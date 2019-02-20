Самые долгожданные смартфоны зимы. Предварительный обзор новых Samsung Galaxy S10

Что случилось?
Сегодня, 20 февраля 2019 года, Samsung показала свою новую гордость – юбилейную, десятую по счёту линейку своих самых крутых смартфонов. За день до этого в режиме строгой секретности за закрытыми дверями одного из офисных зданий Сан-Франциско приглашённые журналисты успели немного поизучать новинки. И да, многие из утечек, о которых мы упоминали в недавней статье «Всё, что мы знаем о Samsung Galaxy S10 накануне презентации».
Один смартфон хорошо, а три лучше?
В этот раз южнокорейский гигант выпустил свой топовый смартфон сразу в трёх ипостасях, хотя до этого ограничивался двумя (а когда-то и одним, но кто уж вспомнит те давно канувшие в лету времена). Раньше, конечно, было проще. Производители смартфонов запускали один флагман за раз, и все знали, что купить, потому что выбора-то и не было. Теперь же вы можете выбирать сразу из трёх моделей, которые различаются отнюдь не только объёмом памяти. Кроме «просто» флагмана, который получил порядковое название Samsung Galaxy S10, был представлен «еще более флагман» Galaxy S10+, и их младший и потому более скромный брат – Galaxy S10e.
Без «чёлки»?
В первую очередь, все три новых смартфона наконец радуют нас так называемым «безрамочным» дисплеем. В отличие от многих других производителей, Samsung долгое время оставалась консервативной и не выпускала смартфоны ни с «чёлками», ни с прочими другими способами «натянуть» дисплей на всю лицевую панель. Единственным исключением был Galaxy A8s, у которого экран всё-таки занимает почти всё пространство на передней панели, а фронтальная камера расположена прямо в экране.
Это был единственный эксперимент Samsung в этом направлении и, видимо, он прошёл удачно, так как теперь все три новых флагмана получили схожий дизайн лицевой стороны. Да, теперь фронтальная камера «отъедает» немного у дисплея, зато все три Galaxy S10 выглядят просто потрясающе – современно и красиво. Причём у S10e и просто S10 по одной «фронталке», а у S10+ сразу две. Правда, и вырез поэтому чуть побольше. Тем не менее, в обоих случаях смотрится очень органично, плюс почти ни у кого такого решения еще не было.
В руку-то поместятся?
До сих пор смартфоном с самым большим дисплеем у Samsung был Galaxy Note9. Но теперь это место делит с ним Galaxy S10+, так как он тоже получил 6.4-дюймовый экран. У стандартной версии – S10 – дисплей чуть поменьше, а именно 6,1 дюйма, а S10e получил 5,8-дюмовый экран. Поэтому младшая версия и вся по себе получилось компактной и смотрится на фоне старших братьев немного игрушечно.
Тем не менее, не все любят «лопаты», так что самый компактный из троицы, я думаю, найдёт своего покупателя. Что любопытно, производитель не указал точное разрешение экранов в пикселях, но, насколько нам известно, для старших двух моделей оно составляет 3040x1440 точек, для младшей - 2280x1080. Так что у флагманов Galaxy S10 всё в порядке с чёткостью картинки. Кстати, у S10 и S10+ дисплей загнутый по краям, что выглядит очень круто, а у S10e простой плоский экран. Зато у всех трёх это новый дисплей под названием Dynamic AMOLED. Dynamic – потому что получил поддержку стандарта HDR10+ для еще более насыщенного и красивого отображения цветов.
Разблокируем по-новому
Уже немало производителей смартфонов выпустили свою модель со сканером отпечатка пальца, встроенным прямо в экран, и наконец очередь дошла до Samsung. Стандартная и старшая модель получили по ультразвуковому сканеру внизу экрана, так что теперь не надо тянуть палец на заднюю панель. А так как датчик не оптический, а именно ультразвуковой, то срабатывает он почти также чётко и быстро, как и обычные – те, что не в экране, а на корпусах смартфонах.
Кстати, младшенькому, Galaxy S10e, такого модного датчика не досталось, вместо этого у него он встроен в кнопку разблокировки на правой стороне смартфона – почти как у Galaxy A7. Также смартфоны поддерживают и разблокировку по лицу, а вот сканера сетчатки глаза, как в Galaxy Note9, например, в них нет (и слава богу, так как работало он не очень хорошо).
Зачем так много камер?
Их правда много. У старшей версии, Samsung Galaxy S10+, их аж пять – две фронтальные и три тыловые. У Galaxy S10 уже одна фронтальная и три тыловые, а у S10e – тыловых уже «только» дне. Итак, зачем же? Помните, мы писали обзор Samsung Galaxy A7 с тремя камерами на задней панели? Так вот, здесь принцип такой же – каждая камера здесь с разным фокусным расстоянием. Ведь именно в этом обычные фотоаппараты еще пока отличаются в лучшую сторону от камер мобильных – возможностью менять фокус в зависимости от условий съёмки и ваших предпочтений. В маленькой комнате или на узкой улице подойдёт камера Galaxy S10 с широкоугольным объективом; чтобы снимать объекты вдали – телефото камера с фокусным расстоянием примерно 45-50 мм, а для всего остального – камера с типично «смартфонным» фокусным расстоянием ориентировочно в 24 мм. Как вы могли видеть из нашего обзора Samsung Galaxy A7, да и, на самом деле, еще и двух последних поколений флагманов Huawei с таким же количеством камер с разным фокусным расстоянием, на практике это очень удобно и полезно.
К сожалению, проверить качество снимков и вообще работу камер пока еще Samsung возможности не дала, но я думаю, это произойдет уже совсем скоро. А пока только остаётся размышлять над известными характеристиками. Например, практически эксклюзивная фишка смартфонов Samsung – переменная диафрагма. Эта фича зарекомендовала себя еще в предыдущем поколении, Galaxy S9/S9+. Благодаря тому, что смартфон может в зависимости от условий освещения автоматически приоткрывать диафрагму, то это позволяет ему одинаково хорошо снимать как днём, так и ночью.
Кстати, в отличие от смартфонов Huawei c тремя камерами, у новых флагманов Samsung уже не одна, а две из трёх камер имеют оптическую стабилизацию, что поможет вам редко сталкиваться со смазанными снимками, причём даже при плохом освещении.
Любопытно было бы узнать, чего инженеры южнокорейского гиганта смогли достичь в программной оболочке камер, но это мы увидим уже в процессе тестирования смартфонов, когда она приедут к нам в редакцию на тест.
В игры можно будет играть?
Можно будет делать вообще всё что угодно, потому что S10e/S10/S10+ получили лучший и самый свежий процессор собственного производства Samsung - Exynos 9820. Производитель обещает, что чип быстрее и энергоэффективнее предыдущего, но, опять-таки, проверить мы это сможем только при полноценном тестировании. Кстати, что закономерно, несмотря на один и тот же чип, старшая модель всё равно будет самой быстрой из трёх. Версия для США традиционно получит чип Qualcomm Snapdragon 855, тоже мощней чип, но другого производителя.
Кстати, места для игр будет полно, особенно если вы купите Galaxy S10+ в максимальной конфигурации – с встроенным накопителем сразу на терабайт (!) и с 12 ГБ оперативной памяти. Трудно представить, кому может понадобиться так много, но, если вы хотите доминировать и унижать владельцев всех остальных смартфонов, то лучшего варианта, чем топовый Galaxy S10+, не придумать. С S10 и Galaxy S10e унижать уже не получится, так как у них у обоих накопители только по 128 ГБ. Но во всех трёх смартфонах есть поддержка microSD, так что вы можете добавить еще 512 ГБ.
Сколько раз в день заряжать?
Опять-таки, автономную работу еще предстоит протестировать, но Samsung явно старается улучшить положение дел в этой сфере. Так, аккумуляторы нового поколения Galaxy стали больше по сравнению с S9/S9+ на весьма заметные величины. Например, Galaxy S10+ по ёмкости батареи обогнал даже Note9 на 100 мАч, а ведь это был единственный топовый смартфон Samsung’a с батареей в 4000 мАч, а не меньше. Правда, если же вы соберетесь брать S10e, то тут не так всё радужно – у него аккумулятор всего на 3100 мАч. У стандартной версии, просто S10, тоже не особо много – 3400 мАч. Так что, если для вас важна долгая работа, будьте готовы потратиться на старшую версию.
Кстати, новые смартфоны впервые получили функцию под названием PowerShare. Её суть в том, что смартфоны могут заряжать другие гаджеты от своего аккумулятора беспроводным способом. К примеру, если у вас сели беспровдные наушники Galaxy Buds, которые также были представлены сегодня, то вам всего лишь надо включить этот «повершеринг» и положить наушники с их коробкой на смартфон. Также можно одновременно заряжать и телефон, и заряжать им другие устройства. Это очень удобная функция, и единственное, что огорчает, что это уже было в Huawei Mate 20 Pro.
Смотреть мемы теперь можно будет еще быстрее
А всё потому, что «эсдесятые» теперь поддерживают новый, самый последний стандарт Wi-Fi, а именно Wi-Fi 6, или же 802.11ax. А вот 5G, которые все производители смартфонов хотят как можно скорее внедрить в свои гаджеты (чтобы мы могли всё еще пользоваться 4G, потому что сети 5G еще же надо построить и ввести в массовую эксплуатацию), в Galaxy S10 нет. Пока. Производитель лишь вскользь упомянул, что скоро выпустит отдельную версию с 5G-модемом и 6,7-дюймовым дисплеем.
Давай покрасим холодильник в жёлтый цвет
У новинок очень любопытная цветовая палитра. Правда, обошлось без много из того, что нам предлагают китайцы – без градиентных цветов, без красиво переливающихся узоров и всего такого. Задние панели у смартфонов стеклянные (не считая пару керамических вариантов), а цвета достаточно. Есть абсолютно белоснежные, есть классические чёрные, есть привычный для Galaxy тёмно-синий. Выделяются лишь два – изумрудно-зелёный и жёлтый, но последний только для самой младшей модели – S10e.
А я могу свои старые проводные наушники подключить?
Ответ, к счастью, положительный. Во времена, когда многие производители вслед за Apple стали все чаще отказываться от разъёма для наушников в своих смартфонах, Samsung просто душка, что всё еще держит их даже в топовых моделях.
Надо брать?
Немножко о ценах. Они есть, но почему-то без привязки к какому-либо конкретному объёму памяти. Итак, за Galaxy S10e с вас попросят 56 990 рублей, за S10 – 68 990 рублей, а за S10+ – 76 990 рублей. Наконец, за самый крутой S10+ - керамический и с терабайтом памяти хотят сразу 124 990 рублей. С одной стороны, конечно, не мало – смартфон уверенно продолжают осваивать новые ценовые высоты. С другой стороны, после неожиданно высокой цены на последние iPhone и Huawei Mate 20 Pro, уже мало чему удивляешься.
|Samsung Galaxy S10e
|Samsung Galaxy S10
|Samsung Galaxy S10+
|Операционная система
|Android 9.0 Pie
|Android 9.0
|Android 8.0 Oreo
|Экран
|5.8", 2280x1080, 438 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED
|6.1", 3040x1440, 550 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED
|6.4", 3040x1440, 522 ppi, 19:9, Dynamic AMOLED
|Процессор
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose 4, 2x Cortex-A75, 4 Cortex-A55, 8 нм LPP FinFET
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose 4, 2x Cortex-A75, 4 Cortex-A55, 8 нм LPP FinFET)
|Samsung Exynos 9820, 8 ядер (2x Mongoose 4, 2x Cortex-A75, 4 Cortex-A55, 8 нм LPP FinFET)
|Графика
|Mali G76MP12
|Mali G76MP12
|Mali G76MP12
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 ГБ
|8/12 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ, слот для microSD
|128 ГБ, слот для microSD
|128/1024 ГБ
|Связь
|LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, NFC
|LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, NFC
|Камеры
|Тыловая двойная:
|Тыловая тройная:
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|12 Мп + 16 Мп
|12 Мп + 12 Мп + 16 Мп
|12 Мп + 12 Мп + 16 Мп
|диафрагма:
|f/1.5-2.4 + f/2.2
|f/1.5-2.4 + f/2.4 + f/2.2
|f/1.5 + f/2.4 + f/2.2
|размер матрицы:
|n/a
|n/a
|n/a
|размер пикселя:
|n/a
|n/a
|n/a
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|n/a
|качество видео:
|n/a
|n/a
|n/a
|Фронтальная:
|Фронтальная
|Фронтальная двойная
|разрешение матрицы:
|10 Мп
|10 Мп
|10 Мп + датчик глубины
|диафрагма:
|f/1.9
|f/1.9
|f/1.9
|размер пикслеля:
|n/a
|n/a
|n/a"
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|n/a
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|n/a
|качество видео:
|4k
|4k
|4k, 30к/с
|Аккумулятор
|3100 мАч
|3400 мАч
|4100 мАч
|Размеры
|142x70x8 мм
|150x70x8 мм
|158x74x8 мм
|Масса
|150 г
|151 г
|175 г
|Официальная цена
|56 990 рублей
|68 990 рублей
|76 990 рублей