Пощупали Samsung S22. Из трёх моделей одна — идеальный компакт-смартфон, вторая — хуже прошлогодней

Пощупали Samsung S22. Из трёх моделей одна — идеальный компакт-смартфон, вторая — хуже прошлогоднейСамое важное о Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra
Что изменилось?
Давайте начнём с главного — что там в целом по финальным (а не слухам, которыми вас пичкали) характеристикам, и что изменилось в сравнении с поколением S21?
|Samsung Galaxy S22
|Samsung Galaxy S22+
|Samsung Galaxy S22 Ultra
|Экран
|6,1’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц, 425 ppi
|6,6’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 120 Гц, 393 ppi
|6,8’’, 1440x3088 пикс., 19,5:9, AMOLED, 120 Гц, 500 ppi
|Процессор
|Exynos 2200, Cortex-X2 2,8 ГГц + 2х Cortex-A710 2,5 ГГц + 4х Cortex-A510 1,7 ГГц
|Exynos 2200, Cortex-X2 2,8 ГГц + 2х Cortex-A710 2,5 ГГц + 4х Cortex-A510 1,7 ГГц
|Exynos 2200, Cortex-X2 2,8 ГГц + 2х Cortex-A710 2,5 ГГц + 4х Cortex-A510 1,7 ГГц
|Графика
|Xclipse 920
|Xclipse 920
|Xclipse 920
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256/512/1024 Гбайт
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 12 Мп (сверхширик) f/2,2 + 10 Мп (3х зум) f/2,4, фронтальная: 10 Мп f/2,2
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 12 Мп (сверхширик) f/2,2 + 10 Мп (3х зум) f/2,4, фронтальная: 10 Мп f/2,2
|Основная квадро: 108 Мп f/1,8 + 12 Мп (сверхширик) f/2,2 + 10 Мп (3х зум) f/2,4 + 10 Мп (10х зум) f/4,9, фронтальная: 40 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|3700 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|146х70,6х7,6 мм
|157,4х75,8х7,6 мм
|163,3х77,9х8,9 мм
|Масса
|167 г
|195 г
|228 г
|Класс защиты
|IP68
|IP68
|IP68
|Цена
|от 80 тысяч рублей
|от 95 тысяч рублей
|от 115 тысяч рублей
Если говорить о корпусе и идеологии, больше всего изменилась модель Ultra. Теперь Galaxy S22 Ultra получила стилус, т.е. модель стала “официальным” преемником Galaxy Note. С одной стороны — это хорошо, особенно для тех, кто скучал по Note. В конце концов, и правда нет смысла плодить сущности: та же Ultra — это и так самый большой смартфон, каким изначально был Note. А в почти стопроцентными клонами по характеристикам Galaxy S и Galaxy Note стали ещё во времена Galaxy Note 5 и Galaxy S6 edge+ в 2015 году.
С другой стороны, попытка скрестить ужа с ежом (зализанные по формам корпуса смартфоны S-серии с угловатыми Galaxy Note) превратила S22 Ultra в какой-то... ретро-смартфон. Я уж надеялся, что в Samsung давно наигрались с искривлёнными гранями экрана, но нет. И вот тут, именно в S22 Ultra, закруглённые края особенно некстати. Вот берёшь ты в руки стилус, пишешь или рисуешь что-то на экране, и если нужно что-то написать/нарисовать у края, стилус... нафиг соскальзывает вниз! И так постоянно! Был бы экран плоским и с небольшими гранями — был бы как раз запас от такого соскальзывания.
Зато Galaxy S22 и S22+ —
чоткие ровные, да и вообще смотрятся изумительно.
А ещё имейте в виду, что Galaxy S22 теперь — самый маленький флагманский Android-смартфон в мире из тех, которые ещё производятся (японские извращения в расчёт не берём, да и не флагманские эти мобилы). Даже прошлогодний ASUS ZenFone 8 крупнее! Даже Huawei P30 (не путайте с P30 Pro), который считался компактным флагманом до последнего времени, крупнее, чем S22! Только Samsung Galaxy S10e компактнее, но это было давно (в 2019 году), в новом состоянии S10e вы уже нигде не купите, а с обновлениями прошивки на сегодняшний день при своём процессоре он уже «тормоз», не особо заслуживающий покупки.
|Смартфон
|Размеры
|Вес
|Ёмкость аккумулятора
|Водозащита
|Мощность зарядки
|Samsung Galaxy S22
|146 x 70.6 x 7.6 мм
|168 г
|3700 мАч
|IP68
|25 Вт
|ASUS ZenFone 8
|148 x 68.5 x 8.9 мм
|169 г
|4000 мАч
|IP68
|30 Вт
|Huawei P30
|149.1 x 71.4 x 7.6
|165 г
|3650 мАч
|нет
|22.5 Вт
|Apple iPhone 13 mini
|131.5 x 64.2 x 7.7
|141 г
|2438 мАч
|IP68
|18 Вт
Samsung Galaxy S22 — самый компактный флагманский смартфон на Android за последние годы
Помните старую придирку владельцев айфонов к Android-смартфонам? Мол, нижняя рамка экрана толще остальных и это смотрится некрасиво. Даже у Galaxy S21 эта рамка была чуть-чуть толще правой, левой и верхней рамок, но у семейства S22 уже всё идеально. И это правда выглядит круто!
Теперь уже айфон с его чёлкой кажется давно устаревшим.
Что касается Galaxy S22 Ultra — стилус убирается в корпус снизу, на самом стилусе есть кнопка, которая при нажатии то “прячется”, то выдвигается. В выдвинутом удобнее вытаскивать стилус из слота.
Что по камерам?
В этом плане младшие смартфоны, S22 и S22+ существенно отличаются от прошлогодних S21 и S21+.
В поколении Galaxy S20 и Galaxy S21 вместо телеобъектива использовался широкоугольный объектив высокого разрешения (64 Мп), с которого при съёмке делался кроп (вырезался кусочек изображения из полного кадра, грубо говоря). На этот же объектив проводилась видео съёмка в разрешении 8К. В Galaxy S22 вернули настоящий телевик с 3-кратным оптическим увеличением и разрешением 10 Мп, теперь на нём ещё есть и оптический стабилизатор. Съёмка в 8К по-прежнему присутствует, но, видимо, теперь осуществляется уже на основной широкоугольный модуль.
В Galaxy S22 и S22+ теперь новая основная тыльная камера и новая камера для зума. Зум стал 5x вместо 3x (как было у S21), а фотографии с приближением резко выросли в качестве.
Камеры у Galaxy S22 и S22+ полностью одинаковые, смартфоны отличаются только размерами дисплеев, объёмом аккумулятора и максимальной мощностью зарядки.
В Galaxy S22 Ultra всё немного по-другому. Основной ширик — 108 Мп вместо 50 Мп, сверхширик — такой же, но с улучшенной фокусировкой. В частности, если делать снимок документа очень близко, то на основном ширике у всех смартфонов картинка размывается (сначала по краям, но по мере приближения смартфона к документу — ещё и в центре), а на S22 Ultra приложение “Камера” в таком случае автоматически включает сверхширик, на который получается отличная макро-фотография. На S22/S22+ это недоступно. (Если вы ничего не поняли из этого абзаца, то если кратко — снимать с близкого расстояния на Galaxy S22 Ultra лучше, чем на S22/S22+).
Плюс, в дополнение к телевику с 3х зумом у S22 Ultra имеется ещё и 10х зум, и тоже с оптическим стабилизатором (ещё бы!).
В общем, в теории у нас снова Galaxy S22 Ultra должна “рулить” по камерам, но как будет на самом деле — посмотрим. В шоу-руме нормально камеру не потестируешь, да и снимки отправить себе с тестовых смартфонов нам не позволили.
Если не лезть в дебри, проще будет сказать, что камеры в Galaxy S22 Ultra такие же, как в S21 Ultra. А вот цена — новая (угадайте, в какую сторону она изменилась?) 😏
Тем более, судя по спецификациям, в Galaxy S22 Ultra стоит та же основная камера, что и год назад, в S21 Ultra. А вот в S22/S22+ сменилась и основная камера, и телевик.
Память
Galaxy S22 и S22+ поставляются в вариантах 8/128 Гбайт и 8/256 Гбайт — и это, конечно, грустно. Поддержки MicroSD по-прежнему нет. Учитывая высокое качество видеосъёмки (и тот факт, что других причин выбирать флагманы незачем, т.к. в остальном и какого-нибудь Galaxy A52 будет более чем достаточно), 128 Гбайт — это вообще курам на смех, даже на двухнедельный отпуск в FullHD не хватит. 256 Гбайт — приемлемо, но и стоить будет дороже.
А вот если хочешь 512 Гбайт — то тут только Galaxy S22 Ultra, которая поставляется в конфигурациях 8/128 или 12/256, а также 12/512 Гбайт и даже 16/1024 Гбайт.
Цены
Ну и последнее — что по ценам? Щас обхохочетесь (нет).
Стартовая цена на линейку новинок — 80 тысяч рублей, а это младший Galaxy S22 с памятью 8/128 Гбайт. С нормальным по флагманским меркам объёмам памяти 8/256 — уже 85 тысяч.
Galaxy S22+ будет стоить от 95 тысяч за 8/128.
А вот Galaxy S22 Ultra со своей ценой улетает в космос. Бесполезные (особенно для данной модели) 8/128 Гбайт стоят 115 тысяч рублей. 12/256 — 125 тысяч, 12/512 — 135 тысяч, а 16/1024 — 155 тысяч рублей.
Другое дело, что на смартфоны Samsung постоянно бывают очень приличные скидки (в отличие от айфонов), и если никуда не торопиться, то уже через пару месяцев наверняка можно будет найти Galaxy S22 за тысяч 60. Однако iPhone 13 Pro Max, который как раз идеальный конкурент для Samsung Galaxy S22 Ultra, стоит от 110 тысяч рублей. То есть, для 128 и 256 Гбайт памяти даже смартфоны Apple окажутся дешевле (для 512 и 1024 Гбайт — уже дороже).
А главное — прямо сейчас за 88 тысяч в серой рознице и 95 тысяч в официальной можно купить Samsung Galaxy S21 Ultra, у которого:
- Камеры такие же, как в S22 Ultra
- Автономность примерно такая же, как в S22 Ultra
- Дисплей почти такой же, как в S22 Ultra (рекордную яркость, которую вы получите только на пляже в Египте, если автоматика разрешит, в расчёт не берём)
- Оперативной памяти столько же, сколько в S21 Ultra
Да, вы не получите стилус, а процессор будет процентов на 7 медленнее в приложениях. И что, это стоит разницы в 40 тысяч рублей?
Правда, это мы сейчас, в феврале 2022 года можем рассуждать, что выгоднее. А скоро не сможем, потому что Samsung прекратил выпускать и начал убирать из продажи смартфоны серии Galaxy S21. А это значит, что полноценный корейский флагман дешевле 100 тысяч рублей вы уже скоро не купите — они просто закончатся во всех магазинах. Так что ловите момент, если вы фанат такой техники, вряд ли цены на S22 Ultra изменятся в лучшую сторону в ближайшие месяцы.
Итого
Честно скажу, ни одна модель серии Galaxy Ultra мне никогда не нравилась. Я сам в восторге от Galaxy S10, Galaxy S21 — покупал эти смартфоны сам и последним пользуюсь до сих пор. Долго ходил с тестовым Galaxy S20 — и купил бы, если бы не изогнутые рамки (надоели). Поэтому если говорить от личных впечатлениях, то обычный Galaxy S22 кажется мне просто идеальным вариантом — он красивый, функциональный, мощный, и наверняка с прекрасной видеосъёмкой. Но…
Но аккумулятор... У моего Galaxy S21 4000 мАч и процессор Exynos 2100. Не скажу, что смартфон работает катастрофически мало, но хотелось бы чуть дольше. У нового Galaxy S22 будет 3700 мАч и процессор Exynos 2200, и я как-то очень сомневаюсь, что новое поколение смартфонов Samsung стало настолько более энергоэффективным, чтобы хотя бы покрыть разницу от “украденных” 300 мАч. Т.е. пока наиболее вероятно то, что Galaxy S22 будет работать ещё меньше — на уровне S10 или более давних флагманов Samsung.
То есть, если меня волнует аккумулятор, то мне лучше брать Galaxy S22+, где уже 4500 мАч. Тоже “украли” 300 мАч по сравнению с Galaxy S21+, но хотя бы в целом ёмкость аккумулятора выглядит адекватно.
Но, повторюсь, младшие смартфоны серии S22 есть, за что брать: Galaxy S22 — лучший современный компактный смартфон на Android (не на Android альтернатива — iPhone 13 mini, но "это другое", вы же понимаете), S22+ — просто хороший смартфон высокого класса без недостатков: всё у него хорошо и с габаритами, и с автономностью, и со скоростью работы, и с камерами.
Что касается Galaxy S22 Ultra — в ней больше всего смущают только изогнутые края (из-за чего стилусом пользоваться неудобно, ведь он с них соскальзывает), ну и то, что раньше у “ультр” часто были проблемы с прошивками и даже с камерой — смартфоны просто не фотографировали "на все деньгие" первые несколько месяцев.
Сейчас камеры переставили, грубо говоря, из прошлогоднего S21 Ultra, поэтому качество фото и видео будут на уровне, но 2022 год только начался, серии Galaxy Note больше нет, и... неужели запаса качества камер в флагмане Samsung хватит, чтобы его не заткнули за пояс китайские смартфоны, которые выйдут позже?