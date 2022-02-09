Пощупали Samsung S22. Из трёх моделей одна — идеальный компакт-смартфон, вторая — хуже прошлогодней

Правда, это мы сейчас, в феврале 2022 года можем рассуждать, что выгоднее. А скоро не сможем, потому что Samsung прекратил выпускать и начал убирать из продажи смартфоны серии Galaxy S21. А это значит, что полноценный корейский флагман дешевле 100 тысяч рублей вы уже скоро не купите — они просто закончатся во всех магазинах. Так что ловите момент, если вы фанат такой техники, вряд ли цены на S22 Ultra изменятся в лучшую сторону в ближайшие месяцы.

Итого

Честно скажу, ни одна модель серии Galaxy Ultra мне никогда не нравилась. Я сам в восторге от Galaxy S10, Galaxy S21 — покупал эти смартфоны сам и последним пользуюсь до сих пор. Долго ходил с тестовым Galaxy S20 — и купил бы, если бы не изогнутые рамки (надоели). Поэтому если говорить от личных впечатлениях, то обычный Galaxy S22 кажется мне просто идеальным вариантом — он красивый, функциональный, мощный, и наверняка с прекрасной видеосъёмкой. Но…

Но аккумулятор... У моего Galaxy S21 4000 мАч и процессор Exynos 2100. Не скажу, что смартфон работает катастрофически мало, но хотелось бы чуть дольше. У нового Galaxy S22 будет 3700 мАч и процессор Exynos 2200, и я как-то очень сомневаюсь, что новое поколение смартфонов Samsung стало настолько более энергоэффективным, чтобы хотя бы покрыть разницу от “украденных” 300 мАч. Т.е. пока наиболее вероятно то, что Galaxy S22 будет работать ещё меньше — на уровне S10 или более давних флагманов Samsung.

То есть, если меня волнует аккумулятор, то мне лучше брать Galaxy S22+, где уже 4500 мАч. Тоже “украли” 300 мАч по сравнению с Galaxy S21+, но хотя бы в целом ёмкость аккумулятора выглядит адекватно.

Но, повторюсь, младшие смартфоны серии S22 есть, за что брать: Galaxy S22 — лучший современный компактный смартфон на Android (не на Android альтернатива — iPhone 13 mini, но "это другое", вы же понимаете), S22+ — просто хороший смартфон высокого класса без недостатков: всё у него хорошо и с габаритами, и с автономностью, и со скоростью работы, и с камерами.

Что касается Galaxy S22 Ultra — в ней больше всего смущают только изогнутые края (из-за чего стилусом пользоваться неудобно, ведь он с них соскальзывает), ну и то, что раньше у “ультр” часто были проблемы с прошивками и даже с камерой — смартфоны просто не фотографировали "на все деньгие" первые несколько месяцев.

Сейчас камеры переставили, грубо говоря, из прошлогоднего S21 Ultra, поэтому качество фото и видео будут на уровне, но 2022 год только начался, серии Galaxy Note больше нет, и... неужели запаса качества камер в флагмане Samsung хватит, чтобы его не заткнули за пояс китайские смартфоны, которые выйдут позже?