Два самых выгодных Xiaomi 2021 года у нас в обзоре. И мы определим лучший

Чтобы вдоволь посмеяться с этой цитаты, стоит понимать, что новая версия популярного в позапрошлом году Snapdragon 675 — это все тот же процессор с теми же ядрами, только немного разогнанными. Даже графическая составляющая та же — Adreno 612. Посмотрите, в каких устройствах использовалось прошлое поколение чипа:

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Vivo U20

Samsung Galaxy A70s

То есть, приобретая один из самых “свежих” смартфонов (хоть и недорогой), которому предстоит проработать год-другой, покупатель получает 11 нм техпроцесс и не получает антенну NFC. Да, оказывается, выпускать смартфоны без NFC в Xiaomi еще могут.

Может быть, немного увеличилась производительность? Только если совсем немного. Прирост в синтетических тестах есть, если сравнивать обычный Redmi Note 10 c каким-нибудь Vsmart Live из далекого 2019 года. Играет ли это на руку герою обзора? Увы, нет. Вьетнамский конкурент стоит в полтора раза меньше и предлагает подэкранный сканер отпечатков. И все это на чистой версии операционки от Google. Другое дело, что купить его сейчас все сложнее и сложнее. Да и смысла нет, потому что Vsmart уже умер как производитель.

Pro-версия тоже работает не на самом производительном в классе процессоре. Но это хотя бы имеет под собой объективные основания. Чтобы установить и дисплей на 120 Гц, и неплохую камеру на 108 Мп, пришлось чем-то пожертвовать. Да, не Snapdragon 765G и даже не 750G, а всего-лишь Snapdragon 732G, который мы довольно часто встречали в более дешевых прошлогодних устройствах (тысяч на 10 дешевле). Хватит его для мобильных игр? Более чем. Соответственно, с рабочими приложениями, инстаграмами и клабхаусами проблем не будет, учитывая, что тут еще и 8 Гб оперативной памяти, а не 6 Гб, как в обычном Redmi Note 10.

Зато с чем хорошо у обоих смартфонов, так это с автономностью. И Redmi Note 10, и Redmi Note 10 Pro поддерживают фирменную быструю зарядку мощностью 33 Вт. Зарядить смартфон полностью получится примерно за час, на половину за 25 минут. Не самая впечатляющая скорость, но не стоит забывать про объем местных аккумуляторов. А он тут — мое почтение. 5000 мАч и 5020 мАч, конечно, не максимальный показатель для смартфонов бюджетного и среднего уровней, но полтора дня работы они обеспечат.

Мешает ли разогнанный экран адекватному энергопотреблению? Только если купертиновцам с их объяснениями почему iPhone 12 остался без заветной повышенной герцовки. Redmi Note 10 Pro уверенно прошел наш редакционный тест автономности и расположился среди достойных аппаратов. Вот за это плюс.

Камеры

Не так давно мы уже рассказывали про бюджетный Redmi Note 9T с тремя камерами, две из которых оказались… бесполезными. В этот раз Xiaomi не стала изменять своим традициям, и в обеих версиях мы имеем примерно тот же набор, правда, уже из двух бесполезных (макро и сенсор глубины) и двух нормальных модулей. Победа? Победа.

Какой именно модуль использует Xiaomi в качестве основной камеры в Redmi Note 10 не совсем понятно, но, судя по характеристикам (48 Мп, f/1.8), что-то похожее мы видели в большинстве бюджетных смартфонов, выпущенных в период с 2019 года.