, лучше покупать "серый" Xiaomi Poco X3 NFC с 64 ГБ памяти, или добавить 1000-2000 рублей и купить не менее "серые" и "алиэкспрессные" Poco X3 NFC 128 ГБ, либо OnePlus Nord — смартфоны с более мощными процессорами, более крутыми камерами и NFC.