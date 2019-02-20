Самые долгожданные смартфоны зимы. Предварительный обзор новых Samsung Galaxy S10

Их правда много. У старшей версии, Samsung Galaxy S10+, их аж пять – две фронтальные и три тыловые. У Galaxy S10 уже одна фронтальная и три тыловые, а у S10e – тыловых уже «только» дне. Итак, зачем же? Помните, мы писали обзор Samsung Galaxy A7 с тремя камерами на задней панели? Так вот, здесь принцип такой же – каждая камера здесь с разным фокусным расстоянием. Ведь именно в этом обычные фотоаппараты еще пока отличаются в лучшую сторону от камер мобильных – возможностью менять фокус в зависимости от условий съёмки и ваших предпочтений. В маленькой комнате или на узкой улице подойдёт камера Galaxy S10 с широкоугольным объективом; чтобы снимать объекты вдали – телефото камера с фокусным расстоянием примерно 45-50 мм, а для всего остального – камера с типично «смартфонным» фокусным расстоянием ориентировочно в 24 мм. Как вы могли видеть из нашего обзора Samsung Galaxy A7, да и, на самом деле, еще и двух последних поколений флагманов Huawei с таким же количеством камер с разным фокусным расстоянием, на практике это очень удобно и полезно.

К сожалению, проверить качество снимков и вообще работу камер пока еще Samsung возможности не дала, но я думаю, это произойдет уже совсем скоро. А пока только остаётся размышлять над известными характеристиками. Например, практически эксклюзивная фишка смартфонов Samsung – переменная диафрагма. Эта фича зарекомендовала себя еще в предыдущем поколении, Galaxy S9/S9+. Благодаря тому, что смартфон может в зависимости от условий освещения автоматически приоткрывать диафрагму, то это позволяет ему одинаково хорошо снимать как днём, так и ночью.

Кстати, в отличие от смартфонов Huawei c тремя камерами, у новых флагманов Samsung уже не одна, а две из трёх камер имеют оптическую стабилизацию, что поможет вам редко сталкиваться со смазанными снимками, причём даже при плохом освещении.

Любопытно было бы узнать, чего инженеры южнокорейского гиганта смогли достичь в программной оболочке камер, но это мы увидим уже в процессе тестирования смартфонов, когда она приедут к нам в редакцию на тест.

В игры можно будет играть?

Можно будет делать вообще всё что угодно, потому что S10e/S10/S10+ получили лучший и самый свежий процессор собственного производства Samsung - Exynos 9820. Производитель обещает, что чип быстрее и энергоэффективнее предыдущего, но, опять-таки, проверить мы это сможем только при полноценном тестировании. Кстати, что закономерно, несмотря на один и тот же чип, старшая модель всё равно будет самой быстрой из трёх. Версия для США традиционно получит чип Qualcomm Snapdragon 855, тоже мощней чип, но другого производителя.